Мир детства и развлечений В парке 🌳 «The Land of Legends» царит захватывающая атмосфера, в которой каждый посетитель может пройти разнообразные испытания, развлечься со своими детьми, а также испытать волнение и моменты, наполненные адреналином, вместе с друзьями и близкими.

Территория комплекса «The Land of Legends» занимает площадь более 60 тысяч гектаров и включает в себя: парк развлечений, аквапарк, отель 🏨 и торговую улицу. В этом уникальном мире, созданном преимущественно для детей, каждый взрослый сможет также окунуться в детство, благодаря уникальному дизайну всех сооружений парка, их наполнению и внушительному списку развлечений для всех возрастов.