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Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Групповая экскурсия ⛳ с трансфером из Сиде в огромный парк 🌳 развлечений для активного отдыха всей семьёй.

Развлекательный комплекс «Парк легенд» (или «The Land of Legends») в турецком городе Белек предлагает уникальные впечатления всем гостям от 0 до 70 лет.

Горки для любого возраста, поющие дельфины 🐬, шоу с моржем, крытый бассейн с подогревом, аниматоры для детей и игровые автоматы.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €59 за человека

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Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи
Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи

Что вы увидите

  • Аттракционы
  • аквапарки
  • торговые ряды
Мир детства и развлечений В парке 🌳 «The Land of Legends» царит захватывающая атмосфера, в которой каждый посетитель может пройти разнообразные испытания, развлечься со своими детьми, а также испытать волнение и моменты, наполненные адреналином, вместе с друзьями и близкими.
Территория комплекса «The Land of Legends» занимает площадь более 60 тысяч гектаров и включает в себя: парк развлечений, аквапарк, отель 🏨 и торговую улицу. В этом уникальном мире, созданном преимущественно для детей, каждый взрослый сможет также окунуться в детство, благодаря уникальному дизайну всех сооружений парка, их наполнению и внушительному списку развлечений для всех возрастов.
Что входит
  • трансфер
  • входные билеты.
Что не входит
  • личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Встречаемся у вашего отеля в окрестностях Сиде
Место завершения
🏁 Ваш отель
Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи
Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи
Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи
Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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