1 отзыв оставили туристы

Мы забираем всех гостей из их отелей. Наш гид расскажет Вам программу тура. Первая остановка в устье реки Манавгат, здесь проходит параллель между рекой и Средиземным морем. Здесь Вы сможете попробовать турецкие лепёшки Гёзлеме, покататься на гидроцикле, поплавать в море 🌊 или позагорать. Затем Вас ждет вкусный обед на борту лодки. После обеда мы продолжим наше путешествие на лодке ⚓ и отправимся к Храму Аполлона, где мы остановимся, чтобы сделать памятные фотографии 📸. Затем мы остановимся в гавани в заливе Каретта. Во время этой остановке Вы можете покататься на водной горке в море. После мы возвращаемся к реке Манавгат, здесь заключительная остановка и мы заканчиваем наше путешествие. На автобусе 🚌 мы развезём Вас по Вашим отелям.