1 отзыв оставили туристы

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Тур на лодке вдоль побережья города Сиде

5
1 отзыв
Prestige T.
Prestige T. – Гид из Сиде
Вы отправитесь на отличную морскую прогулку 👣 вдоль побережья города Сиде.

В устье реки Манавгат вы сможете отдохнуть, поплавать в море 🌊 или позагорать на красивейшем пляже.

В заливе Каретта, где морская вода смешивается с пресной, развлекитесь катанием на водной горке.

С палубы яхты во время прогулки вы увидите шикарные панорамы города Сиде и древнего храма Аполлона, а на борту для вас будет подан вкусный обед от заботливого шеф-повара.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €14 за человека

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Тур на лодке вдоль побережья города Сиде
Тур на лодке вдоль побережья города Сиде
Мы забираем всех гостей из их отелей. Наш гид расскажет Вам программу тура. Первая остановка в устье реки Манавгат, здесь проходит параллель между рекой и Средиземным морем. Здесь Вы сможете попробовать турецкие лепёшки Гёзлеме, покататься на гидроцикле, поплавать в море 🌊 или позагорать. Затем Вас ждет вкусный обед на борту лодки. После обеда мы продолжим наше путешествие на лодке ⚓ и отправимся к Храму Аполлона, где мы остановимся, чтобы сделать памятные фотографии 📸. Затем мы остановимся в гавани в заливе Каретта. Во время этой остановке Вы можете покататься на водной горке в море. После мы возвращаемся к реке Манавгат, здесь заключительная остановка и мы заканчиваем наше путешествие. На автобусе 🚌 мы развезём Вас по Вашим отелям.
Что входит
  • Профессиональный гид (на английском, немецком и русском языках)
  • Обед (рыба или курица, рис и салат)
  • Страхование во время тура
  • Автобус из отеля и обратно
Что не входит
  • Любые личные расходы
  • Местные напитки: пиво, вино, кола, фанта, спрайт, вода, газировка, чай, кофе (без ограничений)
  • Гидроцикл
  • Лежак
  • Турецкие лепешки Гёзлеме
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Тур на лодке вдоль побережья города Сиде
Тур на лодке вдоль побережья города Сиде
Тур на лодке вдоль побережья города Сиде
Тур на лодке вдоль побережья города Сиде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Prestige T.
Prestige T.
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1 отзыв оставили туристы

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