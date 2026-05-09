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Билеты
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Отправиться из Самарканда в один из древнейших городов Средней Азии и изучить его с гидом
«Что включено в стоимость: билеты на скоростной поезд туда и обратно, сопровождение гида»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от $185 за билет
Билеты
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара
Начало: Вокзал
«Железнодорожные билеты между городами Узбекистана Продажа билетов на поезда по Узбекистану для туристов и путешественников»
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
$85 за всё до 10 чел.
Билеты
Из Самарканда в Бухару на скоростном поезде одним днем (билеты включены)
Начало: Железнодорожный вокзал Бухара, Железнодорожный вок...
«Скорость, удобство и комфорт В Бухару вы доберётесь на скоростном поезде «Афросиаб» (билеты включены в стоимость)»
Расписание: До вокзала Самарканда самостоятельный выезд
$185 за билет
Билеты
Концертная группа Самар и Канд: шоу-программа
Начало: Ваш отель в Узбекистане
«Танцевальное шоу в исполнении известной узбекской группы»
Расписание: По договоренности с гидом
$440 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Спасибо организаторам и гиду Акмалю за прекрасный день в Бухаре. Билеты на поезд нам купили, на вокзале Бухары встретили, после
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О
Отличный сервис по организации билетов на скоростные поезда Afrosiyob по направлениям Ташкент — Самарканд — Бухара.
Билеты были оформлены быстро и
Билеты были оформлены быстро и
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j
Однодневная экскурсия Самарканд–Бухара на скоростном поезде — оптимальный формат для комфортного и насыщенного путешествия. Быстрый и удобный поезд, чёткая организация и продуманный маршрут позволяют за один день максимально раскрыть Бухару без переутомления. Профессиональный гид, эффективная логистика, высокий уровень сервиса. Рекомендую.
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И
Очень интересная,насыщенная по информации экскурсия по Бухаре!
Экскурсовод Акмаль-профессионал своего дела! Выше всяких похвал!!!
В нашей памяти надолго останутся незабываемые моменты нашего путешествия по Бухаре!
Успехов вам в вашей работе и всего самого наилучшего! 👏👍
Экскурсовод Акмаль-профессионал своего дела! Выше всяких похвал!!!
В нашей памяти надолго останутся незабываемые моменты нашего путешествия по Бухаре!
Успехов вам в вашей работе и всего самого наилучшего! 👏👍
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A
Супер!!!
Благодаря организатору все наши планы свершились,билеты сделали.
Спасибо!!
Благодаря организатору все наши планы свершились,билеты сделали.
Спасибо!!
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Д
Пользовался сервисом по покупке билетов на поезда, включая скоростные составы Afrosiyab, и остался очень доволен. Процесс удобный и понятный —
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Д
Экскурсия в Бухаре прошла великолепно! Все организационные вопросы полностью сняты с экскурсантов, уровень самих экскурсий по Бухаре - на самом
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Древняя Бухара это путешествие в сказку "Волшебная лампа Алладина"
После яркого красочного Самарканда, Бухара просто затмила меня своей скромностью и загадочностью,
После яркого красочного Самарканда, Бухара просто затмила меня своей скромностью и загадочностью,
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В
Джамшед молодчина!
Он решил мой вопрос с билетами на поезда и не только, организовал все мое путешествие по Узбекистану, очень удобная оплата переводом сразу на карту, надежные и ответственные гиды по всем городам.
Профессиональный подход к каждому вопросу и оперативная помощь.
Спасибо огромное.
Он решил мой вопрос с билетами на поезда и не только, организовал все мое путешествие по Узбекистану, очень удобная оплата переводом сразу на карту, надежные и ответственные гиды по всем городам.
Профессиональный подход к каждому вопросу и оперативная помощь.
Спасибо огромное.
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Ю
Джамшед молодчина!
Он решил мой вопрос с билетами на поезда и не только, организовал все мое путешествие по Узбекистану, очень удобная оплата переводом сразу на карту, надежные и ответственные гиды по всем городам.
Профессиональный подход к каждому вопросу и оперативная помощь.
Спасибо огромное.
Он решил мой вопрос с билетами на поезда и не только, организовал все мое путешествие по Узбекистану, очень удобная оплата переводом сразу на карту, надежные и ответственные гиды по всем городам.
Профессиональный подход к каждому вопросу и оперативная помощь.
Спасибо огромное.
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Всего 14 отзывов в Самарканде в категории "Билеты на шоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Билеты на шоу»
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Сейчас в Самарканде в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 440. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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