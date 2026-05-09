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Посетите невероятные шоу в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Самарканде на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Пешая
На поезде
6 часов
4 отзыва
Билеты
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Отправиться из Самарканда в один из древнейших городов Средней Азии и изучить его с гидом
«Что включено в стоимость: билеты на скоростной поезд туда и обратно, сопровождение гида»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от $185 за билет
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара
На поезде
2 часа
7 отзывов
Билеты
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара
Начало: Вокзал
«Железнодорожные билеты между городами Узбекистана Продажа билетов на поезда по Узбекистану для туристов и путешественников»
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
$85 за всё до 10 чел.
Из Самарканда в Бухару на скоростном поезде одним днем (билеты включены)
На поезде
6 часов
3 отзыва
Билеты
Из Самарканда в Бухару на скоростном поезде одним днем (билеты включены)
Начало: Железнодорожный вокзал Бухара, Железнодорожный вок...
«Скорость, удобство и комфорт В Бухару вы доберётесь на скоростном поезде «Афросиаб» (билеты включены в стоимость)»
Расписание: До вокзала Самарканда самостоятельный выезд
$185 за билет
Концертная группа Самар и Канд: шоу-программа
На автобусе
1 час
Билеты
Концертная группа Самар и Канд: шоу-программа
Начало: Ваш отель в Узбекистане
«Танцевальное шоу в исполнении известной узбекской группы»
Расписание: По договоренности с гидом
$440 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Спасибо организаторам и гиду Акмалю за прекрасный день в Бухаре. Билеты на поезд нам купили, на вокзале Бухары встретили, после
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экскурсии также на вокзал привезли. Организовано всё чётко. Поезда удобные и быстрые.
Акмаль сопровождал нас везде, очень интересно рассказывал про город, про традиции, про религии. Заботился, чтобы стояли в тени, пока рассказывает про достопримечательности, а не на солнце. Показал, как делаются ковры ручной работы. Огромное спасибо за экскурсию.

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О
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара
Отличный сервис по организации билетов на скоростные поезда Afrosiyob по направлениям Ташкент — Самарканд — Бухара.

Билеты были оформлены быстро и
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профессионально, даже в высокий туристический сезон, когда мест практически не было. Всё отправляли оперативно, всегда были на связи и помогали подобрать удобные варианты поездов.

Помимо самих билетов, полностью помогли организовать путешествие по Узбекистану: экскурсии, трансферы, гиды, маршруты и рекомендации по городам. Очень удобно, когда всё можно решить через одного организатора без лишней суеты.

Сервис надёжный, комфортный и действительно облегчает путешествие по Узбекистану. Рекомендую!

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j
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Однодневная экскурсия Самарканд–Бухара на скоростном поезде — оптимальный формат для комфортного и насыщенного путешествия. Быстрый и удобный поезд, чёткая организация и продуманный маршрут позволяют за один день максимально раскрыть Бухару без переутомления. Профессиональный гид, эффективная логистика, высокий уровень сервиса. Рекомендую.
Однодневная экскурсия Самарканд–Бухара на скоростном поезде — оптимальный формат для комфортного и насыщенного путешествия. Быстрый и
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И
Из Самарканда в Бухару на скоростном поезде одним днем (билеты включены)
Очень интересная,насыщенная по информации экскурсия по Бухаре!
Экскурсовод Акмаль-профессионал своего дела! Выше всяких похвал!!!
В нашей памяти надолго останутся незабываемые моменты нашего путешествия по Бухаре!
Успехов вам в вашей работе и всего самого наилучшего! 👏👍
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A
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара
Супер!!!
Благодаря организатору все наши планы свершились,билеты сделали.
Спасибо!!
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Д
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара
Пользовался сервисом по покупке билетов на поезда, включая скоростные составы Afrosiyab, и остался очень доволен. Процесс удобный и понятный —
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все сделали быстро без лишних сложностей. Пришлось немного подождать чтоб получить подтверждение и электронные билеты, но все сделали и бизнес классом.

Пересадка на поезд и сам трансфер были на высшем уровне: платформы чистые, сотрудники помогают с ориентацией, посадка проходит спокойно и организованно. Поезд Afrosiyab — это комфортное путешествие: удобные кресла, просторный салон, климат-контроль и мягкая езда. Во время поездки чувствуешь себя удобно даже в дальних рейсах.

Отдельно отмечу высокий уровень сервиса и внимание к деталям — от покупки билета до мельчайших деталей всё прошло без нареканий. Рекомендую этот сервис всем, кто ценит удобство, скорость и комфорт в путешествиях по железной дороге! 🚄

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Д
Из Самарканда в Бухару на скоростном поезде одним днем (билеты включены)
Экскурсия в Бухаре прошла великолепно! Все организационные вопросы полностью сняты с экскурсантов, уровень самих экскурсий по Бухаре - на самом
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высоком уровне. На супер комфортных и быстрых поездах добрались до Бухары. Гид встретил нас на вокзале по приезду и на комфортной машине отвез в город, рассказывая по пути о городе и его жителях. Гид коренной житель Бухары, он не только поразил нас разносторонними знаниями как историческими, религиозными и культурными, он сумел передать свое отношение к родному краю, гордость за город, любовь к людям, к их обычаям и образу жизни. Мы чувствовали себя не просто гостями, мы чувствовали себя желанными гостями, с которыми делились самым дорогим, самым любимым. Мы многое посмотрели и узнали, мы почувствовали этот дивный город, мы очаровались им и его жителями. Спасибо, спасибо огромное организаторам, которые организовывают эти путешествия!!!

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Дарья
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Древняя Бухара это путешествие в сказку "Волшебная лампа Алладина"
После яркого красочного Самарканда, Бухара просто затмила меня своей скромностью и загадочностью,
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тут чувствуются дух времени и древности. Было мало времени в Самарканде, но оперативность и профессионализм организатора Джамшеда поразили меня. Билеты на скоростные поезда были сделаны в миг, хотя их не было сайте, поезда комфортные и очень быстрые, по приезду в Бухаре встретил гид Акмал, все показал и рассказал просто кладезь знаний, а вечером я уже в Самарканде и успела на свой рейс в Москву).
Выражаю огромную благодарность всей команде!!!

Древняя Бухара это путешествие в сказку "Волшебная лампа Алладина"
Древняя Бухара это путешествие в сказку "Волшебная лампа Алладина"
Древняя Бухара это путешествие в сказку "Волшебная лампа Алладина"
Древняя Бухара это путешествие в сказку "Волшебная лампа Алладина"
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В
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара
Джамшед молодчина!
Он решил мой вопрос с билетами на поезда и не только, организовал все мое путешествие по Узбекистану, очень удобная оплата переводом сразу на карту, надежные и ответственные гиды по всем городам.
Профессиональный подход к каждому вопросу и оперативная помощь.
Спасибо огромное.
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Ю
Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара
Джамшед молодчина!
Он решил мой вопрос с билетами на поезда и не только, организовал все мое путешествие по Узбекистану, очень удобная оплата переводом сразу на карту, надежные и ответственные гиды по всем городам.
Профессиональный подход к каждому вопросу и оперативная помощь.
Спасибо огромное.
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Всего 14 отзывов в Самарканде в категории "Билеты на шоу"

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Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены);
  2. Билеты на скоростной поезд Afrosiyob - Ташкент, Самарканд, Бухара;
  3. Из Самарканда в Бухару на скоростном поезде одним днем (билеты включены);
  4. Концертная группа Самар и Канд: шоу-программа.
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Регистан;
  2. Площадь Регистан;
  3. Обсерватория Улугбека;
  4. Сиабский Базар;
  5. Медресе Улугбека;
  6. Некрополь Шахи Зинда;
  7. Мавзолей Гур-Эмир;
  8. Мечеть Биби-Ханым;
  9. Медресе Шердор;
  10. Родина-мать зовёт!.
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 440. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 14 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь