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высоком уровне. На супер комфортных и быстрых поездах добрались до Бухары. Гид встретил нас на вокзале по приезду и на комфортной машине отвез в город, рассказывая по пути о городе и его жителях. Гид коренной житель Бухары, он не только поразил нас разносторонними знаниями как историческими, религиозными и культурными, он сумел передать свое отношение к родному краю, гордость за город, любовь к людям, к их обычаям и образу жизни. Мы чувствовали себя не просто гостями, мы чувствовали себя желанными гостями, с которыми делились самым дорогим, самым любимым. Мы многое посмотрели и узнали, мы почувствовали этот дивный город, мы очаровались им и его жителями. Спасибо, спасибо огромное организаторам, которые организовывают эти путешествия!!!