Встречаемся и едем в гостиницу. После размещения и завтрака у вас будет время отдохнуть от перелёта. В 12:00 выезжаем из отеля, взяв с собой багаж. Затем предусмотрен перерыв на обед (за доплату), а далее начнём знакомство с современным и динамичным городом с богатой историей.

Побываем на площади Хаст-Имам, где находятся главные мечети и медресе страны: медресе Барак-хан, мечеть Тилла-Шейх и мавзолей Каффаля Шаши 16 века. Заглянем на рынок «Чорсу», один из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии. Посетим парк развлечений Tashkent City.

В 18:00 отправимся на железнодорожный вокзал к поезду Ташкент — Бухара (отправление в 19:20, прибытие в 23:26). По приезде доберёмся до гостиницы и останемся в ней на эту и следующую ночь.