Ташкент, Самарканд и Бухара: главные мечети и медресе

Рассмотреть украшенные мозаикой фасады, пройтись по колоритным базарам и послушать истории прошлого
Приглашаем отправиться с нами в тур-знакомство с главными архитектурными достопримечательностями городов Узбекистана. Мы пройдёмся по старинным улочкам и рассмотрим головокружительные узоры мечетей и медресе.

Вы узнаете много интересных фактов прошлого, побываете на фабрике по изготовлению бумаги, заглянете в археологический музей и на оживлённые местные рынки.
Ташкент, Самарканд и Бухара: главные мечети и медресе
Ташкент, Самарканд и Бухара: главные мечети и медресе
Ташкент, Самарканд и Бухара: главные мечети и медресе
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00

Описание тура

Организационные детали

Программа тура может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями.

Проживание. В Ташкенте — отель Velara 3* или аналогичный (1+1 ночь);
в Бухаре — Dera Hotel 3* или аналогичный (2 ночи);
в Самарканде — Reikartz Amar Samarkand 3* или аналогичный (2 ночи). Размещение 2-местное. Возможно 1-местное за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. 33 местный автобус King long или аналогичный.

Виза. Не нужна.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Ташкенту, переезд в Бухару

Встречаемся и едем в гостиницу. После размещения и завтрака у вас будет время отдохнуть от перелёта. В 12:00 выезжаем из отеля, взяв с собой багаж. Затем предусмотрен перерыв на обед (за доплату), а далее начнём знакомство с современным и динамичным городом с богатой историей.

Побываем на площади Хаст-Имам, где находятся главные мечети и медресе страны: медресе Барак-хан, мечеть Тилла-Шейх и мавзолей Каффаля Шаши 16 века. Заглянем на рынок «Чорсу», один из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии. Посетим парк развлечений Tashkent City.

В 18:00 отправимся на железнодорожный вокзал к поезду Ташкент — Бухара (отправление в 19:20, прибытие в 23:26). По приезде доберёмся до гостиницы и останемся в ней на эту и следующую ночь.

Встреча, экскурсия по Ташкенту, переезд в БухаруВстреча, экскурсия по Ташкенту, переезд в БухаруВстреча, экскурсия по Ташкенту, переезд в БухаруВстреча, экскурсия по Ташкенту, переезд в Бухару
2 день

Мечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности Бухары

Позавтракав, посетим средневековую мечеть Магокки-Аттари, возведённую на месте буддийского и зороастрийского храма. Побываем на крытом рынке 16 века, известном как «купеческие купола», где посмотрим на открытие мастерских: золотошвейных, кузнечных и ткацких. Осмотрим медресе Улугбека, построенную внуком Тамерлана в 1417 году, медресе Абдулазиз-хана и торговый купол Абдулла-хана, в котором в древности афганские торговцы продавали шерсть и шёлк.

Заглянем в великолепный архитектурный комплекс Пои-Калян, включающий мечети и самый высокий минарет своего времени на Востоке. Посетим крепость Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры. Заключительной локацией дня станет Чор-Минор — медресе с четырьмя минаретами.

Мечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности БухарыМечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности БухарыМечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности БухарыМечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности БухарыМечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности Бухары
3 день

Продолжение прогулок по Бухаре, переезд в Самарканд

Сегодня продолжим знакомство с достопримечательностями Бухары. Прогуляемся по старому городу. Осмотрим комплекс сооружений Ляби-Хауз 16-17 веков, медресе Нодир-Диван-Беги и Кукельдаш и ханакой Нодир-Девон-Беги.

Посетим мавзолей Исмаила Самани — шедевр арабской геометрии, построенный в 10 веке, комплекс Боло-Хауз с мечетью и мавзолеем Чашма-Аюб.

Во второй половине дня доедем до ж. -д. вокзала Кагана, откуда в 15:46 отправимся в Самарканд. Прибудем в город в 17:29 и разместимся в отеле.

Продолжение прогулок по Бухаре, переезд в СамаркандПродолжение прогулок по Бухаре, переезд в СамаркандПродолжение прогулок по Бухаре, переезд в СамаркандПродолжение прогулок по Бухаре, переезд в Самарканд
4 день

Начало знакомства с Самаркандом

В этот день вас ждёт экскурсия по Самарканду, через который в прошлом проходил Великий шёлковый путь. Знаменитый завоеватель Тамерлан, потомок Чингисхана, в 16 веке сделал его столицей своей огромной империи и построил здесь множество архитектурных шедевров, многие из которых сохранились до наших дней.

Мы побываем на знаменитой площади Регистан, где расположены медресе Улугбека, Тилль-Кори и Шердор. Посетим мавзолей Гур-Эмир и старинную фабрику по изготовлению бумаги.

Начало знакомства с СамаркандомНачало знакомства с СамаркандомНачало знакомства с СамаркандомНачало знакомства с Самаркандом
5 день

Достопримечательности Самарканда, возвращение в Ташкент

После завтрака продолжим нашу экскурсию по Самарканду. Посетим некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, археологической музей Афросиаб. Осмотрим мечеть Биби-Ханым и побываем на колоритном и оживлённом Сиабском базаре.

Во второй половине переедем обратно в Ташкент (около 280 км, 4-5 часов). По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём.

Достопримечательности Самарканда, возвращение в ТашкентДостопримечательности Самарканда, возвращение в ТашкентДостопримечательности Самарканда, возвращение в ТашкентДостопримечательности Самарканда, возвращение в Ташкент
6 день

Отъезд

Сегодня встанем рано, возьмём с собой завтрак в ланчбоксах и в 04:30 отправимся в аэропорт Ташкента.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$487
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в вышеуказанных или аналогичных отелях в двухместных номерах
  • 6 завтраков
  • Услуги местных русскоговорящих гидов на каждом этапе программы
  • Входные билеты на объекты, указанные в программе
  • Транспорт на протяжении всего тура
  • Билеты на поезд Ташкент - Бухара и Бухара - Самарканд
Что не входит в цену
  • Страхование
  • Международные рейсы
  • Обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение - $118
  • Личные расходы, включая право на фото - и видеосъёмку на месте
  • Провоз сверхнормативного багажа
  • Туристический сбор в Узбекистане - $22 (текущая сумма, может быть изменена)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт. Из Москвы рекомендуем рейс, прибывающий в 04:45 (HY-602)
Завершение: В 04:30 - трансфер в аэропорт Ташкента к рейсу HY-603 в Москву (вылет в 08:05)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры6-дневные турыСвятые местаБазарыШопингМусульманскиеМечети и СоборыИз аэропорта

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