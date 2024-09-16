Вы узнаете много интересных фактов прошлого, побываете на фабрике по изготовлению бумаги, заглянете в археологический музей и на оживлённые местные рынки.
Описание тура
Организационные детали
Программа тура может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями.
Проживание. В Ташкенте — отель Velara 3* или аналогичный (1+1 ночь);
в Бухаре — Dera Hotel 3* или аналогичный (2 ночи);
в Самарканде — Reikartz Amar Samarkand 3* или аналогичный (2 ночи). Размещение 2-местное. Возможно 1-местное за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. 33 местный автобус King long или аналогичный.
Виза. Не нужна.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Ташкенту, переезд в Бухару
Встречаемся и едем в гостиницу. После размещения и завтрака у вас будет время отдохнуть от перелёта. В 12:00 выезжаем из отеля, взяв с собой багаж. Затем предусмотрен перерыв на обед (за доплату), а далее начнём знакомство с современным и динамичным городом с богатой историей.
Побываем на площади Хаст-Имам, где находятся главные мечети и медресе страны: медресе Барак-хан, мечеть Тилла-Шейх и мавзолей Каффаля Шаши 16 века. Заглянем на рынок «Чорсу», один из крупнейших в Узбекистане и Средней Азии. Посетим парк развлечений Tashkent City.
В 18:00 отправимся на железнодорожный вокзал к поезду Ташкент — Бухара (отправление в 19:20, прибытие в 23:26). По приезде доберёмся до гостиницы и останемся в ней на эту и следующую ночь.
Мечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности Бухары
Позавтракав, посетим средневековую мечеть Магокки-Аттари, возведённую на месте буддийского и зороастрийского храма. Побываем на крытом рынке 16 века, известном как «купеческие купола», где посмотрим на открытие мастерских: золотошвейных, кузнечных и ткацких. Осмотрим медресе Улугбека, построенную внуком Тамерлана в 1417 году, медресе Абдулазиз-хана и торговый купол Абдулла-хана, в котором в древности афганские торговцы продавали шерсть и шёлк.
Заглянем в великолепный архитектурный комплекс Пои-Калян, включающий мечети и самый высокий минарет своего времени на Востоке. Посетим крепость Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры. Заключительной локацией дня станет Чор-Минор — медресе с четырьмя минаретами.
Продолжение прогулок по Бухаре, переезд в Самарканд
Сегодня продолжим знакомство с достопримечательностями Бухары. Прогуляемся по старому городу. Осмотрим комплекс сооружений Ляби-Хауз 16-17 веков, медресе Нодир-Диван-Беги и Кукельдаш и ханакой Нодир-Девон-Беги.
Посетим мавзолей Исмаила Самани — шедевр арабской геометрии, построенный в 10 веке, комплекс Боло-Хауз с мечетью и мавзолеем Чашма-Аюб.
Во второй половине дня доедем до ж. -д. вокзала Кагана, откуда в 15:46 отправимся в Самарканд. Прибудем в город в 17:29 и разместимся в отеле.
Начало знакомства с Самаркандом
В этот день вас ждёт экскурсия по Самарканду, через который в прошлом проходил Великий шёлковый путь. Знаменитый завоеватель Тамерлан, потомок Чингисхана, в 16 веке сделал его столицей своей огромной империи и построил здесь множество архитектурных шедевров, многие из которых сохранились до наших дней.
Мы побываем на знаменитой площади Регистан, где расположены медресе Улугбека, Тилль-Кори и Шердор. Посетим мавзолей Гур-Эмир и старинную фабрику по изготовлению бумаги.
Достопримечательности Самарканда, возвращение в Ташкент
После завтрака продолжим нашу экскурсию по Самарканду. Посетим некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, археологической музей Афросиаб. Осмотрим мечеть Биби-Ханым и побываем на колоритном и оживлённом Сиабском базаре.
Во второй половине переедем обратно в Ташкент (около 280 км, 4-5 часов). По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём.
Отъезд
Сегодня встанем рано, возьмём с собой завтрак в ланчбоксах и в 04:30 отправимся в аэропорт Ташкента.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$487
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в вышеуказанных или аналогичных отелях в двухместных номерах
- 6 завтраков
- Услуги местных русскоговорящих гидов на каждом этапе программы
- Входные билеты на объекты, указанные в программе
- Транспорт на протяжении всего тура
- Билеты на поезд Ташкент - Бухара и Бухара - Самарканд
Что не входит в цену
- Страхование
- Международные рейсы
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение - $118
- Личные расходы, включая право на фото - и видеосъёмку на месте
- Провоз сверхнормативного багажа
- Туристический сбор в Узбекистане - $22 (текущая сумма, может быть изменена)