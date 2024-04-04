читать дальше любви к современному искусству. С ней Вы будто погружаетесь в Мир удивительных, порой непонятных, но благодаря Елене, увлекательных произведений. Дочка (почти 9 лет) в восторге от Елены и её преподнесения материала. Огромное спасибо!!! Как только будем еще в Лондоне, обязательно посетим с Еленой еще какую-нибудь выставку. ❤️❤️❤️

Всем очень рекомендуем Елену! Она настоящий ценитель искусства, прекрасно разбирается во всех нюансах, красиво рассказывает и зажгла в нас искру