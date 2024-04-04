Искусство – экскурсии в Лондоне

Найдено 14 экскурсий в категории «Искусство» в Лондоне на русском языке, цены от £170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шедевры Британского музея
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Шедевры Британского музея: путешествие в историю через уникальные экспонаты
Погрузитесь в мир истории и искусства с эксклюзивной экскурсией по Британскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Завтра в 13:30
10 июня в 14:00
от £200 за всё до 7 чел.
В Национальную галерею с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Экскурсия с искусствоведом по Национальной галерее Лондона
Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тейт Модерн: погружение в мир современного искусства Лондона
Исследуйте Тейт Модерн: уникальная архитектура и экспозиции, которые заставят вас по-новому взглянуть на искусство
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Британский музей: истории об истории
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Британский музей Лондон: истории об истории - погружение в прошлое
Откройте тайны древних цивилизаций в увлекательной экскурсии по Британскому музею с личным гидом
Начало: У центрального входа в Британский музей
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
£250 за всё до 7 чел.
Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Национальная галерея Лондона: живопись, истории, мастерство
Погрузитесь в мир великого искусства: откройте секреты шедевров и узнайте истории, скрытые за кистью мастеров
Начало: У входа в Национальную галерею на Трафальгарской п...
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
£250 за всё до 6 чел.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее: путешествие сквозь искусство
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Импрессионисты в Национальной галерее
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Импрессионисты в Национальной галерее Лондона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Галерея Тейт Модерн: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Откройте для себя галерею Тейт Модерн под новым углом в компании опытного искусствоведа. Уникальный опыт и новые впечатления гарантированы
Начало: В галерее Tate Modern
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:30
£170 за всё до 5 чел.
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн: глубокое погружение
Погрузитесь в мир абстракционизма в Тейт Модерн. Откройте для себя тайны цвета и формы в сопровождении опытного гида
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Национальная галерея: главные шедевры за 2,5 часа
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Экскурсия по Национальной галерее Лондона: искусство от Рембрандта до Моне
Погрузитесь в мир искусства с экспертом. Разгадайте тайны шедевров, научитесь отличать Мане от Моне и откройте новые грани живописи
Начало: На Трафальгарской площади
10 июня в 15:30
11 июня в 13:30
£250 за всё до 8 чел.
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
Индивидуальная
1.5 часа
В Британскую галерею Тейт с искусствоведом
Увидеть главные шедевры и начать лучше понимать культуру Великобритании
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Соперники эпохи Возрождения
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Сокровища Wallace Collection с оксфордским искусствоведом
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Wallace Collection с экспертом искусства
Загляните в исторический особняк Лондона, чтобы встретиться с шедеврами мирового искусства
Начало: У метро Бонд-стрит
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£240 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Кенвуд-хаус - лондонское поместье
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в Кенвуд-хаус: история, искусство и аристократия
Загляните в прошлое Кенвуд-хаус: узнайте истории внуков царя и поэта, насладитесь мировыми шедеврами живописи
Начало: У входа в поместье Кенвуд-хаус
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kseniia
    4 апреля 2024
    Шедевры Британского музея
    С первых минут стало понятно, что Юлия глубоко разбирается в теме: она не просто рассказывала нам об экспонатах музея, но
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    и давала отсылки к другим культурам, рассказывала как меняются представления археологов по мере открытия новых фактов. Было интересно, думаю мы бы могли и 4 часа провести на такой экскурсии. 10/10, спасибо!)

  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Импрессионисты в Национальной галерее
    Почему-то у Татьяны нет отзывов на экскурсию про импрессионистов, считаю это крайне несправедливым!) Хочу выразить свою благодарность Татьяне за проведение экскурсии, было интересно и познавательно. Татьяна дала информацию в полном объеме, подавала информацию интересно. Татьяна профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!!
  • Д
    Дмитрий
    27 марта 2024
    Шедевры Британского музея
    Заказывал экскурсию в Британский музей. Спасибо огромное Юлии, все было очень интересно.
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Импрессионисты в Национальной галерее
    Экскурсия нам понравилась. Гид работает неформально, отвечает на все интересующие вопросы, информацию представляет в доступной и увлекательной форме. Экскурсия организована
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    хорошо, проводится в полном обьеме, как по времени, так и информативно. Гид готов, по желанию клиента расширить рамки темы экскурсии. Гид работает ответственно и профессионально. Очень рекомендуем воспользоваться услугами Татьяны Власюк, всем кто хочет ознакомиться с достопримечательностями Лондона. Спасибо!

  • Н
    Нелли
    2 марта 2024
    Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
    Мне очень понравилась экскурсия с Юлией, смело рекомендую. Она не только отлично разбирается в искусстве, но еще и с юмором преподносит материал, а также легко подстраивается под индивидуальные запросы.
  • Н
    Настя
    21 февраля 2024
    В Национальную галерею с искусствоведом
    Отличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла все картины и помнила то, о чем рассказывала Маргарита. Не удержалась, отправила фотографии родным и кратко пересказала им экскурсию. Рекомендую!
    Отличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла всеОтличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла всеОтличная экскурсия! Материал структурирован, много интересных фактов, которые легко запоминаются. После экскурсии еще раз обошла все
  • А
    Александр
    29 ноября 2023
    Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
    Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в историию развития изобразительного искусства. Елена акцентировала наше внимание на самых выдающихся шедеврах разных эпох)))
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Шедевры Британского музея
    С большим удовольствием сходили на экскурсию с Юлией! Думали, что это больше для дочери, которая как раз начала изучать мировую историю, но мы с мужем в итоге так увлеклись, что не хотели уходить:) Великолепная коллекция и Юлия прекрасный рассказчик!
  • Е
    Екатерина
    27 октября 2023
    Тейт Модерн: крупнейший музей современного искусства
    Всем очень рекомендуем Елену! Она настоящий ценитель искусства, прекрасно разбирается во всех нюансах, красиво рассказывает и зажгла в нас искру
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    любви к современному искусству. С ней Вы будто погружаетесь в Мир удивительных, порой непонятных, но благодаря Елене, увлекательных произведений. Дочка (почти 9 лет) в восторге от Елены и её преподнесения материала. Огромное спасибо!!! Как только будем еще в Лондоне, обязательно посетим с Еленой еще какую-нибудь выставку. ❤️❤️❤️

  • М
    Марина
    19 октября 2023
    Галерея Тейт Модерн в компании искусствоведа
    Прекрасно организованная и проведённая Юлей экскурсия, спасибо большое! Было интересно и дочери, которая рисует, и мне, которая ничего не знает) рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Искусство»

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  4. Британский музей: истории об истории
  5. Национальная галерея: истории, которые рассказывают картины
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Искусство" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 170 до 300. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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