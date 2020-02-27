5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы острова Фукуок

Наша прогулка начнётся возле визитной карточки острова — скального храма Динь Кау со стоящим рядом маяком. Оттуда мы отправимся в сердце города Зуонгдыонг, погружаясь в колониальное прошлое Вьетнама, рассматривая традиционные храмы и европейскую архитектуру Старого города. Поговорим об истории храма Динь Ба, первых поселениях на острове Фукок, временах, когда Вьетнам был разделен на три части и эпохе коммунизма, наложившей отпечаток на облик Зуонгдыонга. А еще вы заглянете в бывшую колониальную администрацию, где сейчас находится городской почтам, и с моей помощью сможете отправить открытки.

Знакомство с загадочной религией Као Дай

Вы узнаете историю таинственной секты Као Дай, которая зародилась именно на острове Фукуок и сейчас объединяет более 3 миллионов последователей. Я расскажу об устройстве этой необычной религии, её пантеоне богов, роли в истории страны и эклектичном сочетании католичества, конфуцианства и народных вьетнамских верований. А после вы сможете посмотреть на богослужение в необычном храме Као Дай, понять его структуру и узнать о символах, изображенных на стенах.

Фукуок — инструкция по применению

На прогулке я также с удовольствием отвечу на все ваши вопросы об острове и вьетнамской культуре: я расскажу, в каких уголках Фукуока за пределами города стоит побывать, как устроена жизнь на острове и как в местной кухне прослеживается камбоджийское влияние. Вы узнаете, куда лучше отправиться за покупками и что можно найти на ночном рынке, а также начнете ориентироваться в местных аутентичных ресторанах.