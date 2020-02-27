5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить главный город острова и особенности вьетнамской культуры

Artem
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Artem – ваш гид
Говоря об острове Фукок, путешественники часто представляют лишь райские пляжи и лазурные волны, но у этого места гораздо больше неизведанных граней! Даже такой небольшой городок, как Зуонгдыонг, хранит в себе десятки секретов, в чем вы непременно убедитесь на нашей прогулке.

Вы рассмотрите традиционные храмы и улочки с колониальной архитектурой, познакомитесь с мистической традицией Као Дай и коммунистической историей острова.

И, конечно, получите полезные лайфхаки и рекомендации, которые помогут сориентироваться в местных рынках, магазинчиках и специфической кухне.
15 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе храма Динь Кау
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У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Первое знакомство с Фукуоком
Первое знакомство с Фукуоком

Что вас ожидает

Символы острова Фукуок
Наша прогулка начнётся возле визитной карточки острова — скального храма Динь Кау со стоящим рядом маяком. Оттуда мы отправимся в сердце города Зуонгдыонг, погружаясь в колониальное прошлое Вьетнама, рассматривая традиционные храмы и европейскую архитектуру Старого города. Поговорим об истории храма Динь Ба, первых поселениях на острове Фукок, временах, когда Вьетнам был разделен на три части и эпохе коммунизма, наложившей отпечаток на облик Зуонгдыонга. А еще вы заглянете в бывшую колониальную администрацию, где сейчас находится городской почтам, и с моей помощью сможете отправить открытки.

Знакомство с загадочной религией Као Дай
Вы узнаете историю таинственной секты Као Дай, которая зародилась именно на острове Фукуок и сейчас объединяет более 3 миллионов последователей. Я расскажу об устройстве этой необычной религии, её пантеоне богов, роли в истории страны и эклектичном сочетании католичества, конфуцианства и народных вьетнамских верований. А после вы сможете посмотреть на богослужение в необычном храме Као Дай, понять его структуру и узнать о символах, изображенных на стенах.

Фукуок — инструкция по применению
На прогулке я также с удовольствием отвечу на все ваши вопросы об острове и вьетнамской культуре: я расскажу, в каких уголках Фукуока за пределами города стоит побывать, как устроена жизнь на острове и как в местной кухне прослеживается камбоджийское влияние. Вы узнаете, куда лучше отправиться за покупками и что можно найти на ночном рынке, а также начнете ориентироваться в местных аутентичных ресторанах.

Первое знакомство с Фукуоком
Первое знакомство с Фукуоком
Первое знакомство с Фукуоком
Первое знакомство с Фукуоком
Первое знакомство с Фукуоком
Первое знакомство с Фукуоком
Первое знакомство с Фукуоком

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе храма Динь Кау.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Artem
Artem
Привет, меня зовут Артём, и уже больше двух лет живу на острове Фукуок. За это время я изучил все закоулки города Зуонгдыонг, северное и южное побережья, а также остальные потайные уголки острова. Я провел немало времени за книгами о Фукуоке, его истории, географии и культуре. И мне есть, что вам показать! Я всегда с удовольствием отвечу на ваши вопросы, решите вы заказать экскурсию или нет. Буду рад показать вам остров и открыть его тайны.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Мы были на экскурсии "Первое знакомство с Фукуоком " с Артемом. Очень интересно подана информация, хороший маршрут! НО мы согласно сайту заказали индивидуальную экскурсию, а оказались на групповой!
20 февраля 2020
Спасибо Артёму, очень познавательно!Рекомендую!
12 ноября 2019
Замечательная экскурсия! Быстрое погружение в многовековую историю острова и страны в целом, гид Артем - отменный профессионал, не только знающий, но и любящий свое дело и умеющий увлечь своим повествованием. Отдельно хочу отметить удобство миниформата экскурсионной группы, что превращает экскурсию практически в индивидуальную интересную беседу. Всем большое спасибо!
28 января 2019
Небольшая прогулка по городу, было интересно послушать про религию Вьетнама, немного истории, немного рекомендаций. Ненавязчиво, интересно. Спасибо Артёму.
10 января 2019
Артем отлично знает историю страны, а также рассказывает много интересных фактов из разных сфер жизни Вьетнама. Если вы в первый раз на Фукуоке, рекомендую познакомиться с Артемом. Он расскажет и посоветует много интересного.

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