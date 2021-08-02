Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пицунды

Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе

Узнать истории святых мест и полюбоваться гармоничными пейзажами

4.6
9 отзывов
Это заслуженно популярный маршрут, ведь он отвечает главным пожеланиям путешественников: увидеть красивое, узнать новое, прочувствовать неизведанное.

Вы изучите Новоафонский монастырь, духовный центр Кавказа, услышите о подвиге ученика Иисуса и местных легендах, посмотрите на рукотворный водопад, спуститесь в сказочные пещеры и оцените абхазские вино и мед.
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе
Из Пицунды в Новый Афон — экскурсия в мини-группе

Что вас ожидает

Новоафонский монастырь — сердце Абхазии

У подножия горы, близ моря стоит крупнейший монастырь Кавказа и самая известная достопримечательность Абхазии. Вы узнаете, почему и как Новоафонский монастырь появился на этом месте, какие драматические события пережил. Вспомните императора Александра III и рассмотрите росписи в соборе святого Пантелеймона — известные образцы русской школы иконописи. Недалеко от нарядного монастырского комплекса 19 века мы также посетим древний храм в византийском стиле и поговорим о судьбе апостола Симона Кананита.

Водопад, пещеры, заброшенная станция и абхазские угощения

Новый Афон — это не только святые места. Вы полюбуетесь рукотворным водопадом, который вращал лопасти одной из первых гидроэлектростанций Российской империи. Прогуляетесь до покинутой в прошлом веке платформы Псырцха: изящное здание нависает над рекой, и можно сделать атмосферные фото. И конечно, вас ждет Новоафонская пещера. По количеству сталактитов, сталагмитов и других образований ей нет равных в мире! За 1, 5 часа вы исследуете шесть залов этого подземного царства.

Кроме того, по пути будет вкусная остановка: вы попробуете абхазский горный мед, ароматное вино и огненную чачу.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Дополнительные расходы: питание (примерно 500 руб. с человека) и по желанию билет в пещеру (500 руб. с человека, детям до 7 лет бесплатно)
  • По желанию группы мы также можем посетить храм Х века в селе Лыхны
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля в Пицунде
Время проведения: ежедневно в 08:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Сергей
Сергей
Мне 37 лет. Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая тур. фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

9 реальных отзывов от туристов

П
2 авг 2021
Хорошая экскурсия. У нас дегустация мёда и вино были приятными, но многим туристам хотелось бы избежать этой многочасовой процедуры, тратится много сил, времени и средств. На саму экскурсию уходит мало времени, хотелось бы сделать акцента на это.
Посетили за дополнительную плату пещеры. Впечатлило.
Н
11 июля 2021
Все очень понравилось. Пещеры неподражаемы. Спасибо гиду Асте
Ю
5 июля 2021
Не организовано по времени, указано 6 часов экскурсии, а на самом деле 12 часов, с разными заездами и сбором людей по гостиницам, заезд на дегустацию вин, пчелиную пасеку, и т. д., везде требуют деньги.
Д
29 июня 2021
Довольно не плохая экскурсия. Но вот эти дегустации просто надоели. На каждой экскурсии. Я понимаю, что экскурсоводы зарабатывт так деньги, но тратить на это время - жаль. После экскурсии завезли в отвратительную столовую. Туда завозят все группу. Еда невкусная. Из всех объектов понравилась только пещера. Водопад (гидростанция) ничего особенного, но не него было выделено огромное количество времени, видимо чтобы туристы походили по местной ярмарке.
С
16 мая 2021
Спасибо гиду Руслану Алексеевичу за отличную организацию экскурсии, за интересные рассказы, отличное чувство юмора, обед вкусно/недорого. Водителю Виктору спасибо за аккуратное вождение и вежливость. Рекомендую однозначно
С
15 мая 2021
Гид - замечательный. Рассказывает с душой. Места, по которым возили экскурсию - восторг. Минус один - беготня. В режиме «галопом по европам» пробежали все те самые красивые места. Времени на сам Новый Афон было выделено очень мало для такого города. Что можно улучшить - сократить количество мест, но подольше пробыть в каждом из оставшихся.
В
2 мая 2021
Гид Ирина прекрасно излагает информацию, с юмором, с пониманием пожеланий экскурсантов. Прекрасный русский язык, чувствуется, что экскурсовод - филолог. Экскурсия неутомительная, оставляет приятное впечатление от лёгкости восприятия преподносимой информации.
М
18 сен 2020
Хорошая экскурсия, граммотный экскурсовод, интересная программа. Из минусов на обед выделяется мало времени.
С
13 сен 2020
Интересная и прекрасно организованная экскурсия!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пицунды

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Из Пицунды на озеро Рица — групповая экскурсия
4
10
800
за 1 чел.
Из Пицунды на озеро Рица — групповая экскурсия
Побывать в красивейших местах Рицинского национального парка и узнать о культуре Абхазии
ежедневно в 08:30

Еще несколько похожих предложений в Пицунде

Из Пицунды — в Новый Афон!
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
6 000
за 1-4 чел.
Из Пицунды — в Новый Афон!
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Индивидуальная экскурсия
5
34
10 000
за 1-6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Воздушный коктейль Пицунды
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 500
за 1-7 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
Прогулка по самым интересным местам черноморского курорта с легким погружением в историю
Большое знакомство с Абхазией
Индивидуальная экскурсия
5
3
12300
9 840
за 1-7 чел.
Большое знакомство с Абхазией
Озеро Рица, Новый Афон, Гагра и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Путешествие в Сухум из Пицунды
Индивидуальная экскурсия
7 500
за 1-4 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды
Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Индивидуальная экскурсия
4.5
15
6 000
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Индивидуальная экскурсия
4.5
4
3ч 30м
3 950
за 1-2 чел.
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
Познакомиться с культурой народов Кавказа на примере редких экспонатов из частной коллекции
Яркое путешествие по Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
9
7400
5 920
за 1-7 чел.
Яркое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Впервые в Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
11000
8 800
за 1-8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
«Жемчужина Кавказских гор» — поездка к озеру Рица
5
1
850
за 1 чел.
«Жемчужина Кавказских гор» — поездка к озеру Рица
Выезд с 9:00 до 9:30 в зависимости от расположения вашего отеля
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пицунде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пицунде