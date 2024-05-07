Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Но мы с вами справимся! В увлекательном путешествии по солнечной стране вы не только побываете на винодельне и коньячном заводе, где насладитесь напитками богов, но и поднимитесь в горы, чтобы исследовать древние христианские и языческие храмы. Посетим величественный Арагац, полюбуемся необычной «Симфонией камней».
Вы познакомитесь с розовой столицей, поучаствуете в кулинарном мастер-классе и, конечно же, отведаете вкусные традиционные блюда.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В любой выбранной вами гостинице (не включено в стоимость).
Питание. Не включено в стоимость. Дегустация вин и коньяка, а также обеды блюдами национальной кухни — за доплату.
Программа тура по дням
Знакомство с Ереваном и дегустация коньяка
Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по солнечной столице цвета местного камня — розового туфа. Увидим площадь Республики — главный архитектурный комплекс, на территории которого установлен фонтан, Голубую мечеть, монумент «Мать Армения» на вершине холма и церковь Святой Анны. Посмотрим на дом Правительства и здание Мэрии Еревана на площади России. Полюбуемся скульптурой работы Огюста Родена, установленной на площади Франции, моделью для которой послужил его друг, художник Жюль Лепаж. Пройдём по исторической улице Абовяна, названной в честь армянского поэта и богатой мемориальными табличками, вдоль купеческих домов и гимназии, площади Азнавура и кинотеатра «Москва». Прогуляемся по пешеходной улице — современному Северному проспекту.
При желании, завершим день ароматами армянского коньяка на Ереванском заводе Арарат. Вы попробуете тот самый терпкий напиток, который в начале 20 века на Всемирной выставке в Париже получил главный приз.
Длительность: 4-5 часов.
Арагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация вина
Сегодня в 10:00 отправляемся на Арагац — высочайшую гору страны (более 4000 метров), которая интересна не только как природная достопримечательность, но и как хранитель многовековой культуры. Здесь расположены озеро Кари, Бюраканская астрофизическая обсерватория и средневековый комплекс Амберд, состоящий из крепости в живописном ущелье между рек, которую местные жители называют «Крепостью облаков» (7-13 вв.), и церкви 11 века. Комплекс частично разрушен, но некоторые элементы богатой декорации сохранились до сих пор. Если погодные условия не позволят посетить крепость, отправимся в монастырь Ованаванк.
Далее едем к монастырю Сагмосаванк, в средние века бывшему известным духовным центром. Согласно легенде, в 4 веке Григорий Просветитель, заметив с вершины Арагац подходящее место, построил на нём церковь, а в 13 веке князь Ваче Вачутян основал монастырь.
Погуляем по музею под открытым небом: на восточном склоне горы Арагац в 2005 году была построена композиция, состоящая из двухметровых букв армянского алфавита, изготовленных из туфа, и установлена фигура создателя алфавита Месропа Маштоца. В создании памятника, приуроченного к 1600-летию армянских букв, участвовали мастера со всей Армении.
При желании, в завершении посетим винодельню «Воскеваз», что в переводе означает «Золотая лоза», основанную в 1932 году. Вы познаете тонкости дегустации вин, а после, пообедав блюдами традиционной кухни, вернёмся в Ереван.
Длительность: 5-6 часов.
Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация вина
В 10:00 выезжаем из Еревана. Первым, что мы сегодня увидим, станет арка Чаренца, сооружённая в честь армянского поэта, в то же время задуманная архитектором Рафаелом Исраеляном, как «храм» Арарату. Арка расположена так, что сквозь неё открывается живописный вид на Араратскую долину и сам Арарат.
Полюбуемся храмом богу Солнца Гарни. Это единственный языческий храм Армении, построен в I веке в греческом стиле, но с соблюдением армянских архитектурных традиций. С двух сторон храм защищает ущелье, с третьей стороны он обнесён крепостной стеной. На территории комплекса сохранилась баня 3 века н. э., которая считается предшественницей бань средневековой Армении, и руины христианских церквей.
В Гарнийском ущелье рассмотрим необычное творение природы — склоны, которые состоят из базальтовых шестигранников, напоминают трубы органа и потому получили название «Симфония камней».
Осмотрим пещерный монастырь Гегард (Айриванк). Построенный в 8 веке, он был разрушен, заново строительство началось уже в 12 веке, а главная церковь построена 1215 году. В течение десятилетий высекались одна за другой пещеры в скале. В одной из них есть святой источник. Считается, что вода в нём обладает чудодейственными свойствами.
При желании, после насыщенной прогулки пообедаете с дегустацией вин. Затем вернёмся в Ереван.
Длительность: 6-7 часов.
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Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание по экскурсионному маршруту
- Вода
Что не входит в цену
- Проживание в гостинице
- Питание
- Дополнительные напитки
- Дегустации - 500-2000 руб. /чел
- Входные билеты на объекты экскурсий