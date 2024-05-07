Сегодня в 10:00 отправляемся на Арагац — высочайшую гору страны (более 4000 метров), которая интересна не только как природная достопримечательность, но и как хранитель многовековой культуры. Здесь расположены озеро Кари, Бюраканская астрофизическая обсерватория и средневековый комплекс Амберд, состоящий из крепости в живописном ущелье между рек, которую местные жители называют «Крепостью облаков» (7-13 вв.), и церкви 11 века. Комплекс частично разрушен, но некоторые элементы богатой декорации сохранились до сих пор. Если погодные условия не позволят посетить крепость, отправимся в монастырь Ованаванк.

Далее едем к монастырю Сагмосаванк, в средние века бывшему известным духовным центром. Согласно легенде, в 4 веке Григорий Просветитель, заметив с вершины Арагац подходящее место, построил на нём церковь, а в 13 веке князь Ваче Вачутян основал монастырь.

Погуляем по музею под открытым небом: на восточном склоне горы Арагац в 2005 году была построена композиция, состоящая из двухметровых букв армянского алфавита, изготовленных из туфа, и установлена фигура создателя алфавита Месропа Маштоца. В создании памятника, приуроченного к 1600-летию армянских букв, участвовали мастера со всей Армении.

При желании, в завершении посетим винодельню «Воскеваз», что в переводе означает «Золотая лоза», основанную в 1932 году. Вы познаете тонкости дегустации вин, а после, пообедав блюдами традиционной кухни, вернёмся в Ереван.

Длительность: 5-6 часов.