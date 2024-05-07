Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Авторский тур в Ереване

Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш

Как говорил Максим Горький: «Легче подняться на гору Арарат, чем из подвалов «Арарат».

Но мы с вами справимся! В увлекательном путешествии по солнечной стране вы не только побываете на винодельне и коньячном заводе, где насладитесь напитками богов, но и поднимитесь в горы, чтобы исследовать древние христианские и языческие храмы. Посетим величественный Арагац, полюбуемся необычной «Симфонией камней».

Вы познакомитесь с розовой столицей, поучаствуете в кулинарном мастер-классе и, конечно же, отведаете вкусные традиционные блюда.
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Ближайшие даты:
7
мая
13
мая
19
мая
25
мая
31
мая
6
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даты

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В любой выбранной вами гостинице (не включено в стоимость).

Питание. Не включено в стоимость. Дегустация вин и коньяка, а также обеды блюдами национальной кухни — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ереваном и дегустация коньяка

Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по солнечной столице цвета местного камня — розового туфа. Увидим площадь Республики — главный архитектурный комплекс, на территории которого установлен фонтан, Голубую мечеть, монумент «Мать Армения» на вершине холма и церковь Святой Анны. Посмотрим на дом Правительства и здание Мэрии Еревана на площади России. Полюбуемся скульптурой работы Огюста Родена, установленной на площади Франции, моделью для которой послужил его друг, художник Жюль Лепаж. Пройдём по исторической улице Абовяна, названной в честь армянского поэта и богатой мемориальными табличками, вдоль купеческих домов и гимназии, площади Азнавура и кинотеатра «Москва». Прогуляемся по пешеходной улице — современному Северному проспекту.

При желании, завершим день ароматами армянского коньяка на Ереванском заводе Арарат. Вы попробуете тот самый терпкий напиток, который в начале 20 века на Всемирной выставке в Париже получил главный приз.

Длительность: 4-5 часов.

Знакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньяка
2 день

Арагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация вина

Сегодня в 10:00 отправляемся на Арагац — высочайшую гору страны (более 4000 метров), которая интересна не только как природная достопримечательность, но и как хранитель многовековой культуры. Здесь расположены озеро Кари, Бюраканская астрофизическая обсерватория и средневековый комплекс Амберд, состоящий из крепости в живописном ущелье между рек, которую местные жители называют «Крепостью облаков» (7-13 вв.), и церкви 11 века. Комплекс частично разрушен, но некоторые элементы богатой декорации сохранились до сих пор. Если погодные условия не позволят посетить крепость, отправимся в монастырь Ованаванк.

Далее едем к монастырю Сагмосаванк, в средние века бывшему известным духовным центром. Согласно легенде, в 4 веке Григорий Просветитель, заметив с вершины Арагац подходящее место, построил на нём церковь, а в 13 веке князь Ваче Вачутян основал монастырь.

Погуляем по музею под открытым небом: на восточном склоне горы Арагац в 2005 году была построена композиция, состоящая из двухметровых букв армянского алфавита, изготовленных из туфа, и установлена фигура создателя алфавита Месропа Маштоца. В создании памятника, приуроченного к 1600-летию армянских букв, участвовали мастера со всей Армении.

При желании, в завершении посетим винодельню «Воскеваз», что в переводе означает «Золотая лоза», основанную в 1932 году. Вы познаете тонкости дегустации вин, а после, пообедав блюдами традиционной кухни, вернёмся в Ереван.

Длительность: 5-6 часов.

Арагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация винаАрагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация винаАрагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация винаАрагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация винаАрагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация винаАрагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация винаАрагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация винаАрагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация винаАрагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация винаАрагац, комплекс Амберд, монастырь Сагмосаванк и дегустация вина
3 день

Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация вина

В 10:00 выезжаем из Еревана. Первым, что мы сегодня увидим, станет арка Чаренца, сооружённая в честь армянского поэта, в то же время задуманная архитектором Рафаелом Исраеляном, как «храм» Арарату. Арка расположена так, что сквозь неё открывается живописный вид на Араратскую долину и сам Арарат.

Полюбуемся храмом богу Солнца Гарни. Это единственный языческий храм Армении, построен в I веке в греческом стиле, но с соблюдением армянских архитектурных традиций. С двух сторон храм защищает ущелье, с третьей стороны он обнесён крепостной стеной. На территории комплекса сохранилась баня 3 века н. э., которая считается предшественницей бань средневековой Армении, и руины христианских церквей.

В Гарнийском ущелье рассмотрим необычное творение природы — склоны, которые состоят из базальтовых шестигранников, напоминают трубы органа и потому получили название «Симфония камней».

Осмотрим пещерный монастырь Гегард (Айриванк). Построенный в 8 веке, он был разрушен, заново строительство началось уже в 12 веке, а главная церковь построена 1215 году. В течение десятилетий высекались одна за другой пещеры в скале. В одной из них есть святой источник. Считается, что вода в нём обладает чудодейственными свойствами.

При желании, после насыщенной прогулки пообедаете с дегустацией вин. Затем вернёмся в Ереван.

Длительность: 6-7 часов.

Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация вина

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание по экскурсионному маршруту
  • Вода
Что не входит в цену
  • Проживание в гостинице
  • Питание
  • Дополнительные напитки
  • Дегустации - 500-2000 руб. /чел
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договоренности с гидом
Завершение: Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажиГорыСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмы

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