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Экскурсия Брест - город современный и древний (из Бреста)

Минсктур
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Экскурсия Брест - город современный и древний (из Бреста)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $24 за человека

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Экскурсия Брест - город современный и древний (из Бреста)
Экскурсия Брест - город современный и древний (из Бреста)

Что вы увидите

  • Брестский кафедральный собор Св. Симеона
  • Брестский Крестовоздвиженский костел
  • Площадь Свободы
  • Брестский железнодорожный вокзал
  • Брестская церковь Св. Николая
  • Брестская крепость-герой
  • Музей обороны Брестской крепости
  • Музей «Форт №5»
  • Исторический центр Брест
Протяженность: 25 км
В первой половине путешествия Вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Бресту - одному из старейших городов Беларуси с богатой историей 📖 и насыщенной разнообразием событий современностью.
Продолжится экскурсия поездкой в мемориальный комплекс «Брестская крепость - герой» - одно из знаковых мест Беларуси, которое хранит память о великом подвиге белорусского народа.

Программа экскурсии:

    Брестский кафедральный собор Св. Симеона (внешний осмотр)
    Брестский кафедральный собор Св. Симеона - главный православный храм города, который является его настоящим украшением и гордостью. Построенный в 1865 году в псевдорусском стиле собор особенно величественно выглядит вечером в лучах ночной подсветки. Одной из главных святынь храма являются мощи преподобного мученика Афанасия, игумена Брестского, который несмотря на пытки и мучения не отрекся от православия. Сегодня памятник Афанасию Брестскому установлен возле кафедрального собора.
    Брестский Крестовоздвиженский костел (внешний осмотр)
    Фарный Крестовоздвиженский костел - один из старейших и красивейших храмов Брестской области, который поражает своей простотой и лаконичностью. Построенный в 1856 году костел был закрыт во времена Советской власти, здание использовалось в качестве краеведческого музея. Только в 2001 году храм был возвращен верующим и ему постепенно в результате реставрационных работ вернули первоначальный вид. Сегодня здесь хранится святыня, наиболее почитаемая католиками Беларуси, - чудотворная икона Божьей Матери Брестской в окладе второй половины XVII века.
    Площадь Свободы в г. Брест
    Площадь Свободы и прилегающие к ней улицы – это старый центр Бреста, застройки первой половины ХХ века. Каждый метр земли стоил в центре дорого и поэтому дома стоят плотно друг к другу, отличаясь элементами архитектурного декора (модерн, готика, классицизм, одним словом – эклектика). Свое современное название площадь получила в 1939 г. Прежние ее названия - Думская площадь, Ратушная площадь, площадь Пилсудского, Маршалплац. О насыщенной истории формирования площади Вы узнаете во время экскурсии 🧭 железнодорожный вокзал (внешний осмотр)
    Брестский железнодорожный вокзал является действующим музеем мрамора под открытым небом, входит в число памятников архитектуры Республики Беларусь.
    Железнодорожный вокзал Бреста – один из старейших в Беларуси, его открытие состоялось 28 мая 1886 года в присутствии царской семьи во главе с Александром III. Уникальное сооружение здания вокзала гармонично вписывается в стиль современного города и является своеобразными воротами страны в Европу.
    Брестская церковь ⛪ Св. Николая (внешний осмотр)
    Брестская церковь Св. Николая - великолепный образец храма в ретроспективно-русском стиле, первое упоминание о котором относится еще к 1390 году. По легенде, церковь была построена на средства купца, который, увязнув в реке, смог освободиться, только дав обет построить храм в Бресте во имя Св. Николая. Церковь имела свою собственную длинную историю - так, здесь находилось одно из старейших в Беларуси кафедральных братств, действовал госпиталь.
    Брестская крепость-герой
    В ходе экскурсии перед Вами откроются страницы истории страшных дней начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 года гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе Вас встретит пронзительный голос Ю. Левитана с правительственным сообщением о нападении на Советский Союз войск немецко-фашистской Германии и песня А. Александрова «Священная война», ставшая гимном тех лет. 8 мая 1965 года крепости присвоено звание «крепость-герой».
    Музей обороны Брестской крепости
    Музей обороны Брестской крепости - музей 🖼, экспозиция которого отражает не только военные действия 1941 года на территории крепости, но и историю ее строительства, а также крупнейшие сражения Великой отечественной войны и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Музей обороны был открыт в 1956 году, с тех пор его площадь и экспозиция расширились в 2, 5 раза, здесь представлены предметы из раскопок, произведения искусства, военные документы, фотографии 📸. Наибольшую ценность среди всех предметов экспозиции имеют записи С. С. Смирнова с воспоминаниями участников обороны Брестской крепости.
    Музей «Форт №5»
    8 мая 2000 г. состоялось торжественное открытие филиала мемориального комплекса – Форта № 5. Этому событию предшествовала большая научно-исследовательская работа, проделанная сотрудниками мемориала. В 1995 г. форт был включен в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Форт № 5 - это масштабное и интересное фортификационное сооружение, где вы сможете ощутить старину и грандиозность сооружения.
    Исторический центр Брест
    Исторический центр Бреста относится к историко-культурному наследию Республики Беларусь и внесён в государственный список ценностей, который включает более 250 объектов города. В годы советской власти древний могущественный город 🏙️ Брест с его богатейшим культурным наследием был разрушен, а на его месте построена крепость. Поэтому сегодня исторический центр города представляет собой преимущественно бывшие жилые и административные здания - особняки, училища и гимназии, больницы и банки, которые относятся ко второй половине XIX - началу XX века.
    Что входит
    • услуги аттестованного экскурсовода
    • транспортные услуги
    • входные билеты по программе музей обороны Брестской крепость, форт №5 Внимание! для экскурсий 2 и 4 января 2020 в стоимость включены только входные билеты в музей обороны Брестской крепости, экскурсия на 3 часа - Брестская крепость и пешеходная экскурсия по Советской улице
    • экскурсии по программе
    Что не входит
    • питание (по желанию - 10 бел. руб. )
    • личные расходы
    Начало
    🚩 ул. Комсомольская, 6, Брест
    Место завершения
    🏁 По договоренности
    Экскурсия Брест - город современный и древний (из Бреста)
    Экскурсия Брест - город современный и древний (из Бреста)
    Экскурсия Брест - город современный и древний (из Бреста)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Минсктур
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