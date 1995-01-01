Протяженность: 25 км

В первой половине путешествия Вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Бресту - одному из старейших городов Беларуси с богатой историей 📖 и насыщенной разнообразием событий современностью.

Продолжится экскурсия поездкой в мемориальный комплекс «Брестская крепость - герой» - одно из знаковых мест Беларуси, которое хранит память о великом подвиге белорусского народа.

Программа экскурсии:

Брестский кафедральный собор Св. Симеона (внешний осмотр)

Брестский кафедральный собор Св. Симеона - главный православный храм города, который является его настоящим украшением и гордостью. Построенный в 1865 году в псевдорусском стиле собор особенно величественно выглядит вечером в лучах ночной подсветки. Одной из главных святынь храма являются мощи преподобного мученика Афанасия, игумена Брестского, который несмотря на пытки и мучения не отрекся от православия. Сегодня памятник Афанасию Брестскому установлен возле кафедрального собора.

Брестский Крестовоздвиженский костел (внешний осмотр)

Фарный Крестовоздвиженский костел - один из старейших и красивейших храмов Брестской области, который поражает своей простотой и лаконичностью. Построенный в 1856 году костел был закрыт во времена Советской власти, здание использовалось в качестве краеведческого музея. Только в 2001 году храм был возвращен верующим и ему постепенно в результате реставрационных работ вернули первоначальный вид. Сегодня здесь хранится святыня, наиболее почитаемая католиками Беларуси, - чудотворная икона Божьей Матери Брестской в окладе второй половины XVII века.

Площадь Свободы в г. Брест

Площадь Свободы и прилегающие к ней улицы – это старый центр Бреста, застройки первой половины ХХ века. Каждый метр земли стоил в центре дорого и поэтому дома стоят плотно друг к другу, отличаясь элементами архитектурного декора (модерн, готика, классицизм, одним словом – эклектика). Свое современное название площадь получила в 1939 г. Прежние ее названия - Думская площадь, Ратушная площадь, площадь Пилсудского, Маршалплац. О насыщенной истории формирования площади Вы узнаете во время экскурсии 🧭 железнодорожный вокзал (внешний осмотр)

Брестский железнодорожный вокзал является действующим музеем мрамора под открытым небом, входит в число памятников архитектуры Республики Беларусь.

Железнодорожный вокзал Бреста – один из старейших в Беларуси, его открытие состоялось 28 мая 1886 года в присутствии царской семьи во главе с Александром III. Уникальное сооружение здания вокзала гармонично вписывается в стиль современного города и является своеобразными воротами страны в Европу.

Брестская церковь ⛪ Св. Николая (внешний осмотр)

Брестская церковь Св. Николая - великолепный образец храма в ретроспективно-русском стиле, первое упоминание о котором относится еще к 1390 году. По легенде, церковь была построена на средства купца, который, увязнув в реке, смог освободиться, только дав обет построить храм в Бресте во имя Св. Николая. Церковь имела свою собственную длинную историю - так, здесь находилось одно из старейших в Беларуси кафедральных братств, действовал госпиталь.

Брестская крепость-герой

В ходе экскурсии перед Вами откроются страницы истории страшных дней начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 года гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе Вас встретит пронзительный голос Ю. Левитана с правительственным сообщением о нападении на Советский Союз войск немецко-фашистской Германии и песня А. Александрова «Священная война», ставшая гимном тех лет. 8 мая 1965 года крепости присвоено звание «крепость-герой».

Музей обороны Брестской крепости

Музей обороны Брестской крепости - музей 🖼, экспозиция которого отражает не только военные действия 1941 года на территории крепости, но и историю ее строительства, а также крупнейшие сражения Великой отечественной войны и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Музей обороны был открыт в 1956 году, с тех пор его площадь и экспозиция расширились в 2, 5 раза, здесь представлены предметы из раскопок, произведения искусства, военные документы, фотографии 📸. Наибольшую ценность среди всех предметов экспозиции имеют записи С. С. Смирнова с воспоминаниями участников обороны Брестской крепости.

Музей «Форт №5»

8 мая 2000 г. состоялось торжественное открытие филиала мемориального комплекса – Форта № 5. Этому событию предшествовала большая научно-исследовательская работа, проделанная сотрудниками мемориала. В 1995 г. форт был включен в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Форт № 5 - это масштабное и интересное фортификационное сооружение, где вы сможете ощутить старину и грандиозность сооружения.

Исторический центр Брест

Исторический центр Бреста относится к историко-культурному наследию Республики Беларусь и внесён в государственный список ценностей, который включает более 250 объектов города. В годы советской власти древний могущественный город 🏙️ Брест с его богатейшим культурным наследием был разрушен, а на его месте построена крепость. Поэтому сегодня исторический центр города представляет собой преимущественно бывшие жилые и административные здания - особняки, училища и гимназии, больницы и банки, которые относятся ко второй половине XIX - началу XX века.