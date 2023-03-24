Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршрут аудиоэкскурсии разделён на две части и составлен так, чтобы вы исследовали город в комфортном для себя темпе.
Первая часть — Брестская крепость
Программа начнётся с главной достопримечательности города и одного из центральных символов Второй мировой войны на постсоветском пространстве. Вы детально изучите мемориальный комплекс. Представите, как строилась фортификация, какие устои здесь были в начале 20 века и как за крепость сражались советские воины. Осмотрите экспозицию Музея обороны. Увидите главные памятники, а также сохранившиеся и руинированные постройки, такие как Холмские ворота и археологический комплекс «Берестье».
Вторая часть — прогулка по центру Бреста
На улочках города, который упоминался ещё в «Повести временных лет», вы узнаете о его основании, польско-еврейской истории Бреста, обороне в годы Великой Отечественной войны, а также о послевоенной культурной жизни. Рассмотрите костёл Святого Антония — памятник конструктивизма, созданный поляками в 1930-х годах. На вашем пути будет и старинная аптека Гринберга, расположенная в здании эпохи модерна. А также другие яркие памятники города.
Как связаны современный кинотеатр и дореволюционная синагога? Почему железнодорожный вокзал называют «музеем мрамора»? Как благодаря контрабандистам здесь открыли популярный музей? Ответы вы найдете на нашей аудиопрогулке!
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
▪ График работы Музея обороны Брестской крепости: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00. Касса работает до 17:30. ▪ Билет оплачивается дополнительно: взрослый — 8 BYN (~200 RUB), учащийся — 4 BYN (100 RUB).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у парковки комплекса «Брестская крепость»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Бресте
Провёл 2083 экскурсии для 2157 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.