Брест — один из самых древних и интересных городов Беларуси, где переплетена история многих народов и где происходили ключевые события 20 века. Вы подробно исследуете главную достопримечательность — Брестскую крепость. На центральных улочках познакомитесь с памятниками старины и услышите любопытные факты из прошлого. А в роли вашего гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут аудиоэкскурсии разделён на две части и составлен так, чтобы вы исследовали город в комфортном для себя темпе.

Первая часть — Брестская крепость

Программа начнётся с главной достопримечательности города и одного из центральных символов Второй мировой войны на постсоветском пространстве. Вы детально изучите мемориальный комплекс. Представите, как строилась фортификация, какие устои здесь были в начале 20 века и как за крепость сражались советские воины. Осмотрите экспозицию Музея обороны. Увидите главные памятники, а также сохранившиеся и руинированные постройки, такие как Холмские ворота и археологический комплекс «Берестье».

Вторая часть — прогулка по центру Бреста

На улочках города, который упоминался ещё в «Повести временных лет», вы узнаете о его основании, польско-еврейской истории Бреста, обороне в годы Великой Отечественной войны, а также о послевоенной культурной жизни. Рассмотрите костёл Святого Антония — памятник конструктивизма, созданный поляками в 1930-х годах. На вашем пути будет и старинная аптека Гринберга, расположенная в здании эпохи модерна. А также другие яркие памятники города.

Как связаны современный кинотеатр и дореволюционная синагога? Почему железнодорожный вокзал называют «музеем мрамора»? Как благодаря контрабандистам здесь открыли популярный музей? Ответы вы найдете на нашей аудиопрогулке!

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения

Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

▪ График работы Музея обороны Брестской крепости: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.

▪ Билет оплачивается дополнительно: взрослый — 8 BYN (~200 RUB), учащийся — 4 BYN (100 RUB).