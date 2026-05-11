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что поехали. Александр рассказывал много интересных историй и отвечал на все интересующие вопросы - человек с душой относится к работе и очень любит свою страну, было приятно побеседовать. Саму Брестскую крепость словами и фото особо не опишешь - надо ехать самим и прочувствовать эту атмосферу.