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Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Забыть о заботах с логистикой и увидеть всё то, что хотелось увидеть
23 июн в 07:00
25 июн в 07:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно
Увидеть два символа Беларуси - с комфортом и без спешки
Начало: По согласованию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно)
Индивидуальный трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость. Откройте для себя уникальные места Беларуси, наслаждаясь комфортом и свободой передвижения
23 июн в 06:30
24 июн в 06:30
38 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу
С комфортом добраться до древнего города и природной жемчужины Беларуси
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
У
Замечательный маршрут, нам безумно понравилась поездка, было максимально комфортно с учетом, что мы путешествовали с двумя детьми, рекомендуем!
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О
Прекрасный маршрут. Приятный водитель. Все понравилось
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Б
Поездка очень понравилась. Водитель Александр забрал от отеля, вел машину очень комфортно. По дороге рассказал интересные факты о Беларуси. Помог приобрести билеты, подсказал на что обратить внимание
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Д
Самые лучшие впечатления от путешествия по прекрасной стране.
Комфортно, безопасно, спокойно, информативно.
Рекомендую.
Комфортно, безопасно, спокойно, информативно.
Рекомендую.
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С
Самые лучшие впечатления от поездки. Водителю Александру большое спасибо за созданную прекрасную атмосферу в поездке. Александр- профессионал высочайшего уровня.
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Очень все понравилось! Водитель Александр просто сидячий гид историю знает на 5. Все рассказал,показал,подсказал. Поездка оказалась очень интересной и комфортной.
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В
Путешествовали с водителем Александром на комфортном автомобиле. Несмотря на длительность поездки (в общей сложности получилось 14 часов), нисколько не пожалели,
+4
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С
Водитель Александр. Рассказал много интересного о Белоруссии, об экскурсия. Помог с фотографиями. Все замечательно!!!!
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Д
отличная поездка, отличная компания. план удобно корректируется во время поездки с учетом обстоятельств. посмотрели все что запланировано, погуляли по Бресту. большое спасибо Александру
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А
Отличная поездка, водитель вежливый, автомобиль чистый. Впечатления были получены великолепные. Все было познавательно. Отдельное спасибо Александру
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Всего 21 отзыв в Минске в категории "Трансферы в Беловежскую пущу и Брест"
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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансферы в Беловежскую пущу и Брест»
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Сейчас в Минске в категории "Трансферы в Беловежскую пущу и Брест" можно забронировать 4 экскурсии от 30 000 до 38 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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