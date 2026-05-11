Мои заказы

Трансферы в Беловежскую пущу и Брест – экскурсии в Минске

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансферы в Беловежскую пущу и Брест» в Минске, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
На машине
13 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Забыть о заботах с логистикой и увидеть всё то, что хотелось увидеть
23 июн в 07:00
25 июн в 07:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно
На машине
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно
Увидеть два символа Беларуси - с комфортом и без спешки
Начало: По согласованию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно)
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно)
Индивидуальный трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость. Откройте для себя уникальные места Беларуси, наслаждаясь комфортом и свободой передвижения
23 июн в 06:30
24 июн в 06:30
38 500 ₽ за всё до 8 чел.
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу
С комфортом добраться до древнего города и природной жемчужины Беларуси
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

У
Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно)
Замечательный маршрут, нам безумно понравилась поездка, было максимально комфортно с учетом, что мы путешествовали с двумя детьми, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно
Прекрасный маршрут. Приятный водитель. Все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Поездка очень понравилась. Водитель Александр забрал от отеля, вел машину очень комфортно. По дороге рассказал интересные факты о Беларуси. Помог приобрести билеты, подсказал на что обратить внимание
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно
Самые лучшие впечатления от путешествия по прекрасной стране.
Комфортно, безопасно, спокойно, информативно.
Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Самые лучшие впечатления от поездки. Водителю Александру большое спасибо за созданную прекрасную атмосферу в поездке. Александр- профессионал высочайшего уровня.
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Очень все понравилось! Водитель Александр просто сидячий гид историю знает на 5. Все рассказал,показал,подсказал. Поездка оказалась очень интересной и комфортной.
Очень все понравилось! Водитель Александр просто сидячий гид историю знает на 5. Все рассказал,показал,подсказал. Поездка оказалась
Очень все понравилось! Водитель Александр просто сидячий гид историю знает на 5. Все рассказал,показал,подсказал. Поездка оказалась
Очень все понравилось! Водитель Александр просто сидячий гид историю знает на 5. Все рассказал,показал,подсказал. Поездка оказалась
Вам был полезен этот отзыв?
В
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Путешествовали с водителем Александром на комфортном автомобиле. Несмотря на длительность поездки (в общей сложности получилось 14 часов), нисколько не пожалели,
читать дальшеуменьшить

что поехали. Александр рассказывал много интересных историй и отвечал на все интересующие вопросы - человек с душой относится к работе и очень любит свою страну, было приятно побеседовать. Саму Брестскую крепость словами и фото особо не опишешь - надо ехать самим и прочувствовать эту атмосферу.

Путешествовали с водителем Александром на комфортном автомобиле. Несмотря на длительность поездки (в общей сложности получилось 14
Путешествовали с водителем Александром на комфортном автомобиле. Несмотря на длительность поездки (в общей сложности получилось 14
Путешествовали с водителем Александром на комфортном автомобиле. Несмотря на длительность поездки (в общей сложности получилось 14
Путешествовали с водителем Александром на комфортном автомобиле. Несмотря на длительность поездки (в общей сложности получилось 14+4
Путешествовали с водителем Александром на комфортном автомобиле. Несмотря на длительность поездки (в общей сложности получилось 14
Путешествовали с водителем Александром на комфортном автомобиле. Несмотря на длительность поездки (в общей сложности получилось 14
Путешествовали с водителем Александром на комфортном автомобиле. Несмотря на длительность поездки (в общей сложности получилось 14
Путешествовали с водителем Александром на комфортном автомобиле. Несмотря на длительность поездки (в общей сложности получилось 14
Вам был полезен этот отзыв?
С
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Водитель Александр. Рассказал много интересного о Белоруссии, об экскурсия. Помог с фотографиями. Все замечательно!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
отличная поездка, отличная компания. план удобно корректируется во время поездки с учетом обстоятельств. посмотрели все что запланировано, погуляли по Бресту. большое спасибо Александру
Вам был полезен этот отзыв?
А
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Отличная поездка, водитель вежливый, автомобиль чистый. Впечатления были получены великолепные. Все было познавательно. Отдельное спасибо Александру
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 21 отзыв в Минске в категории "Трансферы в Беловежскую пущу и Брест"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансферы в Беловежскую пущу и Брест»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща;
  2. Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно;
  3. Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно);
  4. Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу.
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Троицкое предместье;
  2. Площадь Независимости;
  3. Верхний город;
  4. Мирский замок;
  5. Несвижский замок;
  6. Красный костёл;
  7. Ратуша;
  8. Площадь Победы;
  9. Национальная библиотека;
  10. Ворота Минска.
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2026
Сейчас в Минске в категории "Трансферы в Беловежскую пущу и Брест" можно забронировать 4 экскурсии от 30 000 до 38 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2026 год по теме «Трансферы в Беловежскую пущу и Брест», 21 ⭐ отзыв, цены от 30000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август