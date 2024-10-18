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основное о центре города, запомнить улицы, узнать, что и где поблизости находится. Еда и напитки просто вкуснейшие, на двоих еды было много, забрали в итоге с собой и завтракали драниками в гостинице. Познакомились атмосферным баром, с отличной кухней, а это очень важно - сразу начать с хорошего, а не с плохих впечатлений от кухни или от ресторана. Гид Наталья всё легко и просто объясняет, спасибо ей, разговор шёл легко и интересно. Сразу показала нам ещё несколько мест, где можно на будущее вкусностей попробовать. Определённо, экскурсия стоит своих денег, рекомендую.