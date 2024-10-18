13 часов
Групповая
до 20 чел.
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: На улице Кирова
«Вечным искателям приключений, верящим в чудеса и любящим вкусное пиво, посвящается наша поездка»
9 ноя в 07:30
23 ноя в 07:30
6 600₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000₽ за человека
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Недетский гастротур: пиво и мистика - всё включено
Начало: Автомобильная парковка по адресу ул. Кирова, 8
«Пивоварня «Лидское пиво» с увлекательной экскурсией по музею Лидского бровара, где вы откроете тайны древнего ремесла и продегустируете лучшие сорта крафтового пива»
Расписание: Каждую субботу с выездом из Минска в 7:30
9 ноя в 07:30
16 ноя в 07:30
179Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероникс18 октября 2024Хорошая экскурсия! История + душевная обстановка, вкусные еда и напитки в достойных заведениях
- ННаталья15 октября 2024Идея отличная, НО советую, прежде чем бронировать экскурсию, уточните меню, количество напитков и еды, которое будет положено каждому человека. Буду
- ООльга20 сентября 2024Экскурсия отличная, проводила гид Наталья. Это было первое знакомство с Минском, рассказ и прогулка были интересные и сразу удалось узнать
- ННаталья8 сентября 2024Экскурсия по Лиде и на пивоваренный завод-5. Фэнтези усадьба-3
- ННаталья4 августа 2024В целом, тур очень хороший. Прекрасная экскурсия по Лидскому бровару. Отличный гид по городу. Но был ряд «но» в организации. 1. Обещали
- ААнна16 июня 2024Экскурсия по Лиде и пивзаводу прекрасная, интересная очень! Спасибо! Но последнюю локацию типа мистическую можно и не посещать Послушали, посмотрели 5 минут, купили в магазине напитки и сидели ждали группу
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Пивные туры»
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