Пивные экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Пивные туры» в Минске, цены от 179 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: На улице Кирова
«Вечным искателям приключений, верящим в чудеса и любящим вкусное пиво, посвящается наша поездка»
9 ноя в 07:30
23 ноя в 07:30
6 600 за человека
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пешая
37 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000 за человека
Недетский гастротур: пиво и мистика - всё включено
На автобусе
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Недетский гастротур: пиво и мистика - всё включено
Начало: Автомобильная парковка по адресу ул. Кирова, 8
«Пивоварня «Лидское пиво» с увлекательной экскурсией по музею Лидского бровара, где вы откроете тайны древнего ремесла и продегустируете лучшие сорта крафтового пива»
Расписание: Каждую субботу с выездом из Минска в 7:30
9 ноя в 07:30
16 ноя в 07:30
179Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероникс
    18 октября 2024
    В Минске есть, пить, по душам говорить
    Хорошая экскурсия! История + душевная обстановка, вкусные еда и напитки в достойных заведениях
  • Н
    Наталья
    15 октября 2024
    В Минске есть, пить, по душам говорить
    Идея отличная, НО советую, прежде чем бронировать экскурсию, уточните меню, количество напитков и еды, которое будет положено каждому человека. Буду
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    благодарна организаторам, если они свяжутся со мной и объяснят, как в первом баре 6 человек должны поделить 2 сета напитков -отглатывать по очереди (некоторых людей мы видели первый раз), кто-то будет пить один вид пива, а кто-то другой??? Ребенку дали только напиток, пришлось выпрашивать картошку фри. В последующем ресторане тоже возник вопрос: как поделить ребрышко, если оно одно в тарелке, тарелок две, а нас семеро?? тот же вопрос к колбаскам: на двух блюдах три вида по 2 колбаски, даже порезав пополам, кому-то не хватит т. д.

  • О
    Ольга
    20 сентября 2024
    В Минске есть, пить, по душам говорить
    Экскурсия отличная, проводила гид Наталья. Это было первое знакомство с Минском, рассказ и прогулка были интересные и сразу удалось узнать
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    основное о центре города, запомнить улицы, узнать, что и где поблизости находится. Еда и напитки просто вкуснейшие, на двоих еды было много, забрали в итоге с собой и завтракали драниками в гостинице. Познакомились атмосферным баром, с отличной кухней, а это очень важно - сразу начать с хорошего, а не с плохих впечатлений от кухни или от ресторана. Гид Наталья всё легко и просто объясняет, спасибо ей, разговор шёл легко и интересно. Сразу показала нам ещё несколько мест, где можно на будущее вкусностей попробовать. Определённо, экскурсия стоит своих денег, рекомендую.

  • Н
    Наталья
    8 сентября 2024
    Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
    Экскурсия по Лиде и на пивоваренный завод-5. Фэнтези усадьба-3
  • Н
    Наталья
    4 августа 2024
    Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
    В целом, тур очень хороший. Прекрасная экскурсия по Лидскому бровару. Отличный гид по городу. Но был ряд «но» в организации. 1. Обещали
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    позитивного сопровождающего. По факту сопровождающий вообще ничего не рассказывал, не общался с группой, только информировал о тайминге. 2. Санитарная остановка в Лиде. Заправка с одним туалетом. Весь автобус (человек 18) стояли в очереди. 3. Обед. Кафе или скорее банкетный зал оставляет желать лучшего. Странный запах в помещении. И поминки в соседнем зале 4. Жаль, что в сам замок не зашли.

  • А
    Анна
    16 июня 2024
    Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
    Экскурсия по Лиде и пивзаводу прекрасная, интересная очень! Спасибо! Но последнюю локацию типа мистическую можно и не посещать Послушали, посмотрели 5 минут, купили в магазине напитки и сидели ждали группу

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Пивные туры»

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  9. Национальная библиотека
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Сколько стоит экскурсия по Минску в ноябре 2024
Сейчас в Минске в категории "Пивные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 179 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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