Ежедневная пешеходная экскурсия по Минску

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Минску
Ежедневная пешеходная экскурсия по Минску
Ежедневная пешеходная экскурсия по Минску
Ежедневная пешеходная экскурсия по Минску

Что вас ожидает 🤩

  • Красный Костел
  • Ратуша
  • Площадь Свободы
  • Кафедральный собор
  • Национальный художественный музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

За 2 часа наши гиды сумеют показать все самые главные достопримечательности Минска.

Вы увидите Красный Костел - наиболее известный католический храм Минска, погуляете по историческому Верхнему городу и пройдете рядом с резиденцией Президента Республики Беларусь. Ворота Города, Ратуша, площадь Свободы, Кафедральный собор, улицы Зыбицкая и Карла Маркса, Национальный художественный музей – этот список можно продолжать бесконечно. Вы познакомитесь с уникальной архитектурой Минска, сочетающей в себе европейские и советские черты, и, без сомнения, влюбитесь в этот город!

Мы раскроем удивительные секреты этого ни на что не похожего города, расскажем о белорусской кухне и порекомендуем заведения, где можно ее попробовать, обсудим историю города, который был полностью разрушен во время Великой Отечественной Войны, поговорим о буме IT индустрии и знаменитых WorldofTanks, Viber и MSQRD, который купила социальная сеть Facebook, и, конечно, о многом другом. Нам интересно познакомить вас с настоящим "нетуристическим" Минском и увлечь его современной жизнью. К тому же наша экскурсия по Минску— это своего рода путеводитель, который дает отличную ориентацию в городе. Зачастую участники повторяют пройденный маршрут самостоятельно на следующий день, чтобы уделить больше внимания понравившимся местам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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