Отправляемся в Беларусь, подальше от шумной столицы, чтобы насладиться холмистыми пейзажами, увидеть уникальную здешнюю готику и пожить в аутентичных хатах с печкой и всеми удобствами, познакомиться с католическими традициями и побеседовать с гостеприимными местными жителями: историками, священником и дауншифтером. Побываем в доме-музее Адама Мицкевича и узнаем, почему поэта называют «польским Пушкиным», попробуем традиционную похлёбку в «кавярне» и угадаем назначение старинных предметов, собранных в доме мастера-живописца.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 9 лет.

Необходимые документы: российский или заграничный паспорт для посадки в поезд и заселения в отель. ПЦР-тест не нужен, медицинская страховка — по желанию.

В Беларуси удобнее всего расплачиваться картой «Мир» — принимают во всех платёжных терминалах страны. Наличные можно снять с карты «Мир» в любом банкомате по курсу банка на день операции. Российские карты других платежных систем работать не будут.

Выбирайте тёплую одежду, перчатки/варежки, шапку и утеплённую, влагостойкую обувь с хорошим протектором — будем много гулять.