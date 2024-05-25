Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
Авторский тур в Минске

Восхититься костёлами и замками, переночевать на лесном хуторе и отведать налистников и гречаников

Отправляемся в Беларусь, подальше от шумной столицы, чтобы насладиться холмистыми пейзажами, увидеть уникальную здешнюю готику и пожить в аутентичных хатах с печкой и всеми удобствами, познакомиться с католическими традициями и побеседовать с гостеприимными местными жителями: историками, священником и дауншифтером.

Побываем в доме-музее Адама Мицкевича и узнаем, почему поэта называют «польским Пушкиным», попробуем традиционную похлёбку в «кавярне» и угадаем назначение старинных предметов, собранных в доме мастера-живописца.
Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
Ближайшие даты:
25
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 500 ₽
Дети 11-16 лет20 500 ₽
Дети до 10 лет18 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 9 лет.

Необходимые документы: российский или заграничный паспорт для посадки в поезд и заселения в отель. ПЦР-тест не нужен, медицинская страховка — по желанию.

В Беларуси удобнее всего расплачиваться картой «Мир» — принимают во всех платёжных терминалах страны. Наличные можно снять с карты «Мир» в любом банкомате по курсу банка на день операции. Российские карты других платежных систем работать не будут.

Выбирайте тёплую одежду, перчатки/варежки, шапку и утеплённую, влагостойкую обувь с хорошим протектором — будем много гулять.

Проживание. Будем жить в «Белых лугах» — отреставрированных белорусских хатах с печками, туалетом и душем и мини-кухней. Цена тура указана за 2-местное размещение, при желании можно выбрать 3- и 4-местные варианты. На территории можно попариться в бане на дровах.

Питание. В программу включено 3-разовое питание: завтраки и ужины от белорусской хозяйки на хуторе и обеды на локациях.

Программа тура по дням

1 день

Новогрудок и галерея художника Кастуся Качана

Встречаемся на станции Барановичи-Центральные в 8:22 и отправляемся в Корчму на хутор Тиневичи. По пути вы узнаете, почему в Беларуси можно встретить храмы всех христианских конфессий, на каких языках здесь говорили раньше, как страна связана с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой.

В Корчме вас ждут вкусный завтрак и знакомство друг с другом, а затем, в 11:20 — экскурсия по Новогрудку, древней столице Великого княжества Литовского.

Вы окажетесь в уютном городке с атмосферными старинными улочками, католическими костёлами с черепичной крышей, будто сошедшими со страниц сказки, и православными храмами в готическом стиле — других таких не найти. Побываем на Замковой горе и увидим руины каменного замок 11 века.

Пообедаем в кавярне «Мириам» при костёле, где ксёндз (священик) Виталий расскажет, чем католический пост отличается от православного и что верующие готовят на праздники. Дальше отправимся в костёл святого Казимира — старейший католический храм в Беларуси.

Заглянем в галерею художника Кастуся Качана, покинувшего Минск и вернувшегося на малую родину, чтобы творить и выставлять свои работы. Побеседуем о любимых белорусских местечках с пейзажистом-дауншифтером, погадаем над назначением старинных предметов, собранных в подвале дома, рассмотрим картины и поедем дальше.

К 18 часам вернемся в Тиневичи — некогда умирающую деревню, а ныне — один из самых симпатичных туристических проектов сельской Беларуси. Предприниматели из Минска реставрируют здесь довоенные белорусские хаты и принимают гостей.
После сытного ужина в Корчме — местном заведении, расселимся по деревенским домам с аутентичной обстановкой, но привычными городскими удобствами.

Новогрудок и галерея художника Кастуся КачанаНовогрудок и галерея художника Кастуся КачанаНовогрудок и галерея художника Кастуся КачанаНовогрудок и галерея художника Кастуся КачанаНовогрудок и галерея художника Кастуся КачанаНовогрудок и галерея художника Кастуся Качана
2 день

Мирский замок и дом-музей Адама Мицкевича

В 9:30 позавтракаем и поедем в Мирский замок 16 века — образец белорусской готики. Вы увидите сооружение, которое служило цитаделью, было роскошной дворцовой резиденцией, а теперь вместило в себя музей с современной экспозицией. Гид проведёт вас по замку и расскажет его захватывающую историю.

После экскурсии, в 14:00, пообедаем в семейном кафе «Лихтарик 1876» на Рыночной площади в городе Мир. В меню: традиционная похлёбка, домашнее сало и сольенья, а желающие смогут попробовать настойки.

Следующая точка маршрута — дом-музей Адама Мицкевича, прозванного в народе «польским Пушкиным». Его читают, любят и считают классиком не только в Беларуси, но и в Польше и Литве. Узнаем, как жил и творил главный польский романтик и диссидент, насладимся атмосферой старинного старолитовского поместья и пройдёмся по приусадебной территории, мало изменившейся за прошедшие столетия.

Вернёмся в Барановичи и, если останется время, устроим короткий шопинг в магазине «Белорусский лён». Затем вас ждёт лёгкий ужин в кафе и обмен впечатлениями. В 19:40 — посадка на поезд «Брест — Москва». Прибытие на следующий день в 6:55 на Белорусский вокзал.

Мирский замок и дом-музей Адама МицкевичаМирский замок и дом-музей Адама МицкевичаМирский замок и дом-музей Адама МицкевичаМирский замок и дом-музей Адама МицкевичаМирский замок и дом-музей Адама Мицкевича

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гидов и экспертов
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до ж. - д. станции Барановичи (Беларусь) и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция Барановичи, 8:22
Завершение: Ж. - д. станция Барановичи, 19:42
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе туры

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