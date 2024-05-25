Восхититься костёлами и замками, переночевать на лесном хуторе и отведать налистников и гречаников
Побываем в доме-музее Адама Мицкевича и узнаем, почему поэта называют «польским Пушкиным», попробуем традиционную похлёбку в «кавярне» и угадаем назначение старинных предметов, собранных в доме мастера-живописца.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 500 ₽
|Дети 11-16 лет
|20 500 ₽
|Дети до 10 лет
|18 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 9 лет.
Необходимые документы: российский или заграничный паспорт для посадки в поезд и заселения в отель. ПЦР-тест не нужен, медицинская страховка — по желанию.
В Беларуси удобнее всего расплачиваться картой «Мир» — принимают во всех платёжных терминалах страны. Наличные можно снять с карты «Мир» в любом банкомате по курсу банка на день операции. Российские карты других платежных систем работать не будут.
Выбирайте тёплую одежду, перчатки/варежки, шапку и утеплённую, влагостойкую обувь с хорошим протектором — будем много гулять.
Проживание. Будем жить в «Белых лугах» — отреставрированных белорусских хатах с печками, туалетом и душем и мини-кухней. Цена тура указана за 2-местное размещение, при желании можно выбрать 3- и 4-местные варианты. На территории можно попариться в бане на дровах.
Питание. В программу включено 3-разовое питание: завтраки и ужины от белорусской хозяйки на хуторе и обеды на локациях.
Программа тура по дням
Новогрудок и галерея художника Кастуся Качана
Встречаемся на станции Барановичи-Центральные в 8:22 и отправляемся в Корчму на хутор Тиневичи. По пути вы узнаете, почему в Беларуси можно встретить храмы всех христианских конфессий, на каких языках здесь говорили раньше, как страна связана с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой.
В Корчме вас ждут вкусный завтрак и знакомство друг с другом, а затем, в 11:20 — экскурсия по Новогрудку, древней столице Великого княжества Литовского.
Вы окажетесь в уютном городке с атмосферными старинными улочками, католическими костёлами с черепичной крышей, будто сошедшими со страниц сказки, и православными храмами в готическом стиле — других таких не найти. Побываем на Замковой горе и увидим руины каменного замок 11 века.
Пообедаем в кавярне «Мириам» при костёле, где ксёндз (священик) Виталий расскажет, чем католический пост отличается от православного и что верующие готовят на праздники. Дальше отправимся в костёл святого Казимира — старейший католический храм в Беларуси.
Заглянем в галерею художника Кастуся Качана, покинувшего Минск и вернувшегося на малую родину, чтобы творить и выставлять свои работы. Побеседуем о любимых белорусских местечках с пейзажистом-дауншифтером, погадаем над назначением старинных предметов, собранных в подвале дома, рассмотрим картины и поедем дальше.
К 18 часам вернемся в Тиневичи — некогда умирающую деревню, а ныне — один из самых симпатичных туристических проектов сельской Беларуси. Предприниматели из Минска реставрируют здесь довоенные белорусские хаты и принимают гостей.
После сытного ужина в Корчме — местном заведении, расселимся по деревенским домам с аутентичной обстановкой, но привычными городскими удобствами.
Мирский замок и дом-музей Адама Мицкевича
В 9:30 позавтракаем и поедем в Мирский замок 16 века — образец белорусской готики. Вы увидите сооружение, которое служило цитаделью, было роскошной дворцовой резиденцией, а теперь вместило в себя музей с современной экспозицией. Гид проведёт вас по замку и расскажет его захватывающую историю.
После экскурсии, в 14:00, пообедаем в семейном кафе «Лихтарик 1876» на Рыночной площади в городе Мир. В меню: традиционная похлёбка, домашнее сало и сольенья, а желающие смогут попробовать настойки.
Следующая точка маршрута — дом-музей Адама Мицкевича, прозванного в народе «польским Пушкиным». Его читают, любят и считают классиком не только в Беларуси, но и в Польше и Литве. Узнаем, как жил и творил главный польский романтик и диссидент, насладимся атмосферой старинного старолитовского поместья и пройдёмся по приусадебной территории, мало изменившейся за прошедшие столетия.
Вернёмся в Барановичи и, если останется время, устроим короткий шопинг в магазине «Белорусский лён». Затем вас ждёт лёгкий ужин в кафе и обмен впечатлениями. В 19:40 — посадка на поезд «Брест — Москва». Прибытие на следующий день в 6:55 на Белорусский вокзал.
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Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Трансферы по маршруту
- Услуги гидов и экспертов
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до ж. - д. станции Барановичи (Беларусь) и обратно