Исследуйте Старую национальную галерею, "святилище для искусства и науки", идея возникновения которой принадлежит Фридриху Вильгельму IV.

Коллекция основана на пожертвовании от банкира Иоахима Генриха Вильгельма Вагнера, который оставил работы Дюссельдорфской школы живописи и бельгийских художников истории 📖 прусскому государству. В 1876 году Национальная галерея была открыта, как третий музей 🖼 острова Шпрее и после падения Берлинской стены, музей стал известен, как Старая национальная галерея (Alte Nationalgalerie) 19-го века.

Ледяные скульптуры захватывают дух, также как и работы французских импрессионистов, таких как Мане, Ренуар и Моне. Откройте для себя романтику и время Гете с "Монахом у моря", "Готическим собором у воды" и группой принцесс.

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