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Входной билет без очереди в Старую национальную галерею Берлина

5
10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Берлина
Посетите Старую национальную галерею Берлина, которая является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подумав о входном билете заранее, вы минуете очередь, сэкономите много времени и сможете сразу отправиться исследовать всемирно известные работы эпох классицизма, романтизма, бидермейера, импрессионизма и раннего модерна.

Билет 🎫 включает аудиогид.
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  • €12 за человека

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Входной билет без очереди в Старую национальную галерею Берлина
Входной билет без очереди в Старую национальную галерею Берлина

Что вы увидите

  • Старая национальная галерея Берлина (Alte Nationalgalerie)
Исследуйте Старую национальную галерею, "святилище для искусства и науки", идея возникновения которой принадлежит Фридриху Вильгельму IV.
Коллекция основана на пожертвовании от банкира Иоахима Генриха Вильгельма Вагнера, который оставил работы Дюссельдорфской школы живописи и бельгийских художников истории 📖 прусскому государству. В 1876 году Национальная галерея была открыта, как третий музей 🖼 острова Шпрее и после падения Берлинской стены, музей стал известен, как Старая национальная галерея (Alte Nationalgalerie) 19-го века.
Ледяные скульптуры захватывают дух, также как и работы французских импрессионистов, таких как Мане, Ренуар и Моне. Откройте для себя романтику и время Гете с "Монахом у моря", "Готическим собором у воды" и группой принцесс.
Важная инормация
  • Дети в возрасте до 18 лет бесплатно посещают галерею и не нуждаются в бронировании.
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
Что входит
  • Билет без очереди
  • Аудиогид
Что не входит
  • Личные расходы
  • Билеты в другие музеи
Начало и место завершения
🚩 Bodestraße 10178 Берлин
Входной билет без очереди в Старую национальную галерею Берлина
Входной билет без очереди в Старую национальную галерею Берлина
Входной билет без очереди в Старую национальную галерею Берлина
Входной билет без очереди в Старую национальную галерею Берлина

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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10 отзывов оставили туристы

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