Елена проводит ещё 17 экскурсий

Что вас ожидает

Пройти по лестнице все храмы в Бадами

Во время долгой, но живописной дороги в Бадами вы узнаете о двух религиозных учениях, повлиявших на архитектуру города — индуизме и джайнизме. В Бадами мы посетим 4 удивительных заброшенных храма-пещеры, вырубленных из красного песчаника прямо в скале. Первые три воздвигнуты в честь богов Шивы и Вишну, а последний посвящен 24 Тиртханкарам — великим джайнистским учителям. Мы поднимемся по горной лестнице, соединяющей эти храмы, посмотрим отлично сохранившиеся резные изображения богов и древних учителей. А на самой последней площадке вам откроется удивительный вид на рукотворное священное озеро Агастьятиртха, где, по преданиям, жило страшное чудовище.

Паттадакал — град рубиновый короны

Храмы Паттадакала считаются лучшим примером зодчества того времени и внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посетим храм Вирупакша, который был создан по приказу царицы Локамахадеви в честь побед ее супруга — здесь при помощи искусной резьбы воссозданы сцены из «Рамаяны», «Махабхараты» и индуистских мифов. Необычная архитектура древних храмов, скульптура, лепнина и мандалы восхитят мастерством и оставят неизгладимое впечатление.

Айхоле — «начальная школа» древнеиндийской архитектуры

Город Айхоле — первая столица династии Чалукья, здесь сохранилось более 100 храмов VI‑XII веков. На примере местных священных сооружений можно увидеть черты северного стиля (нагара) и южного (дравида). Вы пройдете по ритуальным дорожкам Храма Дурги, взглянете на любовные пары и фигуры богов, высеченных на колоннах Храма Лад Кхана, посетите храм Хукхималли — и прочувствуете атмосферу этого священного места.