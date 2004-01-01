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Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)

Anna P.
Anna P. – Гид из Гоа
Прогулка 👣 по португальской столице штата, плошадь средневековой инквизиции, самый крупный католический собор в Азии.

Храм индуистского Бога, который исполняет желания - придумайте заранее! Джип-сафари по джунглям, купание в водопаде, кормление обезьян.

Плантация специй, традиционный обед, лавка специй, слоны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $225 за экскурсию

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Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)
Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)

Что вы увидите

  • Католические соборы Старого Гоа: Базилика Бом Иисус и Собор Святой Екатерины Александрийской
  • Индуистский храм
  • Водопад Дудхсагар
  • Плантация специй
Одна из самых популярных экскурсий среди туристов, первый раз прибывающих в Гоа, так как всего за один день Вы познакомитесь с традициями и культурой Индии и достопримечательностями 🏛️ штата Гоа.
С утра мы посетим католические соборы (Базилика Бом Иисус и собор Святой Екатерины Александрийской) Старого Гоа (бывшей столицы ⭐️ штата Гоа), построенные португальцами, колонизировшими штат на протяжении 450 лет. Соборы занесены в список культурного всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Святой Екатерины на сегоняшний день является самым крупным католическим собором во всей Азии.
Далее мы заедем в индуистский храм бога Ганеши. Вы увидите действующий храм, брахманов (служителей храма), загадаем желание.
В продолжении экскурсии 🧭 Вас ждёт джип-сафари по джунглям, прогулка 👣 по тропической дорожке к водопаду, кормление обезьян, купание в водопаде.
В завершении экскурсии мы отправимся на плантацию специй, которыми со средних веков так славится Индия. Вы увидите, как выращиваются специи, Вам расскажут, как они используются в медицине, аюрведе и кулинарии. У Вас будет возможность приобрести натуральные специи и масла прямо на плантации "из первых рук" по выгодным ценам. Также на плантации специй будет обед: вкусный шведский стол с блюдами традиционной кухни 🥧 из риса, овощей, курицы и рыбы, лимонный чай и местный самогон. Рядом с плантацией вас ждут слоны, на которых можно покататься или принять душ прямо на спине слона из его хобота (за доплату).
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты на объекты
  • Обед
Что не входит
  • Катание/купание со слоном – 700 индийских рупий (около 10$)
  • Фото/видео-съемка на камеры в заповеднике - 50/150 рупий (на телефоны можно снимать бесплатно)
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)
Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)
Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)
Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anna P.
Anna P.
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