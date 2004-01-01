Одна из самых популярных экскурсий среди туристов, первый раз прибывающих в Гоа, так как всего за один день Вы познакомитесь с традициями и культурой Индии и достопримечательностями 🏛️ штата Гоа.

С утра мы посетим католические соборы (Базилика Бом Иисус и собор Святой Екатерины Александрийской) Старого Гоа (бывшей столицы ⭐️ штата Гоа), построенные португальцами, колонизировшими штат на протяжении 450 лет. Соборы занесены в список культурного всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Святой Екатерины на сегоняшний день является самым крупным католическим собором во всей Азии.

Далее мы заедем в индуистский храм бога Ганеши. Вы увидите действующий храм, брахманов (служителей храма), загадаем желание.

В продолжении экскурсии 🧭 Вас ждёт джип-сафари по джунглям, прогулка 👣 по тропической дорожке к водопаду, кормление обезьян, купание в водопаде.

В завершении экскурсии мы отправимся на плантацию специй, которыми со средних веков так славится Индия. Вы увидите, как выращиваются специи, Вам расскажут, как они используются в медицине, аюрведе и кулинарии. У Вас будет возможность приобрести натуральные специи и масла прямо на плантации "из первых рук" по выгодным ценам. Также на плантации специй будет обед: вкусный шведский стол с блюдами традиционной кухни 🥧 из риса, овощей, курицы и рыбы, лимонный чай и местный самогон. Рядом с плантацией вас ждут слоны, на которых можно покататься или принять душ прямо на спине слона из его хобота (за доплату).