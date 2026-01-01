Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды крепости Каркасон
Откройте для себя Каркасон - средневековую крепость с богатой историей и уникальными артефактами. Узнайте тайны катаров и рыцарей
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ситжес и погреба шампанского
Увлекательное путешествие в Ситжес с посещением погребов шампанского. Узнайте о виноделии и насладитесь красотой побережья
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
€295 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В гости к Сальвадору Дали
Начало: Рок-кафе на площади Каталонии
€520 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайные смыслы и знаки Саграда Фамилия. Что скрывает в себе шедевр Гауди?
Начало: Carrer de la Marina, 255, Metro, Eixample, 08025 B
Расписание: Согласно календарю.
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Испанская инквизиция: мифы и реальность
Начало: Площадь Каталонии, центр города
Расписание: Согласно календарю.
€69 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Начало: Начало экскурсии у входа в метро Liceu
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€162 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Тени и голоса далёкого прошлого. Готический квартал - история и судьба
Начало: Plaça de Catalunya
Расписание: По согласованию.
€69 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в историю еврейского квартала Барселоны
Начало: Площадь Каталунии
Расписание: Согласно календарю.
€69 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Барселоной
Начало: Pg. de Gràcia, 1, 08007 Barcelona
Расписание: Вторник 13:00; среда 17:00; четверг 13:00; пятница 09:00, 12:00 и 15.00.
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Монастырь Монсеррат
Начало: Отель клиента
Расписание: Ежедневно с 08:30.
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шаг назад во времени. Прогулка по узким улочкам Борна и Готического квартала
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: Время может быть рассмотрено в индивидуальном порядке.
€149 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
€352 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Барселона: Легенды и тайны Старого Города
Начало: Барселона, Хард-Рок кафе на Площади Каталонии
€180 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Пешеходная фотопрогулка по готической Барселоне
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: По договоренности
€120 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Большая обзорная фотоэкскурсия по Барселоне
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Барселона - город шедевров ЮНЕСКО: по следам Гауди и каталонского модернизм
Начало: Passeig de Gràcia, 92
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Дорогами Средневековья - тайны древней Каталонии и её скрытые города
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, начало в 10:00. Возможен индивидуальный выбор времени по договорённости.
€480 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Монтсеррат - тайны священной горы и легенды Чёрной Девы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, начало в 10:00. Возможен индивидуальный выбор времени по договорённости.
€330 за всё до 7 чел.
