Юлия проводит ещё 1 экскурсию

  1. Италия
  2. Болонья
  3. Экскурсии

  4. Музыка и театр в Болонье

По следам Моцарта и Россини

Юлия
Задать вопрос
Юлия – ваш гид
Болонья — это не только город науки и искусства.

Здесь находятся также многочисленные места, связанные с яркими событиями из истории музыки.

В самой важной капелле города вы увидите древнейший действующий орган в мире, познакомитесь с историческими музыкальными раритетами в Международном Музее Музыки, а также узнаете о многих известных композиторах, которые ставили в Болонье свои произведения.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Музыка и театр в Болонье
Музыка и театр в Болонье

Что вас ожидает

Гениальные музыканты в истории Болоньи
Вы узнаете об Академии Филармонии, которая появилась в 1666 году и сегодня является одной из самый важных наряду с академиями в Риме и Вероне. Именно здесь молодому Моцарту устроили когда-то жестокий вступительный экзамен. Я расскажу вам также об открывшемся в 18 веке оперном театре, который до сих пор притягивает множество известных лирический певцов и композиторов. Вы узнаете о прославленном певце Карло Броски (по псевдониму Фаринелли), голос которого охватывал три с половиной октавы. Кроме того, поговорим о творчестве Вагнера, Верди, Россини и других известных композиторах, ставивших здесь свои произведения.

Древнейший орган в мире и оперы
Вы побываете в Базилике Святого Петрония, где в 1436 году по велению Папы Евгения IV зародилась самая важная музыкальная капелла Болоньи. Ее известность распространилась по всей Европе, а сегодня здесь хранится самый древний, еще действующий орган в мире, который вы увидите на экскурсии. Вы посетите дворец Архигимназии, в котором особое внимание уделим залу Stabat Mater, бывшей главной аудитории студентов юриспруденции. В 1842 здесь прошла премьера оперы Джоакино Россини «Стояла Мать Скорбящая», дирижером которой был Гаэтано Доницетти. В Коммунальном Оперном Театре, построенном по проекту архитектора и сценографа Антонио Галли Бибиена, вы услышите об опере Глюка, с которой театр был открыт, а также об удивительном оперном сезоне 19 века, когда под предводительством дирижера Анжело Мариано были поставлены многочисленные премьеры известных композиторов: Мейербера, Верди и Вагнера.

Международный Музей Музыки
Экспозиция музея, который был открыт в 2004 году, затрагивает шесть веков истории европейской музыки. Здесь вы увидите исторические музыкальные раритеты: первую печатную музыкальную книгу 1501 года, экзаменационную работу Моцарта и рукопись партитуры Россини «Севильский Цирюльник». Вы также познакомитесь с богатой коллекцией музыкальных инструментов, книг и портретов многих великих музыкантов и композиторов, собранных отцом Д.Б Мартини.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная.
  • В экскурсию не входит стоимость билетов музеи: Дворец Архигимназии — 3 евро с человека, Международный Музей Музыки — 5 евро с человека.
Музыка и театр в Болонье
Музыка и театр в Болонье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юлия
Юлия
Я профессиональный гид по Эмилии Романье с 2007 года и искусствовед. Более 20 лет живу в Италии и поэтому смогу вам рассказать о городе как "внутренний" житель. Я считаю, что каждый город должен быть проникнут всеми пятью чувствами и мне нравится рассказывать не только его истории и памятниках архитектуры, но и о людях, которые способствовали его развитию. Я сама каждый раз проникаюсь в атмосферу города, в котором провожу экскурсии и стараюсь передать эти ощущения туристам. Мои экскурсии- это приятные приключения, которые нужно пережить.
Напишите мне

Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Эпоха династии Эсте в облике ФеррарыЭпоха династии Эсте в облике ФеррарыЭпоха династии Эсте в облике Феррары
163 за экскурсию
2.5 часа
17 отзывов
Обзорная прогулка по средневековому городку северной Италии
Наш маршрут пройдет по местам герцогов одной из древнейших княжеских фамилий Италии. Они правили Феррарой полвека, и знакомство с городом неотделимо от истории рода Эсте, который интересен и тем, что отразил в себе характерные черты итальянской цивилизации и потому важен для понимания Италии в целом.

Экскурсии по музеям Болоньи

Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости ФеррариДом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости ФеррариДом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
156 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Эксклюзивные музеи в окрестностях Модены
Поклонникам творчества Лучано Паваротти и любителям больших скоростей определенно стоит побывать в небольшом итальянском городке Модене и ее окрестностях. Именно там находится дом великого тенора, где он провел последние годы жизни, а неподалеку, в Маранелло, - музей автомобилей Феррари. P.S. Возможно, вы не из тех, кому снятся спорткары, и вы не так часто ходите в «Большой» на «Аиду» ко второму акту, но и вам обязательно стоит приехать в Модену, чтобы познакомиться с одними из самых известных символов Италии.

Выбирайте и другие экскурсии в Болонье

История и архитектураЗа городомПешкомОбзорныеДля детейНа автомобилеМода и винтажВсеМузеи и искусствоНеобычные маршрутыИндивидуальныеГастрономическиеВ другой город