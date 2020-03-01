Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Гениальные музыканты в истории Болоньи

Вы узнаете об Академии Филармонии, которая появилась в 1666 году и сегодня является одной из самый важных наряду с академиями в Риме и Вероне. Именно здесь молодому Моцарту устроили когда-то жестокий вступительный экзамен. Я расскажу вам также об открывшемся в 18 веке оперном театре, который до сих пор притягивает множество известных лирический певцов и композиторов. Вы узнаете о прославленном певце Карло Броски (по псевдониму Фаринелли), голос которого охватывал три с половиной октавы. Кроме того, поговорим о творчестве Вагнера, Верди, Россини и других известных композиторах, ставивших здесь свои произведения.

Древнейший орган в мире и оперы

Вы побываете в Базилике Святого Петрония, где в 1436 году по велению Папы Евгения IV зародилась самая важная музыкальная капелла Болоньи. Ее известность распространилась по всей Европе, а сегодня здесь хранится самый древний, еще действующий орган в мире, который вы увидите на экскурсии. Вы посетите дворец Архигимназии, в котором особое внимание уделим залу Stabat Mater, бывшей главной аудитории студентов юриспруденции. В 1842 здесь прошла премьера оперы Джоакино Россини «Стояла Мать Скорбящая», дирижером которой был Гаэтано Доницетти. В Коммунальном Оперном Театре, построенном по проекту архитектора и сценографа Антонио Галли Бибиена, вы услышите об опере Глюка, с которой театр был открыт, а также об удивительном оперном сезоне 19 века, когда под предводительством дирижера Анжело Мариано были поставлены многочисленные премьеры известных композиторов: Мейербера, Верди и Вагнера.

Международный Музей Музыки

Экспозиция музея, который был открыт в 2004 году, затрагивает шесть веков истории европейской музыки. Здесь вы увидите исторические музыкальные раритеты: первую печатную музыкальную книгу 1501 года, экзаменационную работу Моцарта и рукопись партитуры Россини «Севильский Цирюльник». Вы также познакомитесь с богатой коллекцией музыкальных инструментов, книг и портретов многих великих музыкантов и композиторов, собранных отцом Д.Б Мартини.