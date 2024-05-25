1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
19 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Красота Лепонтинских Альп: озеро Мораско, водопад Точе и сыр Беттельматт
Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт
Начало: Жд станция Арона или Домодоссола
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
€340 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: по месту проживания в Милане
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
€505 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Начало: Город Комо - любой удобной адрес
Расписание: Все даты указанны в календаре.
1 июля в 09:00
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККайрат25 мая 202423 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
- ЕЕлена9 мая 2024Провели два чудесных дня с Ириной на озере Комо и Гарда. Экскурсии прекрасно организованы, поездка в комфортных условиях, самые интересные
- ННаталья8 мая 2024Из Милана на озеро Комo. Комо - Тремеццо. группаПереполнены самыми яркими впечатлениями от экскурсии! Гида выбрали случайно, на наш день это был единственный свободный гид. И очень рады сделанному
- ААлексей2 мая 2024Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое Вам спасибо за прекрасно организованное путешествие!
- ИИлья15 апреля 2024Прекрасная экскурсия в компании с Таисией! Поддержка на всех этапах путешествия, много интересной информации и восхитительных видов!
- ИИлья15 апреля 2024Интересно, красиво и очень душевно! очень понравилось! Спасибо, Ирине!
- ВВероника14 апреля 2024Спасибо большое Ирине за организацию поездки на озеро Комо! Прекрасная погода, красивейшие пейзажи и интересные рассказы нашего гида сделали этот день незабываемым! Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода! Общение с Ириной было очень комфортным и приятным!
- ППавел27 ноября 2023Сермион прекрасен, гид хороший, нам все понравилось!
- ИИлона17 мая 2023озеро Комо - это конечно райское место!! очень благодарны гиду Олегу!! провел с нами целый день, показал сам город Комо,
- ННаталья19 марта 2023Отличная экскурсия, мы получили массу впечатлений и положительных эмоций. Олег грамотно спланировал поездку, много показал и рассказал простым доступным языком,
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На весь день»
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