Экскурсии на 1 день в Милане

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» в Милане на русском языке, цены от €209. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный день на Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
19 июня в 08:30
21 июня в 08:30
380 за всё до 4 чел.
Из Милана - в идиллический Сирмионе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
430 за всё до 3 чел.
Красота Лепонтинских Альп
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Красота Лепонтинских Альп: озеро Мораско, водопад Точе и сыр Беттельматт
Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт
Начало: Жд станция Арона или Домодоссола
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
340 за всё до 7 чел.
Из Милана - к озеру Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: по месту проживания в Милане
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
505 за всё до 5 чел.
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Начало: Город Комо - любой удобной адрес
Расписание: Все даты указанны в календаре.
1 июля в 09:00
209 за всё до 4 чел.
Прогулка над озером Изео
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кайрат
    25 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    23 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
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    досконально рассказала всю историю Варенны, Белладжио. Отлично организована маршрут, забота туристов, предоставляя зонт для нас, слушать ее рассказы нам было очень интересно и полезно. Спасибо большое Ирина за проведенную экскурсию, видно что вы профессионал своего дела.

  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Из Милана - в идиллический Сирмионе
    Провели два чудесных дня с Ириной на озере Комо и Гарда. Экскурсии прекрасно организованы, поездка в комфортных условиях, самые интересные
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    факты и видовые площадки. С полном восторге от увиденного, масса фотографий и впечатлений. Очень частно пользуется услугами частных гидов, но Ирине хочется поставить самую высокую оценку. Однозначно рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Из Милана на озеро Комo. Комо - Тремеццо. группа
    Переполнены самыми яркими впечатлениями от экскурсии! Гида выбрали случайно, на наш день это был единственный свободный гид. И очень рады сделанному
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    выбору! Профессионализм Галины выше всяких похвал! Озеро Комо прекрасно, но важно чтобы вам об этом интересно рассказывал максимально компетентный человек, в нашем случае так и было! Плюс наш гид решала все вопросы по ходу экскурсии - все билеты были заранее куплены, мы нигде не стояли в очереди, наша задача была только получать удовольствие от прекрасных видов озера, шикарных вилл и интереснейшего рассказа гида! Галина, спасибо большое вам за работу! А для тех кто решает выбрать ли экскурсию с гидом Галиной – рекомендуем от всей души!

  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое Вам спасибо за прекрасно организованное путешествие!
    Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое
  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Из Милана - к озеру Комо
    Прекрасная экскурсия в компании с Таисией! Поддержка на всех этапах путешествия, много интересной информации и восхитительных видов!
  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Из Милана - в идиллический Сирмионе
    Интересно, красиво и очень душевно! очень понравилось! Спасибо, Ирине!
  • В
    Вероника
    14 апреля 2024
    Идеальный день на Комо
    Спасибо большое Ирине за организацию поездки на озеро Комо! Прекрасная погода, красивейшие пейзажи и интересные рассказы нашего гида сделали этот день незабываемым! Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода! Общение с Ириной было очень комфортным и приятным!
  • П
    Павел
    27 ноября 2023
    Из Милана - в идиллический Сирмионе
    Сермион прекрасен, гид хороший, нам все понравилось!
  • И
    Илона
    17 мая 2023
    Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
    озеро Комо - это конечно райское место!! очень благодарны гиду Олегу!! провел с нами целый день, показал сам город Комо,
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    прокатились по озеру, посмотрели береговые красоты!! а также проехали в приграничный швейцарский город Лугано. прелестные места!! Олег рассказал и показал все основные достопримечательности, подстроился под наш темп, и получилась ненапряжная поездка! спасибо ему еще раз!!

  • Н
    Наталья
    19 марта 2023
    Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
    Отличная экскурсия, мы получили массу впечатлений и положительных эмоций. Олег грамотно спланировал поездку, много показал и рассказал простым доступным языком,
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    было очень интересно, особенно понравился Швейцарский город Лугано. Олег очень позитивный молодой человек, дал рекомендации по посещению ресторанов в Милане и по другим вопросам не касающимся экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На весь день»

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  3. Красота Лепонтинских Альп
  4. Из Милана - к озеру Комо
  5. Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 209 до 505. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Милан на 1 день, гиды Милана подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Милан так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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