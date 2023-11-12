1 чел.
По популярности
Квест
2 часа
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Раскрыть коварное преступление и прикоснуться к жизни самого опасного города Средневековья
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Операция МЯУ» в Венеции: семейное приключение в квартале Риальто
Крысиная банда захватила Венецию! Помогите котам найти покровителя города и освободить квартал Риальто. Захватывающее приключение для детей и родителей
Начало: У моста Риальто
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€134 за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€80 за человека
Квест
1.5 часа
Детская экскурсия-квест по археологическому музею Венеции: погружение в мир мифов
Приглашаем маленьких исследователей в увлекательное путешествие по миру древнегреческих мифов и легенд в одном из старейших музеев Венеции
Начало: напротив музея Коррер
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай12 ноября 2023Удивительный оригинальный проект) Гид не просто рассказывает, а щепетильно и тщательно все готовит заранее. Интересно и увлекательно. Спасибо!
- ААлександра31 октября 2023Детям (8 и 10 лет) очень понравилось, пришли домой с полными карманами конфет за правильные ответы во время квеста. Весело, интересно и увлекательно.
- ААнна13 июля 2022Вероника провела квест для наших детей (9 и 4,5), и эти два часа увлекли не только их, но и нас,
- ээлина29 апреля 2022Мы встретились с Вероникой утром, дети радостно бежали навстречу. Познавательно и весело пролётном все 1,5 часа! Багаж знаний пополнимся незаметно,
- ЕЕвгения7 ноября 2021Младшим детям было интересно, взрослым скучновато.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Игры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Игры" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 195. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Игры», 8 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август