читать дальше родителей. Замечательный маршрут (от Сан Марко до Риальто), разнообразные и многочисленные задания, которые органично переплетаются с рассказами Вероники об истории города, маленькие призы детям в конце- было очень здорово, спасибо огромное!!!

Вероника провела квест для наших детей (9 и 4,5), и эти два часа увлекли не только их, но и нас,