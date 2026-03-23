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Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Начало: В вашем отеле в центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:00
от $168 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из вашего отеля в Пекине к Великой Китайской стене
Туда и обратно - и с чайной церемонией
Начало: В пределах 2-го кольца
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер из Пекина: Великая Китайская стена и Летний дворец
Быстро и с комфортом добраться до знаковых достопримечательностей
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
15 июл в 00:00
от $70 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 20 мар 2026
Все организовано отлично. Понравилась четкость и предсказуемость поездки ,комфортность машины . Порекомедовал дркзьям
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О
Дата посещения: 19 дек 2025
Нам всё очень понравилось. Александр предоставил для поездки на Великую китайскую стену комфортный автомобиль. Водите не говорил по-русски, но проводил нас до фуникулёра, ожидал нас три часа. На обратном пути прокатил по центру Пекина. Очень комфортно, всё в меру. Рекомендую
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И
Нас встретили в аэропорту, довезли на шикарной новой чистой машине до Стены, сопроводили до самого входа на канатную дорогу и также обратно. Билеты за нас купили. Воду бутылированную предложили. Водитель чудесный, вежливый, корректный. Нам очень понравилось. Спасибо большое
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трансфер на комфортном автомобиле с кондиционером, водитель вел машину аккуратно, нам все очень понравилось
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Е
Отличный трансфер, всё очень понравилось. Александр купил по нашей просьбе за нас билеты, всё расписал по стоимости предварительно в переписке.
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М
Трансфер приехал ко времени в отель. Водительпомог купить билеты и ждал, когда мы вернемся со Стены. все очень понравилось. Кому нужен просто трансфер, рекомендую.
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Н
Сегодня съездили к Великой Китайской стене. Большое спасибо Александру и его команде за организацию нашей поездки. Все прошло отлично! Нам
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Д
Заказали трансфер с аэропорта (немного доплатили за это ) до Великой Китайской стены.
Водитель встретил с табличкой. Доехали быстро. При оформлении
Водитель встретил с табличкой. Доехали быстро. При оформлении
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М
Вернулись с Великой Китайской стены. Ребята спасибо за организацию!!! Я, как и люди в прошлых отзывах посмотрела что погода менее
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Всё четко: забрали из отеля, буквально до стены доставили, и далее доставили в аэропорт. Всем рекомендуем, входные билеты приобретаются заранее, никаких очередей, очень удобно. Спасибо большое
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Всего 87 отзывов в Пекине в категории "Трансферы до Великой Китайской стены"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Трансферы до Великой Китайской стены»
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Сейчас в Пекине в категории "Трансферы до Великой Китайской стены" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 168. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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