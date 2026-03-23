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Водитель забрал нас из отеля вовремя, отвёз к месту, дал с собой воды в бутылках (бесплатно) и дождевики (бесплатно), провел до самого входа на фуникулёр, нам даже думать не пришлось, куда идти, он везде нас проводил, дождался нас со стены, потом отвёз обратно в отель. По дороге в отель сделал приятный сюрприз - бесплатно дал каждому по баночке пива (ехали с другом), что облегчило дорогу, так как погода была жаркой. Стена очень понравилась, стоит того, чтобы съездить. Если кто-то хочет просто трансфер без гида, то однозначно рекомендую этот вариант, делают всё чётко.