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Трансферы до Великой Китайской стены – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансферы до Великой Китайской стены» в Пекине на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
На машине
5 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Начало: В вашем отеле в центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:00
от $168 за всё до 4 чел.
Трансфер из вашего отеля в Пекине к Великой Китайской стене
На машине
7 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из вашего отеля в Пекине к Великой Китайской стене
Туда и обратно - и с чайной церемонией
Начало: В пределах 2-го кольца
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$75 за человека
Выгодный трансфер из Пекина: Великая Китайская стена и Летний дворец
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер из Пекина: Великая Китайская стена и Летний дворец
Быстро и с комфортом добраться до знаковых достопримечательностей
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
15 июл в 00:00
от $70 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Дата посещения: 20 мар 2026
Все организовано отлично. Понравилась четкость и предсказуемость поездки ,комфортность машины . Порекомедовал дркзьям
Все организовано отлично. Понравилась четкость и предсказуемость поездки ,комфортность машины . Порекомедовал дркзьям
Все организовано отлично. Понравилась четкость и предсказуемость поездки ,комфортность машины . Порекомедовал дркзьям
Все организовано отлично. Понравилась четкость и предсказуемость поездки ,комфортность машины . Порекомедовал дркзьям
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О
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Дата посещения: 19 дек 2025
Нам всё очень понравилось. Александр предоставил для поездки на Великую китайскую стену комфортный автомобиль. Водите не говорил по-русски, но проводил нас до фуникулёра, ожидал нас три часа. На обратном пути прокатил по центру Пекина. Очень комфортно, всё в меру. Рекомендую
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И
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Нас встретили в аэропорту, довезли на шикарной новой чистой машине до Стены, сопроводили до самого входа на канатную дорогу и также обратно. Билеты за нас купили. Воду бутылированную предложили. Водитель чудесный, вежливый, корректный. Нам очень понравилось. Спасибо большое
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Valentina
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
трансфер на комфортном автомобиле с кондиционером, водитель вел машину аккуратно, нам все очень понравилось
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Е
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Отличный трансфер, всё очень понравилось. Александр купил по нашей просьбе за нас билеты, всё расписал по стоимости предварительно в переписке.
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Водитель забрал нас из отеля вовремя, отвёз к месту, дал с собой воды в бутылках (бесплатно) и дождевики (бесплатно), провел до самого входа на фуникулёр, нам даже думать не пришлось, куда идти, он везде нас проводил, дождался нас со стены, потом отвёз обратно в отель. По дороге в отель сделал приятный сюрприз - бесплатно дал каждому по баночке пива (ехали с другом), что облегчило дорогу, так как погода была жаркой. Стена очень понравилась, стоит того, чтобы съездить. Если кто-то хочет просто трансфер без гида, то однозначно рекомендую этот вариант, делают всё чётко.

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М
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Трансфер приехал ко времени в отель. Водительпомог купить билеты и ждал, когда мы вернемся со Стены. все очень понравилось. Кому нужен просто трансфер, рекомендую.
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Н
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Сегодня съездили к Великой Китайской стене. Большое спасибо Александру и его команде за организацию нашей поездки. Все прошло отлично! Нам
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заранее купили билеты, водитель практически за руку довёл нас до входа на подъёмник. Был дождь и нам приготовили дождевики. Все было организовано чётко и прошло отлично!

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Д
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Заказали трансфер с аэропорта (немного доплатили за это ) до Великой Китайской стены.
Водитель встретил с табличкой. Доехали быстро. При оформлении
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трансфера, сразу заказали билеты на фуникулер. Водитель нас сопровождал до самих кабинок. Так как билеты уже были заказаны, мы сразу пошли к подъемнику. Водитель нас ждал все время пока мы гуляли на стене. Далее отвёз нас в отель. И приятный сюрприз - детям подарили очень милые игрушки панды. Дети были очень сильно рады.
Рекомендую однозначно. Заказывайте, не пожалеете.

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М
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Вернулись с Великой Китайской стены. Ребята спасибо за организацию!!! Я, как и люди в прошлых отзывах посмотрела что погода менее
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жаркая и написала об экскурсии в 23.00. На следующий день утром мы уже ехали на стену. Водитель показал куда идти, сопроводил до прдъемника, был вежлив и спокоен. Мы отлично погуляли и в обед уже были в своем отеле без лишних заездов и услуг.

Вернулись с Великой Китайской стены. Ребята спасибо за организацию!!! Я, как и люди в прошлых отзывах
Вернулись с Великой Китайской стены. Ребята спасибо за организацию!!! Я, как и люди в прошлых отзывах
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Зарина
Трансфер из вашего отеля в Пекине к Великой Китайской стене
Всё четко: забрали из отеля, буквально до стены доставили, и далее доставили в аэропорт. Всем рекомендуем, входные билеты приобретаются заранее, никаких очередей, очень удобно. Спасибо большое
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Всего 87 отзывов в Пекине в категории "Трансферы до Великой Китайской стены"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Трансферы до Великой Китайской стены»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене;
  2. Трансфер из вашего отеля в Пекине к Великой Китайской стене;
  3. Выгодный трансфер из Пекина: Великая Китайская стена и Летний дворец.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Запретный город;
  3. Парк Цзиншань;
  4. Центр Пекина;
  5. Город на воде Губэй;
  6. Запретный город Гугун;
  7. Площадь Тяньаньмэнь;
  8. Храм Неба;
  9. Великая китайская стена, участок Мутяньюй;
  10. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2026
Сейчас в Пекине в категории "Трансферы до Великой Китайской стены" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 168. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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