7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$494 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Погрузитесь в атмосферу фантастического мира, пройдя по стеклянному мосту в горах Юньтайшань
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив участок Великой Китайской стены Симатай и живописный городок Губэй
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$614 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое наследие Пекина: Летний дворец и Тибетский храм
Погрузитесь в историю и культуру Китая на индивидуальной экскурсии по Летнему императорскому дворцу и Тибетскому храму с русскоязычным гидом
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Бэйхай (Парк Северное Море)»
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