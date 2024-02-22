Увидеть горы из «Аватара» и Терракотовую армию и пообедать как шаолиньский монах
В туре вас будет сопровождать педагог, который не только интересно расскажет о достопримечательностях на этом пути, но и проведёт занятия по истории Поднебесной, если вы едете с детьми.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4 613
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Рекомендованы рейсы авиакомпании «Аэрофлот»: SU204, Москва – Пекин, вылет 05.04.2024 в 21:20, прилёт 06.04.2024 в 09:50; SU221 Гуанчжоу – Москва, 15.04.2024, вылет в 11:10, прилёт в 16:25. Также возможны перелёты китайскими авиалиниями Hainan Airlines, Air China или China Southern Airlines.
Программа тура по дням
Прибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в Лоян
Утром прилетим в Пекин и поедем в центр города. После обеда прогуляемся по улице Люличан, где много традиционных китайских домиков и лавок, торгующих изделиями ручной работы и антиквариатом.
Отправимся на ж. -д.-вокзал и сядем на поезд до Лояна (около 4 часов в пути). По прибытии разместимся в отеле и отдохнём после долгой дороги.
Посещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионов
После завтрака посетим буддийский монастырь Шаолинь. Уже более полутора тысяч лет его монахи изучают боевые искусства, послужившие основой многих существующих ныне стилей. Увидим кладбище у подножия горы, называемое лесом пагод, и пообедаем традиционными вегетарианскими блюдами.
Вернёмся в Лоян, символом которого является пион. Этот цветок здесь выращивают со времён империи Тан (10 век), сейчас выведено более 700 сортов. Каждую весну тут проходит невероятно красочное мероприятие — фестиваль пионов, и нам посчастливится на нём побывать.
Вечером для взрослых — свободное время, для детей — занятия с педагогом.
Пещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программой
Позавтракав, освободим номера и поедем к комплексу пещерных храмов Лунмынь, высеченных в скалах вдоль реки. Осмотрим шедевр китайской архитектуры — грот Десяти тысяч Будд.
На поезде доберёмся до Сианя. После размещения в отеле у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом. Вечером отправимся на ужин с пельменями в сопровождении музыкальной и танцевальной программы, знакомящей с династией Тан.
Терракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в Чжанцзяцзе
Утром позавтракаем, освободим номера и поедем к мавзолею императора Цинь Шихуанди, чтобы увидеть главную жемчужину Сианя — Терракотовую армию. Она поражает масштабами и включает более 8 тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и лошадей.
После обеда побываем в буддийских святынях — храме Дацзюэ, основанном в 11 веке, и пагоде Диких гусей. Далее отправимся в аэропорт на рейс в Чжанцзяцзе. В отель прибудем поздним вечером.
Национальный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцев
После завтрака у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом. Затем поедем в национальный парк Чжанцзяцзе, охраняемый ЮНЕСКО.
На самом высоком внешнем лифте мира (330 м) поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся горами-исполинами, которыми вдохновлялись создатели фильма «Аватар». Пообедаем в ресторане и прогуляемся среди кинематографичных пейзажей.
Вечером поужинаем и посмотрим шоу «Очарование западного Хуаня» с народными танцами провинции.
Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»
Утром — завтрак, свободное время для взрослых и занятия с педагогом для детей. Позже поедем обедать в ресторан.
Устроим променад по национальному парку у подножия горы Тяньмэнь. Проедем по самой длинной в мире канатной дороге, прогуляемся по подвесным тропам и покатаемся на автобусе по серпантину. Преодолеем 999 ступеней к пещере, называемой «небесными вратами», и спустимся вниз на фуникулёре.
После ужина в ресторане полюбуемся красочным шоу «Огненной лисицы», декорациями к которому служат склоны горы Тяньмэнь.
Катание на лодке по озеру Баофэн и прогулка по стеклянному мосту над гранд-каньоном Чжанцзяцзе
Позавтракав, дети позанимаются с педагогом, у взрослых будет свободное время. Далее отправимся кататься на лодке по озеру Баофэн, раскинувшемуся на вершине одноимённой горы.
После обеда в ресторане прогуляемся по самому высокому и длинному стеклянному мосту мира. Наша смелость будет вознаграждена потрясающей панорамой гранд-каньона Чжанцзяцзе. После этого — свободное время.
Перелёт в Гуанчжоу и посещение сафари-парка
Заберём в отеле сухие пайки и освободим номера. Поспешим в аэропорт на рейс в Гуанчжоу. По прилёте прогуляемся по сафари-парку Сян Цзян. Здесь в приближённых к естественным условиях живут панды, коалы, львы, другие животные и птицы, в том числе исчезающих или редких видов.
После обеда разместимся в отеле. Далее для взрослых — свободное время, для детей педагог проведёт занятия.
Прогулка по Гуанчжоу и речной круиз
После завтрака поближе познакомимся с Гуанчжоу. Пройдёмся по парку Юэйсю, где исторические реликвии вписаны в природные пейзажи. Побываем у римско-католического собора Святого сердца Иисуса в неоготическом стиле. Посетим родовой храм клана Чэнь — яркий пример традиционной кантонской архитектуры.
Пообедаем в ресторане, затем — самостоятельные прогулки и ужин. Вечером отправимся в круиз по реке Чжуцзян.
Возвращение домой
После завтрака освободим номера и поспешим на рейс в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Пекина, 09:50Завершение: аэропорт Гуанчжоу, 11:10
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Благодарю всю команду и конечно Яну Викторовну за наш насыщенный, полный информации отдых. Дети активно участвуют во всех мероприятиях, запланированных в путешествии. Они через себя пропускают историю, людей, страну, в которой находятся. И поверьте – это места, тщательно отобранные и заслуживающие внимания. Мы посетили самые значимые для Пекина и Шанхая места. При этом вся программа «подогнана» под детей, их интересы и адаптирована под их возможности.
Мы видели и слышали лучшее из того, что можно увидеть и услышать! Еще раз благодарю от имени моего сына.
И конечно же, как всегда отлично подобраны отели и продумано питание, трансферы и места посещений. Все достойно и ответственно! Спасибо!"
Основное положительное впечатление от программы – весело было всем: и моему 14-летнему сыну, и моей 8-летней дочери, а также мне, т. е. тур является по-настоящему семейным.
Безусловным достоинством поездки является то, что у взрослых каждый день есть по 2-3 часа свободного времени, когда сопровождающий педагог занимается с детьми по тематике Китая.
Понимаем, что организовать безупречную поездку в Китай достаточно сложно, но всё (отели, питание, программа) проработано до мелочей.
Потрясающий гид в Пекине, с которым можно [общаться] практически без ограничений по-русски.
Для ознакомительной поездки в Китай программа Пекин-Шанхай отлично подходит. Дети прониклись как историей и культурой (Пекин), так и современным Китаем (Шанхай).
Особая благодарность сопровождающему педагогу Яне Киреевой за то, что у детей не было ни одной свободной минуты, что они не просто слушали очень познавательные рассказы о Китае, но и что развивали soft skills, в т. ч. делая презентации для родителей.
С нетерпением ждем следующих поездок!