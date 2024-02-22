С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
Индивидуальный тур в Пекине

Увидеть горы из «Аватара» и Терракотовую армию и пообедать как шаолиньский монах

5
2 отзыва
Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии по Китаю! Откройте для себя богатое культурное наследие одной из древнейших цивилизаций мира, познакомьтесь с уникальной историей и традициями, формировавшимися на протяжении тысячелетий, и полюбуйтесь впечатляющими пейзажами. Вы ненадолго заглянете в Пекин, а затем задержитесь в Лояне, Сиане, Чжанцзяцзе и Гуанчжоу.

В туре вас будет сопровождать педагог, который не только интересно расскажет о достопримечательностях на этом пути, но и проведёт занятия по истории Поднебесной, если вы едете с детьми.
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
С детьми в Китай: природные и архитектурные достопримечательности в сопровождении педагога
Ближайшие даты:
6
апр

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$4 613
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Рекомендованы рейсы авиакомпании «Аэрофлот»: SU204, Москва – Пекин, вылет 05.04.2024 в 21:20, прилёт 06.04.2024 в 09:50; SU221 Гуанчжоу – Москва, 15.04.2024, вылет в 11:10, прилёт в 16:25. Также возможны перелёты китайскими авиалиниями Hainan Airlines, Air China или China Southern Airlines.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в Лоян

Утром прилетим в Пекин и поедем в центр города. После обеда прогуляемся по улице Люличан, где много традиционных китайских домиков и лавок, торгующих изделиями ручной работы и антиквариатом.

Отправимся на ж. -д.-вокзал и сядем на поезд до Лояна (около 4 часов в пути). По прибытии разместимся в отеле и отдохнём после долгой дороги.

Прибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в ЛоянПрибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в ЛоянПрибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в ЛоянПрибытие в Пекин, прогулка по улице Люличан и переезд в Лоян
2 день

Посещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионов

После завтрака посетим буддийский монастырь Шаолинь. Уже более полутора тысяч лет его монахи изучают боевые искусства, послужившие основой многих существующих ныне стилей. Увидим кладбище у подножия горы, называемое лесом пагод, и пообедаем традиционными вегетарианскими блюдами.

Вернёмся в Лоян, символом которого является пион. Этот цветок здесь выращивают со времён империи Тан (10 век), сейчас выведено более 700 сортов. Каждую весну тут проходит невероятно красочное мероприятие — фестиваль пионов, и нам посчастливится на нём побывать.

Вечером для взрослых — свободное время, для детей — занятия с педагогом.

Посещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионовПосещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионовПосещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионовПосещение Шаолиньского монастыря и фестиваля пионов
3 день

Пещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программой

Позавтракав, освободим номера и поедем к комплексу пещерных храмов Лунмынь, высеченных в скалах вдоль реки. Осмотрим шедевр китайской архитектуры — грот Десяти тысяч Будд.

На поезде доберёмся до Сианя. После размещения в отеле у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом. Вечером отправимся на ужин с пельменями в сопровождении музыкальной и танцевальной программы, знакомящей с династией Тан.

Пещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программойПещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программойПещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программойПещерные храмы Лунмынь, переезд в Сиань и ужин с шоу-программой
4 день

Терракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в Чжанцзяцзе

Утром позавтракаем, освободим номера и поедем к мавзолею императора Цинь Шихуанди, чтобы увидеть главную жемчужину Сианя — Терракотовую армию. Она поражает масштабами и включает более 8 тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и лошадей.

После обеда побываем в буддийских святынях — храме Дацзюэ, основанном в 11 веке, и пагоде Диких гусей. Далее отправимся в аэропорт на рейс в Чжанцзяцзе. В отель прибудем поздним вечером.

Терракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, храм Дацзюэ и пагода Диких гусей. Перелёт в Чжанцзяцзе
5 день

Национальный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцев

После завтрака у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом. Затем поедем в национальный парк Чжанцзяцзе, охраняемый ЮНЕСКО.

На самом высоком внешнем лифте мира (330 м) поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся горами-исполинами, которыми вдохновлялись создатели фильма «Аватар». Пообедаем в ресторане и прогуляемся среди кинематографичных пейзажей.

Вечером поужинаем и посмотрим шоу «Очарование западного Хуаня» с народными танцами провинции.

Национальный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцевНациональный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцевНациональный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцевНациональный парк Чжанцзяцзе, места съемок «Аватара» и ужин в сопровождении народных танцев
6 день

Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»

Утром — завтрак, свободное время для взрослых и занятия с педагогом для детей. Позже поедем обедать в ресторан.

Устроим променад по национальному парку у подножия горы Тяньмэнь. Проедем по самой длинной в мире канатной дороге, прогуляемся по подвесным тропам и покатаемся на автобусе по серпантину. Преодолеем 999 ступеней к пещере, называемой «небесными вратами», и спустимся вниз на фуникулёре.

После ужина в ресторане полюбуемся красочным шоу «Огненной лисицы», декорациями к которому служат склоны горы Тяньмэнь.

Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»Национальный парк Тяньмэнь и шоу «Огненной лисицы»
7 день

Катание на лодке по озеру Баофэн и прогулка по стеклянному мосту над гранд-каньоном Чжанцзяцзе

Позавтракав, дети позанимаются с педагогом, у взрослых будет свободное время. Далее отправимся кататься на лодке по озеру Баофэн, раскинувшемуся на вершине одноимённой горы.

После обеда в ресторане прогуляемся по самому высокому и длинному стеклянному мосту мира. Наша смелость будет вознаграждена потрясающей панорамой гранд-каньона Чжанцзяцзе. После этого — свободное время.

Катание на лодке по озеру Баофэн и прогулка по стеклянному мосту над гранд-каньоном ЧжанцзяцзеКатание на лодке по озеру Баофэн и прогулка по стеклянному мосту над гранд-каньоном ЧжанцзяцзеКатание на лодке по озеру Баофэн и прогулка по стеклянному мосту над гранд-каньоном ЧжанцзяцзеКатание на лодке по озеру Баофэн и прогулка по стеклянному мосту над гранд-каньоном Чжанцзяцзе
8 день

Перелёт в Гуанчжоу и посещение сафари-парка

Заберём в отеле сухие пайки и освободим номера. Поспешим в аэропорт на рейс в Гуанчжоу. По прилёте прогуляемся по сафари-парку Сян Цзян. Здесь в приближённых к естественным условиях живут панды, коалы, львы, другие животные и птицы, в том числе исчезающих или редких видов.

После обеда разместимся в отеле. Далее для взрослых — свободное время, для детей педагог проведёт занятия.

Перелёт в Гуанчжоу и посещение сафари-паркаПерелёт в Гуанчжоу и посещение сафари-паркаПерелёт в Гуанчжоу и посещение сафари-паркаПерелёт в Гуанчжоу и посещение сафари-парка
9 день

Прогулка по Гуанчжоу и речной круиз

После завтрака поближе познакомимся с Гуанчжоу. Пройдёмся по парку Юэйсю, где исторические реликвии вписаны в природные пейзажи. Побываем у римско-католического собора Святого сердца Иисуса в неоготическом стиле. Посетим родовой храм клана Чэнь — яркий пример традиционной кантонской архитектуры.

Пообедаем в ресторане, затем — самостоятельные прогулки и ужин. Вечером отправимся в круиз по реке Чжуцзян.

Прогулка по Гуанчжоу и речной круизПрогулка по Гуанчжоу и речной круизПрогулка по Гуанчжоу и речной круизПрогулка по Гуанчжоу и речной круиз
10 день

Возвращение домой

После завтрака освободим номера и поспешим на рейс в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Пекина, 09:50
Завершение: аэропорт Гуанчжоу, 11:10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Л
22 фев 2024
Дорогие родители наших горячо любимых детей! У меня трое детей, и сейчас я и мой сын возвращаемся из Китая. Это наша четвертая поездка. Очень сложно найти компанию, которая сделает отдых для ребенка интересным и познавательным. И эта поездка еще раз подтвердила, доказала и оправдала наши ожидания.
Благодарю всю команду и конечно Яну Викторовну за наш насыщенный, полный информации отдых. Дети активно участвуют во всех мероприятиях, запланированных в путешествии. Они через себя пропускают историю, людей, страну, в которой находятся. И поверьте – это места, тщательно отобранные и заслуживающие внимания. Мы посетили самые значимые для Пекина и Шанхая места. При этом вся программа «подогнана» под детей, их интересы и адаптирована под их возможности.
Мы видели и слышали лучшее из того, что можно увидеть и услышать! Еще раз благодарю от имени моего сына.
И конечно же, как всегда отлично подобраны отели и продумано питание, трансферы и места посещений. Все достойно и ответственно! Спасибо!"
В
14 фев 2024
Мы благодарны за отличную поездку в Пекин и Шанхай в октябре 2023 г.
Основное положительное впечатление от программы – весело было всем: и моему 14-летнему сыну, и моей 8-летней дочери, а также мне, т. е. тур является по-настоящему семейным.
Безусловным достоинством поездки является то, что у взрослых каждый день есть по 2-3 часа свободного времени, когда сопровождающий педагог занимается с детьми по тематике Китая.
Понимаем, что организовать безупречную поездку в Китай достаточно сложно, но всё (отели, питание, программа) проработано до мелочей.
Потрясающий гид в Пекине, с которым можно [общаться] практически без ограничений по-русски.
Для ознакомительной поездки в Китай программа Пекин-Шанхай отлично подходит. Дети прониклись как историей и культурой (Пекин), так и современным Китаем (Шанхай).
Особая благодарность сопровождающему педагогу Яне Киреевой за то, что у детей не было ни одной свободной минуты, что они не просто слушали очень познавательные рассказы о Китае, но и что развивали soft skills, в т. ч. делая презентации для родителей.
С нетерпением ждем следующих поездок!

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