Посетить заповедник с пандами, увидеть знаменитую «Тропу смерти» и попробовать утку по-пекински
Повидаемся с очаровательными пандами, увидим, как выращивают рис местные жители, и рассмотрим легендарные достопримечательности: Великую Китайскую стену и самую большую в мире каменную статую Будды. А самые смелые смогут испытать себя и пройтись по узким дощечкам будоражащей нервы «Тропы смерти».
сен
Описание
Организационные детали
Для въезда в Китай потребуются следующие документы:
1. Отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета. Результат теста должен быть на русском или английском языке.
2. Анкета здоровья, заполненная за 48 часов до прибытия. После заполнения анкеты вы получите QR-код, который необходимо будет показать по прибытии в страну. Подробную инструкцию по заполнению пришлёт менеджер за несколько недель до путешествия.
Необходимо самостоятельно оформить стандартную туристическую визу КНР (тип L, один въезд, 30 дней пребывания, коридор въезда 90 дней). Можно сделать в визовом центре. Рекомендуем подавать документы через агентство.
Важно! В анкете не стоит указывать, что работаете в СМИ, правозащитных организациях, силовых структурах.
Туристам, в паспорте которых указано место рождения отличное от России и с отсутствием отметки об отъезженной визе в Китай, дополнительно потребуется предоставить справку об отсутствии судимости.
Лучше привезти с собой юани из России, так как менять валюту в Китае очень долго и не всегда технически возможно. Можно также использовать для оплаты банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками. Если вы планируете использовать карту платёжной системы Union Pay, выпущенную российскими банками, рекомендуем обратиться в ваш банк и уточнить, принимаются ли они к оплате в КНР.
Спешим оповестить тех, кто будет везти с собой доллары: купюры старше 2006 года в Китае не действительны.
Программа тура по дням
Знакомство с Пекином
Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по столице, где многое сохранилось в первоначальном виде, несмотря на непростую историю. Посетим знаменитый Запретный город — дворцовый комплекс 15-го века. Вы полюбуетесь роскошными интерьерами императорского дворца и прогуляетесь по красивым и ухоженным паркам. Пройдёмся по одной из крупнейших в мире площадей — Тяньаньмэнь — где находится мавзолей Мао Цзэдуна. Погуляем по парку «Цзиншань», откуда открывается живописный вид на Пекин.
Вечером погрузимся в местную культуру через традиционную кухню: вы попробуете ту самую утку по-пекински.
Великая Китайская стена, переезд в Сиань
В этот день вы увидите символ Китая и одно из самых масштабных сооружений в мире — Великую Китайскую стену! На микроавтобусе доедем до её невосстановленной части, которая сохранилась в первоначальном виде с 15-17 веков. Пройдём вдоль несколько километров, наслаждаясь видами старинных башен на фоне горных хребтов. После обеда в деревенском стиле вернёмся в Пекин, а оттуда на поезде отправимся в Сиань.
Знакомство с Сианем, Терракотовая армия
Утром прибудем в Сиань, немного отдохнём и затем посетим самую известную археологическую достопримечательность страны — Терракотовую армию. Это захоронение более 8000 глиняных фигур войска в натуральную величину у мавзолея императора Цинь Шихуанди. После прогуляемся по знаковым местам города. Посмотрим на 7-ярусную Большую пагоду диких гусей — кирпичное сооружение 7-го века, построенное без использования цемента. Вечером пройдёмся по Танскому бульвару, сверкающему огоньками подсветки.
Треккинг по пикам горы Хуашань
Сегодня едем к горе Хуашань — одной из пяти священных гор даосизма. Поднимемся на неё по канатной дороге и отправимся в треккинг по нескольким пикам. На Южной вершине увидим знаменитую «Тропу смерти» — узкие дощечки, прикреплённые к отвесной скале на высоте более 2 километров, по которым туристы и верующие поднимаются на священный для даосов пик. Самые смелые любители экстрима смогут пройтись по ней и испытать себя. Вечером вернёмся в Сиань.
Историческая часть Сианя, переезд в Чэнду
После завтрака прогуляемся по старым кварталам Сианя. Пройдём по городской стене, поднимемся на смотровые площадки Барабанной и Колокольной башен, заглянем в Сианьскую мечеть, во внешнем виде которой сочетаются черты китайского и арабского стилей. А на обед попробуем уличный фастфуд — это обязательно нужно сделать, будучи в Китае.
Во второй половине дня отправимся на поезде в город Чэнду (в пути 4 часа). По приезде поужинаем — можно будет попробовать тонкие ломтики мяса и овощей, сваренные в китайском приборе хого — гибриде самовара и кастрюли.
Лэшань и каменная статуя Будды
Позавтракав, снова в путь! Едем в город, знаменитый установленной здесь самой большой в мире каменной статуей Будды — Лэшань. (В пути 1 час). Будда высотой 71 метр был высечен в скале в 8-м веке, а посмотреть на статую можно как сверху, так и снизу: стоя у гигантских ступней, чувствуешь себя совсем крошечным.
За дополнительную плату к Будде можно подплыть по реке на небольшом круизном кораблике. Вечером вернёмся в Чэнду.
Заповедник с пандами, переезд в Гуйян
Сегодня вы увидите самый милый символ Чэнду и всего Китая — больших панд. Побываем в заповеднике, где их разводят и изучают, понаблюдаем за жизнью животных и, если повезёт, посмотрим и на неуклюжих маленьких медвежат. Всего в парке содержатся более 100 особей, среди которых есть и красные панды размером чуть больше кошки. После обеда сядем на поезд и отправимся в Гуйян, где разместимся в отеле и отдохнём (в пути около 4 часов).
Пещера Чжицзинь, каньон, прогулка по Цинъяну
В этот день исследуем огромную карстовую пещеру Чжицзинь, внутри которой — целое царство с подземными реками, сталактитами и сталагмитами невообразимых форм. В одних можно разглядеть гигантские каменные грибы, в других — ажурную вуаль, в третьих — силуэты людей. Выйдя из пещеры, полюбуемся видами карстовых гор, покрытых зеленью, и на специальном скальном лифте спустимся в каньон.
На обратном пути в Гуйян заедем в небольшой город Цинъян, которому более 700 лет. Прогуляемся и вернёмся в отель.
Деревня народности дун, переезд в Яншо
После завтрака едем на поезде в национальную деревню народности дун. Дунцы занимаются земледелием и до сих пор сохраняют традиционные верования и передают многовековой фольклор младшим поколениям. Прогуляемся по уютным улочкам с изящными деревянными домами, башнями и мостами и посмотрим, как местные жители выращивают рис. Вечером нас ждёт ещё один переезд — за 1,5 часа на поезде доберёмся до Яншо.
Сплав по реке Ли, подъём на холм и пещерный храм
Утром совершим сплав на плотах по спокойной реке Ли и полюбуемся с воды завораживающими пейзажами с карстовыми пиками. Затем пообедаем в старом городе и поднимемся на один из холмов, чтобы насладиться видами с высоты. Прогуляемся до пещерного храма, а вечером, при желании, посетим впечатляющее шоу «Импрессия Саньцзе Лю» (за доплату). Это представление посвящено жизни и культуре народа чжуан и проходит на открытой воде, а зрители сидят на берегу реки или на специальных плавучих платформах. Ночь проведём в гостевом доме.
Переезд в Гонконг, поездка на двухэтажном трамвае и водная прогулка
Сегодня на скоростном поезде совершим переезд в Гонконг, где окажемся через 3-4 часа. После размещения в отеле пообедаем и отправимся знакомиться со стремительно развивающимся мегаполисом. Побываем в парке «Коулун», на Аллее звёзд и роскошной улице Натан-Роуд. Прокатимся на необычном двухэтажном трамвае и проплывём по бухте Виктория на легендарном пароме «Стар Ферри».
Отдых на острове
Позавтракав, отправляемся на соседний остров в 5 километрах от Гонконга. Проведём целый день в этом уголке спокойствия и уединения, где запрещено высотное строительство и использование автомобилей. Отдохнём на пляже, погуляем зелёному острову и полакомимся свежими морепродуктами. К вечеру вернёмся в Гонконг, и у вас останется время для самостоятельной прогулки по ночному городу.
Отъезд
После завтрака — самостоятельный переезд в аэропорт Гонконга.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пекин, аэропорт, 08:00 / 10:00 (в зависимости от даты заезда)Завершение: Гонконг, время зависит от времени вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.