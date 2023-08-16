Пекин. Аутентично

Роскошный дворец императоров, чайная церемония, история столицы и её главные символы за 3 часа

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Ответы на вопросы
На нашей встрече вы с головой погрузитесь в мир Китая: он экзотичен и местами непонятен, но от того ещё сильнее притягивает. Я проведу вас по площади Тяньаньмэнь и поделюсь интересными фактами из прошлого Пекина.

А вы познакомитесь с культурой чаепития, рассмотрите необычные постройки, понаблюдаете, как производят шёлк, и сделаете ещё немало открытий!
Пекин. Аутентично
Пекин. Аутентично
Пекин. Аутентично
Пекин. Аутентично
Пекин. Аутентично
Пекин. Аутентично
Пекин. Аутентично
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Описание

Что вас ожидает

Народное сердце Китая

Начнём с площади Тяньаньмэнь, известность которой принесли печальные события 1989 года. Здесь вы рассмотрите важные символы Пекина: здание китайского парламента — Дом народных собраний и ультрасовременный Большой национальный оперный театр. А в Национальном музее познакомитесь с 5000-ти летней историей Китая — я обязательно прокомментирую все важные вехи, чтобы у вас в голове сложилась чёткая картина. После в двух словах расскажу главное о памятниках народным героям и о мавзолее Мао Цзэдуна, который так привлекает интерес путешественников.

Самый большой дворец в мире

Далее мы подойдем к воротам Тяньаньмэнь, отделяющим площадь от Запретного города. Вы узнаете, как их использовали в Древнем Китае и для чего они стоят здесь сейчас. Через ворота попадём в Запретный Город — в главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная со средних веков. Я увлеку вас рассказами о живших здесь династиях, о старинных традициях и особенностях самого дворца, а также раскрою, почему город называется «запретным».

Перерыв на чашку чая

После таких крупных и интересных достопримечательностей мы сделаем небольшую остановку в Чайном доме, чтобы ваши знания и эмоции улеглись — и вы с новыми силами отправились в следующие места. Здесь вам предложат продегустировать несколько видов истинного чая, которого в Китае более 3000 сортов! Кроме того, вы сможете поучаствовать в традиционной чайной церемонии.

Храм необычной формы и Музей шёлка

Следующим в программе идет Храм Неба — комплекс, куда входит единственный храм круглой формы в городе. Вы полюбуетесь местной святыней и узнаете об обрядах, которые здесь проводились. После чего я покажу алтарь и храм Молитвы, где делали жертвоприношения китайские императоры. Завершающим штрихом путешествия по истории Пекина будет Музей шелка: здесь вы сможете понаблюдать процесс производства мягкой ткани и познакомитесь с историей Шёлкового Пути.

Организационные детали

  • Вход в Запретный Город — 60 юаней, детям ростом до 120 см вход бесплатный
  • Вход в Храм Неба — 34 юаня, детям ростом до 120 см вход бесплатный

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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