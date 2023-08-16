Роскошный дворец императоров, чайная церемония, история столицы и её главные символы за 3 часа
А вы познакомитесь с культурой чаепития, рассмотрите необычные постройки, понаблюдаете, как производят шёлк, и сделаете ещё немало открытий!
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Описание
Что вас ожидает
Народное сердце Китая
Начнём с площади Тяньаньмэнь, известность которой принесли печальные события 1989 года. Здесь вы рассмотрите важные символы Пекина: здание китайского парламента — Дом народных собраний и ультрасовременный Большой национальный оперный театр. А в Национальном музее познакомитесь с 5000-ти летней историей Китая — я обязательно прокомментирую все важные вехи, чтобы у вас в голове сложилась чёткая картина. После в двух словах расскажу главное о памятниках народным героям и о мавзолее Мао Цзэдуна, который так привлекает интерес путешественников.
Самый большой дворец в мире
Далее мы подойдем к воротам Тяньаньмэнь, отделяющим площадь от Запретного города. Вы узнаете, как их использовали в Древнем Китае и для чего они стоят здесь сейчас. Через ворота попадём в Запретный Город — в главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная со средних веков. Я увлеку вас рассказами о живших здесь династиях, о старинных традициях и особенностях самого дворца, а также раскрою, почему город называется «запретным».
Перерыв на чашку чая
После таких крупных и интересных достопримечательностей мы сделаем небольшую остановку в Чайном доме, чтобы ваши знания и эмоции улеглись — и вы с новыми силами отправились в следующие места. Здесь вам предложат продегустировать несколько видов истинного чая, которого в Китае более 3000 сортов! Кроме того, вы сможете поучаствовать в традиционной чайной церемонии.
Храм необычной формы и Музей шёлка
Следующим в программе идет Храм Неба — комплекс, куда входит единственный храм круглой формы в городе. Вы полюбуетесь местной святыней и узнаете об обрядах, которые здесь проводились. После чего я покажу алтарь и храм Молитвы, где делали жертвоприношения китайские императоры. Завершающим штрихом путешествия по истории Пекина будет Музей шелка: здесь вы сможете понаблюдать процесс производства мягкой ткани и познакомитесь с историей Шёлкового Пути.
Организационные детали
- Вход в Запретный Город — 60 юаней, детям ростом до 120 см вход бесплатный
- Вход в Храм Неба — 34 юаня, детям ростом до 120 см вход бесплатный
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.