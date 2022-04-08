Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Вильнюсу. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Прогуливаясь по улицам самого крупного Старого города в Восточной Европе, вы увидите самый настоящий музей под открытым небом. Здесь соседствуют архитектурные строения готического стиля, ренессанса, жемчужины барокко и классицизма, внесённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Так как показать все самое важное в Вильнюсе за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

На синем маршруте мы пройдёмся по Замковой улице, посмотрим арт-квартал Республику Ужупис, Бернардинский монастырь, Костёл Святой Анны и другие интересные места и достопримечательности города.

Красный маршрут ведет от Кафедральной площади до Святых Остробрамских ворот, на нем мы увидим Кафедральный собор, еврейский квартал, Ратушную площадь, базилианские ворота и многое другое.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.