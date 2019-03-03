2 отзыва оставили туристы

Вильнюс город 🏙️ компактный, и даже если у вас всего 3 часа, вы вполне успеете не только прокатиться на машине по главным проспектам столицы, но и погулять пешком по кривым улочкам и дворикам Старого города, отведать знаменитых цеппелинов с настоящим литовским пивом и взглянуть на Вильнюс с прекрасной обзорной площадки.

Что вас ожидает

Сопровождение из аэропорта и обратно

Я встречу вас в аэропорту, и на моем автомобиле мы отправимся в центр города. Дорога займет всего 10-15 минут! Близкое расположение Вильнюсского аэропорта рядом со Старым городом позволит вам уделить максимум времени знакомству с Вильнюсом , не тратя много времени на переезды. Первая часть экскурсии будет на машине, вторая — пешеходная. После обеда я отвезу вас обратно в аэропорт или к вашему отелю.

Вильнюс из окна

Вы увидите городские «Ворота Зари», главные площади города — Кафедральную и Ратушную, речку Вильня, от которой произошло название столицы, находящийся за ней район Заречье, известный как творческий квартал Ужупис. Остановитесь около шедевра готики — костела св. Анны, а дальше продолжите поездку по городу, встречая здания эпохи 19 и 20 века, осмотрите Парламент Литвы и познакомитесь с современными кварталами центральной части города, интенсивно застраиваемыми сегодня. С прекрасной смотровой площадки на террасе банка вы полюбуетесь панорамными видами на Вильнюс за чашкой кофе, а после этого вернетесь в исторический центр, проехав по недавно построенному красивому мосту.

Старый город пешком

Получив общее представление о городе на автомобильной экскурсии, вы отправитесь на пешую прогулку, чтобы почувствовать настоящий дух Старого Вильнюса. Гуляя по средневековым улочкам и аутентичным дворикам, вы узнаете самые важные и интересные детали из истории города, услышите некоторые городские легенды, а также познакомитесь с культурой и традициями литовского народа. По пути вы рассмотрите Президентский дворец, Вильнюсский университет, еврейский квартал и главную центральную улицу Старого города — Замковую (Пилиес). А в завершении попробуете вкусные (и сытные) блюда национальной кухни с настоящим литовским пивом, чтобы впечатление о городе было максимально полным!