2 отзыва оставили туристы

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Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса

Прямо из самолета на средневековую брусчатку!

  • 🚗Услуги водителя
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать трансфер

125 за трансфер

У этого трансфера2 отзыва
5
Laura
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Laura – представитель в Вильнюсе
Вильнюс город 🏙️ компактный, и даже если у вас всего 3 часа, вы вполне успеете не только прокатиться на машине по главным проспектам столицы, но и погулять пешком по кривым улочкам и дворикам Старого города, отведать знаменитых цеппелинов с настоящим литовским пивом и взглянуть на Вильнюс с прекрасной обзорной площадки.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса
Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса

Что вас ожидает

Сопровождение из аэропорта и обратно
Я встречу вас в аэропорту, и на моем автомобиле мы отправимся в центр города. Дорога займет всего 10-15 минут! Близкое расположение Вильнюсского аэропорта рядом со Старым городом позволит вам уделить максимум времени знакомству с Вильнюсом , не тратя много времени на переезды. Первая часть экскурсии будет на машине, вторая — пешеходная. После обеда я отвезу вас обратно в аэропорт или к вашему отелю.

Вильнюс из окна
Вы увидите городские «Ворота Зари», главные площади города — Кафедральную и Ратушную, речку Вильня, от которой произошло название столицы, находящийся за ней район Заречье, известный как творческий квартал Ужупис. Остановитесь около шедевра готики — костела св. Анны, а дальше продолжите поездку по городу, встречая здания эпохи 19 и 20 века, осмотрите Парламент Литвы и познакомитесь с современными кварталами центральной части города, интенсивно застраиваемыми сегодня. С прекрасной смотровой площадки на террасе банка вы полюбуетесь панорамными видами на Вильнюс за чашкой кофе, а после этого вернетесь в исторический центр, проехав по недавно построенному красивому мосту.

Старый город пешком
Получив общее представление о городе на автомобильной экскурсии, вы отправитесь на пешую прогулку, чтобы почувствовать настоящий дух Старого Вильнюса. Гуляя по средневековым улочкам и аутентичным дворикам, вы узнаете самые важные и интересные детали из истории города, услышите некоторые городские легенды, а также познакомитесь с культурой и традициями литовского народа. По пути вы рассмотрите Президентский дворец, Вильнюсский университет, еврейский квартал и главную центральную улицу Старого города — Замковую (Пилиес). А в завершении попробуете вкусные (и сытные) блюда национальной кухни с настоящим литовским пивом, чтобы впечатление о городе было максимально полным!

Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса
Трансфер + экскурсия по главным местам Вильнюса

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
Laura
Laura
В Вильнюсе родившаяся и с Вильнюсом проросшая :) Ищущая и создающая философию познания красоты Вильнюса. Просто счастлива видеть заворожённые лица приезжающих гостей! Ответственна за составление туров в команде. По совместительству немного гид, немного дизайнер, немного водитель :)
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2 отзыва оставили туристы

3 марта 2019
Лаура прекрасный гид и интересный рассказчик. Она помогла нам влюбиться в Вильнюс.
Irina
12 марта 2018
Нашим гидом была коллега Лауры - Вида. Несмотря на то, что в Вильнюс мы приехали не впервые, экскурсия для нас была очень интересной и полезной. Вида замечательно рассказывает, заботиться о гостях. После экскурсии мы посетили ресторан, который советовала Вида и это был самый душевный вечер для нашей небольшой компании. Спасибо!

Laura проводит ещё 3 экскурсии

Дегустация литовского пиваДегустация литовского пиваДегустация литовского пива
100 за экскурсию
4 часа
12 отзывов
Узнать секреты литовского пивоварения и развеять пивные легенды в уютной атмосфере вильнюсских пабов
Наша цель — понять литовскую культуру пива, найти любимейший сорт и весело прогуляться по Вильнюсу! В нашем гастрономическом туре вы посетите несколько вильнюсских пабов, где попробуете живое литовское пиво из небольших литовских пивоварен, насладитесь уютом заведений и познакомитесь c дружественными любителями пива.
Ужупис, или республика в республикеУжупис, или республика в республикеУжупис, или республика в республике
88 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Прогулка по одному из старейших районов города — цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру
Приглашаю вас на пешеходную экскурсию по Заречью, чтобы как можно ближе познакомить вас с явлением, именуемым и Республикой в Республике, и вильнюсским Монмартром, и богемным районом Вильнюса.
Зимняя сказка ВильнюсаЗимняя сказка ВильнюсаЗимняя сказка Вильнюса
98 за экскурсию
2.5 часа
23 отзыва
История и легенды на прогулке по рождественскому Старому городу
Вы пройдетесь по нарядным площадям и средневековым улочкам, увидите рождественский вертеп, заберётесь на колокольню, c которой открывается пьянящая панорама праздничного Вильнюса и заглянете в рождественский городок, пропитанный ароматами корицы и мандаринов. Я познакомлю вас с литовскими традициями празднования Рождества и, конечно, всю прогулку вас будут сопровождать литовские сказки и старые городские легенды!

Обзорные экскурсии в Вильнюсе

Вильнюс — первое свиданиеВильнюс — первое свиданиеВильнюс — первое свидание
65 за экскурсию
3 часа
56 отзывов
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Ежедневная прогулка по ВильнюсуЕжедневная прогулка по ВильнюсуЕжедневная прогулка по Вильнюсу
15 за человека
2 часа
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Вильнюс — прошлое и настоящееВильнюс — прошлое и настоящееВильнюс — прошлое и настоящее
скидка30%
€65
46 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды
Вильнюс покорит вас уютом, доброжелательностью, красотой и переплетением разных архитектурных стилей. Вы узнаете, почему его называют «городом низко летающих ангелов» и что приснилось его основателю — князю Гедиминасу. А также посетите самые красивые храмы литовской столицы и раскроете секрет ее особенного обаяния.
Исторический центр ВильнюсаИсторический центр ВильнюсаИсторический центр Вильнюса
65 за экскурсию
2 часа
68 отзывов
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
Чудеса и легенды ВильнюсаЧудеса и легенды ВильнюсаЧудеса и легенды Вильнюса
60 за экскурсию
2 часа
42 отзыва
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест
Вы услышите историю основания Вильнюса, постараетесь найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Узнаете, где проходили таинственные обряды, увидите основные достопримечательности сказочного города и получите ценные рекомендации местного жителя.
Влюбиться в Вильнюс за три часа!Влюбиться в Вильнюс за три часа!Влюбиться в Вильнюс за три часа!
скидка20%
€60
48 за экскурсию
3 часа
23 отзыва
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.

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125 за трансфер
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