Наталья проводит ещё 2 экскурсии

  1. ОАЭ
  2. Экскурсии

  3. Из Шарджи — в Аль-Айн

Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору!

Наталья
Задать вопрос
Наталья – ваш гид
Нет способа лучше разнообразить пляжный отдых, чем отправиться на экскурсию в старинный город, полный загадок и чудес.

Вы посетите зоопарк, равных которому нет на Аравийском полуострове, дворец первого правителя ОАЭ и насладитесь прогулкой в тени пальм городского оазиса.

Я расскажу об истории страны, местных традициях и особенностях и покажу лучший вид на Аль-Айн.
От $300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Встреча — в вашем отеле
Забронировать экскурсию
Из Шарджи — в Аль-Айн
Из Шарджи — в Аль-Айн

Что вас ожидает

Роскошный зоопарк
Первым делом мы направимся к главной достопримечательности города — крупнейшему в ОАЭ зоопарку. Здесь обитают песчаные газели, антилопы, белые львы, леопарды, гепарды и огромное количество птиц — всего более 250 видов африканских и арабских животных. Вы сможете покормить жирафов, покататься на верблюдах, понаблюдать через аквариум за семейством бегемотов или крокодилов, увидеть пингвинов и фламинго и заглянуть в уголок, где живут новорожденные детеныши.

История и культура
В переводе с арабского Аль-Айн значит «родник», однако это единственный крупный город ОАЭ, расположенный вдали от моря. Сюда приезжают не ради пляжей, а чтобы полюбоваться культурным наследием. Один из самых старых населенных городов в мире скрывает живописные форты, музеи и дворцы. Вы посетите Музей-дворец шейха Заеда, где я расскажу об основателе страны и его укладе жизни, истории создания дворца и становлении Объединенных Арабских Эмиратов. Покажу комнаты, открою вам, что входило в меню, и поделюсь рецептом кофе, который пил шейх по утрам.

Самый знаменитый оазис
Оазис Аль-Айн — городской сад, который украшают 150 тысяч финиковых пальм. Вы узнаете о значении фиников в исламской культуре и увидите уникальную систему 300-летних каменных арыков. А после познавательной прогулки мы поднимемся на смотровую площадку отеля Меркюри, где, прежде чем пообедать, полюбуемся с высоты 1246 метров прекрасной панорамой. У подножия горы Джебел Хафит притаились радоновые источники, чьи чудодейственные воды, лечащие суставы, восстанавливающие нервную систему и кожу, вы сможете опробовать на себе.

Организационные детали

  • Обед включен в стоимость поездки. Трансфер из Дубая бесплатный
  • Дополнительные расходы: входной билет в зоопарк — 9$, в радоновые источники — 6$
Из Шарджи — в Аль-Айн
Из Шарджи — в Аль-Айн
Из Шарджи — в Аль-Айн
Из Шарджи — в Аль-Айн
Из Шарджи — в Аль-Айн
Из Шарджи — в Аль-Айн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюбленный в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. До скорой встречи в Дубае!
Напишите мне

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в ФуджейруПоездка к Индийскому океану: из Шарджи в ФуджейруПоездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
От $240 за экскурсию
10 часов
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Путешествие к Индийскому океану — обязательный пункт знакомства с Арабскими Эмиратами! Вы увидите подводный мир, искупаетесь и позагораете на золотом песке. Узнаете о жизни Фуджейры, самого молодого эмирата страны, побываете на его колоритных рынках и ещё больше проникнетесь духом пленительного Востока!
Все грани Абу-Даби: экскурсия из ШарджиВсе грани Абу-Даби: экскурсия из ШарджиВсе грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
$350 за экскурсию
9 часов
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
Город контрастов и рекордов, мусульманская земля и родина миллионеров — это всё об Абу-Даби! Я покажу вам его во всей красе, с величественными мечетями и роскошными автомобилями, и расскажу о судьбе и современной жизни местных. Вы прокатитесь на самой быстрой американской горке в мире, рассмотрите интерьеры мечети Шейха Заеда и попробуете кофе с пищевым золотом. Рассказ о городе и его декорации откроют все стороны головокружительного Абу-Даби.

Экскурсии по пригородам Шарджи

Современный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global VillageСовременный Дубай, Парк цветов и Global Village
скидка20%
$250
$200 за экскурсию
5 часов
Красочная программа и рассказы о городе будущего
Это путешествие покажет вам, что Дубай — это город-праздник! Вы проедете по его must-see местам, полюбуетесь оригинальными композициями в самом большом парке цветов в мире и «побываете» в других странах от Австралии до США на Всемирной ярмарке. Я расскажу о феномене Эмиратов и покажу места для ярких снимков.

Выбирайте и другие экскурсии в Шардже

За городомВсеСо скидкойНеобычные маршрутыНа автомобилеИндивидуальныеВ другой городПешком