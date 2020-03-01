Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Роскошный зоопарк

Первым делом мы направимся к главной достопримечательности города — крупнейшему в ОАЭ зоопарку. Здесь обитают песчаные газели, антилопы, белые львы, леопарды, гепарды и огромное количество птиц — всего более 250 видов африканских и арабских животных. Вы сможете покормить жирафов, покататься на верблюдах, понаблюдать через аквариум за семейством бегемотов или крокодилов, увидеть пингвинов и фламинго и заглянуть в уголок, где живут новорожденные детеныши.

История и культура

В переводе с арабского Аль-Айн значит «родник», однако это единственный крупный город ОАЭ, расположенный вдали от моря. Сюда приезжают не ради пляжей, а чтобы полюбоваться культурным наследием. Один из самых старых населенных городов в мире скрывает живописные форты, музеи и дворцы. Вы посетите Музей-дворец шейха Заеда, где я расскажу об основателе страны и его укладе жизни, истории создания дворца и становлении Объединенных Арабских Эмиратов. Покажу комнаты, открою вам, что входило в меню, и поделюсь рецептом кофе, который пил шейх по утрам.

Самый знаменитый оазис

Оазис Аль-Айн — городской сад, который украшают 150 тысяч финиковых пальм. Вы узнаете о значении фиников в исламской культуре и увидите уникальную систему 300-летних каменных арыков. А после познавательной прогулки мы поднимемся на смотровую площадку отеля Меркюри, где, прежде чем пообедать, полюбуемся с высоты 1246 метров прекрасной панорамой. У подножия горы Джебел Хафит притаились радоновые источники, чьи чудодейственные воды, лечащие суставы, восстанавливающие нервную систему и кожу, вы сможете опробовать на себе.