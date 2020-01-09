4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самое захватывающее приключение в Эмиратах

Алина
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Алина – ваш гид
Вам предстоит познакомиться с самыми яркими и колоритными развлечениями Эмиратов: сафари с виртуозными арабскими водителями по фантастическим ландшафтам бархан, катание на верблюдах, ужин в лагере бедуинов, шоу танцев живота и многое другое.

Этот день станет для вас тотальным погружением в атмосферу Аравийского полуострова — мира пушисто-золотистых песков, адреналина и пряных восточных ароматов.
$60 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель
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У этой экскурсии4 отзыва
4.25
Сафари по Аравийской пустыне
Сафари по Аравийской пустыне

Что вас ожидает

По барханам на джипе!
Говорят, кто не был на сафари, тот не был в Арабских Эмиратах. Поездка по песчаным горам уже само по себе настоящее приключение и море эмоций, даже если вы находитесь на месте пассажира. Опытные арабские водители продемонстрируют вам настоящие чудеса, время от времени направляя машину в труднопроходимые места, где, кажется, невозможно проехать. А непостоянное настроение Аравийской пустыни и изменчивая форма дюн сделают ваше приключение особенным и неповторимым.

Восточный колорит Аравийской пустыни
Чтобы впечатления были максимально насыщенными и полными, в программе также будет масса развлечений, которые познакомят вас с арабской культурой и традициями. Вы покатаетесь на верблюдах, посмотрите зажигательное шоу танцев живота и поужинаете в лагере бедуинов, где для вас приготовят шашлыки, салаты, фрукты, восточные сладости и традиционные напитки. Кроме того, вы сможете переодеться в национальную одежду, покурить ароматный кальян, а также заказать у местных мастеров роспись тела хной.

Запах костра, ночное небо над пустыней и восточная музыка… полное погружение в арабскую сказку.

Организационные детали

  • Место проведения экскурсии находится в 40 минутах езды от Дубая и Шарджи.
  • Бар и катание на песчаных мотоциклах (150 дрх) не входят в стоимость экскурсии.
  • Примерное время с 15:00 до 20:00.
  • Желающие могут покататься на специальной песчаной доске (предупредите об этом заранее, при бронировании).
Сафари по Аравийской пустыне
Сафари по Аравийской пустыне

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алина
Алина
Меня зовут Алина и вот уже более 7 лет я каждый день делюсь любовью к ОАЭ со своими туристами. Буду рада стать вашим проводником по самым интересным маршрутам и научу видеть «красоту под паранджой». Я — профессиональный и лицензированный гид, создающий телепередачи для каналов ВВС, Пятница, Первый и СТС. Это волшебная страна, и мне очень хочется показать вам её лучшие стороны!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Само сафари мне понравилось, а вот всё что было после...
1. Привезли на это шоу и бросили
2. мы хотели покататься на верблюдах, но гид занял наше время расплатой за экскурсию и поиском мест куда нас посадить, в итоге за это время стемнело и верблюды "закрылись", как и закрылись кони, баги, квадроциклы и тд
3. УЦ меня в экскурсии была включена песчаная доска - дали - но она была разломана - крепления полностью сломаны - кататься на ней не представлялось возможным
4. Ужин не вкусный. Всё либо сухое, либо острое, либо перченое. Мой ребенок есть это не смог - вообще ничего не съел - а платили за каждого. Надо иметь ввиду - либо не включать для детей ужин в стоимость, либо продумывать какие то блюда которые можно есть так чтобы потом не чувствовать себя огнедышашим драконом
25 февраля 2019
Мы с женой остались очень, Очень, ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ нашей поездкой. И на самом деле рады, что выбрали ее именно не через турагентство. За нами приехал в отель к 14:30 ждип Nissan Patrol года я так думаю 2012. Мы забрали еще одну семью и поехали в базовый лагерь в пустыне- ехали из Шаржды около 1 часа. Хочу заметить, что машина была оборудована каркасом безопасности (большая металлическая труба, обшитая мягкой тканью). Машина 7 местная, каркас на первых двух рядах. Это важно для безопасности пассажиров внутри при переворачивании машины! В базовом лагере пробыли минут 40: можно перекусить, купить что-то или покататься за 50$ на квадроциклах по пустыне. Потом сели в машину и поехали по дюнам- признаюсь ожидал меньшего: скорость высокая, перекосы, спуски с песчаных гор под углом. Короче прямо хватило, признаюсь даже немного укачало. Катались так минут 10-15, потом остановка для фото. Водитель активно помагал, подсказывая прикольные фишки. ТУТ ВАЖНО: мы катались один, не в караване, как все остальные, что намного интереснее и безопаснее. Потом вернулись в базовый лагерь и минут через 30 ехали в туристичесий лагерь в пустыне: там можно было беспалатно примерить традиционные наряды и сфоткаться, жене расписали ногу хной. Угощали без ограничений свеже приготовленными сладкими круглыми шариками, чай, кофе, вода. Потом порционно выдали сэндвич и потом без ограничений шведский стол: еда простая, но вкусная(картошка, рис, хумус, лепешки, люля, жареная курица, салат). При этом сидишь на ковре за столом в пустыне и потом шоу из трех выступлений(танец со световыми эффектами, шоу факира и танец живота). Потом вернулись в отель: очень необычно видеть как десятки крузаков в ночи едут по пустыне, как стая волков. В отель вернулись около 9 вечера. Все рекомендую!
10 января 2019
Это стандартная поездка в пустыню, таких предложений очень много. Бронировали заранее из Москвы, чтобы наверняка спланировать день.По стоимости есть варианты подешевле, отличаются ли чем то не знаю, думаю что нет.
Гид заехал за нами в отель в Шардже на том же автомобиле, на котором мы катались по пустыне. Это большой джип и нам повезло усесться спереди. Всего в машине 6 мест - одно рядом с водителем, 3 на заднем сидении и 2 в задней части автомобиля, вот там наверное пассажирам пришлось несладко на ухабах....
Группа была смешанная, гид из местных с очень скромным английским, мы вдвоем и 4 туриста из Египта.
В целом все прошло ок, но мало времени в самой пустыне, доехали, пофоткались и через 10 минут уехали, хотелось бы побольше времени провести там, посмотреть закат, побродить по барханам. Но нужно понимать, что катают по части маршрута, который ооочень популярен, движение там весьма оживленное.
После катания поехали на ужин и шоу. Все вполне неплохо и еда и программа, многолюдно, но организованно.
Остались довольны, но второй раз не поедем.
28 апреля 2018
12 апреля 2018 года мы с подругой и десятилетними детьми были на сафари. Никогда не думала, что пустыня настолько красива и необычна весной. Прокатиться на джипе (таком большом, что смахивает на малогабаритную квартиру), настоящее приключение, захватывающее дух. Хотя это не совсем подходящее слово для этого вида передвижения в пространстве. Напоминает американские горки - когда кажется совершенно неприступный бархан перед тобой , вдруг исчезает и ты “летишь” вниз головой, не успевая даже проорать “мааааамааааа”. Дети были в восторге, тк видимо кричать от страха способны только мамы, а они смеялись и визжали от радости. Нам повезло с водителем Али, которому совершенно скучно было ехать по обычному шоссе, потому что он настоящий профессионал и джип-сафари его призвание. В пустыни в его руках машина преобразилась в какой то совершенно фантастический агрегат. Перед покатушками с водителем, можно было самому покататься на квадрациклах и еще каких то забавных машинках по песку, но уже за отдельную плату. После катания, мы отправились в караван-сарай на представление и ужин. Танец живота, светящийся-кружащийся дяденька, огненное шоу - вполне достойно для оазиса в пустыни. После представления был организован буфет. Народу было очень много, но все организованно , без толкотни и «работы локтей». Не думаю что кто-то ушёл голодным. Кормили может и не разнообразно , но вкусно и сытно. Хотелось бы поблагодарить Алину за предоставление возможности оказаться в настоящей пустыни.

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