4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По барханам на джипе!

Говорят, кто не был на сафари, тот не был в Арабских Эмиратах. Поездка по песчаным горам уже само по себе настоящее приключение и море эмоций, даже если вы находитесь на месте пассажира. Опытные арабские водители продемонстрируют вам настоящие чудеса, время от времени направляя машину в труднопроходимые места, где, кажется, невозможно проехать. А непостоянное настроение Аравийской пустыни и изменчивая форма дюн сделают ваше приключение особенным и неповторимым.

Восточный колорит Аравийской пустыни

Чтобы впечатления были максимально насыщенными и полными, в программе также будет масса развлечений, которые познакомят вас с арабской культурой и традициями. Вы покатаетесь на верблюдах, посмотрите зажигательное шоу танцев живота и поужинаете в лагере бедуинов, где для вас приготовят шашлыки, салаты, фрукты, восточные сладости и традиционные напитки. Кроме того, вы сможете переодеться в национальную одежду, покурить ароматный кальян, а также заказать у местных мастеров роспись тела хной.

Запах костра, ночное небо над пустыней и восточная музыка… полное погружение в арабскую сказку.