Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы
университетский квартал
монастырь Францисканцев
собор св. Петра и Павла
Вавельский холм с Кафедральным собором.
«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут:
костел св. Девы Марии,
Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы,
университетский квартал,
монастырь Францисканцев,
собор св. Петра и Павла
Вавельский холм с Кафедральным собором.
После экскурсии 🧭 вас ждет традиционный польский обед (суп + главное блюдо).
Экскурсия по еврейскому Казимежу (памятник ЮНЕСКО) посвящена истории 📖 и традициям еврейского народа, начиная с XIV в. до наших дней: замкнутой жизни первых поселений, ассимиляции XIXвека, трагической гибели во время Второй мировой войны, истории фабрики Оскара Шиндлера на территории гетто в районе Подгуже, спасения 1200 рабочих, съемок фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
Сегодня Казимеж один из самых модных районов Кракова, в котором по-прежнему стоят синагоги, сохранились старые кладбища, открыты кафе и лавки.
Что входит
Услуги гида. Обед включен в стоимость (суп + главное блюдо).
Что не входит
Дополнительные расходы: входной билет в синагогу Рема и на кладбище — 10 польских злотых с человека.
Начало
🚩 Перед входом в Барбакан (ul. Basztowa).
Место завершения
🏁 Краков
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 31 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.