Вячеслав – Гид из Кракова

Нас ждет прогулка 👣 по самым ярким местам Польского Кракова – по его величественным соборам и костелам, элегантным улицам и площадям, и наконец по еврейскому району Казимеж, который сохранил особый шарм и атмосферу по прошествии многих лет и череде страшных событий.



Вы обойдете пешком знаменитый Краков и узнаете почему он считается одним из самых неповторимых городов Европы.