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Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова

4.9
20 отзывов
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
Нас ждет прогулка 👣 по самым ярким местам Польского Кракова – по его величественным соборам и костелам, элегантным улицам и площадям, и наконец по еврейскому району Казимеж, который сохранил особый шарм и атмосферу по прошествии многих лет и череде страшных событий.

Вы обойдете пешком знаменитый Краков и узнаете почему он считается одним из самых неповторимых городов Европы.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 31 человека

  • €35 за человека

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Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова

Что вы увидите

  • костел св. Девы Марии
  • Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы
  • университетский квартал
  • монастырь Францисканцев
  • собор св. Петра и Павла
  • Вавельский холм с Кафедральным собором.

«Королевский тракт» - так назывался путь, пролегающий от Флорианских ворот, парадных ворот города, до королевского замка на Вавельском холме, по этому пути ехали все королевские кортежи, пересекая город 🏙️ с севера на юг. Ныне это туристический маршрут:

  • костел св. Девы Марии,
  • Рыночная площадь с пассажем суконных рядов Сукенницы,
  • университетский квартал,
  • монастырь Францисканцев,
  • собор св. Петра и Павла
  • Вавельский холм с Кафедральным собором.
  • После экскурсии 🧭 вас ждет традиционный польский обед (суп + главное блюдо).
  • Экскурсия по еврейскому Казимежу (памятник ЮНЕСКО) посвящена истории 📖 и традициям еврейского народа, начиная с XIV в. до наших дней: замкнутой жизни первых поселений, ассимиляции XIXвека, трагической гибели во время Второй мировой войны, истории фабрики Оскара Шиндлера на территории гетто в районе Подгуже, спасения 1200 рабочих, съемок фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
  • Сегодня Казимеж один из самых модных районов Кракова, в котором по-прежнему стоят синагоги, сохранились старые кладбища, открыты кафе и лавки.
Что входит
  • Услуги гида. Обед включен в стоимость (суп + главное блюдо).
Что не входит
  • Дополнительные расходы: входной билет в синагогу Рема и на кладбище — 10 польских злотых с человека.
Начало
🚩 Перед входом в Барбакан (ul. Basztowa).
Место завершения
🏁 Краков
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова
Пешеходная экскурсия по историческим районам Кракова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 31 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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20 отзывов оставили туристы

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