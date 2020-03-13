8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Золотое побережье

Неподалеку от Кашкайша растянулся любимый пляж серферов Гиншу и примостилось казино Эшторил, где снимали шестую серию «Бондианы». Вы сможете прогуляться по песчаным дюнам у бескрайнего океана и заглянуть в «Пасть Дьявола» — грот в скальном массиве, издающий грозное рычание, которое удивляет, а порой шокирует туристов.

Место, где кончается земля и начинается море

Следом мы отправимся к самой западной точке Европы — Мысу Рока. Это место силы для португальцев и главная достопримечательность Синтры. Вы полюбуетесь панорамой Атлантики и насладитесь целебным морским воздухом с ароматом эвкалиптового леса. Увидите живописный маяк, услышите легенды о медведице и медвежатах, деревенском мальчике и ведьмах, узнаете истории времен Великих географических открытий и пройдете над пропастью!

Радужный дворец на вершине горы

Горный серпантин приведет нас к сказочному дворцу Пена, построенному в неомавританском стиле. Любуясь видом с террасы, где последняя королева Португалии наблюдала за беспорядками в Лиссабоне, или богатыми интерьерами дворцовых покоев, вы будто перенесетесь в прошлые столетия.

Замок с сокровищами

С высоты древних крепостных стен замка Мавров откроется вид на Синтру, океан и зеленые долины. Вы узнаете о мусульманском господстве на Пиренейском полуострове, услышите печальные легенды и предания, увидите Башню Памяти и огромную цистерну, в которой запасали воду на случай осады.

Сакральный парк-усадьба

Романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озерами, гротами, фонтанами и архитектурными капризами — все это Кинта да Регалейра. Внутреннее убранство дома поразит обилием скульптур, лепнины и тайных символов, смешением стилей разных эпох: романского, готики, ренессанса и мануэлино. Вы отыщете Перевернутую Башню — волшебный колодец масонской инициации — и спуститесь к секретному водопаду, исполняющему желания.

Каменное кружево

В тенистом ботаническом парке скрывается изысканный Дворец Монсеррат, история которого насчитывает пять столетий. Вы прогуляетесь по следам лорда Байрона, осмотрите каменную резьбу и искусные барельефы внутри дворца и узнаете множество интересных фактов об обитателях особняка.

Соловьи монастырского сада

Последним на нашем пути станет аскетичный монастырь капуцинов. Последователи нищенствующего ордена францисканцев нашли уединение в густых лесных зарослях на склоне горы и возвели Монастырь Святого Креста. Вы исследуете территорию комплекса, узнаете об уставе ордена и заглянете в низенькие кельи и бывшие трапезные. Журчание ручья и пение птиц в зарослях заброшенного монастыря станут прекрасным завершением насыщенного дня.