8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать на лиссабонской ривьере, заглянуть в гости к королям и подняться на мыс Рока

Julia
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Julia – представитель гидов
Вы проедете по прекрасному побережью Атлантики через бывшие рыбацкие деревушки Кашкайш и Эшторил, подниметесь к легендарному мысу Рока и посетите роскошные замки и дворцы.

Во время поездки вам откроется история государства, особенности национальной культуры и местная кухня.
249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры

Что вас ожидает

Золотое побережье
Неподалеку от Кашкайша растянулся любимый пляж серферов Гиншу и примостилось казино Эшторил, где снимали шестую серию «Бондианы». Вы сможете прогуляться по песчаным дюнам у бескрайнего океана и заглянуть в «Пасть Дьявола» — грот в скальном массиве, издающий грозное рычание, которое удивляет, а порой шокирует туристов.

Место, где кончается земля и начинается море
Следом мы отправимся к самой западной точке Европы — Мысу Рока. Это место силы для португальцев и главная достопримечательность Синтры. Вы полюбуетесь панорамой Атлантики и насладитесь целебным морским воздухом с ароматом эвкалиптового леса. Увидите живописный маяк, услышите легенды о медведице и медвежатах, деревенском мальчике и ведьмах, узнаете истории времен Великих географических открытий и пройдете над пропастью!

Радужный дворец на вершине горы
Горный серпантин приведет нас к сказочному дворцу Пена, построенному в неомавританском стиле. Любуясь видом с террасы, где последняя королева Португалии наблюдала за беспорядками в Лиссабоне, или богатыми интерьерами дворцовых покоев, вы будто перенесетесь в прошлые столетия.

Замок с сокровищами
С высоты древних крепостных стен замка Мавров откроется вид на Синтру, океан и зеленые долины. Вы узнаете о мусульманском господстве на Пиренейском полуострове, услышите печальные легенды и предания, увидите Башню Памяти и огромную цистерну, в которой запасали воду на случай осады.

Сакральный парк-усадьба
Романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озерами, гротами, фонтанами и архитектурными капризами — все это Кинта да Регалейра. Внутреннее убранство дома поразит обилием скульптур, лепнины и тайных символов, смешением стилей разных эпох: романского, готики, ренессанса и мануэлино. Вы отыщете Перевернутую Башню — волшебный колодец масонской инициации — и спуститесь к секретному водопаду, исполняющему желания.

Каменное кружево
В тенистом ботаническом парке скрывается изысканный Дворец Монсеррат, история которого насчитывает пять столетий. Вы прогуляетесь по следам лорда Байрона, осмотрите каменную резьбу и искусные барельефы внутри дворца и узнаете множество интересных фактов об обитателях особняка.

Соловьи монастырского сада
Последним на нашем пути станет аскетичный монастырь капуцинов. Последователи нищенствующего ордена францисканцев нашли уединение в густых лесных зарослях на склоне горы и возвели Монастырь Святого Креста. Вы исследуете территорию комплекса, узнаете об уставе ордена и заглянете в низенькие кельи и бывшие трапезные. Журчание ручья и пение птиц в зарослях заброшенного монастыря станут прекрасным завершением насыщенного дня.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Гид-водитель заберет вас из отеля и доставит обратно после экскурсии.
  • В стоимость экскурсии включена бутилированная вода.
  • Стоимость экскурсии для 1-3 человек — 249 евро, если вас от 4 до 6 человек — 349 евро.
Дополнительные расходы:
  • Обед в местном ресторанчике с традиционной кухней — 8-10 евро с человека.
  • Входной билет в замок Пена: 14 евро (полный от 18 до 64 лет), 12.50 евро (для детей от 6 до 17 и пенсионеров 65+), дети до 6 лет — бесплатно.
  • Входной билет в парк замка Пена: 7.40 евро (от 18 до 64 лет), 6.50 евро (для детей от 6 до 17 лет и пенсионеров 65+), дети до 6 лет — бесплатно.
  • Входной билет в замок Мавров: 8 евро (полный от 18 до 64 лет), 6.50 евро (для детей от 6 до 17 лет и пенсионеров 65+), дети до 5 лет — бесплатно.
  • Входной билет в Кинта да Регалейра: 6 евро (полный от 18 до 64 лет), 4 евро (для детей от 6 до 17 лет и пенсионеров 65+), дети до 5 лет — бесплатно.
  • Аудиогид на русском языке в Кинта да Регалейра — 3 евро.
  • Входной билет во дворец Монтсеррат — 10 евро.
  • Входной билет в монастырь капуцинов — 7 евро(полный от 18 до 64 лет), 5.50 (для детей от 6 до 17 лет и пенсионеров 65+), дети до 5 лет — бесплатно.
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры
Пять замков и пять панорам сказочной Синтры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Мы — Кирилл и Юлия. Вместе с командой опытных гидов мы проводим автомобильные экскурсий по Португалии, рассказываем об истории и традициях древней страны мореплавателей. Мы с удовольствием покажем и расскажем вам все удивительные места в пригороде Лиссабона и сказочного города Синтра!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Нам было приятно прокатиться по самым ярким историческим местам Синтры. Команда, организовавшая экскурсию, учла все наши пожелания и изменила маршрут. Сопровождавший нас Виктор рассказал много интересного про повседневную жизнь и национальный характер португальцев. Звёздочку снимаю за цену, все-таки дороговато.
17 февраля 2020
Прекрасная экскурсия! Нашем гидом был Станислав, экскурсия прошла в непринужденной форме с остановками на фото))! Утром нас забрали из отеля, по окончанию экскурсии привезли куда нам было нужно! Посетили самые известные и красивейшие места. Экскурсия прошла налегке, время пролетело незаметно. Пообедали, Станислав подсказал, что лучше заказать! Очень рекомендую!
13 февраля 2020
Экскурсии с Ярославом были великолепны ! Прекрасный собеседник , эрудированный и компетентный . Несмотря на дождливую погоду и туман все было очень здорово. Рекомендую Ярослава как лучшего гида для путешествий по Португалии.
16 января 2020
Были 12.01.2020 года, была чудная солнечная погода. Красивые виды, интересная экскурсия. Нам с мужем очень все понравилось. От Португалии только положительные эмоции. Нашим гидом был Ярослав.
4 января 2020
Это было великолепно!!! Комфортный автомобиль, прекрасный маршрут, а главное - наш гид Виктор:) Факты, легенды, тонкости и хитрости посещаемых мест. Много юмора и позитива. Виктор учел все наши пожелания, и поездкой остался доволен даже капризный подросток;) Мы действительно прекрасно провели время! Спасибо!
4 ноября 2019
Виктор провёз по всем замкам, обо всём рассказал, всё просто и доступно объяснял, чтобы мы не теряли время в очередях за билетами. Назад отвёз куда мы попросили. Огромное спасибо, великолепная экскурсия!!!
4 октября 2019
Большое спасибо замечательному экскурсоводу - Виктору за интересную, насыщенную экскурсию. Посетили самые известные места. Экскурсия прошла на легке, время пролетело незаметно. Советую.
1 сентября 2019
Были сегодня на экскурсии в Стнтре с Виктором. Приехал утром забрал. Вам никуда не нужно ехать. После окончания привез в гостиницу или куда скажете туда и отвезут. Маршрут составлен так,что все достопримечательности были один за другим. Виктор вам порекомендуете пообедать в чудном ресторанчике не дорогом и вкусном. А после экскурсии поделится с вами фото из личного архива если вы не успели сами запечетлить все. Однозначно рекомендую!!!!

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