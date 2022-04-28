Экскурсии в городах Алтая
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Алтае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
10300
₽
за всё
Посетить один из лучших дендрариев Сибири и отдохнуть душой в живописном комплексе с озерами
8000
₽
за всё
Познакомиться с традиционной культурой и бытом теленгитов
6000
₽
за всё
Открыть древние и сакральные места Горного Алтая в окрестностях села Манжерок
10000
₽
за всё
Познакомиться с древней алтайской культурой, открыть места силы и рассмотреть наскальные рисунки
15000
₽
за всё
Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
от
14000
₽
за всё
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из живописнейших районов Горного Алтая
8000
₽
за всё
Преодолеть горный перевал, понаблюдать за жизнью алтайской глубинки и побывать на ферме
15000
₽
за всё
Высокогорные перевалы, места силы, наскальные рисунки: природа и этнография республики Алтай
3
1 отзыв
6000
₽
за всё
Алтай - не только невероятно красивый край, славящийся богатой природой
Групповые экскурсии
4600
₽
за чел.
Вас ждут курганы, каменные стелы, наскальные рисунки и многое другое
2900
₽
за чел.
Вас ждет экскурсия-поход с восхождением на гору высотой 1008 метров
4200
₽
за чел.
Экскурсия-поход с восхождением на гору Сарлык, которая входит
2690
₽
за чел.
Вас ждет увлекательная прогулка по природному парку Ая среди реликтовых растений
2900
₽
за чел.
Город-курорт Белокуриха - один из крупнейших курортов федерального значения, который расположен
1550
₽
за чел.
Экскурсия на малую родину великого писателя советского времени, талантливого режиссера, актера Василия Макаровича
800
₽
за чел.
Поездка к небольшому, но живописному водопаду в горном ущелье на реке Черемшанка
1950
₽
за чел.
Вас ждет экскурсия в живописный Ботанический сад, полное название которого - Алтайский филиал Центрального сибирского
Обзорные по городам
109000
₽
за чел.
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
от
14000
₽
за всё
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из живописнейших районов Горного Алтая
2100
₽
за чел.
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица
1070
₽
за чел.
Горно-Алтайск - столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами и лесами
10000
₽
за всё
Лучший способ познакомиться с историей и культурой алтайцев, это познакомится с её кухней
Водные прогулки
7500
₽
за чел.
Нас ждет настоящее путешествие на целый день! Мы прокатимся на катере по Телецкому озеру, увидим водопады Корбу, Киште
4.2
5 отзывов
5600
₽
за чел.
Добраться до водопадов Эстюба и Корбу, увидеть мыс шаманов и проплыть по красивейшему озеру Алтая
Туры на автомобиле
32000
₽
за чел.
Познакомиться с Алтаем, побывать в заповедных местах и насладиться свободой
45000
₽
за чел.
Увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
10300
₽
за всё
Посетить один из лучших дендрариев Сибири и отдохнуть душой в живописном комплексе с озерами
29900
₽
за чел.
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
63750
₽
за чел.
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
45000
₽
за чел.
Проехать по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым рододендроном
72650
₽
за чел.
Побывать на «Марсе», проплыть по Телецкому озеру и пройти по леднику
8000
₽
за всё
Познакомиться с традиционной культурой и бытом теленгитов
6000
₽
за всё
Открыть древние и сакральные места Горного Алтая в окрестностях села Манжерок
Гастрономические туры
2000
₽
за чел.
Интерактивная экскурсия с погружением в алтайскую этнику
10000
₽
за всё
Лучший способ познакомиться с историей и культурой алтайцев, это познакомится с её кухней
Экскурсионные туры на несколько дней
32000
₽
за чел.
Познакомиться с Алтаем, побывать в заповедных местах и насладиться свободой
45000
₽
за чел.
Увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
29900
₽
за чел.
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
63750
₽
за чел.
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
45000
₽
за чел.
Проехать по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым рододендроном
72650
₽
за чел.
Побывать на «Марсе», проплыть по Телецкому озеру и пройти по леднику
109000
₽
за чел.
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
40000
₽
за чел.
Сделать удивительные снимки с бирюзовой водой Катуни и полюбоваться цветущими горами
24900
₽
за чел.
Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам
Последние отзывы об экскурсиях по Алтаю
- ААнна28 апреля 2022Отзыв на: Лучшие пейзажи ЧемалаСветлана замечательный экскурсовод, провела нас по интересным маршрутам, показала нам живописные места которых нет в стандартных экскурсиях. Спасибо большое!
- ААнастасия28 апреля 2022Отзыв на: Ожерелье Алтая - Чуйский трактЭтот маршрут – сказочно чудесный. Лучшее что можно придумать чтобы посмотреть настоящий Алтай, особенно если вы здесь впервые, как мы. Такая красота 😍 Однозначно стоит того! Море впечатлений от поездки на всю жизнь! Олег – замечательный гид и приятный собеседник 😊 помимо заявленного маршрута, мы с Олегом забрались на скалу у Чуйского тракта, откуда открывался просто невероятный вид 😍 к тому же, Олег нас забрал из отеля и привёз туда же, хотя он живёт совсем в другой стороне. Спасибо большое за интересную и полную впечатлений экскурсию и за такой чуткий индивидуальный подход! ☺
- иирина28 апреля 2022Первый раз приехали с подругой на Алтай. Места фантастические, природа уникальная. . Получили огромное впечатление и это конечно заслуга гида Вячеслава. Он очень интересно и увлекательно преподносит материал. Увидели и узнали столько до сих пор под впечатлением. Однозначно рекомендуем.
- ААлексей24 апреля 2022Одна из самых классных индивидуальных экскурсий, где довелось побывать. Вячеслав очень внимательный, знающий гид. Если вы хотите увидеть не попсовые, привычные туристические места, а именно первозданную природу и виды Алтая, то вам сюда. Отличная подача материала и продуманная программа. Особенно эффектное завершение тура на Ороктойский мосту с видами Катуни, шалыками и чаем из алтайских трав. Рекомендую…
- ЮЮлия21 апреля 2022Это было незабываемое путешествие. Конечно же я представляла масштаб - красот, широт, энергетической насыщенности этого места. Но чтоб в такой степени …..)))) Я только успевала напоминать себе дышать и «продыхивать» внутренний восторг, иначе просто ловила себя на остановке дыхания. В некоторых местах настолько сильная энергетика, что хочется кричать, и чтобы тебя услышал весь мир. Очень нам повезло с Гидом. Приехал за нами вовремя, машина чистая, подготовленная, проходимая. Вячеслав помимо исторических заметок рассказывал нам нюансы современной жизни края и местных жителей, показал нам места, где первозданная природа с уникальным растительным миром. Туда не добраться на больших экскурсионных автобусах- и в этом большой плюс. Также понравился гибкий подход к выстраиванию процесса экскурсионной программы Вячеславом. В силу того, что природа только просыпалась и некоторые места, заявленные в экскурсии посетить не представлялось возможным, Вячеслав предлагал альтернативные варианты достопримечательностей по маршруту. Ну и естественно пикник, организованный гидом на природе: чай с ароматными алтайскими травами и мёд. Время пролетело незаметно. Видеоролик по итогам нашего путешествия с ним стал приятным бонусом. Спасибо огромное Вячеславу. С удовольствием рекомендую его как надежного организатора и приятного человека!!!
- ННона15 апреля 2022Экскурсия прошла отлично. Спасибо гиду!
- ООльга11 апреля 2022Великолепная организация путешествия. Знание и знакомство с культурой, традициями, обычаями алтайцев. По ходу поездки Константин рекомендовал, где остановиться пообедать, где переночевать с хорошими условиями. С гидом мы проехали практически до монгольской границы, он показал нам красивейшие места, в том числе и не входящие в туристический путеводитель. Хорошая грамотная речь и высокая клиентоориентированность. Не три дня нашего путешествия Константин стал буквально родным человеком. Спасибо!
- ККарина7 апреля 2022Ирина является не только профессионалом своего дела, но и приятным и душевным человеком. Я была восхищена видами и местами, которые показала мне Ирина. Помимо всего, мы вкусно покушали, Ирина меня пофотографировала. А еще мне понравились легенды и музыкальное сопровождение! Забрали и доставили меня на место, аккуратное вождение, что очень важно. Не сомневайтесь, обращайтесь к Ирине, советую!
- ННаталья1 апреля 2022Ездили на экскурсию Долина Катуни с Вячеславом 31.03.2022. Маршрут очень живописный. Вячеслав приятный в общении,знающий и любящий свой край человек. Все прошло великолепно. В следующий раз обязательно обратимся к нему и продолжим знакомство с Алтаем.
- ТТатьяна28 марта 2022Спасибо большое нашему гиду Татьяне! Было интересно и приятно общаться, проехали по красивым местам, узнали и посмотрели много интересного. Красивые места, дорога по Чуйскому тракту, Марс - это стоит того, чтобы приехать и увидеть всё это!
- ННадежда27 марта 2022Поездка проходила с нами, уставшими после прилета, и мы не совсем были готовы к восприятию местных красот. Были восхищены эрудированостью нашего водителя-гида Вячеслава. Хорошо знает историю края, идёт навстречу туристам по незапланированным моментам на маршруте. Интересно рассказывает о достопримечательностях. Места на маршруте, которые он нам показал, восхищали своей красотой. Получили удовольствие. Большое спасибо!
- ООльга24 марта 2022Отличная поездка по Чемальскому тракту и потрясающих видов горных окрсесностях. Вячеслав отличный гид! Большое спасибо! А как мы разглядывали петроглифы и обнаружили беременную олениху среди огородного числа зверей и древних людей-охотников. Класс!! Спасибо!
- ДДаниил22 марта 2022Экскурсия с Вячеславом прошла на отлично! Приехал за нами во время, в машине чисто и опрятно, местность знает очень хорошо. Нас не просто покатали, а ещё подробно рассказали о тех местах, где были. Посетили много локаций, в том числе те, где обычные автомобили не проехали, так как Вячеслав владеет супер проходимой Mitsubishi Delica! Как бонус снимал видео для нас, целый день пролетел как один миг, в общем мы остались оооочень довольны! В конце экскурсии напоил чаем на Алтайских травах в беседке с великолепным видом! Воспоминания на всю жизнь! Спасибо!
- ААндрей15 марта 2022В общем, все было прекрасно. Гид пунктуален, рассказ интересен, машина исправна. Поэтому смело могу рекомендовать.
- еекатерина10 марта 2022Отзыв на: Неизведанный ЧемалОлег - не только замечательный водитель, но и знающий экскурсовод и чудесный фотограф. Благодаря ему мы успели посмотреть множество красивейших мест на Алтае, влюбились в этот регион и захотели вернуться снова, чтобы исследовать его еще больше и рассмотреть в ракурсе других сезонов, когда сойдет снег. Олег рассказал нам много интересного, и, если честно, мы первый раз встречаем на индивидуальной экскурсии такой насыщенный и подробный рассказ о регионе, истории и быте. Также он сделал нам замечательные фотографий в каждой локации, которые еще долго будут напоминать о местных красотах. Маршруты были спланированы грамотно, машина комфортной, а вождение аккуратным, хоть дорога и по Чемальскому и Чуйскому трактам непростая, особенно когда возвращаешься по серпантину поздно вечером. Огромное спасибо за все! 🤗
- ННаталия3 марта 2022Все прошло замечательно, мы остались довольны, рекомендую!
- ЛЛия15 февраля 2022Вячеслав организовал просто незабываемую экскурсию. Интересно, насыщенно, увлекательно! Чувствуется, что он очень любит свой край, знает его и хочет поделиться с гостями самым интересным. На Алтае много прекрасных мест, но мы увидели то, что редко встретишь в путеводители и посмотрели на все в самых необычных и редких ракурсах. Отдельным приятным сюрпризом стал горячий чай и незабываемый ролик, который для нас снял и смонтировал Вячеслав в конце нашего путешествия. Обязательно рекомендую его всем желающим увидеть этот прекрасный край.
- ООльга2 февраля 2022Сказать, что отдых понравился, это очень просто, это был идеальный отдых!!! Все настолько классно спланировано, все интересно организовано, работают профессионалы. Спасибо!!!
- ЕЕлена14 января 2022Отзыв на: Ожерелье Алтая - Чуйский трактЧуйский тракт… Вот уж правда, так правда, что и дорога может быть достопримечательностью! Открывающиеся виды - это впечатления на всю жизнь! Алтай прекрасен! Олег очень приятный человек и внимательный гид!
- ЕЕлена14 января 2022Отзыв на: Неизведанный ЧемалПрекрасная экскурсия с замечательным гидом Олегом.