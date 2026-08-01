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Экскурсии по Алтаю и городам

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Индивидуальные экскурсии

Конная прогулка и моторафтинг вблизи Горно-Алтайска
Конная прогулка и моторафтинг вблизи Горно-Алтайска
5
1 отзыв
22800
за всё
Отдохнуть на природе, полюбоваться Катунью, верхом пройти по лесу и предгорьям
Горно-Алтайск
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
15000
за всё
Преодолеть горный перевал и понаблюдать за жизнью алтайской глубинки
Горно-Алтайск
Алтай: лучшее за день
Алтай: лучшее за день
25000
за всё
Подняться на 2055 метров над уровнем моря, увидеть озеро-фотомодель и «пройти» через Красные ворота
Горно-Алтайск
Снежные барсы и Камышлинский водопад - со сплавом на моторафтах из Горно-Алтайска
Снежные барсы и Камышлинский водопад - со сплавом на моторафтах из Горно-Алтайска
5
1 отзыв
от
22800
за всё
Отправиться по Катуни к живописному потоку воду и увидеть снежных барсов в зоопарке «Карым»
Горно-Алтайск
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Горно-Алтайска)
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Горно-Алтайска)
27550
за всё
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Горно-Алтайск
Высота 1717: дружба с животными и путешествие из Горно-Алтайска к вершинам Алтая
Высота 1717: дружба с животными и путешествие из Горно-Алтайска к вершинам Алтая
5
2 отзыва
от
26200
за всё
Семинский перевал, питомник хаски и экоферма - из Горно-Алтайска
Горно-Алтайск
Алтын-Кёль - золотое озеро Алтая
Алтын-Кёль - золотое озеро Алтая
5
1 отзыв
от
31000
за всё
Из Горно-Алтайска отправиться на Телецкое озеро к трём водопадам
Горно-Алтайск
Джип-путешествие к священному озеру Манас
Джип-путешествие к священному озеру Манас
5
5 отзывов
27000
за всё
Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
Горно-Алтайск
На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду
На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду
от
22000
за всё
Водное приключение среди алтайских пейзажей
Горно-Алтайск

Групповые экскурсии

Водное путешествие из Чемала к «золотому бассейну» Алтая
Водное путешествие из Чемала к «золотому бассейну» Алтая
11200
за чел.
Увидеть Телецкое озеро и водопады. Почувствовать силу природы. Запомнить навсегда
Чемал
В Каракольскую долину - из Чемала: главные места, традиции и обед у местной хозяйки
В Каракольскую долину - из Чемала: главные места, традиции и обед у местной хозяйки
12000
за чел.
Заглянуть в алтайский аил, попробовать блюда кочевых народов, рассмотреть петроглифы и курганы
Чемал
Водное путешествие из Горно-Алтайска к «золотому бассейну» Алтая
Водное путешествие из Горно-Алтайска к «золотому бассейну» Алтая
5
3 отзыва
11200
за чел.
Увидеть Телецкое озеро и водопады. Почувствовать силу природы. Запомнить навсегда
Горно-Алтайск
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
7500
за чел.
Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
Чемал
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
До Марса - по Чуйскому тракту из Чемала
5
1 отзыв
10000
за чел.
Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Чемале
Чемал
Телецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска)
Телецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска)
4.8
13 отзывов
9800
за чел.
Алтай с земли, воды и высоты птичьего полёта
Горно-Алтайск
На теплоходе - из Горно-Алтайска на Телецкое озеро
На теплоходе - из Горно-Алтайска на Телецкое озеро
5
1 отзыв
7800
за чел.
Погулять по Алтайскому заповеднику и посетить водопады Корбу и Чедор
Горно-Алтайск
Сокровища Чемала: автомобильное путешествие из Горно-Алтайска
Сокровища Чемала: автомобильное путешествие из Горно-Алтайска
4.6
5 отзывов
6700
за чел.
Проехать по ключевым местам региона, пройти вдоль Катуни и увидеть Алтай со всех ракурсов
Горно-Алтайск
Лучшие маршруты Алтая на выбор: Чуйский тракт/Белокуриха
Лучшие маршруты Алтая на выбор: Чуйский тракт/Белокуриха
4.8
58 отзывов
4200
за чел.
Оба маршрута экскурсии равноценно интересны — просто выберите подходящую дату и отправляйтесь исследовать Алтай, вселенную гор и легенд. Вы можете про...
Горно-Алтайск

Обзорные по городам

Огни ночного Горно-Алтайска
Огни ночного Горно-Алтайска
5
2 отзыва
4500
за чел.
Познакомиться с тихим, пустынным и таинственным городом в свете фонарей
Горно-Алтайск
Горное озеро: авторская экскурсия
Горное озеро: авторская экскурсия
4.8
4 отзыва
12580
за чел.
Увидеть главные достопримечательности северного побережья Телецкого озера
Горно-Алтайск
По Горному Алтаю с комфортом
По Горному Алтаю с комфортом
5
8 отзывов
35000
за всё
Проехать по Чуйскому тракту, заглянуть на Марс и полюбоваться видами со смотровых площадок
Горно-Алтайск
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
5
14 отзывов
от
90000
за всё
От Глаз Катуни до Марса - познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Горно-Алтайск
Чуйский тракт: красивая дорога мира (из Горно-Алтайска)
Чуйский тракт: красивая дорога мира (из Горно-Алтайска)
5
9 отзывов
от
33000
за всё
Прокатиться по уникальным местам древней дороги и увидеть настоящий Алтай
Горно-Алтайск
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
5
68 отзывов
от
8100
за всё
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Горно-Алтайск
Знакомство с Алтаем (Чемальский район)
Знакомство с Алтаем (Чемальский район)
5
47 отзывов
24700
за всё
Горные вершины, хвойные леса, буйные реки — все это Горный Алтай. У нас будет всего лишь один день, чтобы познакомиться с достопримечательностями этог...
Горно-Алтайск
Чёртов палец, Тавдинские пещеры и Малая Синюха
Чёртов палец, Тавдинские пещеры и Малая Синюха
5
58 отзывов
15000
за всё
Открыть древние и сакральные места Горного Алтая в окрестностях села Манжерок
Горно-Алтайск
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Чемал: всё самое интересное за 1 день
4.9
65 отзывов
20000
за всё
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
Горно-Алтайск

Водные прогулки

Конная прогулка и моторафтинг вблизи Горно-Алтайска
Конная прогулка и моторафтинг вблизи Горно-Алтайска
5
1 отзыв
22800
за всё
Отдохнуть на природе, полюбоваться Катунью, верхом пройти по лесу и предгорьям
Горно-Алтайск
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Чемала)
7500
за чел.
Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
Чемал
Телецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска)
Телецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска)
4.8
13 отзывов
9800
за чел.
Алтай с земли, воды и высоты птичьего полёта
Горно-Алтайск
На теплоходе - из Горно-Алтайска на Телецкое озеро
На теплоходе - из Горно-Алтайска на Телецкое озеро
5
1 отзыв
7800
за чел.
Погулять по Алтайскому заповеднику и посетить водопады Корбу и Чедор
Горно-Алтайск
Телецкое озеро: водопады, гроты и заповедная тайга
Телецкое озеро: водопады, гроты и заповедная тайга
5
4 отзыва
30000
за всё
Полюбоваться чудесами природы с борта катера (из Горно-Алтайска)
Горно-Алтайск
Из Горно-Алтайска - в гости к лебедям на озеро Светлое
Из Горно-Алтайска - в гости к лебедям на озеро Светлое
5
1 отзыв
6500
за чел.
Увидеть редкое чудо алтайской зимы
Горно-Алтайск
Из Горно-Алтайска - на айс-флоатинг в Телецком озере
Из Горно-Алтайска - на айс-флоатинг в Телецком озере
5
1 отзыв
от
45000
за всё
Лёд, невесомость и зимняя магия Алтая
Горно-Алтайск
Горное озеро: авторская экскурсия
Горное озеро: авторская экскурсия
4.8
4 отзыва
12580
за чел.
Увидеть главные достопримечательности северного побережья Телецкого озера
Горно-Алтайск
Сказка Алтайского Холмогорья
Сказка Алтайского Холмогорья
4.7
3 отзыва
17800
за всё
Посетить один из лучших дендрариев Сибири и отдохнуть душой в живописном комплексе с озерами
Горно-Алтайск

Туры на автомобиле

Конная прогулка и моторафтинг вблизи Горно-Алтайска
Конная прогулка и моторафтинг вблизи Горно-Алтайска
5
1 отзыв
22800
за всё
Отдохнуть на природе, полюбоваться Катунью, верхом пройти по лесу и предгорьям
Горно-Алтайск
Этнопутешествие в алтайскую деревню
Этнопутешествие в алтайскую деревню
15000
за всё
Преодолеть горный перевал и понаблюдать за жизнью алтайской глубинки
Горно-Алтайск
Алтай: лучшее за день
Алтай: лучшее за день
25000
за всё
Подняться на 2055 метров над уровнем моря, увидеть озеро-фотомодель и «пройти» через Красные ворота
Горно-Алтайск
Снежные барсы и Камышлинский водопад - со сплавом на моторафтах из Горно-Алтайска
Снежные барсы и Камышлинский водопад - со сплавом на моторафтах из Горно-Алтайска
5
1 отзыв
от
22800
за всё
Отправиться по Катуни к живописному потоку воду и увидеть снежных барсов в зоопарке «Карым»
Горно-Алтайск
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Горно-Алтайска)
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Горно-Алтайска)
27550
за всё
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
Горно-Алтайск
Высота 1717: дружба с животными и путешествие из Горно-Алтайска к вершинам Алтая
Высота 1717: дружба с животными и путешествие из Горно-Алтайска к вершинам Алтая
5
2 отзыва
от
26200
за всё
Семинский перевал, питомник хаски и экоферма - из Горно-Алтайска
Горно-Алтайск
Алтын-Кёль - золотое озеро Алтая
Алтын-Кёль - золотое озеро Алтая
5
1 отзыв
от
31000
за всё
Из Горно-Алтайска отправиться на Телецкое озеро к трём водопадам
Горно-Алтайск
Джип-путешествие к священному озеру Манас
Джип-путешествие к священному озеру Манас
5
5 отзывов
27000
за всё
Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
Горно-Алтайск
На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду
На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду
от
22000
за всё
Водное приключение среди алтайских пейзажей
Горно-Алтайск

Гастрономические туры

В Каракольскую долину - из Чемала: главные места, традиции и обед у местной хозяйки
В Каракольскую долину - из Чемала: главные места, традиции и обед у местной хозяйки
12000
за чел.
Заглянуть в алтайский аил, попробовать блюда кочевых народов, рассмотреть петроглифы и курганы
Чемал
Из Горно-Алтайска - в Манжерок, Чемал и Зачемалье
Из Горно-Алтайска - в Манжерок, Чемал и Зачемалье
5
16 отзывов
от
25600
за всё
Увидеть Алтай в тишине и красоте
Горно-Алтайск
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
4.9
20 отзывов
от
19000
за всё
Изучить заповедный уголок Алтая, проплыть на лодке по порогам Катуни и услышать легенды края
Горно-Алтайск
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
4.9
19 отзывов
6500
за чел.
Пересчитать Зубы дракона, окунуться в сухой водопад и найти святой источник
Горно-Алтайск
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
5
4 отзыва
22000
за всё
Постигнуть тонкости палеодиеты, научиться варить сыр или собирать чаи из целебных алтайских трав
Горно-Алтайск
Нескучный Чуйский
Нескучный Чуйский
5
15 отзывов
32000
за всё
Прокатиться по лучшим местам знаменитого тракта на дружеской волне
Горно-Алтайск
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом (на вашем авто)
5
10 отзывов
12500
за всё
Раскрыть культуру Горного Алтая в поездке по одному из самых красивых и интересных маршрутов региона
Горно-Алтайск
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
5
94 отзыва
33900
за всё
Составить собственный маршрут и увидеть, какими разными могут быть горы
Горно-Алтайск

Последние отзывы об экскурсиях по Алтаю

Е
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
Дата посещения: 31 июл 2026
Экскурсия отличная! Гид Аяна рассказала об Алтае, алтайцах и их обрядах, охотно отвечала на на все наши вопросы. Посетили все
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запланированные достопримечательности. Организация отличная, вождение автомобиля безопасное. Спасибо огромное Аяна за её доброжелательность, внимательность, хорошее настроение. Мы остались очень довольны поездкой.

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А
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
Дата посещения: 12 ноя 2025
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при заказе групповой. Узнали очень
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много нового и интересного об Алтае. Наталья рассказала практически обо всем, от истории Алтая до кулинарных обычаев алтайцев. Везде было достаточно времени чтобы насладиться каждой из локаций. Приедем ещё!!!

Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при+1
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при
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Д
Чуйский тракт за 1 день: экскурсия-конструктор
Дата посещения: 19 окт 2025
Путешествовали с гидом Максимом. Автомобиль очень комфортный. Максим влюбил в себя как гид, очень интересно рассказывает, плюсы в том, что
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является сам местным жителем и алтаец на половину, очень хорошо рассказывает про культуру и традиции алтайцев (из первых уст, как говорится). Очень внимательный, в дороге говорит обратите внимание на это, на то. Показал разных животных по дороге, разные виды трав в горах (не каждый это тоже делает). Было ощущение, что едешь с хорошим другом! Настолько располагает к себе. Сам Чуйский тракт не описать словами, это надо видеть. Кто сомневается брать экскурсию или нет (я сначала сомневалась), то однозначно брать. Всю дорогу едешь и не можешь насладиться этой красотой, смотришь как меняется постоянно картинка, время года (ездили осенью, местами снег был, а где-то нет). Всем советую данную экскурсию, именно после нее влюбилась в Алтай и хочется вернуться снова!

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Д
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Дата посещения: 17 окт 2025
Лучше гида не найти. Все подробно рассказывает и показывает. Показал много уникальных мест за один маршрут. Республика Алтай открылась совсем
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с другой стороны, как раз как ее везде описывают и показывают, очень живописно. Если бы оставались только в отеле, столько всего бы не увидели. Спасибо.

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М
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Вячеславом. Очень интересный и позитивный человек. Время пролетело незаметно. Остались под впечатлением. Рекомендуем
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О
Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Дата посещения: 16 июл 2025
Сегодня совершили треккинг на гору Солоп. Все очень понравилось. Вернулись уставшие, так как это не совсем легкая прогулка. Но впечатлений
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масса. Специальные приспособления значительно облегчают путь. Без них большинство бы не смогли добраться до вершины. Виды потрясающие. Я бы очень советовала подняться на вершину. Спасибо Саше за кофе и чай на костре. Силы прбавились для следующего рывка к красотам!!!

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О
Горно-Алтайск: история и современность
Дата посещения: 5 июл 2025
Программа хорошая, информационно насыщенная. Всё было вовремя, поездка комфортная: спасибо Наталье водителю. Особая благодарность гиду Галине за интересные и позновательные
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факты из истории края. Это человек беззаветно любящий свой город, людей, населяющих горный алтай. Она дорожит историей края. Это ясно проявляется в ее рассказах. Спасибо!

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К
Чемал - легенды и реальность
Ездили на эту экскурсию 29.07 с Натальей, все прошло отлично: везде успели - Наталья знает, на какую локацию в какое
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время приехать, чтобы не ждать лишнее врмя, при этом времени на осмотр везде хватило, Наталья очень интересно рассказывает, много знает интересного об Алтае. На водопад наша группа выбрала комбинированный маршрут - туда по тропе, обратно на лодке, так что получили все варианты эмоций от его посещения:)
Мы взяли у них еще две экскурсии и всеми остались очень довольны, организация поездок всегда была очень хорошей.

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Н
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Годом был Сергей. Опытный водитель, замечательный гид, классный парень. Всё супер. Сергей, спасибо.
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А
Сокровища Чемала: автомобильное путешествие из Горно-Алтайска
Прекрасное путешествие! все было отлично. Гид Наталья-знаток своего дела. Прекрасный рассказчик, обладающая большими знаниями о родном крае. Маршрут был выстроен очень удобно, везде успели, в очереди нигде не стояли. Однозначно рекомендую данную экскурсию
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