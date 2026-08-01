Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Алтае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
22800
₽
за всё
Отдохнуть на природе, полюбоваться Катунью, верхом пройти по лесу и предгорьям
15000
₽
за всё
Преодолеть горный перевал и понаблюдать за жизнью алтайской глубинки
25000
₽
за всё
Подняться на 2055 метров над уровнем моря, увидеть озеро-фотомодель и «пройти» через Красные ворота
5
1 отзыв
от
22800
₽
за всё
Отправиться по Катуни к живописному потоку воду и увидеть снежных барсов в зоопарке «Карым»
27550
₽
за всё
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
5
2 отзыва
от
26200
₽
за всё
Семинский перевал, питомник хаски и экоферма - из Горно-Алтайска
5
1 отзыв
от
31000
₽
за всё
Из Горно-Алтайска отправиться на Телецкое озеро к трём водопадам
5
5 отзывов
27000
₽
за всё
Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
от
22000
₽
за всё
Водное приключение среди алтайских пейзажей
Групповые экскурсии
11200
₽
за чел.
Увидеть Телецкое озеро и водопады. Почувствовать силу природы. Запомнить навсегда
12000
₽
за чел.
Заглянуть в алтайский аил, попробовать блюда кочевых народов, рассмотреть петроглифы и курганы
5
3 отзыва
11200
₽
за чел.
Увидеть Телецкое озеро и водопады. Почувствовать силу природы. Запомнить навсегда
7500
₽
за чел.
Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
5
1 отзыв
10000
₽
за чел.
Почти межпланетное путешествие к природным алтайским красотам со стартом в Чемале
4.8
13 отзывов
9800
₽
за чел.
Алтай с земли, воды и высоты птичьего полёта
5
1 отзыв
7800
₽
за чел.
Погулять по Алтайскому заповеднику и посетить водопады Корбу и Чедор
4.6
5 отзывов
6700
₽
за чел.
Проехать по ключевым местам региона, пройти вдоль Катуни и увидеть Алтай со всех ракурсов
4.8
58 отзывов
4200
₽
за чел.
Оба маршрута экскурсии равноценно интересны — просто выберите подходящую дату и отправляйтесь исследовать Алтай, вселенную гор и легенд. Вы можете про...
Обзорные по городам
5
2 отзыва
4500
₽
за чел.
Познакомиться с тихим, пустынным и таинственным городом в свете фонарей
4.8
4 отзыва
12580
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности северного побережья Телецкого озера
5
8 отзывов
35000
₽
за всё
Проехать по Чуйскому тракту, заглянуть на Марс и полюбоваться видами со смотровых площадок
5
14 отзывов
от
90000
₽
за всё
От Глаз Катуни до Марса - познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
5
9 отзывов
от
33000
₽
за всё
Прокатиться по уникальным местам древней дороги и увидеть настоящий Алтай
5
68 отзывов
от
8100
₽
за всё
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
5
47 отзывов
24700
₽
за всё
Горные вершины, хвойные леса, буйные реки — все это Горный Алтай. У нас будет всего лишь один день, чтобы познакомиться с достопримечательностями этог...
5
58 отзывов
15000
₽
за всё
Открыть древние и сакральные места Горного Алтая в окрестностях села Манжерок
4.9
65 отзывов
20000
₽
за всё
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
Водные прогулки
5
1 отзыв
22800
₽
за всё
Отдохнуть на природе, полюбоваться Катунью, верхом пройти по лесу и предгорьям
7500
₽
за чел.
Проехать по самой красивой дороге Алтая и восхититься силой природы
4.8
13 отзывов
9800
₽
за чел.
Алтай с земли, воды и высоты птичьего полёта
5
1 отзыв
7800
₽
за чел.
Погулять по Алтайскому заповеднику и посетить водопады Корбу и Чедор
5
4 отзыва
30000
₽
за всё
Полюбоваться чудесами природы с борта катера (из Горно-Алтайска)
5
1 отзыв
6500
₽
за чел.
Увидеть редкое чудо алтайской зимы
5
1 отзыв
от
45000
₽
за всё
Лёд, невесомость и зимняя магия Алтая
4.8
4 отзыва
12580
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности северного побережья Телецкого озера
4.7
3 отзыва
17800
₽
за всё
Посетить один из лучших дендрариев Сибири и отдохнуть душой в живописном комплексе с озерами
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
22800
₽
за всё
Отдохнуть на природе, полюбоваться Катунью, верхом пройти по лесу и предгорьям
15000
₽
за всё
Преодолеть горный перевал и понаблюдать за жизнью алтайской глубинки
25000
₽
за всё
Подняться на 2055 метров над уровнем моря, увидеть озеро-фотомодель и «пройти» через Красные ворота
5
1 отзыв
от
22800
₽
за всё
Отправиться по Катуни к живописному потоку воду и увидеть снежных барсов в зоопарке «Карым»
27550
₽
за всё
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
5
2 отзыва
от
26200
₽
за всё
Семинский перевал, питомник хаски и экоферма - из Горно-Алтайска
5
1 отзыв
от
31000
₽
за всё
Из Горно-Алтайска отправиться на Телецкое озеро к трём водопадам
5
5 отзывов
27000
₽
за всё
Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
от
22000
₽
за всё
Водное приключение среди алтайских пейзажей
Гастрономические туры
12000
₽
за чел.
Заглянуть в алтайский аил, попробовать блюда кочевых народов, рассмотреть петроглифы и курганы
5
16 отзывов
от
25600
₽
за всё
Увидеть Алтай в тишине и красоте
4.9
20 отзывов
от
19000
₽
за всё
Изучить заповедный уголок Алтая, проплыть на лодке по порогам Катуни и услышать легенды края
4.9
19 отзывов
6500
₽
за чел.
Пересчитать Зубы дракона, окунуться в сухой водопад и найти святой источник
5
4 отзыва
22000
₽
за всё
Постигнуть тонкости палеодиеты, научиться варить сыр или собирать чаи из целебных алтайских трав
5
15 отзывов
32000
₽
за всё
Прокатиться по лучшим местам знаменитого тракта на дружеской волне
5
10 отзывов
12500
₽
за всё
Раскрыть культуру Горного Алтая в поездке по одному из самых красивых и интересных маршрутов региона
5
94 отзыва
33900
₽
за всё
Составить собственный маршрут и увидеть, какими разными могут быть горы
Последние отзывы об экскурсиях по Алтаю
Е
Дата посещения: 31 июл 2026
Экскурсия отличная! Гид Аяна рассказала об Алтае, алтайцах и их обрядах, охотно отвечала на на все наши вопросы. Посетили все
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А
Дата посещения: 12 ноя 2025
Незабываемая экскурсия. Огромное спасибо Наталье за отлично проведенный день. По факту экскурсия получилась для двоих, при заказе групповой. Узнали очень
+1
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Д
Дата посещения: 19 окт 2025
Путешествовали с гидом Максимом. Автомобиль очень комфортный. Максим влюбил в себя как гид, очень интересно рассказывает, плюсы в том, что
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Д
Дата посещения: 17 окт 2025
Лучше гида не найти. Все подробно рассказывает и показывает. Показал много уникальных мест за один маршрут. Республика Алтай открылась совсем
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М
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Вячеславом. Очень интересный и позитивный человек. Время пролетело незаметно. Остались под впечатлением. Рекомендуем
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О
Дата посещения: 16 июл 2025
Сегодня совершили треккинг на гору Солоп. Все очень понравилось. Вернулись уставшие, так как это не совсем легкая прогулка. Но впечатлений
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О
Дата посещения: 5 июл 2025
Программа хорошая, информационно насыщенная. Всё было вовремя, поездка комфортная: спасибо Наталье водителю. Особая благодарность гиду Галине за интересные и позновательные
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К
Ездили на эту экскурсию 29.07 с Натальей, все прошло отлично: везде успели - Наталья знает, на какую локацию в какое
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Н
Годом был Сергей. Опытный водитель, замечательный гид, классный парень. Всё супер. Сергей, спасибо.
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А
Прекрасное путешествие! все было отлично. Гид Наталья-знаток своего дела. Прекрасный рассказчик, обладающая большими знаниями о родном крае. Маршрут был выстроен очень удобно, везде успели, в очереди нигде не стояли. Однозначно рекомендую данную экскурсию
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