А Анна 5 Отзыв на: Лучшие пейзажи Чемала Светлана замечательный экскурсовод, провела нас по интересным маршрутам, показала нам живописные места которых нет в стандартных экскурсиях. Спасибо большое!

А Анастасия 5 Отзыв на: Ожерелье Алтая - Чуйский тракт Этот маршрут – сказочно чудесный. Лучшее что можно придумать чтобы посмотреть настоящий Алтай, особенно если вы здесь впервые, как мы. Такая красота 😍 Однозначно стоит того! Море впечатлений от поездки на всю жизнь! Олег – замечательный гид и приятный собеседник 😊 помимо заявленного маршрута, мы с Олегом забрались на скалу у Чуйского тракта, откуда открывался просто невероятный вид 😍 к тому же, Олег нас забрал из отеля и привёз туда же, хотя он живёт совсем в другой стороне. Спасибо большое за интересную и полную впечатлений экскурсию и за такой чуткий индивидуальный подход! ☺

и ирина 5 Отзыв на: Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая Первый раз приехали с подругой на Алтай. Места фантастические, природа уникальная. . Получили огромное впечатление и это конечно заслуга гида Вячеслава. Он очень интересно и увлекательно преподносит материал. Увидели и узнали столько до сих пор под впечатлением. Однозначно рекомендуем.

А Алексей 5 Отзыв на: Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая Одна из самых классных индивидуальных экскурсий, где довелось побывать. Вячеслав очень внимательный, знающий гид. Если вы хотите увидеть не попсовые, привычные туристические места, а именно первозданную природу и виды Алтая, то вам сюда. Отличная подача материала и продуманная программа. Особенно эффектное завершение тура на Ороктойский мосту с видами Катуни, шалыками и чаем из алтайских трав. Рекомендую…

Ю Юлия 5 Отзыв на: Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая Это было незабываемое путешествие. Конечно же я представляла масштаб - красот, широт, энергетической насыщенности этого места. Но чтоб в такой степени …..)))) Я только успевала напоминать себе дышать и «продыхивать» внутренний восторг, иначе просто ловила себя на остановке дыхания. В некоторых местах настолько сильная энергетика, что хочется кричать, и чтобы тебя услышал весь мир. Очень нам повезло с Гидом. Приехал за нами вовремя, машина чистая, подготовленная, проходимая. Вячеслав помимо исторических заметок рассказывал нам нюансы современной жизни края и местных жителей, показал нам места, где первозданная природа с уникальным растительным миром. Туда не добраться на больших экскурсионных автобусах- и в этом большой плюс. Также понравился гибкий подход к выстраиванию процесса экскурсионной программы Вячеславом. В силу того, что природа только просыпалась и некоторые места, заявленные в экскурсии посетить не представлялось возможным, Вячеслав предлагал альтернативные варианты достопримечательностей по маршруту. Ну и естественно пикник, организованный гидом на природе: чай с ароматными алтайскими травами и мёд. Время пролетело незаметно. Видеоролик по итогам нашего путешествия с ним стал приятным бонусом. Спасибо огромное Вячеславу. С удовольствием рекомендую его как надежного организатора и приятного человека!!!

Н Нона 5 Отзыв на: Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая Экскурсия прошла отлично. Спасибо гиду!

О Ольга 5 Отзыв на: Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор Великолепная организация путешествия. Знание и знакомство с культурой, традициями, обычаями алтайцев. По ходу поездки Константин рекомендовал, где остановиться пообедать, где переночевать с хорошими условиями. С гидом мы проехали практически до монгольской границы, он показал нам красивейшие места, в том числе и не входящие в туристический путеводитель. Хорошая грамотная речь и высокая клиентоориентированность. Не три дня нашего путешествия Константин стал буквально родным человеком. Спасибо!

К Карина 5 Отзыв на: Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая Ирина является не только профессионалом своего дела, но и приятным и душевным человеком. Я была восхищена видами и местами, которые показала мне Ирина. Помимо всего, мы вкусно покушали, Ирина меня пофотографировала. А еще мне понравились легенды и музыкальное сопровождение! Забрали и доставили меня на место, аккуратное вождение, что очень важно. Не сомневайтесь, обращайтесь к Ирине, советую!

Н Наталья 5 Отзыв на: Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая Ездили на экскурсию Долина Катуни с Вячеславом 31.03.2022. Маршрут очень живописный. Вячеслав приятный в общении,знающий и любящий свой край человек. Все прошло великолепно. В следующий раз обязательно обратимся к нему и продолжим знакомство с Алтаем.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Алтайский Марс и Чуйский тракт за два дня Спасибо большое нашему гиду Татьяне! Было интересно и приятно общаться, проехали по красивым местам, узнали и посмотрели много интересного. Красивые места, дорога по Чуйскому тракту, Марс - это стоит того, чтобы приехать и увидеть всё это!

Н Надежда 5 Отзыв на: Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая Поездка проходила с нами, уставшими после прилета, и мы не совсем были готовы к восприятию местных красот. Были восхищены эрудированостью нашего водителя-гида Вячеслава. Хорошо знает историю края, идёт навстречу туристам по незапланированным моментам на маршруте. Интересно рассказывает о достопримечательностях. Места на маршруте, которые он нам показал, восхищали своей красотой. Получили удовольствие. Большое спасибо!

О Ольга 5 Отзыв на: Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая Отличная поездка по Чемальскому тракту и потрясающих видов горных окрсесностях. Вячеслав отличный гид! Большое спасибо! А как мы разглядывали петроглифы и обнаружили беременную олениху среди огородного числа зверей и древних людей-охотников. Класс!! Спасибо!

Д Даниил 5 Отзыв на: Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая Экскурсия с Вячеславом прошла на отлично! Приехал за нами во время, в машине чисто и опрятно, местность знает очень хорошо. Нас не просто покатали, а ещё подробно рассказали о тех местах, где были. Посетили много локаций, в том числе те, где обычные автомобили не проехали, так как Вячеслав владеет супер проходимой Mitsubishi Delica! Как бонус снимал видео для нас, целый день пролетел как один миг, в общем мы остались оооочень довольны! В конце экскурсии напоил чаем на Алтайских травах в беседке с великолепным видом! Воспоминания на всю жизнь! Спасибо!

А Андрей 5 Отзыв на: Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая В общем, все было прекрасно. Гид пунктуален, рассказ интересен, машина исправна. Поэтому смело могу рекомендовать.

е екатерина 5 Отзыв на: Неизведанный Чемал Олег - не только замечательный водитель, но и знающий экскурсовод и чудесный фотограф. Благодаря ему мы успели посмотреть множество красивейших мест на Алтае, влюбились в этот регион и захотели вернуться снова, чтобы исследовать его еще больше и рассмотреть в ракурсе других сезонов, когда сойдет снег. Олег рассказал нам много интересного, и, если честно, мы первый раз встречаем на индивидуальной экскурсии такой насыщенный и подробный рассказ о регионе, истории и быте. Также он сделал нам замечательные фотографий в каждой локации, которые еще долго будут напоминать о местных красотах. Маршруты были спланированы грамотно, машина комфортной, а вождение аккуратным, хоть дорога и по Чемальскому и Чуйскому трактам непростая, особенно когда возвращаешься по серпантину поздно вечером. Огромное спасибо за все! 🤗

Н Наталия 5 Отзыв на: Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая Все прошло замечательно, мы остались довольны, рекомендую!

Л Лия 5 Отзыв на: Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая Вячеслав организовал просто незабываемую экскурсию. Интересно, насыщенно, увлекательно! Чувствуется, что он очень любит свой край, знает его и хочет поделиться с гостями самым интересным. На Алтае много прекрасных мест, но мы увидели то, что редко встретишь в путеводители и посмотрели на все в самых необычных и редких ракурсах. Отдельным приятным сюрпризом стал горячий чай и незабываемый ролик, который для нас снял и смонтировал Вячеслав в конце нашего путешествия. Обязательно рекомендую его всем желающим увидеть этот прекрасный край.

О Ольга 5 Отзыв на: Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор Сказать, что отдых понравился, это очень просто, это был идеальный отдых!!! Все настолько классно спланировано, все интересно организовано, работают профессионалы. Спасибо!!!

Е Елена 5 Отзыв на: Ожерелье Алтая - Чуйский тракт Чуйский тракт… Вот уж правда, так правда, что и дорога может быть достопримечательностью! Открывающиеся виды - это впечатления на всю жизнь! Алтай прекрасен! Олег очень приятный человек и внимательный гид!