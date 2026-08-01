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является сам местным жителем и алтаец на половину, очень хорошо рассказывает про культуру и традиции алтайцев (из первых уст, как говорится). Очень внимательный, в дороге говорит обратите внимание на это, на то. Показал разных животных по дороге, разные виды трав в горах (не каждый это тоже делает). Было ощущение, что едешь с хорошим другом! Настолько располагает к себе. Сам Чуйский тракт не описать словами, это надо видеть. Кто сомневается брать экскурсию или нет (я сначала сомневалась), то однозначно брать. Всю дорогу едешь и не можешь насладиться этой красотой, смотришь как меняется постоянно картинка, время года (ездили осенью, местами снег был, а где-то нет). Всем советую данную экскурсию, именно после нее влюбилась в Алтай и хочется вернуться снова!