  1. Россия
  2. Экскурсии

Героический Севастополь — Мемориальный комплекс «35 береговая батарея»

Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Экскурсионный маршрут познакомит вас с историей 📖 страшных событий во время Великой Отечественной войны.

Мы побываем в музее под открытым небом — «35 береговая батарея», рассказывающем о событиях героической обороны Севастополя.

А после этого совершим прогулку 👣 по набережной города Севастополь и побываем на Сапун-горе.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 600 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Героический Севастополь — Мемориальный комплекс «35 береговая батарея»
Героический Севастополь — Мемориальный комплекс «35 береговая батарея»

Что вы увидите

  • Музей «35 береговая батарея»
  • Набережная Севастополя
  • Графская пристань
  • Памятник затопленным кораблям
  • Музеи истории
  • Комплекс Музея героической обороны и освобождения Севастополя
  • Панорама обороны Севастополя
  • Сапун-гора
Музей «35 береговая батарея»
Музей «35-я береговая батарея» города Севастополь является мемориальным комплексом, который был воздвигнут на месте последней линии защиты города. Тогда, летом в 1942 году, погибло большое количество солдат, которые стояли на защите, как Севастополя, так и Крымского полуострова в целом.
Осада Севастополя противником длилась 250 дней. Такого напора не выдерживала ни одна крепость мира. В то время как неприятель захватил весь город 🏙️, 35 береговая батарея, находившаяся на мысе Херсонес Казачьей бухты, продолжала давать отпор. Советские солдаты понимали, что у них было два пути: попасть в плен или остаться здесь навсегда.
Севастополь
После посещения музея отправимся в центр города и совершим пешеходную экскурсию ⛳, которая знакомит с известными памятниками Севастополя. На обратном пути остановимся на Сапун-горе, где посмотрим вставку военной техники.

Организационные детали:

  • Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
  • В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
  • На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы.
  • Возьмите с собой теплую кофту или куртку
  • Дети до 7 лет в музей 🖼 не допускаются (до 12 лет - не рекомендуется).
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Дополнительные расходы (200-500 руб/чел)
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Алушта, ул. В. Хромых, 27
Героический Севастополь — Мемориальный комплекс «35 береговая батарея»
Героический Севастополь — Мемориальный комплекс «35 береговая батарея»
Героический Севастополь — Мемориальный комплекс «35 береговая батарея»
Героический Севастополь — Мемориальный комплекс «35 береговая батарея»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юг-Тур
Юг-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Юг-Тур проводит ещё 6 экскурсий

Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
1 200
8 часов
Воронцовский дворец — Ласточкино гнездо — Теплоход — Ялта
5 отзывов
Южный берег Крыма - супер-тур
1 400
12 часов
Южный берег Крыма - супер-тур
4 отзыва
Путешествие в историю: Бахчисарай — столица Крымского ханства
1 600
8 часов
Путешествие в историю: Бахчисарай — столица Крымского ханства
1 отзыв
Балаклава, Севастополь и Херсонес
1 600
11 часов
Балаклава, Севастополь и Херсонес
1 отзыв
Экскурсия по местам царской охоты
1 200
6 часов
Экскурсия по местам царской охоты
1 отзыв
Судак и Новый Свет
1 700
10 часов
Судак и Новый Свет
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

По дворцам Южнобережья
1 400
10 часов
По дворцам Южнобережья
3 отзыва
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос
1 600
11 часов
Мыс Фиолент — Балаклава — Форос
1 отзыв
Главные достопримечательности Крыма за один день
1 400
11 часов
Главные достопримечательности Крыма за один день
1 отзыв
Винзавод «Массандра»
750
4 часа
Винзавод «Массандра»
1 отзыв
К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи)
1 500
4 часа
К поляне солнечная через Долину Привидений (Южная Демерджи)
1 отзыв
Бахчисарай - столица Крымского ханства.
1 600
10 часов
Бахчисарай - столица Крымского ханства.