Музей «35 береговая батарея»

Музей «35-я береговая батарея» города Севастополь является мемориальным комплексом, который был воздвигнут на месте последней линии защиты города. Тогда, летом в 1942 году, погибло большое количество солдат, которые стояли на защите, как Севастополя, так и Крымского полуострова в целом.

Осада Севастополя противником длилась 250 дней. Такого напора не выдерживала ни одна крепость мира. В то время как неприятель захватил весь город 🏙️, 35 береговая батарея, находившаяся на мысе Херсонес Казачьей бухты, продолжала давать отпор. Советские солдаты понимали, что у них было два пути: попасть в плен или остаться здесь навсегда.

Севастополь

После посещения музея отправимся в центр города и совершим пешеходную экскурсию ⛳, которая знакомит с известными памятниками Севастополя. На обратном пути остановимся на Сапун-горе, где посмотрим вставку военной техники.

Организационные детали: