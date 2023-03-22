Вы побываете в Иволгинском дацане, на острове Ольхон – центре шаманизма с рекордным количеством солнечного света, природных памятников и старинных легенд, а также вас ждет Чивыркуйский залив и многое другое.
июн
июл
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная экскурсия по Иркутску. Музей «Тальцы». Листвянка. Байкальский музей
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы".
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.
Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере).
Гид: да.
Питание: завтрак, обед.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Завтрак.
Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).
До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Обед-пикник (ланч бокс) во время одной из остановок.
Выход в Слюдянке.
Трансфер в музей Минералов, экскурсия в музее.
Путешествуя по музейным комнатам, словно попадаешь в королевство самоцветов!
Среди экспонатов: аметисты, горный хрусталь, гранаты, рубины, аквамарины и многие другие удивительные минералы.
Ужин.
Трансфер на ж/д вокзал.
Свободное время – ориентировочно 2 часа.
00:39 посадка на поезд, отправление в Улан – Удэ (купе).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Возможна замена экскурсии на поезде на водную экскурсию на катере.
Экскурсия по городу Улан-Удэ. Иволгинский дацан. Деревня старообрядцев - Тарбагатай
5:30 Прибытие в Улан-Удэ, трансфер в гостиницу, раннее заселение, отдых.
Завтрак.
10:00 Экскурсия по городу Улан-Удэ.
Далее мы отправимся в Иволгинский дацан, который находится в 30-ти километрах от Улан-Удэ.
Маршрут экскурсии начинается от главных ворот дацана и идет по кругу по движению солнца (слева направо), во время которого гид экскурсовод расскажет историю создания дацана, о ритуалах, традициях, о повседневной жизни в дацане и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.
По дороге туристы крутят “Хурдэ” – молитвенные барабаны, внутри которых заложены буддийские мантры, при вращении барабанов виртуально читаются молитвы за благополучие и здоровье паломников и гостей дацана.
Затем мы посетим деревню старообрядцев – Тарбагатай.
Тарбагатайский район одно из мест компактного проживания старообрядцев Забайкалья.
В этих краях они называются семейскими.
Это – очень яркая и древняя ветвь русского народа – частица допетровской Московской Руси.
Сквозь века они сохранили традиции и обычаи, быт, с которыми мы познакомимся во время нашей экскурсии.
Обед во время экскурсии.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно, доп. оплата).
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Село Максимиха
Завтрак в гостинце, трансфер в Максимиху.
Село Максимиха – одно из примечательных мест в Баргузинском заливе озера Байкал.
Это самый крупный залив на Байкале, с шикарными песчаными пляжами и красивыми соснами.
Прибытие, размещение на турбазе.
Обед.
Свободное время, самостоятельные прогулки по побережью.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Чивыркуйский залив
Завтрак.
Водная экскурсия по Чивыркуйскому заливу.
Чивыркуйский залив – одно из самых красивых мест на Байкале.
Теплые бухты, островки, песчаные пляжи, чудесные виды на полуостров Святой нос.
Глубина в заливе небольшая и вода здесь очень хорошо прогревается.
Обед во время экскурсии.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Свободный день. Экскурсия по Баргузинской Долине по желанию
Завтрак.
Свободное время.
За дополнительную оплату предлагаем Вам заказать экскурсию по Баргузинской Долине (ориентировочная стоимость 5000 рублей с человека).
В 50 км от берега Байкала раскинулись просторы долины реки Баргузин.
По легенде родины матери Чингис Хана, с многочисленными памятниками природы и археологии.
Наскальные рисунки 3000 тысячелетней давности, Ининский сад камней, Святыня Баргузинской долины – камень Бухэ-Шулун (Бык-камень), Сувинский Саксонский замок.
Здесь резкий контраст с Байкальской природой Баргузинского залива.
Мы также посетим село Баргузин, первое русское поселение за Байкалом.
Продолжительность 7-8 часов.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Мини-круиз на Западное побережье Байкала
Завтрак.
Свободное время (точное время выезда будет сообщено накануне).
Трансфер на пристань.
Водный переход на катере (мини-круиз) через Байкал на Западное побережье Байкала, на Малое море.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга… во время наших экскурсий Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.
Размещение на базе отдыха.
Отдых.
После того, как Вы отдохнете после дороги и пообедаете, Вам будет предложена пешеходная экскурсия по побережью Малого море.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере, о шаманизме, вере прибайкальских бурятах.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Мыс Хобой
Завтрак.
Целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.
Так, мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
На этой территории также сделано немало археологических находок и открытий.
Цель нашего путешествия – мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
После обеда (пикник), подкрепившись байкальской ухой на свежем воздухе, мы отправляемся назад.
Переезд до турбазы.
Окончание экскурсии.
Ужин, свободное время.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Свободный день. Дополнительные экскурсии по желанию
Свободное время, питание полный пансион.
За дополнительную оплату возможны дополнительные экскурсии и туры на квадроциклах.
Отъезд
Завтрак на базе отдыха.
С 13:00 до 14:00 за Вами подойдет микроавтобус (время может быть изменено, точное время отъезда необходимо уточнить вечером у администратора базы отдыха).
Отправление в Иркутск.
Дорога проходит через древние Тажеранские степи.
А перед выездом из Тажеранской степи мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Постепенно пейзаж будет меняться на леса, а далее – поля и луга.
Внимание! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т. к. возможна задержка.
Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00 – 20:30.
Питание: завтрак.
Гид: да.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|112 575
|21 300
Варианты проживания
Гостевой дом «Усадьба Демидова» или аналогичный
Гостевой дом “Усадьба Демидова” с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка. Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро.
В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором.
По запросу предоставляются услуги прачечной.
В ресторане гостевого дома подается завтрак. В 1 минуте ходьбы открыт продуктовый магазин. На территории гостевого дома можно играть в настольный теннис и брать напрокат велосипеды.
Купе
Ночной переезд в купе поезда в Улан-Удэ.
Гостиница «Бурятия» или аналогичная
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
База отдыха «Кумуткан» или аналогичная
База отдыха “Кумуткан” это удивительное место с комфортными домиками вдали от цивилизации, которая располагается в селе Максимиха.
Номера благоустроены: удобные кровати, спутниковое ТВ, уборная и душевая комната, отопление. Помимо прочего в комнатах:шкафы и прикроватные тумбы, гардеробы, комод, столы и стулья, дамский столик, техника для кухни, холодильник, диван и кресла, туалет, душ.
База отдыха «Мир Байкала» или аналогичная
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в Иркутске
- Экскурсии по программе тура:обзорная экскурсия по городу Иркутскэтнографический музей "Тальцы"музей Байкала с аквариумамиэкскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)музей Минералов в Слюдянкеэкскурсия по Улан-УдэИволгинский дацансело староверов ТарбагатайМаксимихаБаргузинский заливЧивыркуйский заливмини-круиз с восточного на западное побережье Байкалапешеходная экскурсия по побережью Малого моряцелодневная автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобойсопровождение гида по программе туравходные билеты в Байкальский Музей, музей “Тальцы”
- Обзорная экскурсия по городу Иркутск
- Этнографический музей "Тальцы"
- Музей Байкала с аквариумами
- Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)
- Музей Минералов в Слюдянке
- Экскурсия по Улан-Удэ
- Иволгинский дацан
- Село староверов Тарбагатай
- Максимиха
- Баргузинский залив
- Чивыркуйский залив
- Мини-круиз с восточного на западное побережье Байкала
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря
- Целодневная автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой
- Сопровождение гида по программе тура
- Входные билеты в Байкальский Музей, музей “Тальцы”
- Проезд Иркутск – Листвянка – Кбжд – Слюдянка – Улан-Удэ – Максимиха – Малое море – Иркутск
- Питание по программе тура:1 день – завтрак, обед2 день – завтрак, обед, ужин3 день – завтрак, обед4-9 дни – завтрак, обед, ужин10 день – завтрак
- 1 день – завтрак, обед
- 2 день – завтрак, обед, ужин
- 3 день – завтрак, обед
- 4-9 дни – завтрак, обед, ужин
- 10 день – завтрак
- Проживание 2-3-х местное размещение: Листвянка (благ. номер), поезд (купе), Улан-Удэ (благ. номер), Максимиха и Малое море (благ. номер)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии, не включенные в программу
- Индивидуальное обслуживание
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- легкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- обувь для пляжа.
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Сколько стоят дополнительные экскурсии?
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов, ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека).
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г., официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.
Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона.
Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах.
Проект ступы разработан иркутским архитектором.
Строительством руководил лама из Бутана.
Сарминское ущелье (ориентировочная стоимость 2800 рублей с человека).
Сарминское ущелье – одно из легендарных мест Байкала.
Сарма – самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море.
Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца.
За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье "Сарминское", по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.
Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу.
Так рождается мощнейший ветер Сарма.
Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.
Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря.
За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц.
Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.
Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли.
Вся дорога – это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами…
По Тажеранам к Анге (ориентировочная стоимость 5000 рублей с человека).
Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга.
В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь.
От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой.
Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия.
Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой.
Что бы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост.
Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд.
Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте. В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней.
История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
- Во сколько начинается и заканчивается тур? Как подобрать билеты?
Встреча проходит в 2 этапа:
- в аэропорту 08:00-8:30 (внутри здания у выхода в город с табличкой «Байкальская Кругосветка»);
- на жд вокзале 09:00-9:30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала);
При бронировании тура просим сообщать рейс. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
Ориентировочное время прибытия в Иркутск в последний день программы 19:00-20:30.
Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00.
Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе предлагаем следующие варианты:
- Выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске, без изменения стоимости программы;
- Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 9000 рублей за легковой автомобиль – до 3 туристов);
- Доп. ночь в Иркутске (стоимость от 3500 рублей за одноместный номер, 4500 рублей за двухместный номер) и вылет на следующий день.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!