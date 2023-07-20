1 день

Экскурсии по Иркутску и Листвянке

Встреча с табличкой «Ольхон и Листвянка».

Сбор группы:

аэропорт: 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);

ж/д вокзал: 9-9.30 (подъезд «Пригородные кассы», внутри здания у выхода в город).

Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли.

Мы познакомим Вас с историей города и самыми красивыми местами.

После знакомство с Иркутском – отправляемся на берег Байкала в Листвянку.

По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальный музей под открытым небом, расположившийся на территории 67 га на живописном берегу Ангары.

Мы увидим уникальные строения 17-19 вв: Спасскую проезжую башню Илимского острога 1667 года и действующую Казанскую церковь 1679 года, церковно-приходскую школу, каскад водяных мельниц конца 19 века, деревню-малодворку, состоящую из крестьянских усадеб 18-18 вв.

Обязательно заглянем в трактир на территории музея.

Здесь рекомендуем Вам отведать настоящий сбитень и вкуснейшие пироги с начинками из местных ягод.

Едем дальше.

Мы сделаем остановку на смотровой площадке у Шаман-камня, увидим исток Ангары.

Это единственная река, которая берет свое начало из этого величественного и уникального озера.

Экскурсия по Листвянке.

Размещение в отеле в благоустроенном номере.

Свободное время.

Прогуляйтесь по берегу Байкала, проводите закат в одном из многочисленных кафе и попробуйте байкальскую кухню!

В Листвянке можно посетить музей Байкала, где экскурсовод расскажет об истории происхождения Байкала, его настоящем и будущем.

И также можно познакомиться в аквариумах с представителями животного мира – омулем, хариусом, гамарусами, нерпой (стоимость входного билета 400 руб.).

В поселке есть свой Нерпинарий, где выступают байкальские нерпочки (стоимость входного билета 1000 руб.).

Гид: да. Питание: завтрак.