Отличительной особенностью этой программы является глубокое погружение в особую энергетику острова Ольхон, отдых на острове несколько дней с возможностью посмотреть даже Ушканьи острова.
Такой тур идеально подойдет для тех, кто хочет размеренную интересную программу, релакс и выбор экскурсий на свое усмотрение.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсии по Иркутску и Листвянке
Встреча с табличкой «Ольхон и Листвянка».
Сбор группы:
- аэропорт: 8-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
- ж/д вокзал: 9-9.30 (подъезд «Пригородные кассы», внутри здания у выхода в город).
Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли.
Мы познакомим Вас с историей города и самыми красивыми местами.
После знакомство с Иркутском – отправляемся на берег Байкала в Листвянку.
По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальный музей под открытым небом, расположившийся на территории 67 га на живописном берегу Ангары.
Мы увидим уникальные строения 17-19 вв: Спасскую проезжую башню Илимского острога 1667 года и действующую Казанскую церковь 1679 года, церковно-приходскую школу, каскад водяных мельниц конца 19 века, деревню-малодворку, состоящую из крестьянских усадеб 18-18 вв.
Обязательно заглянем в трактир на территории музея.
Здесь рекомендуем Вам отведать настоящий сбитень и вкуснейшие пироги с начинками из местных ягод.
Едем дальше.
Мы сделаем остановку на смотровой площадке у Шаман-камня, увидим исток Ангары.
Это единственная река, которая берет свое начало из этого величественного и уникального озера.
Экскурсия по Листвянке.
Размещение в отеле в благоустроенном номере.
Свободное время.
Прогуляйтесь по берегу Байкала, проводите закат в одном из многочисленных кафе и попробуйте байкальскую кухню!
В Листвянке можно посетить музей Байкала, где экскурсовод расскажет об истории происхождения Байкала, его настоящем и будущем.
И также можно познакомиться в аквариумах с представителями животного мира – омулем, хариусом, гамарусами, нерпой (стоимость входного билета 400 руб.).
В поселке есть свой Нерпинарий, где выступают байкальские нерпочки (стоимость входного билета 1000 руб.).
Гид: да. Питание: завтрак.
Остров Ольхон
Завтракаем и отправляемся в центральную часть озера Байкал, в его самое сердце – на остров Ольхон.
Трансфер в Иркутск и посадка на автобус.
Групповой трансфер.
Дорога уведет в темнохвойную тайгу на перевал и перед самым Байкалом откроются Тажеранские степи.
Во время одной из остановок попробуйте местную бурятскую кухню: мясные супы шулэн или бухлер, буузы (не входит в стоимость).
Переправа на остров Ольхон осуществляется на пароме.
Размещение на базе отдыха в п. Хужир.
Свободное время: прогуляйтесь по поселку.
Вы увидите «визитную карточку Байкала», одну из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скала Шаманка.
Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты со времен появления первых шаманов.
Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина острова.
В ближайшей к берегу скале в сквозной пещере проходили шаманские обряды.
Сегодня это одно из самых почитаемых мест на Байкале.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.
Гид: нет. Питание: завтрак, ужин.
Целодневная экскурсия по острову до мыса Хобой
Завтракаем и отправляемся на целодневную экскурсию по острову.
Двигаемся на север острова к мысу Хобой на автомобиле УАЗ.
Буханка, он же УАЗ, уже стала одним из символов туристического Байкала, а поездка на ней обязательно стоит в списке путешественников.
Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками».
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Их высота значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной.
Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский).
Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
После пешеходной прогулки до мыса Хобой – у нас будет обед-пикник с ухой из Байкальской рыбы.
Переезд до отеля.
Окончание экскурсии.
Гид: гид-водитель. Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободное время на Ольхоне
Отдых на острове, питание (завтрак и ужин).
Вы можете прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и покупаться в Байкале.
Или отправиться исследовать остров, присоединившись на экскурсии, которые организуется тут на регулярной основе в летний период (оплачивается дополнительно, подробнее в разделе Важно знать).
На острове есть прокат велосипедов, сап-бордов, организуются конные прогулки, рыбалка.
Гид: нет. Питание: завтрак, ужин.
Свободное время на Ольхоне
Отдых на острове, питание (завтрак и ужин).
Вы можете прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и покупаться в Байкале.
Или отправиться исследовать остров, присоединившись на экскурсии, которые организуется тут на регулярной основе в летний период (оплачивается дополнительно, подробнее в разделе Важно знать).
На острове есть прокат велосипедов, сап-бордов, организуются конные прогулки, рыбалка.
Гид: нет. Питание: завтрак, ужин.
Отъезд в Иркутск
Завтрак.
Свободное время до обеда и выезд в Иркутск на автобусе.
Ориентировочное время выезда 13:30-14:00, прибытие в Иркутск около 19:00.
В Иркутске размещение в отеле в центре города в благоустроенном номере.
Гид: нет. Питание: завтрак.
Отъезд
Вот и пролетела неделя отдыха на Байкале.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Ориентировочная стоимость такси из центра города 500 рублей.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Листвянка (1 ночь, с удобствами в номере), на острове Ольхон (4 ночи, с удобствами в номере стандарт), в г. Иркутске (1 ночь, стандарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|46 630
|13 830
Варианты проживания
Гостиница «Бриз» или аналогичная
Отель "Бриз" располагается на улице Гудина в поселке Листвянка. До озера Байкал можно дойти за 10 минут. Постояльцы могут воспользоваться рядом дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номерной фонд состоит из двух- и трехместных номеров, которые полностью укомплектованы для продолжительного проживания. В ванной можно воспользоваться феном и средствами личной гигиены.
База отдыха «Усадьба Копылова» или аналогичная
База отдыха «Усадьба Копылова Ольхон» расположена в Иркутской области в поселке Хужир.
Представлены удобные номера с комфортабельным спальным местом, собственной ванной комнатой, комплектом полотенец, предметами личной гигиены, беспроводным интернетом.
Общая кухня оборудована всеми приборами и техникой для приготовления пищи. Для альтернативы гостей в пешей доступности кафе.
Гостиница «Матрешка» или аналогичная
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км. Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание: 1 день: завтрак 2 день: завтрак и ужин3 день: завтрак и ужин4 день: завтрак и ужин5 день: завтрак и ужин6 день: завтрак7 день: завтрак
- 1 день: завтрак
- 2 день: завтрак и ужин
- 3 день: завтрак и ужин
- 4 день: завтрак и ужин
- 5 день: завтрак и ужин
- 6 день: завтрак
- 7 день: завтрак
- Входные билеты в музей «Тальцы», сбор нац. парка на острове Ольхон
- Сопровождение гидом 1 день
- Экскурсии: автомобильная экскурсия Иркутск – Листвянка с посещением музея Тальцыцелодневный тура по острову Ольхон до мыса Хобой
- Автомобильная экскурсия Иркутск – Листвянка с посещением музея Тальцы
- Целодневный тура по острову Ольхон до мыса Хобой
- Групповой трансфер Листвянка – остров Ольхон – Иркутск на автобусе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Повышение категории номера
- Экскурсии, не включенные в программу (стоимость в разделе Важно знать)
- Индивидуальное обслуживание
- Индивидуальный трансфер в аэропорт – 1 500 рублей (вместимость до 3 пассажиров)
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие можно заказать дополнительные экскурсии?
Стоимость указана ориентировочная, на 1 человека в сборной экскурсии при наборе группы,может быть скорректирована.
- морская по островам Малого моря, 5 часов. (Хужир – Замогой – Огой – святые источники) – 3 300 рублей;
- морская вечерняя прогулка по акватории, 1 час – 1500 рублей;
- Ушканьи острова – 11 000 рублей;
- автоэкскурсия Юг острова Ольхон, 6 часов – 2 300 рублей;
- морская + авто юг острова Ольхон и остров Огой, 6 часов – 4000 рублей;
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.