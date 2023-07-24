Вас ждет приключение в горы Восточного Саяна, посещение буддийских дацанов, потухшего вулкана или восхождение на пик, откуда открывается вид на горы и долину с высоты птичьего полета!
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Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку
После прибытия в Иркутск начинается ваше летнее приключение на Байкал!
Как только соберется группа в условленное время, вы отправитесь на озеро Байкал в популярный туристический поселок на берегу – в Листвянку.
По пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом "Тальцы".
"Тальцы" – это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.
По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда.
Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
Завершится этот день заселением в гостиницу и свободным вечером, который можно посвятить отдыху, прогулке по пристани, также рекомендуем заглянуть на рыбный рынок, где можно попробовать интересную рыбку голомянку, копченые рыбы, там же есть в большом ассортименте чаи из байкальских трав, орехи, варенье, сувенирная продукция.
Включено в стоимость: проживание, экскурсия в Листвянку и «Тальцы», гид, групповой трансфер.
Экскурсия в бухту Песчаную (на катерах)
После завтрака в гостинице, мы отправимся в место, которое окрестили Байкальской Ривьерой – бухту Песчаная.
Сюда не идут дороги, чтобы можно было добраться на автомобиле, оттого здесь не бывает толп туристов.
До бухты добираются традиционно на катерах по воде.
Сам путь представляет собой лицезрение живописной озерной глади Байкала по одну сторону и величественных сопок по другую.
Здесь они находят изумрудный отблеск воды, пудровые песчаные пляжи, обрамленные скалами и, конечно, визитную карточку бухты – ходульные деревья.
Это уникального вида сосны, корни которых обнажены над песком, что смотрится крайне любопытно!
Кроме бухты Песчаной вы осмотрите и соседние бухты: Синичку, Академическая и, конечно, очень живописную бухту Бабушка.
Все бухты очень уютные и довольно компактные, поэтому осмотреть все основные интересные локации можно за один день.
В середине Вас ждет обед-пикник на берегу Байкала.
Желающие смогут искупаться в Байкале, сделать красивые фотографии, погулять по бухтам, позагорать.
Вечером Вы возвращаетесь обратно в Листвянку на катере.
Включено в стоимость: проживание (п. Листвянка), завтрак в гостинице, обед-пикник, услуги гида, групповой трансфер (катер), экскурсия, разрешения на посещение нац. парка.
Дорога на остров Ольхон
После завтрака в гостинице вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.
Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базу отдыха.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.
Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение!
На этом ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.
Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак.
Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.
После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.
В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск, откуда завтра начнется ваше приключение в горы Восточного Саяна.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание.
Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.
Ранним утром после завтрака вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на берегу Байкала.
А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.
Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.
По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.
Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.
Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками, а на фоне красуются пики гор.
По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).
Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Включено в стоимость: трансфер, проживание, завтрак, экскурсия, гид, разрешение на посещение национального парка.
Восхождение на пик Любви или экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение горячих источников. Возвращение в Иркутск
Сегодня на выбор вам будет предложено два варианта экскурсий.
1 вариант: Восхождение на пик Любви.
Прекрасно гулять у подножия гор, ощущая энергетику от их величественного соседства, но особенно впечатляет вид на долину и на соседние горы с вершины!
Сегодня вас ждет восхождение на одну из самых популярных вершин в Восточных Саянах – на пик Любви (высота 2124 м).
Тропа на пик Любви выходит из Аршана.
Вы отправитесь в путь в сопровождении опытного гида-проводника.
Он поведает вам романтичную легенду этого пика, проведет надежной тропой, и вы обязательно сможете стойко преодолеть весь путь и получить награду: потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.
Бескрайняя череда горных пиков создает ощущение, словно попал в страну горных великанов!
Среднее время восхождения – 4-5 часов.
Восхождение на пик – это возможность испытать свои силы и получить в итоге незабываемый опыт!
2 вариант: Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан.
После завтрака вы отправитесь в село Тагархай, расположенное недалеко от Аршана.
Это место привлекает гостей статуей Будды, высотой 2 метра (с постаментом), заказанной в Тибете.
Открытие статуи состоялось 23 июня 2022 года при участии лам Сангхи России, именно Дид-Хамбо Дымбрыл Ламы и лам всего района.
Сама Статуя называется "Лhакан", что означает дом Будды, Бурханай гэр.
После Тагархая мы поедем в удивительное место – на потухший вулкан, когда-то внушающий трепет и ужас своей устрашающей силой, а ныне поражающий живописностью и красотой!
Здесь можно увидеть внутреннее строение вулкана, а также наблюдать вулканические бомбы и туф, в основном, красного цвета.
Последнее извержение, согласно геологическим данным, было 10 000 лет назад.
С вулкана открывается живописный вид на потухшие вулканы Тальской группы, а у подножия можно увидеть отколовшиеся камни вулканического туфа.
Вне зависимости, какую из вариантов программы Вы выберете, после восхождения или экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Аршане.
Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.
Включено в стоимость: групповой трансфер (при выборе экскурсий), завтрак, сопровождение гида-проводника на Пик Любви / гид во время экскурсий, восхождение/экскурсии.
Проживание
Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка, на о. Ольхон, в г. Иркутск и п. Аршан. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
- Стандарт – варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
- Комфорт – проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|56 000
|69 000
|84 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|15 000
|23 000
|37 000
Варианты проживания
ГД "Байкальские просторы", ГД "Байкал" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” в Листвянке.
Гостевой дом “Байкальские просторы” расположен в 8 минутах ходьбы от озера Байкал и центра города. К услугам гостей паровая баня и общая полностью оборудованная кухня.
Номера выходят на балкон. Они оснащены шкафом для одежды, полотенцами и постельным бельем. В числе прочих удобств гостевого дома — терраса, принадлежности для барбекю и прачечная. Кроме того, гости могут воспользоваться гладильными услугами.
Гостевой дом “Байкал” находится в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с гостевым домом — Байкал Бизнес Центр, Дом-музей Волконского и Стадион "Труд". Среди развлечений на территории — площадка для пикника и площадка для барбекю.
ГК «Малина» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” в Листвянке.
Гостевой дом "Малина" ждёт своих гостей на берегу озера Байкал. На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.
Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Комфорт” в Листвянке.
Номера отеля “Маяк” оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната. К услугам гостей паровая баня и сауна. В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
БО «Алдартай» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” на о. Ольхон.
База отдыха "Алдартай" расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания. Удобства на этаже или в соседнем здании.
На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” на о. Ольхон.
Кемпинг-отель “Ольхон” с рестораном расположен в поселке Хужир. К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.
Отель “Байкал Терра” расположен в 150 м от озера Байкал. Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.
На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.
Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Комфорт” на о. Ольхон.
Четырехзвездочный отель “Вилла Малина” находится в 3-х минутах ходьбы от пляжа. В каждом номере есть гостиная зона. Из некоторых номеров виллы «Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
К услугам гостей ресторан, бар и терраса. Стойка регистрации этого 4-звездочного отеля открыта круглосуточно. Личные вещи можно оставить в камере хранения багажа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Хостел "Браво", Отель "Риверсайд" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” в Иркутске.
Хостел “Браво” находится рядом с международным аэропортом города. Номера с общей ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. Для гостей предоставляется бесплатный WiFi.\
Отель “Riverside” расположен в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.
Отель "Матрешка", Отель "Аэро" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” в Иркутске.
Отель “Матрешка” расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Отель “Аэро” с рестораном и собственной бесплатной парковкой расположен в 5 км от Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов и Галереи В. Бронштейна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Желающие могут забронировать семейные номера.
По утрам для гостей сервируются континентальный завтрак.
Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга" или аналогичные
Объекты размещения уровня “Комфорт” в Иркутске.
Отель “Baikal Forest” расположен в 1,3 км от Иркутского музея декабристов. В номерах отеля есть кондиционер, рабочий стол, сейф, чайник, холодильник, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере предоставляются полотенца и постельное белье.
К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает ресторан, по запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — крытый бассейн и банкомат. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Отель “Тайга” расположен в 1,9 км от зоны исторической застройки «130-й квартал». К услугам гостей бар, ресторан и бесплатная частная парковка.
В номерах есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с ванной. Предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
ГД «Аршан» или аналогичный
Объект размещения уровня “Эконом” в п. Аршан.
Гостевой дом “Аршан” с террасой расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общая кухня и детская игровая площадка. За дополнительную плату можно воспользоваться частной парковкой. Номера гостевого дома «Аршан» оснащены чайником. Во всех номерах предоставляется постельное белье.
Гостиница Иркут или аналогичная
Объект размещения уровня “Стандарт” в п. Аршан.
Отель “Иркут” расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Отель «Корона Плюс» или аналогичный
Объект размещения уровня “Комфорт” в п. Аршан.
Отель “Корона Плюс” с баром расположен в поселке Аршан. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен шкаф для одежды. Ежедневно по утрам сервируют континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание на протяжении всего тура
- Питание по программе
- Все виды трансферов в соответствии с программой
- Услуги гида
- Разрешение на посещение Национального парка
- Экскурсии по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж,д билеты к месту начала тура
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии, не включенные в программу
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обязательно: паспорт, полис омс;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности;
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
- Будет ли мобильная связь во время тура?
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
- Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
- Какая последовательность маршрута в зависимости от даты заезда?
Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням.Время окончания программы по классическому маршруту: 19:00Время окончания программы по зеркальному маршруту: 20:00Краткая программа классического маршрута:
Краткая программа зеркального маршрута:
- 1 день. Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку
- 2 день. Экскурсия в бухту Песчаную (на катерах)
- 3 день. Дорога на остров Ольхон
- 4 день. Экскурсия на мыс Хобой
- 5 день. Возвращение в Иркутск
- 6 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам
- 7 день. Восхождение на пик Любви / Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение
- горячих источников. Возвращение в Иркутск
Даты:
- 1 день. Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон
- 2 день. Экскурсия на мыс Хобой
- 3 день. Возвращение в Иркутск
- 4 день. Дорога в горы Восточного Саяна. Обзорная экскурсия по Аршану, водопадам, источникам
- 5 день. Восхождение на пик Любви / Экскурсия в Тагархай и на потухший вулкан. Посещение
- горячих источников. Возвращение в Иркутск
- 6 день. Экскурсия в бухту Песчаную (на катерах)
- 7 день. Обзорная экскурсия в Листвянку
- 02.06.23- зеркальный
- 05.06.23
- 07.06.23- зеркальный
- 10.06.23
- 12.06.23- зеркальный
- 15.06.23
- 17.06.23- зеркальный
- 20.06.23
- 22.06.23- зеркальный
- 25.06.23
- 27.06.23- зеркальный
- 30.06.23
- 02.07.23- зеркальный
- 05.07.23
- 07.07.23- зеркальный
- 10.07.23
- 12.07.23- зеркальный
- 15.07.23
- 17.07.23- зеркальный
- 20.07.23
- 22.07.23- зеркальный
- 25.07.23
- 27.07.23- зеркальный
- 30.07.23
- 01.08.23- зеркальный
- 04.08.23
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.