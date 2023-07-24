1 день

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку

После прибытия в Иркутск начинается ваше летнее приключение на Байкал!

Как только соберется группа в условленное время, вы отправитесь на озеро Байкал в популярный туристический поселок на берегу – в Листвянку.

По пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом "Тальцы".

"Тальцы" – это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда.

Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

Завершится этот день заселением в гостиницу и свободным вечером, который можно посвятить отдыху, прогулке по пристани, также рекомендуем заглянуть на рыбный рынок, где можно попробовать интересную рыбку голомянку, копченые рыбы, там же есть в большом ассортименте чаи из байкальских трав, орехи, варенье, сувенирная продукция.

Включено в стоимость: проживание, экскурсия в Листвянку и «Тальцы», гид, групповой трансфер.