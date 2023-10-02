Программа настолько насыщена посещением самых знаковых мест на Байкале и видами мультиактива, что не имеет аналогов в России. А еще в процессе путешествия вас будут сопровождать разные развлечения.
И, конечно, после активного дня вас ждет горячая сибирская баня с вениками, ароматным чаем на байкальских травах и чан на открытом воздухе. Всего и не перечислить, нужно ехать!
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Байкальский лед. Шаманизм и бурятские традиции
Сбор группы в 9:00 в аэропорту города Иркутск у выхода в город, внутри здания с табличкой.
Если вы прилетаете накануне начала программы, мы заберем вас из отеля после сбора группы.
Завтракаем, пьем ароматный кофе или чай и немного отдыхаем от перелета.
Нам предстоит переезд в 250 км в среднюю часть озера Байкал.
Городской пейзаж сменится бескрайними степями, где когда-то кочевали прибайкальские буряты.
Религия прибайкальских бурят – шаманизм (поклонение природе и духам).
Нас уже ждут в бурятском этно-парке, встречают шаманским обрядом благопожелания и очищения огнем.
Попробуем национальную бурятскую кухню, знаменитые позы и наслаждаемся ярким фольклором.
Зима у бурят время сватовства, сплочения и знакомства родов на празднике Сагаалган (начало нового года по старомонгольскому календарю).
Яркие костюмы, зажигательные танцы и вкусная традиционная еда зарядит энергией для дальнейшего путешествия!
Продолжение переезда на побережье.
Прибытие на Байкал, размещение в отеле (2х местные номера с удобствами и видом на Байкал).
Пешеходная прогулка: первое знакомство с Байкальским льдом!
Побережье Малого моря очень живописно – множество уютных заливов и бухт, выступы скальника, похожего на хребты древних драконов, окутанные разноцветными яркими оранжевыми и зелеными пятнами лишайника, который является показателем самого чистого воздуха.
Выход на лед.
Ужин в отеле с дегустацией байкальских деликатесов: сагудай, расколотка, таежный десерт с кедровыми орешками и дикое мясо.
После активного дня вас ждет горячая сибирская баня с вениками, ароматным чаем на байкальских травах и чан на открытом воздухе.
Вода в чане в меру горячая, наполненная ароматами трав.
Отличное расслабление после насыщенного дня.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: Мир Байкала. Транспорт: микроавтобус мерседес.
Сафари на квадроциклах: наплески и сокуи, подледная рыбалка
Завтракаем в отеле.
Далее одеваемся максимально тепло и отправляемся в поездку на квадроциклах по побережью (дополнительно выдаются теплые защитные костюмы при необходимости).
Квадроциклы – настоящие вездеходы и за рулем вы почувствуете себя рейнджером на сафари!
Наш путь пройдет с Мухорского залива к острову Ольхон.
Проедем по суше и по льду озера Байкал.
Увидим торосы, наплески и невероятные зимние пейзажи.
Под колесами будет зеркально гладкий лед, торосы, снежные наносы.
Драйв и отличное настроение!
На обед возвращаемся в отель.
Согреваемся и снова выходим на байкальский лед.
Теперь нас ждет увлекательное занятие – подледная рыбалка.
Опытные рыбаки поделятся с вами своими секретами, научат ловить рыбу.
Для тех, кто не участвует в рыбалке – заключим пари на победителя по количеству пойманных рыбок.
Кто проиграл – варит вкуснейшую уху из свежепойманной рыбки на всю компанию.
Мы, конечно, поможем, а в перерывах между рыбалкой будем греться в теплой юрте, попивая горячий чай и глинтвейн, и конечно, местную настойку.
Ужин в отеле.
Отдых.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: Мир Байкала. Транспорт: УАЗ + квадроцикл.
Остров Ольхон и ледовые гроты. Остров Огой и мыс Хвост дракона. Тажераны и большой Байкал
Завтрак в отеле.
Сегодня нас ждет остров Ольхон, ледовые гроты, пузырьки и зефирное царство наплесков.
На байкальских вездеходах (УАЗ) отправляемся к заливу с пузырьками.
В этом месте настоящий космос – миллионы пузырьков, вмерзших в голубой лед.
Здесь же неподалеку стоит скальный останец Трезубец, как руины средневековой крепости.
С высоты его стен, окрашенных лишайниками в ярко-желтый цвет, хорошо просматривается побережье Малого моря.
Продолжаем путешествие и едем к скале Шаманка (мыс Бурхан).
Это одна из девяти святынь Азии.
Место, где шаманы проводили свои обряды.
Прогуляемся, заполним гаджеты яркими фотографиями и отправимся в обратный путь.
Заедем на знаменитый мыс Хвост дракона на острове Огой.
Здесь установлена буддийская Ступа Просветления.
Место, где загадывают желания и наполняются энергией.
Возвращение в отель.
Обед.
Приключения не закончились и после обеда отправляемся в Тажеранские степи.
Транспорт – трэкол (вездеход на больших колесах).
Тажераны восхищают свое первобытностью, уединенностью и космическими пейзажами.
По ущелью Змеиному спускаемся на лед и выезжаем на самые красивые ледяные поля.
Под нами метровая хрустальная толщина, а дальше около километра байкальской воды.
Здесь мы увидим торосы, становые трещины, калейдоскоп рисунков байкальского льда.
А пока мы восхищаемся и фотографируемся, катаемся на коньках – для нас растопят самовар и организуют вкусный пикник.
Угощаемся глинтвейном, поцелуем Байкал, попробуем закуски и знаменитую расколотку.
За три дня мы видели много льда, ходили по нему, фотографировали, бурили и пробовали воду на вкус, но осталось еще одно действие.
И вот сегодня отправляемся испытать совершенно новые эмоции – купание в Байкале!
Отправляемся в баню на берегу с возможностью искупаться в проруби.
Если Вы готовы – останутся незабываемые эмоции на всю жизнь!
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: Мир Байкала. Транспорт: УАЗ + трэкол.
Переход по Байкалу на хивусе (Малое море - Листвянка)
Завтракаем и собираемся в поездку.
У нас остался еще один вид транспорта, который мы не освоили – хивус!
И сегодня отправляемся в дневное путешествие вдоль западного побережья до Листвянки.
Хивус домчит нас к красивейшим локациям.
Мы будем преодолевать торосняк, становые трещины, кружиться, останавливаться в самых красивых локациях.
Испытаем настоящее чувство полета.
На обед остановимся в Бугульдейке.
Среди льдов накроют стол с сибирскими разносолами, ароматными пирогами.
На костре уже готовятся пельмени из оленины и закипает самовар.
Горячий глинтвейн согревает и бодрит.
Наслаждаемся видами и обедом среди кристальной сказки.
Теперь мы готовы продолжить наши приключения!
На закате прибываем в Листвянку, размещаемся в отеле Легенда Байкала.
Номера с видом на Байкал и исток реки Ангара.
Ужинаем в ресторане отеля.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: Легенда Байкала. Транспорт: хивус + микроавтобус.
Сабраж с видом на Байкал. Байкальские хаски и Иркутск
Завтрак в отеле с видом на исток реки Ангара.
Зимой исток не замерзает и в морозы в Листвянке все покрывается снежным кружевом.
Это наш завершающий завтрак на берегу Байкала, и мы сделаем его особенным!
Просыпаемся, одеваемся потеплее и выходим на терассу, где Вас уже будет ждать сомелье.
Вспомним самые классные моменты путешествия, запишем свои эмоции и устроим фейерверк из шампанского сабражем!
А затем бежим завтракать в теплый ресторан с потрясающим видом.
После завтрака пройдемся по Листвянке, заглянем на рыбный рынок и сувенирные ряды.
Большой интерес представляют изделия из камня чароит.
Единственное в мире месторождение расположено на границе Иркутской области.
Минерал необычного сиреневого оттенка с темными и светлыми включениями.
Из Листвянки поедем в гости к байкальским хаски.
Красивые и добрые собачки встретят с радостью.
Катаемся на упряжках, обнимаемся и фотографируемся с животными.
Переезд до города Иркутск.
Обед в ресторане.
А после обеда прогуляемся по историческому центру города.
Во время экскурсии вы услышите знаменитые фамилии: Сперанский, Муравьев-Амурский, Сукачев, Трапезников, Сибиряков, Шелихов и мн. другие.
Богата история города на знаменитые имена и значимые события.
Архитектура центра города часто напоминает Санкт-Петербург.
Размещение в отеле Централь 4*.
Отель расположен в здании 1883 года постройки.
Раньше оно принадлежало купцу Немчинову.
Сейчас здесь расположился отель "Централь", унаследовавший свое название от одного из отелей города тех времен.
Интерьеры номеров выполнены по фотоматериалам конца XX века и погружают нас в атмосферу старинного города с современным комфортом.
Отправляемся на ужин в один из лучших ресторанов города, где будем пробовать купеческую кухню и делиться своими впечатлениями о туре.
Гид: да. Питание: завтрак, обед, ужин. Размещение: Централь 4*. Транспорт: Микроавтобус + собачьи упряжки.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт к вашему рейсу.
Доброго пути!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|доплата за 1-местное
|Обычная стоимость
|183 000
|48 000
|Акция РБ при полной оплате до 25.09
|163 000
Варианты проживания
Эко-отель «Мир Байкала»
Гостиница «Легенда Байкала» 3
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром. Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен. В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Уютные номера и вкусная еда в ресторане с панорамным видом оставят теплые воспоминания.
Исторический отель «Централь» 4
Расположен в историческом центре города. Номера оформлены по эскизам интерьеров домов купцов – меценатов 19 века.
К услугам гостей номера с собственной ванной комнатой и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Все номера оснащены чайником. В номерах в распоряжении гостей письменный стол. Континентальный завтрак и завтрак «шведский стол» сервируют ежедневно.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание по программе:трансферы по городу и на побережье – микроавтобус мерседеспрогулка на квадроциклах (3 часа)автоэкскурсия на о. Ольхон – УАЗавтоэкскурсия в Тажераны – трэколпереход на хивусе Малое море – Листвянка
- Трансферы по городу и на побережье – микроавтобус мерседес
- Прогулка на квадроциклах (3 часа)
- Автоэкскурсия на о. Ольхон – УАЗ
- Автоэкскурсия в Тажераны – трэкол
- Переход на хивусе Малое море – Листвянка
- Питание, указанное в программе:1-5 день – завтрак, обед, ужин6 день – завтрак
- 1-5 день – завтрак, обед, ужин
- 6 день – завтрак
- Экскурсии и развлечения:бурятский фольклор с шаманскими традициями и дегустацией национальной кухнипешеходная прогулка по побережью Малого моряпосещение сибирской бани с горячим чаномсафари на квадроциклах по льдуподледная рыбалкаэкскурсия на остров Ольхон – пузырьки, гротыпосещение ледовой баниТажеранские степи и пикник на льду, конькипереход на хивусе в Листвянку (бухта Песчаная, Б. Голоустное)катание на собачьих упряжкахсабраж на берегу Байкалаэкскурсия по г. Иркутск с обедом в ресторане русской кухни.
- Бурятский фольклор с шаманскими традициями и дегустацией национальной кухни
- Пешеходная прогулка по побережью Малого моря
- Посещение сибирской бани с горячим чаном
- Сафари на квадроциклах по льду
- Подледная рыбалка
- Экскурсия на остров Ольхон – пузырьки, гроты
- Посещение ледовой бани
- Тажеранские степи и пикник на льду, коньки
- Переход на хивусе в Листвянку (бухта Песчаная, Б. Голоустное)
- Катание на собачьих упряжках
- Сабраж на берегу Байкала
- Экскурсия по г. Иркутск с обедом в ресторане русской кухни
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание и алкоголь, не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и активности: вертолетная прогулка, прокат снегоходов, прокат багги, подледный дайвинг и др
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.