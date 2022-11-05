Встреча в Иркутске. Переезд на остров Ольхон

Преимущества этого путешествия:
Встреча на ж/д вокзале города Иркутск (9:50 по местному времени. Справочная пригородных поездов. Будет выслан телефон гида).
Отъезд до острова Ольхон в составе сборной группы (остановка МРС).
Дорога идет по степным просторам, где вдали виднеются Байкальские горы.
В пути нам предстоит обед в кафе (оплата на месте).
Переезд на Ольхон, осуществляется на общественном пароме.
В случае огромной пробки, после переезда на пароме уезжаем другим транспортом (как правило, на УАЗ).
Переход через паром каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
Размещение на базе отдыха эконом класса (удобства на улице).
Сегодня нам нужно необходимые вещи уложить в гермомешки, а остальное оставить на базе.
Ужин на базе или кафе самостоятельно.
Ранний завтрак.
Обзорная поездка по острову Ольхон.
Завтракаем и отправляемся на загадочный и мистический мыс Хобой.
Вкусный обед на свежем воздухе!
Увидим — Урочище Песчаное, скала Три Брата, Лик Байкала, мыс Хобой.
Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде.
Переезд на берег.
Сбор байдарок и техника безопасности.
При наличии времени и хорошей погоды купаемся, отдыхаем.
Размещение в палатках.
Ужин на берегу.
Внимание! Приготовление пищи из воды озера Байкал.
Рекомендуем с собой взять бутилированную воду, если Вам не подходит чай приготовленный с Байкала.
Завтрак ранний.
Сплав на байдарках по Малому Морю (во время сильного ветра или волны, сплав не проводится).
От нас, совсем рядом остров Ольхон, с гротами, пещерами, скалами и причудливыми берегами, а с другой стороны Малое море с островами.
Посетим остров (зависит от погоды) на байдарках с гротами, пройдем рядом со скалами, как Аргонавты.
Обед на берегу.
Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе.
Сплав до Живописной бухты.
Сплав только в хорошую погоду!
Завтрак - ранний.
На рассвете продолжение сплава на байдарках вдоль живописного берега острова Ольхон к скале Шаманка.
Причудливые песчаные берега и высокие скалы с разными оттенками.
Обед.
Купаемся в Байкале на песчаном берегу.
Отдых.
Ночевка в палатках или возможно на базе отдыха (при хорошем темпе группы).
Ужин.
Закат просто впечатляет!
Многие участники говорят, что именно на сплаве они ощутили Байкал, его красоту, мощь и уникальность.
Завтрак (запасные полдня на случай непогоды).
Свободное время.
Обед самостоятельно в любом кафе (пробуем местную кухню или обедаем с видом на Байкал.
Опыт показывает, что походная еда немного надоедает… Можно устроить Пир в хорошей компании на базе с приготовлением шашлыка, но это уже все организуется самостоятельно).
Советуем посетить рано с утра и на закате скалу Шаманка.
Можно сходить в музей Ревякина.
После самостоятельного обеда, можно взять велосипеды.
Берем их на сутки.
Теперь перемещение по Ольхону станет намного быстрее.
Можно встречать рассвет и провожать закат и возвращаться на базу.
Катаемся без гида - самостоятельно!
Ужин самостоятельно в любом кафе поселка.
Есть достаточно модное место у причала.
Завтрак.
До обеда еще можно покататься на велосипедах вдоль живописных берегов Байкала.
Маршрут Вы выбираете самостоятельно в зависимости от Вашего умения кататься на велосипедах.
Кто то может прокатится на местный пляж, а кто то прокатится вдоль берега за поселок.
Есть маршрут и через лес к источнику или на обзорную точку.
Обязательно нужно взять телефон с хорошей камерой!
Обед самостоятельно в любом кафе поселка.
Для тех кто не любит велосипеды - отдых на пляже "Сарайского залива" или можно приобрести дополнительную экскурсию у администратора базы или покататься на конях, мопедах и т. п.
Достаточно написать гиду, и он постарается организовать вам новые приключения.
Ужин самостоятельно.
Ночуем на турбазе.
Ранний завтрак.
Экскурсии на выбор за дополнительную оплату.
Священный остров или Юг Ольхона, острова Малого моря или Золотой треугольник, прогулка на конях, а мы предлагаем для желающих экскурсия в Пещеры.
Группы сборные.
Приобрести их можно у гида в течение первых 5-ти дней.
Поездка в пещеры проводится с раннего утра до вечера.
Выдаются непромокаемые костюмы, каски.
Обязательно нужно взять теплые вещи.
Возвращение на базу отдыха поздно вечером.
Помимо посещений пещер с музыкальным залом, Вам предстоит посетить и наиболее живописные уголки Байкала и Прибайкалья.
Вид с отвесных вершин в бухте Ая просто завораживает.
Обед самостоятельно.
Ужин самостоятельно.
Поужинать можно, в кафе или на базе заказав предварительно.
Отъезд в Иркутск около 10 часов утра в сборной группе.
До свидания Байкал!
Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.
В пути нас ждет остановка на обед, где Вы сможете выбрать и купить самостоятельно, то что Вам понравится.
Завершение программы в 18-20 часов.
Тур предусматривает размещение на турбазе на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека.
По желанию за дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одно- и двухместное размещение. Уточняйте наличие мест на турбазах и двухместных палаток при бронировании тура.
Доплата за двухместное размещение в туре – 2 500 руб.
Доплата за одноместное размещение в туре – 5 600 руб.
Ниже представлены возможные варианты размещения на Ольхоне или аналогичные.
Находится на острове Ольхон, в лесной части пос. Хужир, в 20 мин ходьбы прогулочным шагом от мыса Бурхан (скала Шаманка).
Два больших благоустоенных двухэтажных гостевых дом принимают туристов круглый год и предлагают к размещению двух- и трехместные номера «Эконом» (удобства в отдельном строении на территории).
Общая вместимость – до 55 человек. Номера оснащены всем необходимым: две односпальные или одна двуспальная кровать, тумба, зеркало, ковры. Умывальник, туалет в отдельном строении на территории.
Помимо жилых зданий на территории базы располагается отдельная столовая, в которой гости могут попробовать настоящую сибирскую кухню от профессионального шеф-повара, русская баня, каминный зал и места для отдыха (беседки).
Расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон. В пешей доступности находится пляж Сарайского залива и одна из девяти святынь Азии – скала Шаманка. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
К размещению предлагается 8 номеров вместимостью до 3 человек от «эконом» класса. В номерах: две раздельные кровати или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, зеркало.
На территории базы отдыха находится просторная столовая на 30 мест в панорамном зале, с видом на Байкал. Каждое утро гостям подают континентальный завтрак и завтрак по меню.
Ночевки в палатках по 3-4 человека.
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности – на это следует обратить внимание при покупке тура.
Опыт показывает, что большинство туристов проходят суточную норму расстояния при сравнительно небольших усилиях.
Во второй половине августа возможен лет мошкары. Рекомендуем взять репелленты и москитные сетки.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением еды на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Помогают гиду в создании благоприятной атмосферы в группе.
Гид ведет группу по маршруту, распределяет обязанности среди участников, его главной целью является безопасное и комфортное прохождение маршрута группой от старта до финиша. Гид не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и др. Если Вы хотите узнать больше информации о Байкале, возможно, Вам больше подойдет экскурсионный тур, а не активный.
Наши гиды живут на Байкале и с удовольствием расскажут о быте местного населения, обычаях, местной кухне, посоветуют, что попробовать и какие гостинцы купить с собой или в подарок близким. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием проведут различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Гид (инструктор) – координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Турист обязан надеть спасательный жилет перед началом сплава.
Посадку и высадку в сплав средство следует производить аккуратно.
При движении запрещается раскачивать сплав средство, а также накренять его в сторону без надобности.
Запрещается класть острые и режущие предметы в сплав средства без чехла или соответствующей упаковки. В случае порчи сплав средства турист обязан полностью оплатить затраты по восстановлению водного снаряжения.
Туристы на сплаве обязаны строго выполнять указания гида.
Если сплав проводится на нескольких средствах по озеру или спокойной реке, туристы должны не отходить от гида более чем на расстояние 0,5 км. По горным рекам гид задает порядок и интервал движения сплавных средств индивидуально.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Специальной подготовки не требуется, маршрут доступен, даже если Вы ни разу не пробовали сплавляться на байдарках.
Поскольку тур активный, то не стоит забывать, что небольшая физическая подготовка должна присутствовать. Достаточно за 3-4 месяца до тура (2-3 раза в неделю) посещать фитнес зал.
Общее время сплава 6-10 часов за все дни. Зависит от погоды.
Детям от 5 до 12 лет скидка на тур 10%.
Детям до 5 лет скидка на тур 20%.