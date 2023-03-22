Перезагрузка на Байкале

4.4
3 отзыва
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Максимально насыщенное и наполненное самыми яркими впечатлениями 3-хдневное путешествие на Байкал! Посмотрите самые главные достопримечательности Байкала и вернетесь домой наполненные мощной энергетикой мест силы.

Вы посетите уникальное собрание памятников истории – архитектурно-этнографический музей "Тальцы", увидите исток Ангары и Шаман-камень, прогуляетесь по Листвянке и, конечно, посетите уникальную однодневную экскурсию по Кругобайкальской железной дороге, построенной более 100 лет назад!
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
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Что вас ожидает:

Байкальские деликатесы
Байкальские деликатесы
Посетим местный рынок, где можно попробовать байкальского омуля и другие виды свежайшей рыбы
Музей Байкала
Музей Байкала
Увидим уникальные аквариумы с байкальской нерпой, вода в них поступает напрямую из озера
Водная прогулка вдоль КБЖД
Водная прогулка вдоль КБЖД
Полюбуемся с воды необычным ракурсом галерей, тоннелей, арок и виадуков самой знаменитой железной дороги России

Программа тура по дням

1 день

Музей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Листвянка

Сбор группы:

  • аэропорт – 8:00-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа).
  • Ж/Д вокзал – 9:00-9:30 (подъезд “Пригородные кассы”, внутри здания у выхода в город).

После завтрака, мы отправимся на Байкал в Листвянку.

Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие: архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв.

Музей расположен на живописном берегу реки Ангары в Тальцинском урочище, на 47 километре Байкальского тракта.

Исток Ангары исмотровая площадка у Шаман-камня.

Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м).

Шаман-Камень – это надводный выступ Ангарского порога.

В хорошую погоду над водой видна лишь его верхушка, но под водой в устье реки кроется скальный массив, благодаря которому исток Ангары никогда не замерзает зимой.

Действующая Свято-Никольская Церковь.

Музей Байкала.

Местный рынок.

Размещение в Листвянке.

Питание: завтрак, обед.

Гид: да.

Музей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. ЛиствянкаМузей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. ЛиствянкаМузей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. ЛиствянкаМузей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Листвянка
2 день

Водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги

Завтрак в отеле.

Сегодня отправляемся на водную экскурсию на катере, вдоль Кругобайкальской железной дороги, построенной более 100 лет назад и являющейся памятником архитектурно-инженерного искусства.

Программа экскурсии: п. Листвянка – исток Ангары – порт Байкал – вдоль КБЖД – выход на берег на 89 км (падь Каторжанка) – прогулка до мыса Толстый (проход через тоннель 350 м) – посадка на катер – п. Листвянка.

До революции ее называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

После экскурсии, свободное время в Листвянке.

Питание: завтрак.

Гид: во время экскурсии.

Водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дорогиВодная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дорогиВодная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дорогиВодная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги
3 день

Отъезд

Завтрак.

Расчетный час до 12:00.

Групповой трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт ко времени отъезда.

Время трансфера оговаривается по каждой заявке заранее.

Питание: завтрак.

Гид: нет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в пос. Листвянка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Категория отеля2-3-хместноеДоплата за одноместное
Стандарт25 1505 600
Комфорт 28 6008 000

Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом. Распределение происходит за 2 дня до начала путешествия, заранее выбрать гостиницу невозможно.

Варианты проживания

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»

2 ночи

Возможные варианты гостиниц: Бриз, Гавань, Парус, усадьба Демидова и другие аналогичные.

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»

2 ночи

Возможные варианты гостиниц: Крестовая падь, Легенда Байкала, Маяк или аналогичные.

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа: этнографический музей “Тальцы” музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкеэкскурсия на катере вдоль КБЖД (3 часа)
  • Этнографический музей “Тальцы”
  • Музей Байкала с аквариумами
  • Прогулка по Листвянке
  • Экскурсия на катере вдоль КБЖД (3 часа)
  • Услуги гида по программе
  • Питание по программе:1 день – завтрак, обед2 день – завтрак3 день – завтрак.
  • 1 день – завтрак, обед
  • 2 день – завтрак
  • 3 день – завтрак.
  • Трансферы согласно программе
  • 2-3-хместное размещение в Листвянке (благоустроенный номер)
  • Входные билеты:в музей Байкалавходные билеты в музей "Тальцы".
  • В музей Байкала
  • Входные билеты в музей "Тальцы"
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ребенку – свидетельство о рождении;
  • куртка-ветровка и теплые кофты;
  • дождевик;
  • кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
  • легкая шапка;
  • купальник;
  • футболки/рубашки с длинным рукавом;
  • брюки;
  • для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
  • кроссовки;
  • сандалии;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
  • маленькие гидромешки под документы;
  • маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
  • тонкие перчатки;
  • зонт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
О
22 мар 2023
Спасибо нашему гиду Анне за заботу и внимание. Не очень понравилось, что группу расселили по разным отелям города Иркутска и приходилось утром собирать людей по городу, а вечером развозить. Лишний час в дороге. И еще, как пожелание, хотелось бы во время пути послушать побольше легенд о Байкале, какие-то интересные истории. Просто в автобусах нет микрофона и гида не всем слышно.
К
20 мар 2023
Мне понравилась работа организатора, отвечали быстро и всегда. Буду обращаться еще
Б
18 мар 2023
Хозяйка турбазы, Татьяна Александровна!!! Испортила своим недоброжелательным видом, всем настроение! Нахомила, всём без исключения!!!!
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!

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