Что входит

Транспортно–экскурсионное обслуживание

Что не входит

Питание

Где начинаем и завершаем

Начало: Иркутск-Пассажирский Завершение: по договоренности в Иркутске

Когда и сколько длится?

Когда: Со 2 октября каждые 2 недели в 08:45 Экскурсия длится около 2 дней

Кто ещё будет на экскурсии?

Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.

Нужно оплачивать всё сразу?

Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.

А если я передумаю?

Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;

Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.

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