По легендарной Кругобайкалке в золотую осеннюю пору

Любителей транспортных путешествий приглашаем в красивый тур «Золотая осень на Кругобайкалке»

Любителей транспортных путешествий приглашаем в красивый тур «Золотая осень на Кругобайкалке».

Нас ждёт увлекательное мультимодульное транспортное путешествие и экскурс в историю КБЖД.
По легендарной Кругобайкалке в золотую осеннюю пору
По легендарной Кругобайкалке в золотую осеннюю пору
По легендарной Кругобайкалке в золотую осеннюю пору
По легендарной Кругобайкалке в золотую осеннюю пору
По легендарной Кругобайкалке в золотую осеннюю пору
По легендарной Кругобайкалке в золотую осеннюю пору

Что вы увидите 🤩

  • Слюдянка
  • порт Байкал
  • храм Преображения Господня
  • старый французский маяк
  • порт речного пароходства и железнодорожный тупик
  • Листвянка

Что вас ждет:

    День 1
    • электричкой из Иркутска до Слюдянки
    • мотаней из Слюдянки в порт Байкал
    • остановка в гостинице на жд-вокзале.

    В нашем распоряжении:

    • два 3-местных номера люкс
    • три 2-местных номера стандарт
    • два 5-местных номера эконом
    • Возможность заказать горячий завтрак
    День 2
    • прогулка вдоль железной дороги до первых тоннелей и/или по поселку: храм Преображения Господня, старый французский маяк, порт речного пароходства и железнодорожный тупик;
    • в 15.50 — паром в Листвянку;
    • трансфер в Иркутск;
    • Возвращение в Иркутск в 19 ч.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-7 человек
    5-местный номер эконом
    4 000 ₽
    3-местный номер люкс или 2-местный стандарт
    5 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Питание
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Иркутск-Пассажирский
    Завершение: по договоренности в Иркутске
    Когда и сколько длится?
    Когда: Со 2 октября каждые 2 недели в 08:45
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Со 2 октября каждые 2 недели в 08:45

    Наталья
    Наталья
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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