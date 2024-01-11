Рыбалка на Ольхоне

Групповой тур на Байкале
5
3 отзыва
Тур к самому сердцу Байкала – острову Ольхон.

Красивейшие ледяные гроты, пещеры и наплески, катание на коньках и уникальная возможность познакомиться с настоящей подледной рыбалкой в теплом кемпинге на льду Байкала.
Рыбалка на Ольхоне
Рыбалка на Ольхоне
Рыбалка на Ольхоне
Ближайшие даты:
12
фев
14
фев
16
фев
19
фев
21
фев
23
фев
26
фев
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даты

Что вас ожидает:

Рыбалка на Байкале
Рыбалка на Байкале
Нас ждет рыбалка с профессиональным оборудованием и инструктором в теплом кемпинге
Катание на коньках
Катание на коньках
Ощутим чувство полета, катаясь на самом большом катке в мире
Величественный Хобой
Величественный Хобой
Отправимся исследовать северную часть острова Ольхон
Остров шаманов
Остров шаманов
Ольхон считается энергетически сильным местом и родиной первых шаманов

Программа тура по дням

1 день

Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе. Питание включено: ужин. Автотранспортом: примерно 300 км. Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

ОльхонОльхонОльхонОльхон
2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобойс остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км., без сопровождения гидом. Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Рыбалка в рыбацком кемпинге. Катание на коньках. Мастер-класс

Поездка в рыбацкий кемпинг на льду Байкала.

Рыбалка с профессиональным оборудованием и инструктором.

Катание на коньках.

Мастер-класс по приготовлению байкальской рыбы.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. Автотранспортом: примерно 60 км. Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Рыбалка в рыбацком кемпинге. Катание на коньках. Мастер-классРыбалка в рыбацком кемпинге. Катание на коньках. Мастер-классРыбалка в рыбацком кемпинге. Катание на коньках. Мастер-классРыбалка в рыбацком кемпинге. Катание на коньках. Мастер-класс
4 день

Южная часть острова Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км, без сопровождения гидом. Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Южная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова Ольхон
5 день

Отъезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. Автотранспортом: примерно 300 км. Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе на о. Ольхон.

Стоимость на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:

Обычные датыПраздничные даты с 19.02 по 26.02
Эконом (удобства на этаже)67 40070 300
Доплата за одноместное10 00012 000
Стандарт (удобства в номере)70 30073 200
Доплата за одноместное12 00014 000

Варианты проживания

Туристическая база «Набаймар»

4 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»Туристическая база «Набаймар»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе, согласно выбранному варианту
  • Питание, указанное в программе:день 1: ужиндень 2-4: завтрак, обед, ужиндень 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2-4: завтрак, обед, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги:день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 3: по Ольхонудень 4: По Ольхонудень 5: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: по Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги:день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 3: подледная рыбалкадень 3: мастер-класс по приготовлению расколоткидень 3: катание на конькахдень 4: поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: подледная рыбалка
  • День 3: мастер-класс по приготовлению расколотки
  • День 3: катание на коньках
  • День 4: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
S
11 янв 2024
Я турист со стажем. Тур очень понравился. В Иркутске нас встретила Антонина, внимание и участие которой мы ощущали все путешествие. На Ольхоне мы жили в уютных домиках, вкусной едой и доброжелательным персоналом. Экскурсии и уха на природе,- очень круто и незабываемо!!! По окончанию тура нас опять встретила с Ольхона с приятными подарочками Антонина. Спасибо огромное! Три счастливых дня было у меня! Вы лучшие!!!
Д
9 янв 2024
Отличная организация и достойная культурная программа.
Отличная организация и достойная культурная программа.Отличная организация и достойная культурная программа.Отличная организация и достойная культурная программа.Отличная организация и достойная культурная программа.
А
17 ноя 2023
Всё отлично

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