Северный Байкал и Чарские пески

Групповой тур на Байкале
4.7
3 отзыва
То, что вы увидите своими глазами в этом туре, не просто легендарно или неописуемо, это не похоже ни на что в мире.

Дикая природа северного Байкала, где человеческий след едва заметен, а информационный шум не слышен вовсе. Одиннадцать дней, чтобы замедлиться и позволить природе напомнить, откуда мы все пришли. Один день – одно место, каждое из которых уникально. И синергия всех четырех стихий, чтобы совершить полную перезагрузку.
Северный Байкал и Чарские пески
Северный Байкал и Чарские пески
Северный Байкал и Чарские пески
Ближайшие даты:
31
июл

Что вас ожидает:

Полет на самолете над озером
Полет на самолете над озером
Увидим северные красоты Байкала с высоты птичьего полета
Горячие источники
Горячие источники
Насладимся целебным и расслабляющим эффектом термальных вод Хакус
Два берега Байкала
Два берега Байкала
Нас ждет захватывающая переправа через озеро на скоростном катере
Песчаные барханы
Песчаные барханы
Побываем на Чарской пустыне – самая маленькая и самая северная пустыня мира
Покатушки на вездеходе
Покатушки на вездеходе
Окрестности мы будем исследовать на вездеходе – транспорте для настоящих исследователей
Нетуристические маршруты
Нетуристические маршруты
Познакомимся с волшебным озером Леприндо и живописными Слюдинскими озерами

Программа тура по дням

1 день

Свободный день перед началом путешествия

С прибытием в Сибирь!

Вы в начальной точке большого, полного впечатлений путешествия.

Используйте этот день, чтобы отдохнуть от перелета, привыкнуть к новому часовому поясу и настроиться на приключения.

Мы с радостью поделимся прогулочными маршрутами, если вы захотите посмотреть город, и расскажем, где самые вкусные позы.

Питание: самостоятельно.

Место проживания: самостоятельно.

Вы можете дополнительно заказать размещение в Иркутске, трансфер из аэропорта в гостиницу или обзорную экскурсию по городу. Для заказа дополнительных опций Вы можете обращаться к вашему менеджеру.

Свободный день перед началом путешествияСвободный день перед началом путешествияСвободный день перед началом путешествияСвободный день перед началом путешествия
2 день

Иркутск - Нижнеангарск - Северобайкальск

Сегодня Вас ждет:

  • перелет на самолете АН-24;
  • впечатляющий вид на Байкал с высоты птичьего полета;
  • знакомство с маленьким городом строителей БАМа;
  • вкусный домашний ужин под интересный рассказ о Байкале;

11:10 Вылет из аэропорта г. Иркутска, вас ждут полтора часа в небе с удивительным видом.

12:40 Гид встречает всех в аэропорту г. Нижнеангарска, и группа отправляется к месту проживания.

13:00 Трансфер из аэропорта в гостевой дом.

14:00 Обед, чтобы набраться сил.

15:30 Пешая прогулка до музея грандиозного советского проекта Байкало-Амурской магистрали.

16:00-17:00 Экскурсия с интересным рассказом экскурсовода по музею БАМа.

18:00 Возвращение в гостевой дом и ужин.

Питание: обед, ужин в гостевом доме.

Место проживания: гостевой дом.

519 км на самолете, ~ 25 км автомобильных переездов по гравийной дороге.

Иркутск - Нижнеангарск - СеверобайкальскИркутск - Нижнеангарск - СеверобайкальскИркутск - Нижнеангарск - СеверобайкальскИркутск - Нижнеангарск - Северобайкальск
3 день

Северобайкальск - Северная точка - Ярки - Хакусы

Сегодня Вас ждет:

  • захватывающий дух вид со стелы «Самая северная точка Байкала»;
  • гигантская песчаная коса, отделяющая Байкал от Верхней Ангары, удивительный остров Ярки;
  • купание в освежающих водах Байкала;
  • вероятно, встреча с дикими утками, лебедями и редкими орланами-белохвостами у губы Дагары;
  • отдых в атмосферном гостиничном комплексе прямо на берегу Байкала;

09:00 Завтракаем в гостевом доме и отправляемся в путь.

09:30 Трансфер до катера.

10:00 Отправление на катере, захватывающая водная экскурсия «Северобайкальск – Ярки – Хакусы» начинается.

14:00 Обедаем блюдами местной кухни в кафе в Хакусах.

15:00 Заселяемся в гостиничный комплекс.

15:00-19:00 Свободное время, купание в горячих источниках.

19:00 Ужин в кафе.

Питание: завтрак – гостевой дом, обед, ужин – в кафе на Хакусах.

Место проживания: турбаза «Ласковый берег».

~125 км.

Северобайкальск - Северная точка - Ярки - ХакусыСеверобайкальск - Северная точка - Ярки - ХакусыСеверобайкальск - Северная точка - Ярки - ХакусыСеверобайкальск - Северная точка - Ярки - ХакусыСеверобайкальск - Северная точка - Ярки - Хакусы
4 день

Хакусы - бухта Аяя - озеро Фролиха

Сегодня Вас ждет:

  • утренняя зарядка на берегу Байкала под шум волн и пение птиц;
  • водная прогулка с ветерком на скоростном катере до бухты Аяя;
  • легкий трекинг по сказочному лесу к озеру Фролиха;
  • вид на чашу озера, наполненную водой поразительного бирюзового цвета и обрамленную настоящей сибирской тайгой;
  • вдохновляющая экскурсия по озеру на мотокатамаране в сопровождении инспектора Фролихинского заказника;
  • посещение 30-метрового лесного водопада, расположенного на реке Правая Фролиха;
  • настоящий таежный чай с листьями брусники и смородины и его волшебное действие на душу и тело;
  • ночевка в палаточном лагере на полуострове Валунный;

09:00 Завтракаем в кафе.

10:00-11:00 Трансфер на скоростном катере до бухты Аяя.

11:00 Трекинг до озера Фролиха.

14:00 Обед-пикник в окружении сибирской тайги;

15:00 Прогулка на мотокатамаране по озеру Фролиха.

19:00 Ужинаем в палаточном лагере походной кухней: ароматная костровая уха, душистый чай из таежных трав, собранных в течение дня.

Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня.

Место проживания: палаточный лагерь на природе.

~15 км водных прогулок, ~7 км пеших прогулок.

Хакусы - бухта Аяя - озеро ФролихаХакусы - бухта Аяя - озеро ФролихаХакусы - бухта Аяя - озеро ФролихаХакусы - бухта Аяя - озеро ФролихаХакусы - бухта Аяя - озеро Фролиха
5 день

Озеро Фролиха - бухта Аяя - Хакусы

Сегодня Вас ждет:

  • релакс-день в лесной сказке – на берегу уникального таежного озера;
  • для тех, кто посмелее – купание в прохладных бирюзовых водах Фролихи;
  • легкий трекинг обратно в бухту Аяя под осторожные взгляды бурундуков и белок;
  • водная прогулка на скоростном катере до Хакус;

09:00 Завтрак в палаточном лагере.

10:00 Отдых на берегу озера Фролиха.

12:00 Треккинг обратно в бухту Аяя.

13:00 Трансфер на скоростном катере на Хакусы.

15:00 Обед в кафе.

16:00-19:00 Свободное время, которое вы можете посвятить лесному треккингу с гидом, купанию в Байкале или в горячих источниках, а также отдыху на берегу Байкала.

19:00 Вкусный ужин в кафе.

Питание: завтрак в палаточном лагере, обед, ужин – в кафе.

Место проживания: турбаза «Ласковый берег».

~7 км пеших прогулок, ~15 км водных прогулок.

Озеро Фролиха - бухта Аяя - ХакусыОзеро Фролиха - бухта Аяя - ХакусыОзеро Фролиха - бухта Аяя - ХакусыОзеро Фролиха - бухта Аяя - Хакусы
6 день

Хакусы - Северобайкальск - Новая Чара

Сегодня Вас ждет:

  • оздоровление в знаменитых горячих источниках «Хакусы»;
  • пересечение большого Байкала по воде, чтобы вновь оказаться на восточном берегу;
  • знакомство с грандиозной Байкало-Амурс

09:00 Набираемся сил за завтраком для активного дня.

14:00 Обед в столовой на Хакусах.

15:30 Трансфер в Северобайкальск на катере.

16.30 Прибываем в Северобайкальск, там вас будет ждать трансфер в гостевой дом.

16:45 Трансфер до гостевого дома.

Прибытие в гостевой дом, где можно отдохнуть, пересмотреть всю космическую красоту сегодняшнего дня, которую сняли на телефон.

19:00 Ужин в гостевом доме.

20:30 Трансфер на железнодорожный вокзал.

22:05 Отправление в Новую Чару на поезде (тип вагона купе/плацкарт) к новым впечатлениям!

Питание: завтрак, обед на турбазе, ужин – в гостевом дом.

Место проживания: гостевой дом, ночь в поезде.

~45 км водных переходов, ~567 км.

Хакусы - Северобайкальск - Новая ЧараХакусы - Северобайкальск - Новая ЧараХакусы - Северобайкальск - Новая ЧараХакусы - Северобайкальск - Новая Чара
7 день

Новая Чара - озеро Леприндо

Сегодня Вас ждет:

  • знакомство с отдаленными уголками байкальской земли;
  • заброшенные штольни, где добывалась слюда заключенными ГУЛАГа;
  • посещение горного озера Леприндо;
  • видовой пикник на берегу озера;

11:03 Прибытие в Новую Чару, где вас ждут новые приключения.

11:30 Прибываем в гостиницу и завтракаем.

12:30-14:30 Отправляемся на экскурсию на озеро Леприндо.

15:00 Обед-пикник под открытым небом с живописной панорамой.

16:00-19:00 Прогулки на озере.

19:00 Возвращаемся в гостиницу и там же ужинаем.

с 20:00 Отдых, свободное время.

Питание: поздний завтрак в гостинице, обед на природе, ужин – в гостевом доме.

Проживание: ночь в поезде, гостиница «Кодар».

~ 55 км автомобильных переездов.

Новая Чара - озеро ЛеприндоНовая Чара - озеро ЛеприндоНовая Чара - озеро ЛеприндоНовая Чара - озеро Леприндо
8 день

Новая Чара - Чарские пески

Сегодня Вас ждет:

  • знакомство с легендарными Чарскими песками;
  • уникальное зрелище: песчаные барханы, раскинувшиеся у подножия ледников, обрамленные лиственничным лесом;
  • путешествие по дикой северной тайге на нестандартном транспортном средстве – проходимом вездеходе;

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00-10:30 Трансфер на микроавтобусе до Старой Чары.

11:00 Посадка в вездеход.

Отправление на Чарские пески

13:00 Обед – перекус на площадке возле речки.

18:00 Возвращение в Старую Чару.

Переезд до гостиницы.

19:00 Ужин в гостинице.

С 20:00 свободное время.

03:08 Посадка в железнодорожный поезд и отправляемся в г. Северобайкальск.

Питание: завтрак, ужин – в гостинице, обед-пикник.

Место проживания: гостиница «Кодар», ночной переезд на поезде.

~ 80 км автомобильных переездов.

Новая Чара - Чарские пескиНовая Чара - Чарские пескиНовая Чара - Чарские пескиНовая Чара - Чарские пески
9 день

Новая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озера

Сегодня Вас ждет:

  • посещение Слюдинских озер, популярного места рекреации не только у жителей прилегающего Северобайкальска;
  • в 30-е годы прошлого века добычей слюды для оборонной промышленности занимались политические заключённые ГУЛАГа;
  • В 2009 году озёра заняли 3-ю строчку в списке «7 чудес природы Бурятии»;

03:08-13:56 Железнодорожный переезд из Новой Чары в Северобайкальск.

14:00 Трансфер от вокзала в гостевой дом.

14:30 Заселение в гостевой дом.

15:00 Обед в гостевой дом.

16:00-19:00 Поездка на Слюдинские озера на автомобиле.

19:00 Ужин в гостевой доме.

Питание: завтрак в поезде, обед, ужин – в гостевом доме.

Место проживания: гостиница Кодар, ж/д поезд, гостевой дом.

~567 км на железнодорожном поезде, ~50 км автомобильных переездов.

Новая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озераНовая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озераНовая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озераНовая Чара - Северобайкальск - Слюдянские озера
10 день

Северобайкальск - мыс Котельниковский - Северобайкальск

Сегодня Вас ждет:

  • целебные горячие источники в практически недосягаемом месте;
  • поразительный вид на байкальские просторы прямо из термальных вод;

09:00 Завтрак в гостевом доме.

09:45 Трансфер на причал, посадка в скоростной катер и трансфер до м. Котельниковский.

12:00 Прибытие на территорию туристического комплекса.

12:00-15:00 Купание в термальных источниках.

13:00-14:00 Обед в кафе.

15:00-17:00 Трансфер на скоростном катере в Северобайкальск.

17:00-17:15 Трансфер до гостевого дома.

18:00 Прощальный ужин.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед в кафе, ужин – в гостевом доме.

Место проживания: гостевой дом.

~ 140 км водных переездов.

Северобайкальск - мыс Котельниковский - СеверобайкальскСеверобайкальск - мыс Котельниковский - СеверобайкальскСеверобайкальск - мыс Котельниковский - СеверобайкальскСеверобайкальск - мыс Котельниковский - Северобайкальск
11 день

Северобайкальск - Нижнеангарск - Иркутск

Наше путешествие подошло к концу.

За спиной – десятки километров трекинга, в телефоне – сотни снимков Байкала, гор и закатов, а в сердце – неизмеримое количество впечатлений, живых, настоящих, глубоких.

Пора попрощаться с теми, кто делил с вами походный быт, шел плечом к плечу на горных тропах и беседовал о самом важном у костра.

Вы вместе открыли сердце Байкалу!

08:00 Завтрак в гостевом доме.

09:00 Трансфер в аэропорт.

Рейс в 11:30.

11:30 Вылет из г. Северобайкальска.

13:00 Прибытие в г. Иркутск.

До новых встреч на Байкале!

Питание: завтрак в гостевом доме.

~519 км на самолете, ~25 км автомобильных переездов по гравийной дороге.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, на туристических базах, палатках по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека при бронировании группового тура, руб:

2-3-хместноеДоплата за 1-местное
190 90019 700

Стоимость тура на 1 человека при бронировании индивидуального тура в зависимости от количества человек, руб:

группа 6 чел. 222 800
группа 4 чел. 267 300
группа 2 чел. 446 300

Варианты проживания

Гостевой дом в Северобайкальске

4 ночи

Двухместные номера, удобства в номере.

Палаточный лагерь

1 ночь

Палаточный лагерь, двух-/трехместные палатки (1 сутки) с предоставлением спальника, коврика.

Гостиница в Новой Чаре «Кодар»

2 ночи

Двух-трехместные благоустроенные номера.

Туристическая база «Ласковый берег»

1 ночь
Благоустроенные 2-местные и 4-местные дома с террасой.
  • предметы индивидуального пользования;
  • полотенца;
  • чайная станция;
  • утюг + гладильная доска;
  • холодильник;
  • шкаф для одежды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в Северобайкальске
  • Гостевой дом в Северобайкальске, двухместные номера, удобства в номере (4 суток)
  • Туристическая база "Ласковый берег", Хакусы, двухместные стандартные номера, удобства в номере (2 сутки)
  • Палаточный лагерь, двух-/трехместные палатки (1 сутки) с предоставлением спальника, коврика
  • Гостиница в Новой Чаре «Кодар», двух-трехместные благоустроенные номера, 2 дня
  • Услуги профессионального гида по Байкалу
  • Посещение горячих источников на м. Котельниковский
  • Экскурсия на оз. Фролиха
  • Экскурсия в краеведческий музей БАМа
  • Заброска на Чарские пески
  • Посещение озера Леприндо
  • Посещение «Самой Северной точки»
  • Посещение бухты Аяя
  • Все трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Аренда посуды, палаток и кострового снаряжения
  • Фрахт катера и трансферы по маршруту Северобайкальск – о-в Ярки – бух. Аяя Хакусы – Северобайкальск Северобайкальск – м. Котельниковский Североайкальск Хакусы – бухта Аяя – Хакусы
  • Рекреационные сборы Фролихинского заказника
  • Свободное посещение источников Хакусы
  • Ж/д билет по маршруту Северобайкальск – Новая Чара – Северобайкальск
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Сувенирная продукция
  • Авиабилеты на самолет Иркутск – Нижнеангарск – Иркутск. Стоимость авиабилетов от 30 000 рублей на 1 человека в обе стороны
  • Табачная и алкогольная продукция
  • Размещение в Иркутске в первый и последний день. Ориентировочная стоимость за стандартный двухместный номер с завтраками от 7500 рублей
  • Питание, не включенное в программу
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • каремат и спальник (по желанию – в туре предусмотрены карематы и спальники с индивидуальными вкладышами);
  • непромокаемая и непродуваемая одежда;
  • утепление: рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а;
  • сиденье индивидуальное туристическое на резинке (хоба);
  • посуда (по желанию – в туре предусмотрены комплекты посуды для каждого гостя);
  • обувь для пеших выходов (треккинговые кроссовки, полуботинки или ботинки);
  • сандалии резиновые с закрытым носком;
  • резиновые сапоги рекомендуем мягкие, легкие и теплые сапоги из ЭВА. Годятся укороченные варианты сапог;
  • кепку или бандану;
  • теплую легкую шапку;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (запасные батарейки);
  • дождевик из не промакаемой ткани (НЕ пленочный – он быстро порвется о ветки);
  • репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank) и провода для зарядки личной электроники;
  • неопреновые гидроноски толщиной не менее 3мм для сплава, купания;
  • складной ножик;
  • средства личной гигиены (в том числе влажные салфетки, полотенца, туалетная бумага, шампунь и тд);
  • ветровка (хорошая куртка с капюшоном от дождя и ветра);
  • теплая жилетка (синтепоновая / пуховая) или куртка с утеплителем;
  • флисовая кофта 1-2 шт.;
  • штаны 1-2 шт. (от ветра, дождя, из полиэстера);
  • штаны теплые (флисовые);
  • шорты 1-2 шт. (полиэстеровые);
  • носки (в том числе теплые и треккинговые);
  • футболка 4-5 шт.;
  • перчатки (спортивные для сплава);
  • треккинговые палки;
  • купальные принадлежности;
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • обязательно полис ОМС, паспорт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как выбрать снаряжение?

Ограничения и общие рекомендации по снаряжению и багажу.

Обращаем ваше внимание на необходимость разумного подхода к сбору снаряжения. Убедительная просьба - не берите с собой лишних вещей: газовых баллонов, посуды для приготовления пищи, палаток, метеорологических приборов, инструментов (топоров, пил) и т. д. Все, что нужно для организации питания, стоянок для ночлега, обеспечения безопасности на воде вам предоставят. Суммарный объем личного снаряжения не должен превосходить 90 литров по объему и 20кг по массе. Вашим личным вещам предстоит сопровождать вас в путешествии на сухопутном и водном транспорте, поэтому перевозить все лучше в добротном рюкзаке или чемодане.

1. Каремат и спальник (по желанию – в туре предусмотрены карематы и спальники с индивидуальными вкладышами)

Каремат должен быть легким, мягким, не менее 10мм толщиной, не пропускать влагу и холод.

Спальник подбирается по температуре и материалу наполнителя. Для летних туров на Байкал подойдут спальники с капюшоном с синтетическими наполнителями, с температурой комфорта от -5 до 5 градусов.

Обратите внимание, что температура экстрима – это не показатель комфортности спальника. Не забудьте учесть, что спальники отличаются по ростовке и правой/левой молнией. Из брендов, мы рекомендуем посмотреть Alexika, Vertical, Red Fox, Ferrino, Bask.

2. Непромокаемая и непродуваемая одежда В первую очередь это брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»), затягиваться на рукавах и гачах. Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa. Обязательно возьмите с собой накидку от дождя, которая будет закрывать и вас, и ваш рюкзак.

3. Утепление

Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк.

4. Сиденье индивидуальное туристическое на резинке.

С ним вам будет приятней сидеть, к примеру, в байдарке, а также оно может дополнительно защищать поясницу от ветра во время прогулок.

5. Посуда (по желанию – в туре предусмотрены комплекты посуды для каждого гостя) Берите только «железную» посуду из легких сплавов. Кружку (желательно термо, чтобы Байкальский чай не остывал), глубокую тарелку, вилку, ложку и нож.

6. Обувь

Обувь для пеших выходов (треккинговые кроссовки, полуботинки или ботинки). Ботинки должны быть в размер, удобными, заранее разношенными, фиксировать голень. Рекомендуем вам обувь компаний Asolo, LaSportiva, Meindl, Scarpa, Campus, Solomon. На сменку можно взять легкие кроссовки или сандалии.

Сандалии резиновые с закрытым носком. Данная пара обуви будет использоваться для отдыха в лагере, принятия водных процедур. Так называемые «вьетнамки» не пойдут в силу своей ненадежности.

Резиновые сапоги рекомендуем мягкие, легкие и теплые сапоги из ЭВА. Годятся укороченные варианты сапог.

На чем осуществляется трансфер?

Микроавтобус типа Газель:

  • Удобные сидения:
  • Вежливый некурящий водитель:
  • Безопасное вождение:
  • Комфортный климат-контроль:
  • Чистый салон:
  • Питьевая вода каждому:
  • Приятная музыка:
  • Остановка по запросу.

Скоростной катер.

Самолет АН-24 (билеты оплачиваются отдельно).

Есть ли скидки в туре?

Детям от 10 до 12 лет - скидка 10% от стоимости

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно
С
13 авг 2022
Были шероховатости, но впечатление осталось положительное.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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