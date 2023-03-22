Цветение багульника на Байкале. Авторский тур

Цветение багульника на Байкале

4.4
3 отзыва
Программа по дням
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В середине мая на склонах зацветают кусты даурского рододендрона – багульника, который необыкновенно ярким розовым цветом украшает побережье Байкала.

Мы приглашаем Вас посетить Байкал в это невероятно красивое время года, когда буйство красок багульника соревнуется по своей красоте с самим Байкалом.

Программа очень насыщенная, Вы посмотрите самые знаковые места и достопримечательности Байкала в сопровождении нашего гида.
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Цветение багульника на Байкале. Авторский тур
Ближайшие даты:
18
мая
25
мая
1
июн

Что вас ожидает:

Цветение "Байкальского аристократа"
Цветение "Байкальского аристократа"
Увидим как ярко цветет багульник на Байкале и сделаем красивые весенние фото
Вкусные бурятские традиции
Вкусные бурятские традиции
Познаем бурятскую культуру через дегустацию национальной кухни в этно-комплексе Золотая орда
Рассвет на Ольхоне
Рассвет на Ольхоне
Встанем пораньше, возьмем ароматные кофе и выпечку, и отправимся навстречу солнцу!
Роскошный пикник на берегу Байкала
Роскошный пикник на берегу Байкала
Будем пить чай из самовара и дегустировать вино с великолепным видом на озеро
Жаркая русская банька
Жаркая русская банька
Расслабимся в баньке с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями

Программа тура по дням

1 день

Сибирский Париж и местные традиции

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8:00-8:30), на жд вокзале (9:00 – 9:30) с табличкой.

Знакомство с гидом, трансфер в кафе, где мы вкусно позавтракаем, обсудим программу и выпьем чашечку ароматного кофе или чая!

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

Мы познакомим Вас с историей нашего города и самыми красивыми местами.

После экскурсии отправляемся на Байкал.

Трансфер (250 км) в центральную часть Байкала – в сторону острова Ольхон, на Малое море.

По пути заезжаем в Этно-комплекс Золотая Орда.

Познакомимся с бурятской культурой.

Дегустация вкуснейших и очень сытных блюд бурятской кухни.

Едем дальше.

По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с покрывающей его склоны сибирской тайгой, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Далее сделаем еще пару остановок.

У стелы с орлом, который как бы парит над Тажеранской степью.

И проехав ещё 30 км по неземным пейзажам Тажеранской степи остановимся на площадке, здесь перед нами открывается вид на Байкал, а слева четырехметровая фигура – это Бродяга.

Сделаем фото и едем дальше.

Размещение в эко-отеле с видом на Байкал в комфортных полностью благоустроенных номерах.

Отдых.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.

Сибирский Париж и местные традицииСибирский Париж и местные традицииСибирский Париж и местные традицииСибирский Париж и местные традиции
2 день

Панорамы Байкала и сафари по Тажеранским Степям

Завтрак.

Отправляемся на автомобильную экскурсию “Панорамы Байкала и Сафари по Тажеранским Степям”.

Первым объектом посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту.

Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.

Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры.

Дегустируем вино, пьем чай из самовара, делаем фото и едем дальше.

От кромки воды нам предстоит снова подняться на вершину, на вершину горы Тан Хан.

Это самая высока точка побережья Малого моря.

По тропинке, которая идет сквозь лес и заросли багульника, мы поднимаемся на самую вершину.

Именно отсюда открывается фантастический вид: остров Ольхон, многочисленные бухты и заливы, острова Малого моря, бесконечная Тажеранская степь.

Это непередаваемые ощущения: выше только небо!

Едем в самое сердце Тажеранских степей – в Долину каменных духов.

Место силы, плато, заполненное сотнями каменных столбов, которые возвышаются над Тажеранской степью, словно застывшие в сражении огромные армии.

По пути заедем еще в одно яркое месте, здесь заросли багульника цветут среди зелени леса.

Возвращение на базу отдыха.

Вечером Вас ждет невероятный ужин: дегустируем байкальские деликатесы в аккомпанементе с восхитительным вином, подобранным специально для этого вечера сомелье нашей компании.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.

Панорамы Байкала и сафари по Тажеранским СтепямПанорамы Байкала и сафари по Тажеранским СтепямПанорамы Байкала и сафари по Тажеранским СтепямПанорамы Байкала и сафари по Тажеранским Степям
3 день

Сердце Байкала (целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой)

Завтракаем и отправляемся на экскурсию.

Наш путь мы начинаем от базы отдыха, движемся к паромной переправе на о. Ольхон.

Переправляемся на остров.

Ольхон – самый большой остров на Байкале, масштабность Вы почувствуете во время нашей поездки.

Мы едем мимо мыса Кобылья голова – по форме мыс напоминает голову лошади, пьющей воду из Байкала, мы видели его с другой стороны – с нашей базы отдыха.

Далее проезжаем мыс Хоргой – здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе, с которой открывается замечательная панорама южной части острова.

А на перевале – обо в честь эжина – духа перевала.

Здесь нужно обязательно остановиться и кинуть монетку.

Через некоторое время перед нами появляется лес и поселок, а слева открывается чудесный вид на "визитную карточку Байкала", одну из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скалу Шаманка.

Далее мы двигаемся на север острова к мысу Хобой.

Проезжая через лес, мы непременно остановимся в зарослях багульника, чтоб полюбоваться этой красотой и сделать потрясающие кадры.

Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.

Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют "Движущимися песками".

Саган-Хушун – “белый мыс” – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.

Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием “Три брата”, легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.

И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой.

Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.

На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

После треккинга до мыса Хобой – у нас будет Байкальский пикник с ухой.

А затем еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ.

Отличный вид на озеро Байкал отрывается со смотровой площадки мыса – высокой красной скалы.

А теперь в обратный путь!

Питание: завтрак, обед – пикник, ужин.

Гид: да.

Транспорт: УАЗ.

Сердце Байкала (целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой)Сердце Байкала (целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой)Сердце Байкала (целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой)Сердце Байкала (целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой)
4 день

Рассвет на Ольхоне. Сибирская баня. Отдых. Отъезд в Иркутск

Очень ранний подъем.

Кофе и выпечка на рассвете с великолепным видом на Байкал – чудесный завтрак!

Одеваемся потеплее, утром в это время прохладно, и отправляемся на встречу солнцу!

Рассвет – волшебное время суток, природа просыпается, все вокруг оживает, мягкий солнечный свет озаряет и согревает все вокруг, отражаясь в водах Байкала!

Возвращаемся на базу отдыха, отдых, можно еще немного поспать.

Сегодня мы будем прощаться с Байкалом, дни были такими яркими, насыщенными и активными, но прежде, чем отправляться в город, расслабимся в нашей баньке.

Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями.

Бокальчик охлажденного шампанского дополнит полноту ощущений!

Обедаем и отправляемся в Иркутск.

Питание: завтрак, обед.

Гид: да.

Рассвет на Ольхоне. Сибирская баня. Отдых. Отъезд в ИркутскРассвет на Ольхоне. Сибирская баня. Отдых. Отъезд в ИркутскРассвет на Ольхоне. Сибирская баня. Отдых. Отъезд в ИркутскРассвет на Ольхоне. Сибирская баня. Отдых. Отъезд в Иркутск
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Самостоятельный трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Питание: завтрак.

Гид: нет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах (благоустроенные номера).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-3-хместноеДоплата за 1-номестное
59 42916 000

Варианты проживания

Эко-отель Мир Байкала

3 ночи

Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.

Инфраструктура, спорт, отдых:

  • Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
  • Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
  • Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
  • Рыбалка: организуется.
Эко-отель Мир БайкалаЭко-отель Мир БайкалаЭко-отель Мир Байкала

Отель Baikal Forest 4

1 ночь

Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.

В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

Кроме того, в отеле открыт снэк-бар и бизнес-центр.

Отель Baikal Forest находится в 1,9 км от дома Волконского и в 2,9 км от Иркутского драматического театра. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 6 км. За дополнительную плату для гостей организуется трансфер от/до аэропорта.

Отель Baikal Forest 4Отель Baikal Forest 4Отель Baikal Forest 4Отель Baikal Forest 4Отель Baikal Forest 4Отель Baikal Forest 4Отель Baikal Forest 4Отель Baikal Forest 4Отель Baikal Forest 4Отель Baikal Forest 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе:1-3 день – завтрак, обед, ужин4 день – завтрак, обед5 день – завтрак
  • 1-3 день – завтрак, обед, ужин
  • 4 день – завтрак, обед
  • 5 день – завтрак
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:обзорная экскурсия по Иркутскузнакомство с бурятскими традициями и дегустация национальной кухни в этно-комплексе Золотая ордасафари по Тажеранским степямпикник с самоваром и напиткамицелодневный тур на Ольхон до мыса Хобойзавтрак – пикник на рассветебанясопровождение гидом.
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Знакомство с бурятскими традициями и дегустация национальной кухни в этно-комплексе Золотая орда
  • Сафари по Тажеранским степям
  • Пикник с самоваром и напитками
  • Целодневный тур на Ольхон до мыса Хобой
  • Завтрак – пикник на рассвете
  • Баня
  • Сопровождение гидом
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы рекомендуем вам взять с собой в поездку:

  • удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
  • теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
  • кепи или бейсболку;
  • куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);

Туристическое снаряжение:

  • солнцезащитные очки;
  • лекарства, средства личной гигиены;
  • наличные деньги;

Документы:

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
О
22 мар 2023
Спасибо нашему гиду Анне за заботу и внимание. Не очень понравилось, что группу расселили по разным отелям города Иркутска и приходилось утром собирать людей по городу, а вечером развозить. Лишний час в дороге. И еще, как пожелание, хотелось бы во время пути послушать побольше легенд о Байкале, какие-то интересные истории. Просто в автобусах нет микрофона и гида не всем слышно.
К
20 мар 2023
Мне понравилась работа организатора, отвечали быстро и всегда. Буду обращаться еще
Б
18 мар 2023
Хозяйка турбазы, Татьяна Александровна!!! Испортила своим недоброжелательным видом, всем настроение! Нахомила, всём без исключения!!!!
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!

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