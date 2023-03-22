Цветение багульника на Байкале
Мы приглашаем Вас посетить Байкал в это невероятно красивое время года, когда буйство красок багульника соревнуется по своей красоте с самим Байкалом.
Программа очень насыщенная, Вы посмотрите самые знаковые места и достопримечательности Байкала в сопровождении нашего гида.
мая
мая
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сибирский Париж и местные традиции
Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8:00-8:30), на жд вокзале (9:00 – 9:30) с табличкой.
Знакомство с гидом, трансфер в кафе, где мы вкусно позавтракаем, обсудим программу и выпьем чашечку ароматного кофе или чая!
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Мы познакомим Вас с историей нашего города и самыми красивыми местами.
После экскурсии отправляемся на Байкал.
Трансфер (250 км) в центральную часть Байкала – в сторону острова Ольхон, на Малое море.
По пути заезжаем в Этно-комплекс Золотая Орда.
Познакомимся с бурятской культурой.
Дегустация вкуснейших и очень сытных блюд бурятской кухни.
Едем дальше.
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с покрывающей его склоны сибирской тайгой, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Далее сделаем еще пару остановок.
У стелы с орлом, который как бы парит над Тажеранской степью.
И проехав ещё 30 км по неземным пейзажам Тажеранской степи остановимся на площадке, здесь перед нами открывается вид на Байкал, а слева четырехметровая фигура – это Бродяга.
Сделаем фото и едем дальше.
Размещение в эко-отеле с видом на Байкал в комфортных полностью благоустроенных номерах.
Отдых.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Панорамы Байкала и сафари по Тажеранским Степям
Завтрак.
Отправляемся на автомобильную экскурсию “Панорамы Байкала и Сафари по Тажеранским Степям”.
Первым объектом посещения станет Смотровая обзорная, с которой открывается великолепный вид на Большой Байкал, остров Ольхон, Ольхонские ворота и лазурную бухту.
Далее путь проходит вдоль западного побережья Байкала.
Минуя подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное, совершенно уединенное уютное местечко, здесь получаются чудесные кадры.
Дегустируем вино, пьем чай из самовара, делаем фото и едем дальше.
От кромки воды нам предстоит снова подняться на вершину, на вершину горы Тан Хан.
Это самая высока точка побережья Малого моря.
По тропинке, которая идет сквозь лес и заросли багульника, мы поднимаемся на самую вершину.
Именно отсюда открывается фантастический вид: остров Ольхон, многочисленные бухты и заливы, острова Малого моря, бесконечная Тажеранская степь.
Это непередаваемые ощущения: выше только небо!
Едем в самое сердце Тажеранских степей – в Долину каменных духов.
Место силы, плато, заполненное сотнями каменных столбов, которые возвышаются над Тажеранской степью, словно застывшие в сражении огромные армии.
По пути заедем еще в одно яркое месте, здесь заросли багульника цветут среди зелени леса.
Возвращение на базу отдыха.
Вечером Вас ждет невероятный ужин: дегустируем байкальские деликатесы в аккомпанементе с восхитительным вином, подобранным специально для этого вечера сомелье нашей компании.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Гид: да.
Сердце Байкала (целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой)
Завтракаем и отправляемся на экскурсию.
Наш путь мы начинаем от базы отдыха, движемся к паромной переправе на о. Ольхон.
Переправляемся на остров.
Ольхон – самый большой остров на Байкале, масштабность Вы почувствуете во время нашей поездки.
Мы едем мимо мыса Кобылья голова – по форме мыс напоминает голову лошади, пьющей воду из Байкала, мы видели его с другой стороны – с нашей базы отдыха.
Далее проезжаем мыс Хоргой – здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе, с которой открывается замечательная панорама южной части острова.
А на перевале – обо в честь эжина – духа перевала.
Здесь нужно обязательно остановиться и кинуть монетку.
Через некоторое время перед нами появляется лес и поселок, а слева открывается чудесный вид на "визитную карточку Байкала", одну из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скалу Шаманка.
Далее мы двигаемся на север острова к мысу Хобой.
Проезжая через лес, мы непременно остановимся в зарослях багульника, чтоб полюбоваться этой красотой и сделать потрясающие кадры.
Урочище Песчаное – миниатюра известной Бухты Песчаная.
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют "Движущимися песками".
Саган-Хушун – “белый мыс” – чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км.
Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием “Три брата”, легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии.
И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
После треккинга до мыса Хобой – у нас будет Байкальский пикник с ухой.
А затем еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ.
Отличный вид на озеро Байкал отрывается со смотровой площадки мыса – высокой красной скалы.
А теперь в обратный путь!
Питание: завтрак, обед – пикник, ужин.
Гид: да.
Транспорт: УАЗ.
Рассвет на Ольхоне. Сибирская баня. Отдых. Отъезд в Иркутск
Очень ранний подъем.
Кофе и выпечка на рассвете с великолепным видом на Байкал – чудесный завтрак!
Одеваемся потеплее, утром в это время прохладно, и отправляемся на встречу солнцу!
Рассвет – волшебное время суток, природа просыпается, все вокруг оживает, мягкий солнечный свет озаряет и согревает все вокруг, отражаясь в водах Байкала!
Возвращаемся на базу отдыха, отдых, можно еще немного поспать.
Сегодня мы будем прощаться с Байкалом, дни были такими яркими, насыщенными и активными, но прежде, чем отправляться в город, расслабимся в нашей баньке.
Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями.
Бокальчик охлажденного шампанского дополнит полноту ощущений!
Обедаем и отправляемся в Иркутск.
Питание: завтрак, обед.
Гид: да.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Самостоятельный трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (благоустроенные номера).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-хместное
|Доплата за 1-номестное
|59 429
|16 000
Варианты проживания
Эко-отель Мир Байкала
Мир Байкала является одной из лучших баз отдыха в Байкальском регионе. Расположена на берегу Байкала в Ольхонском районе в 2 км от паромной переправы, в 8 км от острова Ольхон, в бухте Базарная губа. База отдыха построена из дерева в традиционном сибирском стиле, благоустроенные номера оснащены всеми удобствами.
Инфраструктура, спорт, отдых:
- Развлекательная площадка: бассейн, настольный теннис, детская комната, платно: настольный футбол, бильярд, кафе-бар, кальянная.
- Открытая детская площадка, волейбольная площадка, зона отдыха у фонтана, беседка, пикниковая площадка, пневматический тир.
- Квадроциклы: круглогодично, 7 собственных единиц техники, также возможно привлечение доп. единиц техники (строго по согласованным маршрутам, в сопровождении инструктора).
- Рыбалка: организуется.
Отель Baikal Forest 4
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Кроме того, в отеле открыт снэк-бар и бизнес-центр.
Отель Baikal Forest находится в 1,9 км от дома Волконского и в 2,9 км от Иркутского драматического театра. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 6 км. За дополнительную плату для гостей организуется трансфер от/до аэропорта.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1-3 день – завтрак, обед, ужин4 день – завтрак, обед5 день – завтрак
- 1-3 день – завтрак, обед, ужин
- 4 день – завтрак, обед
- 5 день – завтрак
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:обзорная экскурсия по Иркутскузнакомство с бурятскими традициями и дегустация национальной кухни в этно-комплексе Золотая ордасафари по Тажеранским степямпикник с самоваром и напиткамицелодневный тур на Ольхон до мыса Хобойзавтрак – пикник на рассветебанясопровождение гидом.
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Знакомство с бурятскими традициями и дегустация национальной кухни в этно-комплексе Золотая орда
- Сафари по Тажеранским степям
- Пикник с самоваром и напитками
- Целодневный тур на Ольхон до мыса Хобой
- Завтрак – пикник на рассвете
- Баня
- Сопровождение гидом
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы рекомендуем вам взять с собой в поездку:
- удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
- теплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
- кепи или бейсболку;
- куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром – в случае дождей и туманов);
Туристическое снаряжение:
- солнцезащитные очки;
- лекарства, средства личной гигиены;
- наличные деньги;
Документы:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Весь остальной персонал очень доброжелательный. Водители, которые нас возили на экскурсии, просто молодцы, огромное им спасибо за угощения, всё делали от души,быстро, вкусно, просто большой респект и уважение!!!