1 день

Сибирский Париж и местные традиции

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту (8:00-8:30), на жд вокзале (9:00 – 9:30) с табличкой.

Знакомство с гидом, трансфер в кафе, где мы вкусно позавтракаем, обсудим программу и выпьем чашечку ароматного кофе или чая!

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

Мы познакомим Вас с историей нашего города и самыми красивыми местами.

После экскурсии отправляемся на Байкал.

Трансфер (250 км) в центральную часть Байкала – в сторону острова Ольхон, на Малое море.

По пути заезжаем в Этно-комплекс Золотая Орда.

Познакомимся с бурятской культурой.

Дегустация вкуснейших и очень сытных блюд бурятской кухни.

Едем дальше.

По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с покрывающей его склоны сибирской тайгой, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Далее сделаем еще пару остановок.

У стелы с орлом, который как бы парит над Тажеранской степью.

И проехав ещё 30 км по неземным пейзажам Тажеранской степи остановимся на площадке, здесь перед нами открывается вид на Байкал, а слева четырехметровая фигура – это Бродяга.

Сделаем фото и едем дальше.

Размещение в эко-отеле с видом на Байкал в комфортных полностью благоустроенных номерах.

Отдых.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гид: да.