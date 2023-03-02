Вас ждут аэроходы и вездеходы, чистый лёд и заповедная тайга, горячие источники и снежные горы, спа-отель и знакомство с зимовьем без удобств. Уникальный маршрут длиною в 800 километров пройдет через всё озеро — от юга до севера. Для тех, кто хочет увидеть Байкал диким, настоящим, не таким, каким видят все.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
г. Иркутск - п. Нижнеангарск - г. Северобайкальск - с. Байкальское - мыс Котельниковский
Встреча группы с гидом в аэропорту Иркутска.
Перелет в п. Нижнеангарск (ориентировочно в 07:45, но, возможно, будут корректировки, т. к. это внутренний перелет, вечером 14.02 организатор сообщит точное время. Поэтому прилететь в Иркутск необходимо за день до начала тура и забронировать доп. ночь самостоятельно).
Прибытие в п. Нижнеангарск.
Переезд в г. Северобайкальск, по пути прогулка к стеле «Северная точка Байкала».
~13:00 Обед.
Отправление в с. Байкальское.
~15:00 Посадка в треколы, отправление на мыс Котельниковский.
17:00 Прибытие на базу отдыха, размещение, ужин.
- Транспорт: микроавтобус Iveco/аналог, вездеходы на шинах низкого давления «Трекол».
- Размещение: база отдыха «Мыс Котельниковский».
- Питание: обед в кафе, ужин в столовой базы отдыха.
Свободный день на мысе Котельниковский
Купание, изготовление хижины из снега (мастер-класс проводит гид), подлёдная рыбалка.
- Транспорт: нет.
- Размещение: база отдыха «Мыс Котельниковский».
- Питание: завтрак, обед и ужин в столовой базы отдыха.
Мыс Котельниковский - п. Давша
9:00 Завтрак.
10:00 Посадка в Треколы.
Отправление на кордон Давша с остановкой на мысе Кабаний.
13:00 Прибытие в Давшу, размещение, обед.
15:00 Прогулка по тайге с егерем на камусных лыжах.
19:00 Ужин.
- Транспорт: вездеходы на шинах низкого давления «Трекол».
- Размещение: гостевой комплекс «Давша».
- Питание: завтрак в столовой базы отдыха, обед и ужин в гостевом доме (готовит гид).
- ~85 км на вездеходах «Трекол», 2-2,5 часа прогулка на лыжах.
п. Давша - Чивыркуйский залив - п. Усть-Баргузин
8:30 Завтрак.
09:30 Посадка в треколы, отправление в Чивыркуйский залив.
~13:00 Купание в источнике Змеиный.
Обед.
Отправление в п. Усть-Баргузин.
Остановки: местность Мягкая Карга, триангуляционная вышка, источник на перевале в Чивыркуйский залив, смотровая площадка в Монахово, о. Голый.
18:00 Прибытие в отель, размещение, ужин.
- Транспорт: вездеходы на шинах низкого давления «Трекол».
- Размещение: отель «Баргуджин Токум».
- Питание: завтрак в гостевом доме (готовит гид), обед-пикник, ужин (самостоятельно).
- ~130 км на вездеходах «Трекол».
п. Усть-Баргузин - мыс Хобой - п. Хужир
8:30 Завтрак.
09:30 Посадка в треколы, пересечение озера Байкал на западную сторону до мыса Хобой.
~13.00 Обед.
Переезд в п. Хужир, остановки: мыс Харанцы, мыс Три брата, мыс Хобой.
16:00-17:00 Посещение полярной станции «Боро-Боро».
~17.30 Прибытие в отель, размещение, ужин.
- Транспорт: вездеходы на шинах низкого давления «Трекол».
- Размещение: отель «BaikalWood Eco Lodge & SPA».
- Питание: завтрак в ресторане отеля, обед-пикник, ужин (самостоятельно).
- ~120 км на вездеходах «Трекол».
п. Хужир - п. Сахюрта - Тажеранские степи - бухта Ая
8:30 Завтрак.
9:30 Посадка в Треколы, отправление в п. Сахюрта, остановки: скала Шаманка, остров Замогой, остров Огой, остров Хубын, мыс Хоргой, мыс Кобылья Голова.
~13.30 Обед.
~14.30 Посадка в УАЗы, отправление по Тажеранским степям.
Посещение природных достопримечательностей (вход в пещеру Мечта, домик Элли, долина Каменных духов) и обзорных вершин.
18:00 Прибытие в отель, размещение, ужин.
Транспорт: вездеходы на шинах низкого давления «Трекол», автомобили УАЗ.
- Размещение: отель «Бухта Ая».
- Питание: завтрак в ресторане отеля, обед в кафе, ужин (самостоятельно).
- ~50 км на вездеходах «Трекол», ~45 км на автомобилях УАЗ.
бухта Ая - п. Листвянка
8:30 Завтрак.
9:30 Посадка в СВП «Хивус», отправление в п. Листвянка.
Остановки: утес Саган-Заба, п. Бугульдейка, бухта Бабушка, бухта Песчаная, Бакланий Камень, п. Большое Голоустное, мыс Кадильный, Чаячий утес, скала Скрипер.
~13.30 Обед.
18:00 Прибытие в п. Листвянка, трансфер в отель, размещение, ужин.
- Транспорт: СВП «Хивус», микроавтобус Мерседес Спринтер (19 мест)/ аналог.
- Размещение: отель «Байкал».
- Питание: завтрак в ресторане отеля, обед-пикник, ужин (самостоятельно).
- ~165 км на СВП «Хивус».
п. Листвянка - п. Култук - г. Иркутск
8:30 Завтрак.
9:30 Трансфер до причала, посадка в СВП «Хивус», отправление вдоль КБЖД в п. Култук.
Остановки: порт Байкал, мыс Толстый, станция Уланово, станция Шумиха, Итальянская стенка, мыс Половинный, станция Маритуй, станция Старая Ангасолка.
Посещение юго-западной точки Байкала.
~13:30 Посадка в микроавтобус, отправление в г. Иркутск.
~14:00 Обед.
~16.30 Прибытие в аэропорт г. Иркутск или в гостиницу.
- Транспорт: СВП «Хивус», микроавтобус Мерседес Спринтер (19 мест)/аналог.
- Размещение: нет.
- Питание: завтрак в ресторане отеля, обед в кафе.
- ~85 км на СВП «Хивус», 105 км на микроавтобусе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, турбазах и кордонах:
- п. Листвянка, отель «Байкал», номера делюкс, двухместное размещение, 1 ночь;
- Бухта Ая, отель «Бухта Ая», номера стандарт, двухместное размещение, 1 ночь;
- п. Хужир, отель «BaikalWood Eco Lodge & SPA», номера стандарт, двухместное размещение, 1 ночь;
- п. Усть-Баргузин, отель «Баргуджин Токум», номера стандарт, двухместное размещение, 1 ночь;
- п. Давша (кордон Баргузинского заповедника), гостевые дома, размещение по 4–5 чел., отопление русской печкой, душа нет, баня, туалет на улице, 1 ночь;
- мыс Котельниковский, база отдыха «Мыс Котельниковский», номера стандарт (только двуспальная кровать, для раздельного размещения – доп. место), 2 ночи.
Доплата за одноместное проживание (кроме Давши, т. к невозможно одноместное) – 40 525 рублей.
Варианты проживания
Отель «Baikal»
- Две отдельные кровати размером 900х200 см
- Предметы индивидуального пользования
- Полотенца
- Чайная станция
- Утюг + гладильная доска
- TV
- Мини-бар
- Бесплатный Wi-Fi
Отель «Бухта Ая»
Мини отель "Бухта Ая" расположен в по-настоящему красивой и уникальной местности, и авторы проекта постарались вписать его как можно гармоничнее в такое впечатляющее окружение.
Все здания оснащены открытыми террасами, позволяющими больше времени находиться на свежем воздухе и наслаждаться природой.
Номера категории «Стандарт» включают:
- Душ;
- мини-бар;
- TV;
- тёплые полы;
- чайные принадлежности;
- телефон;
- полотенца;
- Wi-Fi.
Услуги отеля:
- Бар;
- Баня (вместительная парная, помывочная с традиционным и контрастным душем, санузел, уютная комната отдыха с горячим чаем и медом, просторная терраса с купелью и большим столом);
- Мангальная зона;
- Открытый бассейн (чаша для взрослых и детей, открытая терраса, оборудованная шезлонгами, байкальская вода с фильтрацией и подогревом, детские надувные игрушки);
- Мини гольф;
- Площадка для пляжного волейбола;
- Детская площадка;
- Песчаный пляж бухты Ая (70 м);
- Тир с пневматическими винтовками и пистолетами;
- Крытая летняя терраса с залом для взрослых и детской игровой комнатой;
- Услуги прачечной (стирка и глажка личных вещей гостей отеля).
BaikalWood Eco Lodge & amp; SPA
Дизайн отеля BaikalWood Eco Lodge&Spa навеян самой природой и выполнен из экологически чистых материалов. Благодаря удачному расположению отеля вы почувствуете ощущение покоя и близости с природой.
Стандартный номер — это максимально уютное пространство площадью 15 кв. метров с видом на сосновый лес. Комплектация номера:
- 2 односпальные кровати или кровать “King Size”;
- телевизор;
- зона для чаепития;
- изящная чайная пара;
- чайник и ароматный чай;
- холодильник;
- удобные стулья;
- вместительный комод;
- тумбочка;
- зеркало;
- тапочки;
- туалет и ванная комната с ванными принадлежностями (включая фен).
Отель «Баргуджин Токум»
Гостиница «Баргуджин Токум» расположена в центре города Усть-Баргузин, в его историческом, культурном центре. Внешний дизайн и внутренний интерьер отеля выполнены из натуральной древесины, что придает ощущение тепла и уюта загородного дома.
Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором с плоским экраном.
Оснащение номера:
- Предметы индивидуального пользования;
- душевая;
- чайник;
- TV;
- бесплатный Wi-Fi.
ГК «Давша»
Неблагоустроенные комнаты, туалет на улице, душа нет, печное отопление, размещение по 4-5 человек. Есть баня (оплачивается на месте по желанию).
База отдыха «Мыс Котельниковский»
На северо-западной стороне озера Байкал расположилась база отдыха "Мыс Котельниковский". Любители отдыха в окружении живой природы получат большое удовольствие от нахождения в этих местах.
Здесь есть воды котельниковских источников, которые оказывают лечебные действия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при болезнях суставов, гинекологических заболеваниях. На территории базы находятся два корпуса для проживания.
- Предметы индивидуального пользования;
- Полотенца;
- TV;
- Холодильник.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание:
- Услуги и иные расходы:
- Развлечения и экскурсии:
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Размещение и питание в Иркутске
- Алкогольная и табачная продукция
- Аренда коньков
- Посещение музея природы и музея соболя в Давше
- Баня в Давше
- Баня в отеле Бухта Ая
- Баня, СПА-процедуры в отеле BaikalWood Eco Lodge & SPA
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь
В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами.
Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.
Верхняя одежда
Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра).
Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток.
Шапка и варежки
Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.
перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.
Термобельё
Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.
Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте:
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- налобный фонарик (и запасные батарейки);
- треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какая в это время на Байкале погода и температура?
Температура в феврале на Байкале, как и во все зимние месяцы, на 7–10 градусов выше окружающей прибрежной территории.
При морозах в Иркутской области и Республике Бурятия до −40 градусов, на Байкале температура воздуха составляет в ночные часы −20… −25 °С, днем чуть выше: −15… −20 °С.
- Увидим ли мы лёд и если да, то в каком процентном соотношении от общего маршрута?
«Чистый лед» с популярных картинок вы сможете увидеть в первый день выезда с п. Култук и до о. Ольхон. Севернее Ольхона лед, преимущественно, покрыт снегом. Тем не менее, на севере есть весьма живописные ледовые гроты и ледяные торосы.
- Стоит ли брать свои коньки, лыжи? Ледоступы?
В дни пребывания от п. Култук и до Малого Моря есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Времени немного, но каждый может сам решить, стоить ли везти с собой коньки. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром.
- Как обстоят дела со связью и будет ли wi-fi?
Большая часть маршрута проходит в отрыве от мобильной связи, что стоит расценивать как плюс тура. Самый стабильный оператор на севере – МегаФон. Wi-Fi имеется в ГК «Крестовая Падь», в отеле «Бухта Ая», в отеле «BaikalWood Eco Lodge & SPA», а также на т/б «Мыс Котельниковский» –1 час утром и 1 час вечером.
- Сколько наличных брать с собой в тур?
От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск обязательных расходов не потребуется. Наличные вам могут понадобиться для оплаты сувениров, покупке незапланированных продуктов или медикаментов по пути на Ольхон или в Северобайкальске, а также для проживания и питания в Иркутске после тура (в стоимость не входит).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.