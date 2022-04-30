Экскурсии в городах Чеченской Республики
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Чеченской Республике или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5
4 отзыва
6000
₽
за всё
Познакомиться с главными святынями республики в эффектной подсветке и проникнуться их атмосферой
5
1 отзыв
7200
₽
за всё
Посетить яркие природные места, средневековые комплексы и самый молодой горнолыжный комплекс России
3500
₽
за всё
Раскрыть историю чеченской столицы и увидеть ее главные места на авто-пешеходной экскурсии
4.9
10 отзывов
3000
₽
за всё
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
4.9
7 отзывов
9500
₽
за всё
Доехать до границы с Грузией, полюбоваться горами и раскрыть историю сторожевых башен
4500
₽
за всё
Мы посетим мечеть «Сердце Чечни», полюбуемся на город с небоскребов Грозный-Сити, узнаем много нового
10000
₽
за всё
Мы отправимся на обзорную прогулку по Грозному, увидим мечеть «Сердце Чечни»
10000
₽
за всё
Мы посетим города Аргун и Шали, полюбуемся великолепными мечетями, расположенными
Групповые экскурсии
Обзорные по городам
3500
₽
за всё
Раскрыть историю чеченской столицы и увидеть ее главные места на авто-пешеходной экскурсии
4.9
10 отзывов
3000
₽
за всё
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
4500
₽
за всё
Мы посетим мечеть «Сердце Чечни», полюбуемся на город с небоскребов Грозный-Сити, узнаем много нового
10000
₽
за всё
Мы отправимся на обзорную прогулку по Грозному, увидим мечеть «Сердце Чечни»
5
12 отзывов
6500
₽
за всё
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на авто-пешеходной экскурсии
6500
₽
за всё
Поход на блошиный рынок требует терпения и настойчивости в поисках эксклюзивных вещей
5
1 отзыв
6500
₽
за всё
Грозный стал городом в конце XIX века и с тех пор пережил много взлетов и падений
5
9 отзывов
6500
₽
за всё
В вечерней подсветке столица Чечни особенно хороша
5
3 отзыва
35000
₽
за всё
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
32000
₽
за чел.
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
5
4 отзыва
6000
₽
за всё
Познакомиться с главными святынями республики в эффектной подсветке и проникнуться их атмосферой
5
1 отзыв
7200
₽
за всё
Посетить яркие природные места, средневековые комплексы и самый молодой горнолыжный комплекс России
3500
₽
за всё
Раскрыть историю чеченской столицы и увидеть ее главные места на авто-пешеходной экскурсии
4.9
7 отзывов
9500
₽
за всё
Доехать до границы с Грузией, полюбоваться горами и раскрыть историю сторожевых башен
5
2 отзыва
9500
₽
за всё
Насыщенное автомобильное путешествие в древнюю «страну орлов и башен»
5
12 отзывов
6500
₽
за всё
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на авто-пешеходной экскурсии
5
11 отзывов
10500
₽
за всё
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
5
7 отзывов
9500
₽
за всё
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Гастрономические туры
10000
₽
за всё
Незабываемое путешествие на внедорожнике по горным тропам Аргунского ущелья, с вкусным обедом
Экскурсионные туры на несколько дней
5
1 отзыв
32000
₽
за чел.
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Последние отзывы об экскурсиях по Чеченской Республике
- ННаталия30 апреля 2022Отличная экскурсия, очень интересная и насыщенная программа.
- ГГалина30 апреля 2022Отзыв на: Аргунское ущелье и некрополь Цой-ПедеЕздили по Чечне с замечательным Хамзатом. Сначала прочитали о нем отзыв, где было написано, что он хороший водитель, но мало говорит. Расстроились, что Магомед выделил нам его. НО, не забываем национальную особенность - чеченские мужчины скромный и немногословны. Мы много спрашивали, он подробно и интересно рассказывал обо всем. Очень доброжелателен, деликатен. Не торопил нас, завёз везде куда мы хотели. Нам очень понравилось. И при этом очень хороший аккуратный водитель, что в горах очень ценно в горах. Поэтому очень рекомендую Хамсата.
- ККсения29 апреля 2022Прошла уде неделя после поездки, а я до сих пор под впечатлением. Очень понравилось. Даже то,что начало сместилось на несколько часов, не помешало хорошему впечатлению. Безумно насышенные 2 дня, по ошущениям, будто неделю там провели. И очень порадовал индивидуальный подход) Очень мне понравилось,что в домик мы приехали уже по темноте и утром, при выходе на улицу обнаружили обалденный вид на горы, который вечером просто физически невозможно было заметить. Аслану вообще отдельное огромное спасибо. Замечательный человек, сразу видно,что обожает свою Родину, знает много, с удовольствием делится.. Многие мои стереотипы развеяны, опасения и страхи не сбылись и не оправдались. А чеченцы вообще очень приветливые люди, когда узнают, что ты просто турист, спрашивают нравится ли тебе в Республике, где были,что видели) Езжайте, не пожалеете ни одной минуты. НО! Будте готовы к усталости, эмоциональной, т. к очень много впечатлений, и физической, горы все таки. И как говорил наш гид: "Это Чечня)"
- ААлександр27 апреля 2022Отзыв на: Вечерние мечети ЧечниШамиль приятный человек и интересный рассказчик, что в дополнение к трем красивым мечетям оставит надолго хорошие впечатления.
- ААнгелина27 апреля 2022Впервые были в Чечне. И, конечно, же горы, это то, что посмотреть обязательно, а уж если там еще и озеро, то совсем великолепно! Большая благодарность Хамзату, нашему экскурсоводу, гиду, проводнику в чудесные природные места! Сердце радовалось такой красоте, воздуху, цвету воды, все потрясающе! Мы довольны информацией, которую нам дали, безопасности на дорогах, отзывчивостью Хамзата и будем рекомендовать своим друзьям обязательно.
- ААнгелина27 апреля 2022Невероятная магия, действительно удивительные места нам показал Адам! Очень бы хотелось, чтобы больше людей увидели красоты мечетей, площадей, садов. Чудесный рассказчик, очень грамотный молодой человек, внимательный и отзывчивый. Пожелания счастья, развития, процветания!
- ННиколай25 апреля 2022Апти очень знающий, умный и, главное, любящий то, что делает человек. Поездка была комфортной и познавательной с точки зрения культуры, обычаев и просто человеческого общения. Если выбираете - не сомневайтесь. Отличный гид и хороший человек. Главное, не бойтесь спрашивать то, что Вас действительно интересует, ведь все люди разные. И именно не шаблонность этого тура - огромный плюс.
- ЕЕкатерина25 апреля 2022Экскурсия Магия вечерних городов была 24 апреля. Адам очень интересно рассказывает, не только материал по экскурсии, но и много разных фактов из национальных аспектов жизни. Очень грамотная речь, без запинок, разнообразная лексика, да ещё и с юмором - приятно слушать! Также папу интересовали некоторые исторические аспекты - Адам любезно провез нужным маршрутом. Отдельно хочу отметить комфортабельность автомобиля - это бывает не всегда. Всем рекомендую и этого гида, и эту экскурсию!
- ВВалерий25 апреля 2022Мы с женой - путешественники со стажем, но никогда до этого не пользовались индивидуальными турами. Для нас, пенсионеров, это довольно дорогое удовольствие. Но, учитывая, что приехали только на три дня, решили им воспользоваться и не пожалели. За один день побывать в горах, полюбоваться каньоном и легендарным озером, отобедать там в ресторане местными блюдами, посетить этнодеревню и сохранившееся средневековое поселение, настолько колоритное, что впору фильмы снимать, побывать в мечетях - настоящих произведениях искусств и т. д. и т. п. - дорогого стоит. И все это в компании прекрасного гида, замечательного рассказчика и просто хорошего человека - Апти. Дай, Бог, ему здоровья!
- ВВалерия25 апреля 2022Озеро великолепно! Город-музей красив и интересен) и вообще интересна история народа. Что касаемо тура, за такую цену и такую длительность неплохо бы добавить какой-нибудь перекус на половине пути. Я почему-то рассчитывала, что он будет:( а из-за того, что сейчас рамадан, мы не могли где-то покушать, нужно было заранее заказ делать везде. Вернулись в город вечером голодные.
- ММарина25 апреля 2022Отзыв на: Грозный - история и современностьПрекрасная экскурсия! Очень понятная и легкая подача материала, позитивность и дружелюбность очень подкупает. Очень рада была не разочароваться в правильности выбора экскурсовода.
- ВВалерия24 апреля 2022Сегодня ездили на экскурсию с Адамом. Адам прекрасный рассказчик и замечательный гид. Узнали очень много нового о Чеченской культуре и обычиях. Красота озера Кезеной-ам захватывает, мы остались в восторге. Очень интересно погуляли по селению стражников Хой. И мечети, они невероятно красивые. Однозначно рекомендуем!
- ЮЮлия23 апреля 2022Экскурсия оставила приятное впечатление о городе. Очень красивый центр города и незабываемые впечатления от Мечети «Сердце Чечни». Сайд-Магомед интересно предоставляет информацию, причём Умело сочетает прошлое,настоящее и элементы возможного будущего. Время экскурсии просто пролетело незаметно. Общаться было очень приятно. Воспользовались его рекомендациями и посетили Мечеть в Шали- это просто восторг. Красота неимоверная!! Спасибо большое за приятные и яркие впечатления!
- ССветлана23 апреля 2022Отзыв на: Грозный - история и современностьОт проведённой экскурсии Мадиной остались под большим впечатлением. Всё очень понравилось. Очень многое узнали. Рекомендуем.
- ННаталья22 апреля 2022Отдыхали в Грозном с дочкой 10 лет. Взяли экскурсию с гидом Апти. Отличный маршрут и места для посещения. Апти отличный гид и интересный рассказчик, слушать его одно удовольствие. Вежливый, внимательный и с чувством юмора. Мы остались очень довольны!
- ЮЮлия22 апреля 2022Отличная экскурсия! Спасибо Сайд-Магомеду за увлекательную беседу, очень много интересных фактов об истории и современности Грозного! Интеллигентный, с чувством юмора, хорошо образованный гид! Рекомендуем!
- ННаталья22 апреля 2022Ездили к озеру с гидом Хамзатом. Очень интересная поездка, по дороге нам рассказывали о культуре и жизни местных жителей. А какое озеро! Не передать фото и словами! Также очень интересно было пройтись по деревне Хой, увидеть быть народов прошлого времени. Потрясающие виды открываются оттуда!
- ННаталья20 апреля 2022Великолепные ночные Мечети!!! По дороге Адам рассказал про жизнь и обычаи местных жителей, про местную культуру. Экскурсия прошла как один миг! Очень рекомендую экскурсию с Адамом - образованный, интеллигентный, знает все) мы влюбились в Грозный!
- ЮЮлия19 апреля 2022Выражаем огромную благодарность нашему гиду за экскурсию! Узнали действительно интересные факты о Грозном, Сайд-Магомед прекрасный рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании на высшем уровне, мы получили ответы на все наши вопросы! Сайд-Магомед очень внимательный, знающий историю, эрудированный, мы в восторге от экскурсии!!
- ННаталия18 апреля 2022Очень понравилась экскурсия - интересно, насыщенно, познавательно. Адам - замечательный гид - располагающий к себе, эрудированный, умный. Мы в полном восторге, и можем смело рекомендовать поездку с Адамом!