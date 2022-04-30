Н Наталия 5 Отзыв на: Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали Отличная экскурсия, очень интересная и насыщенная программа.

Г Галина 5 Отзыв на: Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе Ездили по Чечне с замечательным Хамзатом. Сначала прочитали о нем отзыв, где было написано, что он хороший водитель, но мало говорит. Расстроились, что Магомед выделил нам его. НО, не забываем национальную особенность - чеченские мужчины скромный и немногословны. Мы много спрашивали, он подробно и интересно рассказывал обо всем. Очень доброжелателен, деликатен. Не торопил нас, завёз везде куда мы хотели. Нам очень понравилось. И при этом очень хороший аккуратный водитель, что в горах очень ценно в горах. Поэтому очень рекомендую Хамсата.

К Ксения 5 Отзыв на: Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей Прошла уде неделя после поездки, а я до сих пор под впечатлением. Очень понравилось. Даже то,что начало сместилось на несколько часов, не помешало хорошему впечатлению. Безумно насышенные 2 дня, по ошущениям, будто неделю там провели. И очень порадовал индивидуальный подход) Очень мне понравилось,что в домик мы приехали уже по темноте и утром, при выходе на улицу обнаружили обалденный вид на горы, который вечером просто физически невозможно было заметить. Аслану вообще отдельное огромное спасибо. Замечательный человек, сразу видно,что обожает свою Родину, знает много, с удовольствием делится.. Многие мои стереотипы развеяны, опасения и страхи не сбылись и не оправдались. А чеченцы вообще очень приветливые люди, когда узнают, что ты просто турист, спрашивают нравится ли тебе в Республике, где были,что видели) Езжайте, не пожалеете ни одной минуты. НО! Будте готовы к усталости, эмоциональной, т. к очень много впечатлений, и физической, горы все таки. И как говорил наш гид: "Это Чечня)"

А Александр 5 Отзыв на: Вечерние мечети Чечни Шамиль приятный человек и интересный рассказчик, что в дополнение к трем красивым мечетям оставит надолго хорошие впечатления.

А Ангелина 5 Отзыв на: В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой Впервые были в Чечне. И, конечно, же горы, это то, что посмотреть обязательно, а уж если там еще и озеро, то совсем великолепно! Большая благодарность Хамзату, нашему экскурсоводу, гиду, проводнику в чудесные природные места! Сердце радовалось такой красоте, воздуху, цвету воды, все потрясающе! Мы довольны информацией, которую нам дали, безопасности на дорогах, отзывчивостью Хамзата и будем рекомендовать своим друзьям обязательно.

А Ангелина 5 Отзыв на: Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали Невероятная магия, действительно удивительные места нам показал Адам! Очень бы хотелось, чтобы больше людей увидели красоты мечетей, площадей, садов. Чудесный рассказчик, очень грамотный молодой человек, внимательный и отзывчивый. Пожелания счастья, развития, процветания!

Н Николай 5 Отзыв на: Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам Апти очень знающий, умный и, главное, любящий то, что делает человек. Поездка была комфортной и познавательной с точки зрения культуры, обычаев и просто человеческого общения. Если выбираете - не сомневайтесь. Отличный гид и хороший человек. Главное, не бойтесь спрашивать то, что Вас действительно интересует, ведь все люди разные. И именно не шаблонность этого тура - огромный плюс.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали Экскурсия Магия вечерних городов была 24 апреля. Адам очень интересно рассказывает, не только материал по экскурсии, но и много разных фактов из национальных аспектов жизни. Очень грамотная речь, без запинок, разнообразная лексика, да ещё и с юмором - приятно слушать! Также папу интересовали некоторые исторические аспекты - Адам любезно провез нужным маршрутом. Отдельно хочу отметить комфортабельность автомобиля - это бывает не всегда. Всем рекомендую и этого гида, и эту экскурсию!

В Валерий 5 Отзыв на: Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам Мы с женой - путешественники со стажем, но никогда до этого не пользовались индивидуальными турами. Для нас, пенсионеров, это довольно дорогое удовольствие. Но, учитывая, что приехали только на три дня, решили им воспользоваться и не пожалели. За один день побывать в горах, полюбоваться каньоном и легендарным озером, отобедать там в ресторане местными блюдами, посетить этнодеревню и сохранившееся средневековое поселение, настолько колоритное, что впору фильмы снимать, побывать в мечетях - настоящих произведениях искусств и т. д. и т. п. - дорогого стоит. И все это в компании прекрасного гида, замечательного рассказчика и просто хорошего человека - Апти. Дай, Бог, ему здоровья!

В Валерия 4 Отзыв на: В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой Озеро великолепно! Город-музей красив и интересен) и вообще интересна история народа. Что касаемо тура, за такую цену и такую длительность неплохо бы добавить какой-нибудь перекус на половине пути. Я почему-то рассчитывала, что он будет:( а из-за того, что сейчас рамадан, мы не могли где-то покушать, нужно было заранее заказ делать везде. Вернулись в город вечером голодные.

М Марина 5 Отзыв на: Грозный - история и современность Прекрасная экскурсия! Очень понятная и легкая подача материала, позитивность и дружелюбность очень подкупает. Очень рада была не разочароваться в правильности выбора экскурсовода.

В Валерия 5 Отзыв на: Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день Сегодня ездили на экскурсию с Адамом. Адам прекрасный рассказчик и замечательный гид. Узнали очень много нового о Чеченской культуре и обычиях. Красота озера Кезеной-ам захватывает, мы остались в восторге. Очень интересно погуляли по селению стражников Хой. И мечети, они невероятно красивые. Однозначно рекомендуем!

Ю Юлия 5 Отзыв на: О Грозном - интересно и с любовью Экскурсия оставила приятное впечатление о городе. Очень красивый центр города и незабываемые впечатления от Мечети «Сердце Чечни». Сайд-Магомед интересно предоставляет информацию, причём Умело сочетает прошлое,настоящее и элементы возможного будущего. Время экскурсии просто пролетело незаметно. Общаться было очень приятно. Воспользовались его рекомендациями и посетили Мечеть в Шали- это просто восторг. Красота неимоверная!! Спасибо большое за приятные и яркие впечатления!

С Светлана 5 Отзыв на: Грозный - история и современность От проведённой экскурсии Мадиной остались под большим впечатлением. Всё очень понравилось. Очень многое узнали. Рекомендуем.

Н Наталья 5 Отзыв на: Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам Отдыхали в Грозном с дочкой 10 лет. Взяли экскурсию с гидом Апти. Отличный маршрут и места для посещения. Апти отличный гид и интересный рассказчик, слушать его одно удовольствие. Вежливый, внимательный и с чувством юмора. Мы остались очень довольны!

Ю Юлия 5 Отзыв на: О Грозном - интересно и с любовью Отличная экскурсия! Спасибо Сайд-Магомеду за увлекательную беседу, очень много интересных фактов об истории и современности Грозного! Интеллигентный, с чувством юмора, хорошо образованный гид! Рекомендуем!

Н Наталья 5 Отзыв на: В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой Ездили к озеру с гидом Хамзатом. Очень интересная поездка, по дороге нам рассказывали о культуре и жизни местных жителей. А какое озеро! Не передать фото и словами! Также очень интересно было пройтись по деревне Хой, увидеть быть народов прошлого времени. Потрясающие виды открываются оттуда!

Н Наталья 5 Отзыв на: Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали Великолепные ночные Мечети!!! По дороге Адам рассказал про жизнь и обычаи местных жителей, про местную культуру. Экскурсия прошла как один миг! Очень рекомендую экскурсию с Адамом - образованный, интеллигентный, знает все) мы влюбились в Грозный!

Ю Юлия 5 Отзыв на: О Грозном - интересно и с любовью Выражаем огромную благодарность нашему гиду за экскурсию! Узнали действительно интересные факты о Грозном, Сайд-Магомед прекрасный рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании на высшем уровне, мы получили ответы на все наши вопросы! Сайд-Магомед очень внимательный, знающий историю, эрудированный, мы в восторге от экскурсии!!