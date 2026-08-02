Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Чечне или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Индивидуальные экскурсии
14000
₽
за всё
Экскурсия-квест для бывалых путешественников, жаждущих открыть заповедные уголки Чечни
5
2 отзыва
520
₽
за чел.
Исследовать классические и нетривиальные достопримечательности и узнать их историю
6150
₽
за всё
Почувствовать неторопливый ритм города, узнать его историю и понять, чем жили и живут грозненцы
5
1 отзыв
14000
₽
за всё
А также Нихалоевские водопады, музей «Пхахоч» и Ушкалойские башни-близнецы - старт из Грозного
13000
₽
за всё
От древних башен до шумных водопадов - за один день
24000
₽
за всё
Добраться туда, где начинаются настоящие горы
5
1 отзыв
13000
₽
за всё
Ощутить прохладу горных высот и провести день среди живописных мест Чечни
16000
₽
за всё
Поездка из Грозного в селения Нохчи-Келой, Итум-Кали и Нихалой
от
3200
₽
за чел.
Посетить «Сердце Чечни» и своими руками создать брелок в технике сухого валяния
Групповые экскурсии
5
8 отзывов
4000
₽
за чел.
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
5
8 отзывов
1850
₽
за чел.
Цветочный парк в честь женщины и город с высоты
5
3 отзыва
9000
₽
за чел.
Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
5
1 отзыв
5000
₽
за чел.
Свежий воздух, тишина, красота - и вы на коне
4500
₽
за чел.
Погрузиться в культуру горных народов и полюбоваться Кезеной-Ам
5
17 отзывов
2500
₽
за чел.
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
5
24 отзыва
3100
₽
за чел.
Прикоснуться к живописной природе, посетить несколько мечетей и увидеть древний город
5
16 отзывов
4000
₽
за чел.
Город стражников, озеро Кезеной-Ам, мечети "Сердце матери" и "Гордость мусульман" - из Грозного
4.9
17 отзывов
3300
₽
за чел.
Увидеть святыни республики в новом свете
Обзорные по городам
6150
₽
за всё
Почувствовать неторопливый ритм города, узнать его историю и понять, чем жили и живут грозненцы
5
3 отзыва
6000
₽
за всё
От "Сердца Чечни" до "Лестницы в небеса": город, который покоряет
5
8 отзывов
1850
₽
за чел.
Цветочный парк в честь женщины и город с высоты
5
1 отзыв
16000
₽
за всё
Экскурсия, которая объединила столичные достопримечательности и красоту гор
5
3 отзыва
9000
₽
за чел.
Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
7000
₽
за всё
Столица Чечни без стереотипов - история, традиции, романтика и открытые сердца
5
4 отзыва
от
6500
₽
за всё
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать об обычаях чеченского народа
5000
₽
за всё
Прикоснуться к истории города и увезти с собой его частичку
5
1 отзыв
5000
₽
за всё
Познакомиться с городом, рассмотреть современную архитектуру и зайти в знаменитую мечеть
Водные прогулки
24000
₽
за всё
Добраться туда, где начинаются настоящие горы
5
2 отзыва
12000
₽
за всё
По дорогам Чечни: история, горы и гостеприимство
5
96 отзывов
3500
₽
за чел.
Это уникальный маршрут, придуманный нашей профессиональной командой для того, чтобы наши дорогие гости увидели за день то, что показывают другие за дв...
5
1 отзыв
3500
₽
за чел.
Водное чудо Северного Кавказа меняет свою природу с учётом погодных капризов. Голубые воды озера настолько чисты, что дно видно на глубине, словно под...
5
12 отзывов
11500
₽
за всё
Приглашаем вас присоединиться к увлекательной экскурсии, которая подарит вам возможность увидеть множество интересных достопримечательностей культурно...
5
2 отзыва
3400
₽
за чел.
От Грозного до Высокогорного озера, на комфортной машине, по пути много родников, красивых мест для фотографий, интересные локации, шикарные мечети, о...
5
1 отзыв
3500
₽
за чел.
Давайте посетим жемчужину Северного Кавказа — высокогорное озеро Кезеной-Ам, от живописного вида которого моментально захватывает дух. Мы побываем на ...
5
2 отзыва
6000
₽
за чел.
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Туры на автомобиле
14000
₽
за всё
Экскурсия-квест для бывалых путешественников, жаждущих открыть заповедные уголки Чечни
5
1 отзыв
14000
₽
за всё
А также Нихалоевские водопады, музей «Пхахоч» и Ушкалойские башни-близнецы - старт из Грозного
13000
₽
за всё
От древних башен до шумных водопадов - за один день
24000
₽
за всё
Добраться туда, где начинаются настоящие горы
5
1 отзыв
13000
₽
за всё
Ощутить прохладу горных высот и провести день среди живописных мест Чечни
16000
₽
за всё
Поездка из Грозного в селения Нохчи-Келой, Итум-Кали и Нихалой
от
3200
₽
за чел.
Посетить «Сердце Чечни» и своими руками создать брелок в технике сухого валяния
5
3 отзыва
6000
₽
за всё
От "Сердца Чечни" до "Лестницы в небеса": город, который покоряет
18000
₽
за всё
Оказаться в сердце Галанчожского ущелья и увидеть Каменное войско
Гастрономические туры
5
8 отзывов
4000
₽
за чел.
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
12000
₽
за всё
Полюбоваться красотой природы, узнать о традициях Чечни и прокатиться на качелях над обрывом
5
2 отзыва
10000
₽
за всё
Авторский мастер-класс + погружение в самобытные традиции чеченцев (из Грозного)
5
1 отзыв
15000
₽
за всё
Почувствовать живую культуру народа, хранящего традиции поэзии, ремесла и гостеприимства
15000
₽
за всё
Увидеть мечети в Аргуне и Шали, насладиться пейзажами и приготовить национальные блюда
5
1 отзыв
10500
₽
за всё
Побыть на природе, пообщаться со старейшинами и устроить пикник на берегу - из Грозного
5
3 отзыва
9000
₽
за чел.
Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
35000
₽
за всё
Отправиться из Грозного сразу в два живописных региона Кавказа
5
3 отзыва
8000
₽
за всё
Влиться в местную молодёжную среду и познакомиться с особенностями чеченского менталитета
Последние отзывы об экскурсиях по Чечне
А
Дата посещения: 2 авг 2026
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Это был не просто тур, а настоящее погружение в душу чеченского народа! Наш
Это был не просто тур, а настоящее погружение в душу чеченского народа! Наш
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Дата посещения: 18 июл 2026
Прекрасная экскурсия, были с сыном 5 лет 18.07.26 года, с гидом Апти глубоко познакомился с культурой,традициями,историей Чеченской Республики, он рассказал все до мелочей, показал огромное количество интересных мест, с величайшим интересом прошли 12 часов экскурсии, советую всем данного человека-профессионала
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Дата посещения: 19 июн 2026
Экскурсия великолепна.У нас был гид Муслим.Очень эрудированный, внимательный, вежливый. Узнали очень много информации.Много интересных локаций. Фото просто бомба. Советуем всем эту экскурсию. И если у вас будет гид Муслим, то вам вдвойне повезет.
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Дата посещения: 9 фев 2026
Прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Атмосфера во время экскурсии была очень дружелюбной и располагающей к общению. С лёгкостью отвечала на
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 16 дек 2025
Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 8 ноя 2025
8.11.2026 побывали на экскурсии "Лучшие локации Чечни". Название соответствует на 100%! Экскурсовод Руслан очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии.Было
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 30 окт 2025
Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 5 окт 2025
Добрый день. Экскурсия прошла замечательно! Профессиональный гид Алина интересно рассказала о достопримечательностях Грозного, о обычаях и культуре чеченского народа. Нам очень понравилось!Однозначно рекомендую данную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 10 мая 2025
Замечательная экскурсия! Особую благодарность хотим выразить Хамзату за доброжелательность, познавательную информацию о каждой посещенной достопримечательности.
Вам был полезен этот отзыв?
ю
Дата посещения: 9 мая 2025
Огромное спасибо гиду за экскурсию. Много узнала про историю Чеченской республики. Гид грамотный . Интересный и увлекательный маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?