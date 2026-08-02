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Экскурсии по Чечне и городам

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Грозный

Индивидуальные экскурсии

Загадки народа Солнца: из Грозного к петроглифам и легендам Малхисты
Загадки народа Солнца: из Грозного к петроглифам и легендам Малхисты
14000
за всё
Экскурсия-квест для бывалых путешественников, жаждущих открыть заповедные уголки Чечни
Грозный
Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного
Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного
5
2 отзыва
520
за чел.
Исследовать классические и нетривиальные достопримечательности и узнать их историю
Грозный
Неспешная прогулка по Грозному
Неспешная прогулка по Грозному
6150
за всё
Почувствовать неторопливый ритм города, узнать его историю и понять, чем жили и живут грозненцы
Грозный
Загадочный некрополь Цой-Педе и Аргунское ущелье
Загадочный некрополь Цой-Педе и Аргунское ущелье
5
1 отзыв
14000
за всё
А также Нихалоевские водопады, музей «Пхахоч» и Ушкалойские башни-близнецы - старт из Грозного
Грозный
Архитектура горной Чечни: из Грозного - в Аргунское ущелье
Архитектура горной Чечни: из Грозного - в Аргунское ущелье
13000
за всё
От древних башен до шумных водопадов - за один день
Грозный
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
24000
за всё
Добраться туда, где начинаются настоящие горы
Грозный
Из Грозного - к высокогорному озеру Кезеной-Ам
Из Грозного - к высокогорному озеру Кезеной-Ам
5
1 отзыв
13000
за всё
Ощутить прохладу горных высот и провести день среди живописных мест Чечни
Грозный
Достопримечательности трёх горных районов Чечни за 1 день
Достопримечательности трёх горных районов Чечни за 1 день
16000
за всё
Поездка из Грозного в селения Нохчи-Келой, Итум-Кали и Нихалой
Грозный
Мастер-класс по войлочному ремеслу истанг в Грозном
Мастер-класс по войлочному ремеслу истанг в Грозном
от
3200
за чел.
Посетить «Сердце Чечни» и своими руками создать брелок в технике сухого валяния
Грозный

Групповые экскурсии

Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
5
8 отзывов
4000
за чел.
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
Грозный
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
5
8 отзывов
1850
за чел.
Цветочный парк в честь женщины и город с высоты
Грозный
Самобытная Чечня - из Грозного
Самобытная Чечня - из Грозного
5
3 отзыва
9000
за чел.
Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
Грозный
Верхом по лесным тропам Грозного
Верхом по лесным тропам Грозного
5
1 отзыв
5000
за чел.
Свежий воздух, тишина, красота - и вы на коне
Грозный
Островок счастья в горах Чечни - из Грозного
Островок счастья в горах Чечни - из Грозного
4500
за чел.
Погрузиться в культуру горных народов и полюбоваться Кезеной-Ам
Грозный
Влюбиться в Грозный за один день
Влюбиться в Грозный за один день
5
17 отзывов
2500
за чел.
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
Грозный
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
5
24 отзыва
3100
за чел.
Прикоснуться к живописной природе, посетить несколько мечетей и увидеть древний город
Грозный
Лучшие локации Чечни за 1 день
Лучшие локации Чечни за 1 день
5
16 отзывов
4000
за чел.
Город стражников, озеро Кезеной-Ам, мечети "Сердце матери" и "Гордость мусульман" - из Грозного
Грозный
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
4.9
17 отзывов
3300
за чел.
Увидеть святыни республики в новом свете
Грозный

Обзорные по городам

Неспешная прогулка по Грозному
Неспешная прогулка по Грозному
6150
за всё
Почувствовать неторопливый ритм города, узнать его историю и понять, чем жили и живут грозненцы
Грозный
Влюбиться в Грозный за 1 день
Влюбиться в Грозный за 1 день
5
3 отзыва
6000
за всё
От "Сердца Чечни" до "Лестницы в небеса": город, который покоряет
Грозный
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
5
8 отзывов
1850
за чел.
Цветочный парк в честь женщины и город с высоты
Грозный
Открывая Чечню: Грозный и Аргунское ущелье
Открывая Чечню: Грозный и Аргунское ущелье
5
1 отзыв
16000
за всё
Экскурсия, которая объединила столичные достопримечательности и красоту гор
Грозный
Самобытная Чечня - из Грозного
Самобытная Чечня - из Грозного
5
3 отзыва
9000
за чел.
Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
Грозный
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный
7000
за всё
Столица Чечни без стереотипов - история, традиции, романтика и открытые сердца
Грозный
Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
5
4 отзыва
от
6500
за всё
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать об обычаях чеченского народа
Грозный
Шопинг и обзорная экскурсия по Грозному с телеведущей
Шопинг и обзорная экскурсия по Грозному с телеведущей
5000
за всё
Прикоснуться к истории города и увезти с собой его частичку
Грозный
Обзорная экскурсия по Грозному
Обзорная экскурсия по Грозному
5
1 отзыв
5000
за всё
Познакомиться с городом, рассмотреть современную архитектуру и зайти в знаменитую мечеть
Грозный

Водные прогулки

Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
24000
за всё
Добраться туда, где начинаются настоящие горы
Грозный
Озеро Кезеной, Хой, мечети Грозного и национальный обед
Озеро Кезеной, Хой, мечети Грозного и национальный обед
5
2 отзыва
12000
за всё
По дорогам Чечни: история, горы и гостеприимство
Грозный
Горная Чечня за один день: озеро Кезеной-Ам и селение Хой
Горная Чечня за один день: озеро Кезеной-Ам и селение Хой
5
96 отзывов
3500
за чел.
Это уникальный маршрут, придуманный нашей профессиональной командой для того, чтобы наши дорогие гости увидели за день то, что показывают другие за дв...
Грозный
Всегда такое разное и прекрасное озеро Кезеной-Ам
Всегда такое разное и прекрасное озеро Кезеной-Ам
5
1 отзыв
3500
за чел.
Водное чудо Северного Кавказа меняет свою природу с учётом погодных капризов. Голубые воды озера настолько чисты, что дно видно на глубине, словно под...
Грозный
Поездка на озеро Кезеной-Ам с остановками в интересных местах
Поездка на озеро Кезеной-Ам с остановками в интересных местах
5
12 отзывов
11500
за всё
Приглашаем вас присоединиться к увлекательной экскурсии, которая подарит вам возможность увидеть множество интересных достопримечательностей культурно...
Грозный
Жемчужина Чечни. Высокогорное озеро «Кезеной Ам»
Жемчужина Чечни. Высокогорное озеро «Кезеной Ам»
5
2 отзыва
3400
за чел.
От Грозного до Высокогорного озера, на комфортной машине, по пути много родников, красивых мест для фотографий, интересные локации, шикарные мечети, о...
Грозный
Групповой тур «Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две мечети, родник, город Хой»
Групповой тур «Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две мечети, родник, город Хой»
5
1 отзыв
3500
за чел.
Давайте посетим жемчужину Северного Кавказа — высокогорное озеро Кезеной-Ам, от живописного вида которого моментально захватывает дух. Мы побываем на ...
Грозный
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
5
2 отзыва
6000
за чел.
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Грозный
Озеро Казенойам
Озеро Казенойам
3500
за чел.
Грозный

Туры на автомобиле

Загадки народа Солнца: из Грозного к петроглифам и легендам Малхисты
Загадки народа Солнца: из Грозного к петроглифам и легендам Малхисты
14000
за всё
Экскурсия-квест для бывалых путешественников, жаждущих открыть заповедные уголки Чечни
Грозный
Загадочный некрополь Цой-Педе и Аргунское ущелье
Загадочный некрополь Цой-Педе и Аргунское ущелье
5
1 отзыв
14000
за всё
А также Нихалоевские водопады, музей «Пхахоч» и Ушкалойские башни-близнецы - старт из Грозного
Грозный
Архитектура горной Чечни: из Грозного - в Аргунское ущелье
Архитектура горной Чечни: из Грозного - в Аргунское ущелье
13000
за всё
От древних башен до шумных водопадов - за один день
Грозный
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
Из Грозного - к таинственному Галанчожскому озеру на джипах
24000
за всё
Добраться туда, где начинаются настоящие горы
Грозный
Из Грозного - к высокогорному озеру Кезеной-Ам
Из Грозного - к высокогорному озеру Кезеной-Ам
5
1 отзыв
13000
за всё
Ощутить прохладу горных высот и провести день среди живописных мест Чечни
Грозный
Достопримечательности трёх горных районов Чечни за 1 день
Достопримечательности трёх горных районов Чечни за 1 день
16000
за всё
Поездка из Грозного в селения Нохчи-Келой, Итум-Кали и Нихалой
Грозный
Мастер-класс по войлочному ремеслу истанг в Грозном
Мастер-класс по войлочному ремеслу истанг в Грозном
от
3200
за чел.
Посетить «Сердце Чечни» и своими руками создать брелок в технике сухого валяния
Грозный
Влюбиться в Грозный за 1 день
Влюбиться в Грозный за 1 день
5
3 отзыва
6000
за всё
От "Сердца Чечни" до "Лестницы в небеса": город, который покоряет
Грозный
Озеро Галай-Ам и пикник в горах - из Грозного
Озеро Галай-Ам и пикник в горах - из Грозного
18000
за всё
Оказаться в сердце Галанчожского ущелья и увидеть Каменное войско
Грозный

Гастрономические туры

Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
5
8 отзывов
4000
за чел.
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
Грозный
Из Грозного - в сказочный Ахки-Тай
Из Грозного - в сказочный Ахки-Тай
12000
за всё
Полюбоваться красотой природы, узнать о традициях Чечни и прокатиться на качелях над обрывом
Грозный
Чеченская кухня: готовим, едим и танцуем лезгинку
Чеченская кухня: готовим, едим и танцуем лезгинку
5
2 отзыва
10000
за всё
Авторский мастер-класс + погружение в самобытные традиции чеченцев (из Грозного)
Грозный
Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам
Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам
5
1 отзыв
15000
за всё
Почувствовать живую культуру народа, хранящего традиции поэзии, ремесла и гостеприимства
Грозный
От озера Кезеной-Ам до древних башен Хоя - горная Чечня из Грозного
От озера Кезеной-Ам до древних башен Хоя - горная Чечня из Грозного
15000
за всё
Увидеть мечети в Аргуне и Шали, насладиться пейзажами и приготовить национальные блюда
Грозный
Предгорья Чечни: сады, реки и шашлык на берегу
Предгорья Чечни: сады, реки и шашлык на берегу
5
1 отзыв
10500
за всё
Побыть на природе, пообщаться со старейшинами и устроить пикник на берегу - из Грозного
Грозный
Самобытная Чечня - из Грозного
Самобытная Чечня - из Грозного
5
3 отзыва
9000
за чел.
Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
Грозный
Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии
Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии
35000
за всё
Отправиться из Грозного сразу в два живописных региона Кавказа
Грозный
Грозненский вайб
Грозненский вайб
5
3 отзыва
8000
за всё
Влиться в местную молодёжную среду и познакомиться с особенностями чеченского менталитета
Грозный

Последние отзывы об экскурсиях по Чечне

А
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Дата посещения: 2 авг 2026
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Это был не просто тур, а настоящее погружение в душу чеченского народа! Наш
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гид оказался настоящим кладезем знаний. Отдельное спасибо за подачу материала: история переплеталась с древними легендами и современными реалиями настолько органично, что 12 часов пролетели как один миг. Видно, что человек не просто работает, а горит своим делом и бесконечно любит свою родину. Тактично, интеллигентно, но при этом невероятно увлекательно. Лучшая экскурсия за всю поездку на Кавказ!

Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!+2
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
Всё прошло отлично, гиду Апти большое спасибо !!!
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Л
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Дата посещения: 18 июл 2026
Прекрасная экскурсия, были с сыном 5 лет 18.07.26 года, с гидом Апти глубоко познакомился с культурой,традициями,историей Чеченской Республики, он рассказал все до мелочей, показал огромное количество интересных мест, с величайшим интересом прошли 12 часов экскурсии, советую всем данного человека-профессионала
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Л
Из Грозного - в невероятную Ингушетию
Дата посещения: 19 июн 2026
Экскурсия великолепна.У нас был гид Муслим.Очень эрудированный, внимательный, вежливый. Узнали очень много информации.Много интересных локаций. Фото просто бомба. Советуем всем эту экскурсию. И если у вас будет гид Муслим, то вам вдвойне повезет.
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Ф
Влюбиться в Грозный за один день
Дата посещения: 9 фев 2026
Прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Атмосфера во время экскурсии была очень дружелюбной и располагающей к общению. С лёгкостью отвечала на
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все мои вопросы, делилась дополнительными интересными деталями.
Также посоветовала место, где можно попробовать национальное блюдо и разновидности чая.
Рекомендую, как высококлассного профессионала своего дела. Ваша экскурсия с таким гидом подарит массу положительных эмоций.

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М
Гастрономическая прогулка по Грозному
Дата посещения: 16 дек 2025
Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах
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в истории очаровательного города Грозный. О его истории , интересные факты о городе , культуре , менталитете населения. Грозный - очень современный, гостеприимный живой город ! Мы поднимались на смотровую площадку - это что-то нереально красивое ! Мечеть - сердце Чечни поражает своим богатым убранством . И в то же время простотой. Ева очень профессионально подчеркивала красоту города, его уникальность ! Ева - благодарю вас за чудесную прогулку ! За вашу открытость и профессионализм!

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М
Лучшие локации Чечни за 1 день
Дата посещения: 8 ноя 2025
8.11.2026 побывали на экскурсии "Лучшие локации Чечни". Название соответствует на 100%! Экскурсовод Руслан очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии.Было
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достаточно времени на каждой остановке сделать большое количество фото, никто не подгонял и не ограничивал по времени! Узнали много интересного. Машина очень комфортная для поездок, Руслан внимателен к каждому участнику экскурсии. От себя рекомендую запастись таблетками от укачивания, т.к. извилистая дорога в горах не всем подходит))).От души рекомендую данную экскурсию!👍 🔥🔥🔥

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А
Влюбиться в Грозный за один день
Дата посещения: 30 окт 2025
Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.
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И
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Дата посещения: 5 окт 2025
Добрый день. Экскурсия прошла замечательно! Профессиональный гид Алина интересно рассказала о достопримечательностях Грозного, о обычаях и культуре чеченского народа. Нам очень понравилось!Однозначно рекомендую данную экскурсию
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А
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
Дата посещения: 10 мая 2025
Замечательная экскурсия! Особую благодарность хотим выразить Хамзату за доброжелательность, познавательную информацию о каждой посещенной достопримечательности.
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ю
Ослепительные огни Чечни
Дата посещения: 9 мая 2025
Огромное спасибо гиду за экскурсию. Много узнала про историю Чеченской республики. Гид грамотный . Интересный и увлекательный маршрут.
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