Индивидуальная
до 10 чел.
Дневное или вечернее плавание на парусной яхте
По открытому морю в Геленджике
Начало: На Центральном причале
«Наше судно — уютная премиальная яхта с вместительным салоном, зоной отдыха и просторной палубой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка к Белым скалам на парусной яхте
Романтическое морское приключение в Геленджике
Начало: На Центральном причале
«Наше судно — уютная премиальная яхта с вместительным салоном, зоной отдыха и просторной палубой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Под алым парусом на пляж Сосновка из Геленджика
Романтичная прогулка на яхте
Начало: У Центрального причала
«Прогулка проходит на яхте «Пегас»: вместимость 10 чел»
Завтра в 11:00
19 июл в 11:00
от 32 000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Круизы»
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