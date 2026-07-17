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Круизы и туры по воде в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Геленджике, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Дневное или вечернее плавание на парусной яхте
На яхте
Круизы
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дневное или вечернее плавание на парусной яхте
По открытому морю в Геленджике
Начало: На Центральном причале
«Наше судно — уютная премиальная яхта с вместительным салоном, зоной отдыха и просторной палубой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка к Белым скалам на парусной яхте
На яхте
Круизы
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка к Белым скалам на парусной яхте
Романтическое морское приключение в Геленджике
Начало: На Центральном причале
«Наше судно — уютная премиальная яхта с вместительным салоном, зоной отдыха и просторной палубой»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Под алым парусом на пляж Сосновка из Геленджика
На яхте
Круизы
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Под алым парусом на пляж Сосновка из Геленджика
Романтичная прогулка на яхте
Начало: У Центрального причала
«Прогулка проходит на яхте «Пегас»: вместимость 10 чел»
Завтра в 11:00
19 июл в 11:00
от 32 000 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дневное или вечернее плавание на парусной яхте;
  2. Прогулка к Белым скалам на парусной яхте;
  3. Под алым парусом на пляж Сосновка из Геленджика.
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Абрау-Дюрсо;
  2. Скала Парус;
  3. Набережная;
  4. Водопады Жане;
  5. Дольмены Жане;
  6. Можжевеловая роща;
  7. Белые скалы;
  8. Сухогруз «Рио»;
  9. Грозовые ворота;
  10. Створный маяк.
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июле 2026
Сейчас в Геленджике в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 20 000 до 32 000.
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