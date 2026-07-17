Найдено 3 экскурсии в категории « Круизы » в Геленджике, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На яхте Круизы 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Дневное или вечернее плавание на парусной яхте По открытому морю в Геленджике Начало: На Центральном причале «Наше судно — уютная премиальная яхта с вместительным салоном, зоной отдыха и просторной палубой» от 20 000 ₽ за всё до 10 чел. На яхте Круизы 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Прогулка к Белым скалам на парусной яхте Романтическое морское приключение в Геленджике Начало: На Центральном причале «Наше судно — уютная премиальная яхта с вместительным салоном, зоной отдыха и просторной палубой» от 25 000 ₽ за всё до 10 чел. На яхте Круизы 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Под алым парусом на пляж Сосновка из Геленджика Романтичная прогулка на яхте Начало: У Центрального причала «Прогулка проходит на яхте «Пегас»: вместимость 10 чел» от 32 000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Геленджика

Заказывайте круизы и водные туры из Геленджика с гидом в 2026 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия