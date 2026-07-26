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конфликтовал с другими заказами - но Виктор оперативно нашёл вариант, и экскурсия в нужный мне день состоялась.



Как я и ожидал, водопады не очень-то и впечатлили. Они были бы весьма неплохи если рядом с ними можно было бы посидеть в тишине часок-другой — но при нескончаемом потоке туристов, даже при всей корректности поведения и глубоком взаимоуважении (горжусь соотечественниками), впечатление совсем не то. (Ну и в моём случае, из-за позднего заказа, получилось 2 водопада, не 3.) А вот само озеро - настоящая природная жемчужина, настоятельно рекомендую к посещению если будете в этих краях, особенно жарким летним днём, когда на воде - приятная прохлада, а по сторонам - необычный рельеф и красота нетронутой природы.



Особенно мне повезло с капитаном катерка. Его основной задачей было безопасно и комфортно доставлять пассажиров от пристани к пристани (а ещё он в нескольких местах подплывал совсем близко к берегу чтобы хорошо рассмотреть особые места, без высадки), но поясняя и комментируя места мимо которых мы проплывали он всех улыбнул немало раз, с неповторимым артистизмом.