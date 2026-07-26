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Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» в Горно-Алтайске, цены от 9800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Алтын-Кёль - золотое озеро Алтая
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Алтын-Кёль - золотое озеро Алтая
Из Горно-Алтайска отправиться на Телецкое озеро к трём водопадам
«Дополнительные расходы: вход на водопады — 750 ₽ за чел»
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 31 000 ₽ за всё до 3 чел.
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
На катере
12 часов
17 отзывов
Групповая
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
«Экскурсия включает посещение Алтайского природного биосферного заповедника и катерную прогулку по водопадам Эстюбе, Корбу, Аю-Кечпес, Киште и знаменитому Чоодору, каждый из которых необычно красив и притягателен»
Расписание: См. календарь
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
9800 ₽ за человека
На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду
Водное приключение среди алтайских пейзажей
«Остановимся у Камышлинского водопада»
19 авг в 15:00
23 авг в 09:00
от 22 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ч
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
Экскурсия «По пяти водопадам» с прогулкой на катере по Телецкому озеру и посещением села Яйлю — обязательна к выбору! Смотреть
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на богатую природу Алтая с воды — это незабываемо! Отдельное спасибо команде гидов: Найна и капитан Дмитрий показали даже больше, чем было обещано в программе. И нам невероятно повезло — на склоне горы мы увидели дикого медвежонка, что стало ярчайшим моментом дня. Маршрут продуман до мелочей, логистика и комфорт на высоком уровне, всё сделано с вниманием к туристам.
Рекомендую включить эту прогулку в свой маршрут!

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Е
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
Очень живописная экскурсия и по-настоящему летняя экскурсия с гидом Андреем! Очень понравилось внимание и помощь Андрея нам, гостям; замечательные рассказы
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и пояснения на всех локациях - отдельное спасибо! Увидали все пять водопадов (три посетили, к двум подъехал катер) - конечно, красота и мощь в таких местах. К трем водопадам для посещения оборудованы подъемы по деревянным лестницам. На катере была не просто прогулка, а настоящее путешествие! Зашли на катере в деревню яблоневых садов - здесь чувствуется самое настоящее лето! Телецкое озеро и заповедник прекрасны и чарующи! Спасибо организаторам и участникам (гиду Андрею, водителям автотранспорта и катера!

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А
Алтын-Кёль - золотое озеро Алтая
Благодарю Виктора за оперативную организацию экскурсии - у меня был лишь один конкретный день чтобы съездить на озеро, и он
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конфликтовал с другими заказами - но Виктор оперативно нашёл вариант, и экскурсия в нужный мне день состоялась.

Как я и ожидал, водопады не очень-то и впечатлили. Они были бы весьма неплохи если рядом с ними можно было бы посидеть в тишине часок-другой — но при нескончаемом потоке туристов, даже при всей корректности поведения и глубоком взаимоуважении (горжусь соотечественниками), впечатление совсем не то. (Ну и в моём случае, из-за позднего заказа, получилось 2 водопада, не 3.) А вот само озеро - настоящая природная жемчужина, настоятельно рекомендую к посещению если будете в этих краях, особенно жарким летним днём, когда на воде - приятная прохлада, а по сторонам - необычный рельеф и красота нетронутой природы.

Особенно мне повезло с капитаном катерка. Его основной задачей было безопасно и комфортно доставлять пассажиров от пристани к пристани (а ещё он в нескольких местах подплывал совсем близко к берегу чтобы хорошо рассмотреть особые места, без высадки), но поясняя и комментируя места мимо которых мы проплывали он всех улыбнул немало раз, с неповторимым артистизмом.

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Т
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
Когда отремонтируют дорогу, будет совсем замечательно
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М
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
С данной компанией посетили 19 сентября телецкое озеро и три водопада. Понравилась и экскурсия, и гид Артем. Артем рассказывал разные
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истории. Затронул исторические события, рассказывал о местных традициях Алтая. Особое спасибо нашему водителю дяде Илье и капитану катера Виктору. Проехали по такой дороге и прошли по озеру без приключений. Советую всем желающим посетить озеро с водопадом с настоящей компанией.

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И
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
Организованно качественно, гид доброжелательный
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Е
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
У меня остались только приятные впечатления от этой экскурсии!
Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым!
Спасибо за эмоции!
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Е
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
У меня остались только приятные впечатления от этой экскурсии!
Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым!
Спасибо за эмоции!
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S
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
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И
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
Замечательный экскурсовод Ирина! Классный водитель Иван! Спасибо за отдых!
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Всего 18 отзывов в Горно-Алтайске в категории "Чегемские водопады"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Алтын-Кёль - золотое озеро Алтая;
  2. «По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере;
  3. На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду.
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт;
  2. Гейзерное озеро;
  3. Долина Катуни;
  4. Телецкое озеро;
  5. Остров Патмос;
  6. Петроглифы;
  7. Ороктойский мост;
  8. Чемальская ГЭС;
  9. Чемал;
  10. Тавдинские пещеры.
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в августе 2026
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 9800 до 31 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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