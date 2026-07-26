Показать всё
Индивидуальная
до 6 чел.
Алтын-Кёль - золотое озеро Алтая
Из Горно-Алтайска отправиться на Телецкое озеро к трём водопадам
«Дополнительные расходы: вход на водопады — 750 ₽ за чел»
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 31 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
«Экскурсия включает посещение Алтайского природного биосферного заповедника и катерную прогулку по водопадам Эстюбе, Корбу, Аю-Кечпес, Киште и знаменитому Чоодору, каждый из которых необычно красив и притягателен»
Расписание: См. календарь
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
9800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
На моторафте - к Семинскому порогу и Камышлинскому водопаду
Водное приключение среди алтайских пейзажей
«Остановимся у Камышлинского водопада»
19 авг в 15:00
23 авг в 09:00
от 22 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ч
Экскурсия «По пяти водопадам» с прогулкой на катере по Телецкому озеру и посещением села Яйлю — обязательна к выбору! Смотреть
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень живописная экскурсия и по-настоящему летняя экскурсия с гидом Андреем! Очень понравилось внимание и помощь Андрея нам, гостям; замечательные рассказы
Вам был полезен этот отзыв?
А
Благодарю Виктора за оперативную организацию экскурсии - у меня был лишь один конкретный день чтобы съездить на озеро, и он
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Когда отремонтируют дорогу, будет совсем замечательно
Вам был полезен этот отзыв?
М
С данной компанией посетили 19 сентября телецкое озеро и три водопада. Понравилась и экскурсия, и гид Артем. Артем рассказывал разные
Вам был полезен этот отзыв?
И
Организованно качественно, гид доброжелательный
Вам был полезен этот отзыв?
Е
У меня остались только приятные впечатления от этой экскурсии!
Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым!
Спасибо за эмоции!
Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым!
Спасибо за эмоции!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
У меня остались только приятные впечатления от этой экскурсии!
Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым!
Спасибо за эмоции!
Обаятельный знаток своего дела водитель Иван и очень грамотный гид Ирина сделали этот день незабываемым!
Спасибо за эмоции!
Вам был полезен этот отзыв?
S
Вам был полезен этот отзыв?
И
Замечательный экскурсовод Ирина! Классный водитель Иван! Спасибо за отдых!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 18 отзывов в Горно-Алтайске в категории "Чегемские водопады"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Чегемские водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в августе 2026
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 9800 до 31 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Заказывайте уникальную экскурсию к Чегемским водопадам из Горно-Алтайска! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной экскурсии, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать экскурсию на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены