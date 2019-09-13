Сентябрь на Алтае невероятно красив: горы покрываются золотой листвой и природа играет всеми красками. Вы увидите снежные макушки Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов, прокатитесь по одной из самых живописных дорог России — Чуйскому тракту, а еще окажетесь в сказочной Нарнии — безлюдной долине реки Талдура. У нас будут треккинги по горным тропам, сплав по Катуни, путешествие по Алтайскому Марсу и жаркая баня по вечерам. Такое путешествие запомнится надолго!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ:

ДОКУМЕНТЫ И ДЕНЬГИ

Документы

Наличные деньги

Страховка путешественника, медицинский полис

ТЕХНИКА

Телефон

Фотоаппарат

Зарядные устройства и запасные аккумуляторы

Пауэрбанк

ОДЕЖДА

Непродуваемая теплая куртка (+ дополнительно можно ветровку)

Лучше еще взять тёплую пуховку, вечером в ней очень комфортно

Штаны теплые и ходовые

Теплая кофта / Толстовка / Флиска

Термобелье (по желанию можно заменить нательным бельем)

Шорты

Футболка (2-3 штуки, лучше и синтетика и хлопок)

Одежда для сна

Шапка, шарф, перчатки

Кепка / Панама от солнца

Дождевик

Носки тонкие и теплые / Шерстяные для дома / Термоноски (несколько пар носков для смены каждый день)

Нижнее белье (несколько комплектов)

Купальные принадлежности

ОБУВЬ

Удобные ботинки и/или кроссовки (идеально трекинговая обувь)

Сменная обувь (кроссовки) / пригодятся на сплав

Шлепки/Тапки для бани и дома

СНАРЯЖЕНИЕ

Основной рюкзак для вещей, который едет в машине

Рюкзак для прогулок (чтобы помещалась куртка, кофта, вода, перекус)

Бутылка для воды

Палки телескопические трекинговые (с ними сильно проще идти)

Сидушка-хобба по желанию (удобно сидеть на холодном и твёрдом рельефе)

Налобный фонарик

Солнцезащитные очки

Зажигалка

Дорожная подушка по желанию (удобно отдыхать в пути и в палатке)

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Крем от солнца

Влажные салфетки

Мыльные принадлежности

Дезодорант

Питательный крем

Гигиеническая помада

Полотенце

Средства защиты от насекомых

АПТЕЧКА

У гида будет общая аптечка, но лучше соберите себе индивидуально по состоянию здоровья и с учётом индивидуальных особенностей:

Обезболивающее

Жаропонижающее

Антигистаминное

Пластырь

Обеззараживающие средства

Таблетки от расстройства желудка и диареи

Средства от простуды

Леденцы от кашля

Эластичный бинт