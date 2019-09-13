ДОКУМЕНТЫ И ДЕНЬГИ
Документы
Наличные деньги
Страховка путешественника, медицинский полис
ТЕХНИКА
Телефон
Фотоаппарат
Зарядные устройства и запасные аккумуляторы
Пауэрбанк
ОДЕЖДА
Непродуваемая теплая куртка (+ дополнительно можно ветровку)
Лучше еще взять тёплую пуховку, вечером в ней очень комфортно
Штаны теплые и ходовые
Теплая кофта / Толстовка / Флиска
Термобелье (по желанию можно заменить нательным бельем)
Шорты
Футболка (2-3 штуки, лучше и синтетика и хлопок)
Одежда для сна
Шапка, шарф, перчатки
Кепка / Панама от солнца
Дождевик
Носки тонкие и теплые / Шерстяные для дома / Термоноски (несколько пар носков для смены каждый день)
Нижнее белье (несколько комплектов)
Купальные принадлежности
ОБУВЬ
Удобные ботинки и/или кроссовки (идеально трекинговая обувь)
Сменная обувь (кроссовки) / пригодятся на сплав
Шлепки/Тапки для бани и дома
СНАРЯЖЕНИЕ
Основной рюкзак для вещей, который едет в машине
Рюкзак для прогулок (чтобы помещалась куртка, кофта, вода, перекус)
Бутылка для воды
Палки телескопические трекинговые (с ними сильно проще идти)
Сидушка-хобба по желанию (удобно сидеть на холодном и твёрдом рельефе)
Налобный фонарик
Солнцезащитные очки
Зажигалка
Дорожная подушка по желанию (удобно отдыхать в пути и в палатке)
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Крем от солнца
Влажные салфетки
Мыльные принадлежности
Дезодорант
Питательный крем
Гигиеническая помада
Полотенце
Средства защиты от насекомых
АПТЕЧКА
У гида будет общая аптечка, но лучше соберите себе индивидуально по состоянию здоровья и с учётом индивидуальных особенностей:
Обезболивающее
Жаропонижающее
Антигистаминное
Пластырь
Обеззараживающие средства
Таблетки от расстройства желудка и диареи
Средства от простуды
Леденцы от кашля
Эластичный бинт