Поход к Талдуринскому леднику налегке

Почувствовать романтику горных походов и прокатиться на внедорожниках по бродам

Сентябрь на Алтае невероятно красив: горы покрываются золотой листвой и природа играет всеми красками.

Вы увидите снежные макушки Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов, прокатитесь по одной из самых живописных дорог России — Чуйскому тракту, а еще окажетесь в сказочной Нарнии — безлюдной долине реки Талдура.

У нас будут треккинги по горным тропам, сплав по Катуни, путешествие по Алтайскому Марсу и жаркая баня по вечерам. Такое путешествие запомнится надолго!
Поход к Талдуринскому леднику налегке
Поход к Талдуринскому леднику налегке
Поход к Талдуринскому леднику налегке
Поход к Талдуринскому леднику налегке
Поход к Талдуринскому леднику налегке
Поход к Талдуринскому леднику налегке
Поход к Талдуринскому леднику налегке
Ближайшие даты:
14
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ:

ДОКУМЕНТЫ И ДЕНЬГИ
Документы
Наличные деньги
Страховка путешественника, медицинский полис

ТЕХНИКА
Телефон
Фотоаппарат
Зарядные устройства и запасные аккумуляторы
Пауэрбанк

ОДЕЖДА
Непродуваемая теплая куртка (+ дополнительно можно ветровку)
Лучше еще взять тёплую пуховку, вечером в ней очень комфортно
Штаны теплые и ходовые
Теплая кофта / Толстовка / Флиска
Термобелье (по желанию можно заменить нательным бельем)
Шорты
Футболка (2-3 штуки, лучше и синтетика и хлопок)
Одежда для сна
Шапка, шарф, перчатки
Кепка / Панама от солнца
Дождевик
Носки тонкие и теплые / Шерстяные для дома / Термоноски (несколько пар носков для смены каждый день)
Нижнее белье (несколько комплектов)
Купальные принадлежности

ОБУВЬ
Удобные ботинки и/или кроссовки (идеально трекинговая обувь)
Сменная обувь (кроссовки) / пригодятся на сплав
Шлепки/Тапки для бани и дома

СНАРЯЖЕНИЕ
Основной рюкзак для вещей, который едет в машине
Рюкзак для прогулок (чтобы помещалась куртка, кофта, вода, перекус)
Бутылка для воды
Палки телескопические трекинговые (с ними сильно проще идти)
Сидушка-хобба по желанию (удобно сидеть на холодном и твёрдом рельефе)
Налобный фонарик
Солнцезащитные очки
Зажигалка
Дорожная подушка по желанию (удобно отдыхать в пути и в палатке)

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Крем от солнца
Влажные салфетки
Мыльные принадлежности
Дезодорант
Питательный крем
Гигиеническая помада
Полотенце
Средства защиты от насекомых

АПТЕЧКА
У гида будет общая аптечка, но лучше соберите себе индивидуально по состоянию здоровья и с учётом индивидуальных особенностей:
Обезболивающее
Жаропонижающее
Антигистаминное
Пластырь
Обеззараживающие средства
Таблетки от расстройства желудка и диареи
Средства от простуды
Леденцы от кашля
Эластичный бинт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 10:00
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные турыТуры на 10 дней🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажи👣Многодневные походы

Похожие туры в Горно-Алтайске

«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
2 100 за 1 человека
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
2 отзыва
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
Предлагаем совершить небольшую прогулку по красотам Горного Алтая
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
6 000 за всё до 5 чел.
Активный тур в Горный Алтай с детьми
10 дней
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Активный тур в Горный Алтай с детьми
Приглашаем в семейное путешествие на Алтай
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
29 июля
5 авг
65 500 за 1 человека
Обзорная прогулка по Горно-Алтайску с обедом
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Горно-Алтайску с обедом
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города-Горно-Алтайск
Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
2 900 за 1 человека
Пеший поход к Мультинским озерам без рюкзаков
7 дней
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Пеший поход к Мультинским озерам без рюкзаков
Путешествие к северным склонам Катунского хребта к системе красивейших каскадных высокогорных озер
село Манжерок
29 авг
от 38 000 за 1 человека
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
6 часов
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алан
Алан
Нет отзывов
Чемальский тракт: путешествие из Горно-Алтайска
Ороктойский мост, остров Патмос, река Катунь и ущелье Горных духов на авто-пешеходной экскурсии
28 авг
29 авг
30 авг
31 авг
15 000 за всё до 4 чел.
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
Наша экскурсионная программа включает в себя посещение невероятных мест Горного Алтая
Горно-Алтайск
12 000 за всё до 5 чел.
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
6 часов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
Мы совершим путешествие на электровелосипедах через красивый хвойный лес к горе Комсомолка
ВК Манжерок
Сегодня
Завтра
27 авг
28 авг
26 500 за 1 человека
Галопом по Алтаю. Конный тур для опытных всадников
6 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Галопом по Алтаю. Конный тур для опытных всадников
Вы - романтик и путешественник
с. Элекмонар
13 сен
19 сен
38 300 за 1 человека
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и встречать утро на террасе с потрясающим видом
Аэропорт Горно-Алтайска
28 авг
31 авг
29 900 за 1 человека
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
8 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Каждый день открывать для себя новые места
с. Элекмонар
27 авг
3 сен
34 800 за 1 человека
Пеший тур к подножью Белухи
12 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Пеший тур к подножью Белухи
Почувствуй величие Горного Алтая, дойдя до самого его сердца
Новосибирск, Горно-Алтайск
24 июня
20 июля
15 авг
34 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
ХОРОШО
🧭
ТАМ