В рамках экскурсии посетите смотровые площадки, знаменитые ГЭС с водохранилищами и покатаетесь на катере. После
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды Сулакского каньона
- 🚤 Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- 🏜 Посещение уникального бархана Сарыкум
- 🏞 Исследование пещеры Нохъо
- ☕ Возможность отдохнуть в туркомплексе «Главрыба»
- 🌳 Удивительная флора и фауна вокруг водоёма
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Бархан Сарыкум
- Пещера Нохъо
- Туркомплекс «Главрыба»
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Могучие каменные стены до небес, потрясающие ущелья и утёсы, мистические легенды и древние тайны — всё это Сулакский каньон! Мы спланировали разнообразный и живописный маршрут, чтобы вы окунулись в атмосферу невероятной красоты и дикой природы, испытали восторг от красок и ароматов, которые окружают вас.
Чиркейское водохранилище
Берега водохранилища усыпаны живописными деревушками и ароматными фруктовыми садами. Помимо этого, фауна и флора вокруг водоёма поразят вас разнообразием и красотой. А самые потрясающие виды откроются во время прогулки на катере.
Смотровая на Сулакский каньон в п. Дубки
С высоты орлиного полёта вы оцените живописный вид на глубокий каньон, который умиротворяет душу и заставляет забыть обо всём на свете. Мы подскажем самые лучшие места, откуда его можно рассмотреть в мельчайших деталях.
Пещера Нохъо и туркомплекс «Главрыба»
Здесь вы сможете исследовать комплекс из трёх пещер, выпить чашечку ароматного кофе, а также перейти Сулакский каньон по подвесному мосту. Для настоящих любителей экстрима — возможность попробовать банджи-джампинг или совершить полёт на зиплайне (за дополнительную плату).
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум — самый высокий бархан на материке, который поражает своими гигантскими размерами и уникальными формами, привлекая внимание учёных и любителей природы со всего мира. Вы понаблюдаете, как под влиянием ветра дюны постоянно меняют свою форму, создавая удивительные ландшафты и зрелищные рисунки на поверхности.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
В стоимость входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Обед
- Катание на катере (40 минут)
Дополнительные расходы
- Экологический сбор на бархане Сарыкум: взрослый — 200 руб., детский до 10 лет — бесплатно
- Входной билет на территорию пещерного комплекса и туркомплекса «Главрыба»: взрослый — 500 руб., детский — 250 руб.
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 700 ₽
|Дети до 12 лет
|3 300 ₽