Поездка на Сулакский каньон - это шанс насладиться невероятной красотой дагестанской природы и ощутить её мощь.В рамках экскурсии посетите смотровые площадки, знаменитые ГЭС с водохранилищами и покатаетесь на катере. После

обеда отправитесь к бархану Сарыкум, самому высокому на материке. Путешествие включает посещение Чиркейского водохранилища, смотровой площадки в п. Дубки, пещеры Нохъо и туркомплекса «Главрыба». Транспортное и экскурсионное обслуживание, обед и катание на катере входят в стоимость. Дополнительные расходы включают экологический сбор и входные билеты на пещерный комплекс

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Могучие каменные стены до небес, потрясающие ущелья и утёсы, мистические легенды и древние тайны — всё это Сулакский каньон! Мы спланировали разнообразный и живописный маршрут, чтобы вы окунулись в атмосферу невероятной красоты и дикой природы, испытали восторг от красок и ароматов, которые окружают вас.

Чиркейское водохранилище

Берега водохранилища усыпаны живописными деревушками и ароматными фруктовыми садами. Помимо этого, фауна и флора вокруг водоёма поразят вас разнообразием и красотой. А самые потрясающие виды откроются во время прогулки на катере.

Смотровая на Сулакский каньон в п. Дубки

С высоты орлиного полёта вы оцените живописный вид на глубокий каньон, который умиротворяет душу и заставляет забыть обо всём на свете. Мы подскажем самые лучшие места, откуда его можно рассмотреть в мельчайших деталях.

Пещера Нохъо и туркомплекс «Главрыба»

Здесь вы сможете исследовать комплекс из трёх пещер, выпить чашечку ароматного кофе, а также перейти Сулакский каньон по подвесному мосту. Для настоящих любителей экстрима — возможность попробовать банджи-джампинг или совершить полёт на зиплайне (за дополнительную плату).

Бархан Сарыкум

Бархан Сарыкум — самый высокий бархан на материке, который поражает своими гигантскими размерами и уникальными формами, привлекая внимание учёных и любителей природы со всего мира. Вы понаблюдаете, как под влиянием ветра дюны постоянно меняют свою форму, создавая удивительные ландшафты и зрелищные рисунки на поверхности.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter

В стоимость входит

Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе

Обед

Катание на катере (40 минут)

Дополнительные расходы