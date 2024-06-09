Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»

Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Поездка на Сулакский каньон - это шанс насладиться невероятной красотой дагестанской природы и ощутить её мощь.

В рамках экскурсии посетите смотровые площадки, знаменитые ГЭС с водохранилищами и покатаетесь на катере. После
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обеда отправитесь к бархану Сарыкум, самому высокому на материке. Путешествие включает посещение Чиркейского водохранилища, смотровой площадки в п. Дубки, пещеры Нохъо и туркомплекса «Главрыба». Транспортное и экскурсионное обслуживание, обед и катание на катере входят в стоимость. Дополнительные расходы включают экологический сбор и входные билеты на пещерный комплекс

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Потрясающие виды Сулакского каньона
  2. 🚤 Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
  3. 🏜 Посещение уникального бархана Сарыкум
  4. 🏞 Исследование пещеры Нохъо
  5. ☕ Возможность отдохнуть в туркомплексе «Главрыба»
  6. 🌳 Удивительная флора и фауна вокруг водоёма

Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Чиркейское водохранилище
  • Бархан Сарыкум
  • Пещера Нохъо
  • Туркомплекс «Главрыба»
Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Могучие каменные стены до небес, потрясающие ущелья и утёсы, мистические легенды и древние тайны — всё это Сулакский каньон! Мы спланировали разнообразный и живописный маршрут, чтобы вы окунулись в атмосферу невероятной красоты и дикой природы, испытали восторг от красок и ароматов, которые окружают вас.

Чиркейское водохранилище

Берега водохранилища усыпаны живописными деревушками и ароматными фруктовыми садами. Помимо этого, фауна и флора вокруг водоёма поразят вас разнообразием и красотой. А самые потрясающие виды откроются во время прогулки на катере.

Смотровая на Сулакский каньон в п. Дубки

С высоты орлиного полёта вы оцените живописный вид на глубокий каньон, который умиротворяет душу и заставляет забыть обо всём на свете. Мы подскажем самые лучшие места, откуда его можно рассмотреть в мельчайших деталях.

Пещера Нохъо и туркомплекс «Главрыба»

Здесь вы сможете исследовать комплекс из трёх пещер, выпить чашечку ароматного кофе, а также перейти Сулакский каньон по подвесному мосту. Для настоящих любителей экстрима — возможность попробовать банджи-джампинг или совершить полёт на зиплайне (за дополнительную плату).

Бархан Сарыкум

Бархан Сарыкум — самый высокий бархан на материке, который поражает своими гигантскими размерами и уникальными формами, привлекая внимание учёных и любителей природы со всего мира. Вы понаблюдаете, как под влиянием ветра дюны постоянно меняют свою форму, создавая удивительные ландшафты и зрелищные рисунки на поверхности.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter

В стоимость входит

  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Обед
  • Катание на катере (40 минут)

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор на бархане Сарыкум: взрослый — 200 руб., детский до 10 лет — бесплатно
  • Входной билет на территорию пещерного комплекса и туркомплекса «Главрыба»: взрослый — 500 руб., детский — 250 руб.

ежедневно в 06:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 700 ₽
Дети до 12 лет3 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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